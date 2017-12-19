'Вопросы к интервью
19 декабря 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 19 декабря 2017, 17:08
Ведущий: Ольга Бычкова
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Рамзан Кадыров: Мы пехотинцы Президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет Благодаря президенту России российские дети спасены из пекла. Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны…
Комментарии54
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e_nexoma 19 декабря 2017 | 17:08
Во, клоун пришел - можно расслабиться и отдохнуть.
alrichter 19 декабря 2017 | 17:14
Давно не было, грязного, и потерявшего последние крохи совести, маркова..
media_rezerv 19 декабря 2017 | 17:14
Цуцик совмещает. И тварь и дура одновременно...
e_nexoma 19 декабря 2017 | 17:17
media_rezerv: Это ты про Маркова? На этот раз полностью с тобой согласен. Оказывается, и твою голову могут иногда посещать разумные мысли.
media_rezerv 19 декабря 2017 | 17:22
e_nexoma: Жаль, твою никогда...
her 19 декабря 2017 | 17:28
Сергей Марков политолог
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Клоун и хунта :-)
anemon 19 декабря 2017 | 17:24
e_nexoma: И про себя. Тварь и дурак. Но в передовиках среди низкооплачиваемых троллей с Савушкина, 55.
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 17:42
e_nexoma: и твою голову могут иногда посещать разумные мысли.
Какие, какие мысли??! У Емели только мысль - евреи.
Видно в детстве так сильно обидел, то ли в борщ нассали, то ли в карты выиграли, но скорее всего лупили нещадно за поганый язык.
media_rezerv 19 декабря 2017 | 17:55
ychitel_demokratii: Ссыковатые евреи лупили нещадно?
Не наговаривай на свой народ, Тараскинд. Это пожалуй единственный грех , что за вами не водится....
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 18:16
media_rezerv: Ссыковатые евреи лупили нещадно?
Ссыковатый в данном случае ты. Живешь в трех шагах от редакции Эхо и вполне бы мог реализовать все свои угрозы. Но смелый только у компа с мартышкой на плече. То тот она лайкает тебе, через секунду после твоих очередных, виртуальных подвигов.
dedmoroz 19 декабря 2017 | 18:50
Ему в "Аншлаге" без подготовки можно выступать.
ostapbey 19 декабря 2017 | 19:18
dedmoroz: в АНШЛАГ??
такой комбез только ТАРАПУНЬКА носил.
До жидобандеровской хунты еще.
С карманами. Даже.
mirandas 19 декабря 2017 | 19:07
media_rezerv:
Дим, у вахмурки букварь потерялся и он теперь в твоем обличии бегает)
Своя рожа, изъеденная акне, неприглядная, вот и стырил твою фотку.
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 19:17
mirandas: Своя рожа, изъеденная акне, неприглядная, вот и стырил твою фотку.
Дура ты, Нюра! На этой аватарке обложка журнала "В мире животных" и изображен на ней козел по кличке "Емеля". А насчет рожи, ты бы помолчала.Страшней тебя только емелинская Кирка-сожительница. То то смотрю ты шарфом свое рыло свинячье прикрыла.
mirandas 19 декабря 2017 | 19:05
ychitel_demokratii:
Шмуль вахмуркин, у тебя ус отклеилсИ!
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:21
media_rezerv:
Цуцик совмещает. И тварь и дура одновременно...
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И ты подвальная гнида прискакала послушать своего кумира - недалеко ушедшего от тебя самого.
shplint_02 19 декабря 2017 | 17:31
В какой-то момент времени подумал, что Марков поумнел. Увы! Как был глупым болтуном, так и остался.
alrichter 19 декабря 2017 | 17:42
shplint_02: Не может человек быть умным,или глупым, если кредо его жизни заточено быть флюгером. Куда подует ветер, туда и поворачивается. Это называется просто-ПОДЛЕЦ!
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 18:21
shplint_02: В какой-то момент времени подумал, что Марков поумнел.
Вот и мне показалось, что ты поумнел. Обосрал Маркова, что для конченной мрази и клинического антисемита, черносотенца и квасного патриота, просто омерзительно.
vinibi 19 декабря 2017 | 19:15
media_rezerv: Чмошник пригожинский -лихо вы так свою маму тварью и дурой одновременно назвали-строго конечно-при всех тут-но полностью соответствует действительности!!!
captain_ 19 декабря 2017 | 18:22
Кремлёвская ОПГ собирается потратить на перевооружение армии 20 трлн. рублей за 10 лет.
Грустная новость для всех русских, потому что нет у них в запасе ни двадцати триллионов, ни 10-ти лет...
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 18:31
captain_: "Кремлёвская ОПГ собирается потратить на перевооружение армии 20 трлн. рублей за 10 лет."
Зато вчера по первому каналу во "Время" опять собирали деньги на лечение тяжело больных детей с помощью SMS со словом ДОБРО.
broom_bans 19 декабря 2017 | 17:08
"Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю."
Ведущая Бычкова, благоволите предъявить Маркова слушателям.
topotuschkin 19 декабря 2017 | 17:08
Несомненно, только неисправимому путинисту-оптимисту С. Маркову под силу так запредельно порадовать и насмешить всю аудиторию Радио "Эхо Москвы".
Просто восхитительный, космический трепанолог и пустобол....
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 17:45
topotuschkin:так запредельно порадовать и насмешить всю аудиторию Радио "Эхо Москвы".
Грех это смеяться над олигофренами. У него же диагноз на лице написан.
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:11
Появился Серёня Марков - кто не спрятался. то он не виноват. Он уже переговорил с американцами и теперь поделится своими "впечатлениями" И...Уже уничтожил США.
nevermore 19 декабря 2017 | 17:17
Господин Марков, согласны ли вы с тем, что ваша личность является ярчайшим подтверждением правоты Ксении Собчак, заявившей о генетической катастрофе, в которую в ХХ веке ввергли страну большевики, чьи последователи продолжают уничтожать лучший генетический фонд России в ХХI веке?
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:25
Дебил...Ты обижаешь Владимира Владимировича - ему мало жить 125 лет, он желает быть "Кощеем Бессмертным".
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:32
Марков...Все ПОРЯДОЧНЫЕ люди делают операции на глазах за границей - особенно в Израиле. а в России нас только гробят. даже в знаменитой Фёдоровке.
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 18:25
nevermore: "Господин Марков, согласны ли вы с тем..."
Судя по "достижениям" нашей Родины, истинным, а не тем, про которые так самозабвенно врал нам г-н Марков, и зная, что "от победы к победе ведет" нас г-н Пу, который руководствуется, по словам г-на Маркова, его советами, Ваш вопрос риторический.
Но в силу своей "скромности", которую г-н Марков демонстрировал нам в течение всей передачи, он вряд ли с Вами согласится.
neyexo 19 декабря 2017 | 17:26
биотехнологии? тут не знаешь, кого догонять.
южнокорейцы вот хотят наших мамонтов клонировать, уже все готово
В Якутии путаются под ногами
hiryrg 19 декабря 2017 | 17:26
Доверенное лицо ВВП!
dexametazon1 19 декабря 2017 | 17:26
Полностью товарищ заменил Веллера. ПОЛНОСТЬЮ.
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:35
dexametazon1:
Полностью товарищ заменил Веллера. ПОЛНОСТЬЮ.
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Не забывайте и Максимушку Шевченко - он у них третий, но не крайний. Дебилы в Кубе.
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:40
Марков...ты же прекрасно знаешь, что Россия славится Хреновыми дорогами и Дебилами, вроде тебя.
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:46
Ну и Дебил...У американцев. оказывается. "стагнация". а в России наблюдается "подъём". Кто бы в это поверил - кроме его самого ?
anemon 19 декабря 2017 | 17:27
Идиот Марков рад предстоящему столетию Пуина, при низкой продолжительности жизни его (Путина) электората. И на фиг нужен такой непонятно чего гарант? Мы существуем, чтобы оно жило вечно?
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 17:42
anemon: "Мы существуем, чтобы оно жило вечно?"
Но Вас же успокоили, что оно будет править не 60 лет, а меньше.
Чем Вы недовольны?
ychitel_demokratii 19 декабря 2017 | 17:50
anemon: Идиот Марков рад предстоящему столетию
Отдавая этому олигофрену передачу, Венедиктов просто нас троллит. Как пел Окуджава "На каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо"
royco Станислав Петров 19 декабря 2017 | 17:37
"Мы разумные люди" в устах г-на Маркова звучит забавно. Приглашайте чаще этого клоуна, хоть посмеяться можно.
wattman 19 декабря 2017 | 18:37
royco: Да, приглашайте чаще. Время от времени слегка давайте тумаков и диндюлей.
Этот метод опробован на Майкле Боме. Эффективно! Полная иллюзия всеобщего вставания с колен...
vlabumur 19 декабря 2017 | 17:38
Вспомнилось стихотворение Галича, Александра Аркадьевича.
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии,
"Был, - сказал он,
-Главный съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения".
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою..."
Но ведь пока времена эти не пришли,пока Марковы не бегут разоблачать,но ведь жизнь еще не кончается.
vezdehod 19 декабря 2017 | 17:50
Ну вот...Кобра выплюнула свой последний Яд в монитор и уползла в кусты - начинаю отмывать его спиртом.
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 17:39
Скромняга Марков у микрофона.
Чтобы без его советов ВВП делал?
yuriyp 19 декабря 2017 | 17:41
Блестящий диалог
Бычкова: У нас же есть свой внедорожник- "козел"
Марков: Нет, у нас "УАЗ Патриот"
Бычкова: Ага. Козел- патриот...
yuriyp 19 декабря 2017 | 17:52
Особенно понравилось про мой беспрецедентный рост уровня жизни...
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 18:08
yuriyp: "Особенно понравилось про мой беспрецедентный рост уровня жизни..."
А вот я так прямо теряюсь. Не знаю, на какой ценной мысли остановиться.
Один раз даже испугалась, когда посоветовал почаще приглашать его да еще Третьякова.
shtirlitz77 19 декабря 2017 | 17:56
Прослушав весь этот бред Маркова, разбавленный густым лизож...ом в отношении "образованного", сдержанного", да чего уж там, идеального "нашего ВВП", действительно, пожалеешь, что с помощью цифровых технологий нельзя создать мозг человека. Кое-кому это бы очень пригодилось.
mainmisha 19 декабря 2017 | 18:06
Респект г-ну Маркову ! Какая выдержка !!! А ведь у него под рукой тоже был стакан с водичкой...
wattman 19 декабря 2017 | 18:14
mainmisha: У Бычковой - ноутбук. А в том, что её ничто не остановило бы, Марков не сомневается. Вот и пришлось поджать хвост. Молодец Оля! Ударила троллингом по мудозвонству Маркова!
ostapbey 19 декабря 2017 | 19:21
mainmisha: а ведь он и мастер БОРРИЦУ. Посмотри на движения его левой руки..
Прям Мориарти..который проффесор тоже..
gagach 19 декабря 2017 | 18:42
Наверное, это показатель большого ума и высокого профессионализма постоянно перебивать гостя и пытаться гаденько троллить. Чем-то напоминает программы Соловьева - такое же вызывает отвращение.
dmitriyiv 19 декабря 2017 | 19:17
Рядом с Бычковой поставить человека с кляпом, сразу после вопроса, чтоб затыкал ей рот. Медленно задает вопрос, ответить не дает. За 2 минуты до финала врет, что осталось 30 секунд. А так вообще, боится как она разговоров Маркова, видать, по ее мнению, шибко уверенно звучит его позиция. Ведущая прям как уж на сковородке ерзает, договорить не дает, все сбивает куда-то в офф-топик. Может у нее неврастения, так в начале доктор - и уж потом в студию.)
lvalex 19 декабря 2017 | 19:19
Дерьмецом пахнуло.