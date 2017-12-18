О.Бычкова― Добрый вечер, добрый день! Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Орхан Джемаль. Добрый вечер!

О.Джемаль― Добрый вечер!

О.Бычкова― Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения. Это произошло после осени 15-го года, когда произошел теракт на борту самолета «Когалымавиа», который летел в Санкт-Петербург. Но пока самолеты будут летать только в Каир, а не в курортные регионы. Возникает вопрос, конечно же, стало ли безопаснее за эти два года, или все осталось на тех же самых местах, как это было и раньше, а причина в чем-то другом – как ты думаешь?

О.Джемаль― Давайте разбираться. Если вспомним, в связи с чем был тот теракт, это был теракт вроде бы в связи с чем, что российские войска и войска «Исламского государства» вошли в непосредственный конфликт, и вот как некий ответ России, вот «Исламское государство» взорвало лайнер.

Но при этом нужно сказать, что взрывали не какие-то эмиссары, посланные из Сирии, из Ирака. Взрывали местные группировки, которые давно существовали на Синайском полуострове, иногда их отношения с правительством, с Каиром перерастало фактически в гражданскую войну, эти группировки в какой-то момент, принимали разные бренды, в том числе, на каком-то этапе бренд «Исламского государства».

И если идея возобновления полетов упирается в то, что вроде «Исламское государство» забомбили, его больше нет, так и, значит, наверное, в Египте стало безопасней – так нет. Потому что в Египте — своя свадьба, а в Сирии и Ираке — своя свадьба. И российские самолеты не летали над Синаем и не бомбили местных, и они, в общем, все на месте, и время от времени там даже происходят, собственно, какие-то теракты. То есть сказать, что после этого стало как-то безопаснее – нет, не стало.

С другой стороны, до этого ведь безопасней тоже не было. Там точно так же та были эти самые группировки, они работал под другой маркой, но у них была та же сама повестка дня, которая сейчас. В общем-то, строго говоря, ситуация мало чем изменилось, а, собственно, тот взрыв борта «Когалымавиа, он был связан… вот мы напали на «Исламское государство» — вот они дали такой ответ.

О.Бычкова― То есть ты хочешь сказать, что бессмысленно искать логику…

О.Джемаль― В возобновлении полетов…

О.Бычкова― В терактах.

О.Джемаль― Экономическую логику… Экономическая логика заключалась в том, что были очень дешевые чартеры, которые наполняли побережье Красного моря российскими туристами, которые на дешевизну такую летели. В Каир дешевыми билеты не были никогда. Когда 150 долларов можно было заплатить до Хургады, то в Каир всегда стоило 500. То есть экономического соображения, экономического резона в этом действии нет. Не вернули Египту какие-то блага в виде огромного потока русских туристов, которые какую-то погоду делали. Этого не случилось. То есть смысла экономического нет. Так, бюрократическая возня.

О.Бычкова― Просто типа вернули, потому что типа чего, собственно?

О.Джемаль― Ну, видимо, на радостях от рапортов, что вот игишей добили, решили и рейсы вернуть.

О.Бычкова― А их на самом деле добили? Потому что вот сейчас сообщают, что американцы захватили, арестовали каких-то важных игиловцев.

О.Джемаль― Я слышал слухи, что чуть ли не на военное базе где-то в плену содержится аль-Багдади, но это все происходит на уровне слухов.

О.Бычкова― То есть ты не веришь в это?

О.Джемаль― Я подтверждения не видел. Информацию о том, что вот мы разобрались и расправились с аль-Багдади, причем с обеих стороны, я слышал многократно – она никогда не подтверждалась. Просто оттого, что кто-то сказал «Да взяли мы этого аль-Багдади, он у нас на базе» — я как бы не готов верить. Много раз такого бывало.

О.Бычкова― А если его, предположим, действительно, взяли, то что бы это могло обозначать?

О.Джемаль― Ну, и что это будет обозначать?

О.Бычкова― Это я спрашиваю, что это будет обозначать.

О.Джемаль― Для такой большой палитры… Ну, хорошо, а вы знаете, что аль-Багдади – это не первый аль-Багдади? Что эту организацию уже возглавлял один человек именно с прозвищем аль-Багдади.

О.Бычкова― Это бы другой человек?

О.Джемаль― Это был другой человек. Возможно, появится через некоторое время еще один человек, возможно, он будет тоже аль-Багдади, что значит, «Багдадец». То, что Усаму бен Ладена убили в Пакистане, Аль-Каида не перестала существовать.

О.Бычкова― Ну, так все-таки ИГИЛ – его разгромил и в Сирии, как нам сейчас буквально все победно рапортуют?

О.Джемаль― Его, действительно, очень сильно потрепали, «Исламское государство» очень сильно потрепали. Оно лишилось контроля над сколько-то значимыми населенными пунктами и перешло в режим выживания в пустынной местности.

О.Бычкова― То есть это значит, что разгромили. В пустынной местности долго не протянешь.

О.Джемаль― Я хочу сказать, что эта самая организация, когда она еще называлась не «Исламское государства» и даже не «Исламского государства Ирака и Шама», и когда оно еще называлось просто «Исламское государство Ирака», это еще «нулевые» годы.

О.Бычкова― Когда оно еще было маленькое.

О.Джемаль― Оно уже бывало в таком состоянии. Уже были случаи, когда его громили американцы там, в Ираке. И в 9-м, 10-м году как раз «Исламское государство» и находилось в таком состоянии, когда были выбиты отовсюду и переживали, как-то выкручивались в горах, в пустынях. Потом история была такая. И сейчас их опять привели к состоянию, в котором они уже однажды были. Ну, как дальше будет, посмотрим.

О.Бычкова― То есть потом они, ты хочешь сказать, наберутся сил и…

О.Джемаль― Они, не они… То есть мы видим огромный процесс идущий и ахаем: О, неужели, и дальше будет? Будет потом, да.

О.Джемаль: Не вернули Египту блага в виде потока русских. Смысла экономического нет. Так, бюрократическая возня

О.Бычкова― Понятно, что эти события, связанные с войной в Сирии, только короткий отрезок, очень маленький кусок этого большого исторического процесса. Большой исторический процесс, он в чем заключается?

О.Джемаль― Это яркий фрагмент, действительно, большого исторического процесса. Это некая… я называю это поиском исламской политической субъектности. То есть мусульмане, которые привыкли к тому, что на протяжении полутора тысяч лет они, так или иначе, представлены как субъект. То есть не национальное какое-то арабское государство или малазийское, а именно как субъект. И вот в ходе Первой мировой войны такой субъект был утрачен. И дальше все исламистские движения, они ставят вопрос о возвращении такой политической субъектности. Собственно, это и есть смысл современного исламизма.

О.Бычкова― Но эта политическая субъектность ведь не обязательно должны быть связана с терроризмом?

О.Джемаль― Нет. Есть много организаций, которые находятся в этом поиске, отрицая террористические, силовые методы. Это, кстати, не мешает их считать террористическими. Вот, например, есть уникальный феномен. Партия Хизб ут-Тахрир, которая не проводила никогда никаких политических актов, но котируется в России именно как террористическая организация.

О.Бычкова― То есть мы должны тут сказать, «запрещенная в России»?

О.Джемаль― Ну, наверное, если мы будем соблюдать все правила, мы должны исполнить.

О.Бычкова― Я знаю, что ты ездил в Уфу и наблюдал за этим процессом, и я спрошу тебя об этом, только немножко позже.

О.Джемаль― Да, хорошо, конечно.

О.Бычкова― Самое последнее на эту тему, про большой исторический процесс. А разве недостаточно того, что в мире существует достаточно количество сложившихся, стабильных, сформировавшихся исламских государств? Вот этого недостаточно?

О.Джемаль― Представьте, что сейчас начало XX века, и на фоне Русской революции, вы вдруг спрашиваете: «А что, разве недостаточно, что в мире сложилось энное количество устойчивых славянских государств». Это разные процессы. Советский Союз – это не формирование национального государства.

О.Бычкова― Понятно. Мы прервемся очень на немного. Это программа «Особое мнение». Орхан Джемаль в эту студию сейчас вернется.

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О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона — Ольга Бычкова, с особым мнением — журналист Орхан Джемаль. Продолжение сериала про Алексея Улюкаева. Теперь представители защиты Улюкаева заявили, что будут добиваться отмены приговора вплоть до отмены в Европейский суд по правам человека. Адвокат Улюкаева сказала, что считает это решение суда несправедливым. Согласен ли ты с тем, что это решение было несправедливым, и что справедливость нужно восстанавливать и идти как можно дальше?

О.Джемаль― Вообще говоря, применительно к наши судам категория «было справедливо — не было справедливо» — это выглядит немножко неконструктивным разговором.

О.Бычкова― Это разговор на иностранном языке.

О.Джемаль― Это неконструктивный подход. Можно сказать: политически целесообразно. Если мы разбираем саму суть дело, то было убедительно показано, что господин Сечин со товарищи дал взятку господину Улюкаеву, а вот то, что Улюкаев вымогал эту взятку, мы знаем со слов Сечина, что ему два пальца однажды показали.

О.Бычкова― Два пальца в непонятном контексте.

О.Джемаль― Там, где-то на курорте ему показали два пальца. Он решил, что это два миллиона, и стал зазывать Улюкаева: «А заехали бы вы ко мне в офис, я тут все для вас заготовил».

О.Бычкова― А почему не два миллиарда?

О.Джемаль― Почему не два миллиарда или не два замка во Франции? В общем, непонятно.

О.Бычкова― «Два кусочека колбаски»!

О.Джемаль― Был еще удивительный момент, который на суд не выпал, но его как-то очень широко обсуждали, и, скорей всего, может быть, он даже имеет какую-то основу под собой, что вроде бы между Сечиным и Улюкаевым был посредник в виде главы ВТБ Костина, который передавал Сечину, что «ребята, пахали, трудились, надо как-то отблагодарить». И надо сказать, что, действительно, Улюкаев вымогал взятку уже в ситуации, когда дело было сделано, завершено, решения все приняты.

И когда я услышал эту историю, я почему-то сразу вспомнил дядю Сашу. Это был такой дворник, плотник и сантехник во времена моего детства, который приходил, что-то делал, а потом он мялся в дверях: «Работы много было. Хозяйка, поблагодарить бы…». Иногда ему рубль давали, иногда просто бабушка рюмку водки наливала. И вот Улюкаев выглядит в качестве вымогателя таким вот дядей Сашей, который мнется и говорит: «Ребята-то ночами трудились, поблагодарить бы…».

О.Джемаль: В последних высказываниях Улюкаева говорилось, что «сам я виноват в том, что со мной случилось»

О.Бычкова― Или выглядит или не выглядит, понимаешь – одно из двух же.

О.Джемаль― Уже всеми было отмечено после этого приговора: так, как проходил процесс, когда Сечин не являлся, когда было заявлено, что его показания не войдут куда-то там, — весь процесс проходил так, что стало понятно, что дело не в одном Сечине, что сверху еще какая-то отмашечкая была дополнительная. Понятно, что над Сечиным стоит только один человек. И, судя по всему дело, конечно, не в этой взятке, а в чем-то еще.

О.Бычкова― И мы этого не понимаем до конца, потому что версий много. Каждая из них выглядит вполне убедительной, но когда версий слишком много, это значит, что ни одна…

О.Джемаль― Потому что процесс шел так, как будто, дело рассыпали намеренно с целью унизить Сечина.

О.Бычкова― А потом — бабах!..

О.Джемаль― А потом – бабах! – и 8 лет. Если вы помните, когда-то, когда Улюкаева арестовали, я сразу сказал, что будет сидеть, никакого оправдания.

О.Бычкова― Нет, мы этого не помним, но мы верим.

О.Джемаль― Нет, я здесь, в эфире у вас говорил это. И чем ближе процесс, тем я больше начинал сомневаться в своих словах: как –то всё складываются не про под «сидеть», а под «отправим на доследование», «отсутствие факта преступления» — как-то все в эту сторону начало. Бац – 8 лет! Всё ясно, все хорошо.

О.Бычкова― Ну, и что?

О.Джемаль― Значит, Владимир Владимирович за что-то наказал господина Улюкаева. Ну, наверное, за что-то…

О.Бычкова― А тут кого-нибудь жалко? Мне, например, кажется, что это какая-то фантастическая жестокость, не первая, конечно, явленная в нашей реальности и в нашей новостной ленте, в окружающем непосредственно нас мире, но, тем не менее, мне кажется, что это какая-то фантастическая жестокость и бесчеловечность нереальная, когда из каких-то причин, связанных с деньгами, с властью, с интригами, с политикой, с дележом компаний – с чем угодно, — в результате применяются такие действия, как 8 лет строгого режима.

О.Джемаль― Вы знаете, я вам так скажу. Фильм был такой «Время встречи изменить нельзя». Его весь по цитатам растащили. И там был персонаж, человек со сложными семейными отношениями, которого заподозрили, арестовали. Жеглов хочет его посадить, Шарапов хочет его оправдать.

О.Бычкова― Которого Юрский играл?

О.Джемаль― Да. В итоге Шарапов побеждает и говорит: «Он же не виноват». На что ему Жеглов, так чеканя: «Нужно быть чистоплотней в своих связях и отношениях, а так он виноват». Ну, точно так же можно сказать и Улюкаеву: Ты что, не видел, с кем дело имеешь? Ты не понимал, кто такой Сечин? Строго говоря, в последних высказываниях Улюкаева после приговора, перед приговором говорилось, что «сам я виноват в том, что со мной случилось».

О.Бычкова― Да, но это все равно не так вина, за которую можно так легко сказать: «Ну, на тебе 8 лет».

О.Джемаль― Ну, он пошел в эту банду. А у них такие понятия, у них во так вот. Его же как бы не силком туда тащили.

О.Бычкова― Вход – рубль, а выход…

О.Джемаль― Да, он мог бы прекрасно повернутся в любой момент, уехать, я не знаю, во Францию и спокойненько преподавать в любой университете, даже не позируя в качестве диссидента какого-то или оппозиции. Просто уехал на преподавательскую работу в Европу. И не сидел бы сейчас, жил жизнью мелкого буржуа, был бы счастлив.

О.Бычкова― Тоже не факт. Ну, хорошо. А Владимир Путин считает, что российское общество стало не более людоедским, как я, например, позволила себе высказаться опрометчиво, а что российское общество стало более гуманным, в России много неравнодушных деятельных людей, у них разные взгляды и профессии, но их роднят общие нравственные ценности и отношение к жизни. Он вручал государственные премии, в том числе, Людмиле Алексеевой.

О.Джемаль― Ну, бла-бла-бла и еще о том, что стало лучше и веселее. Это как-то можно замерять, стало ли оно более гуманным. Вот во времена моего детства в этом проклятом тоталитарном, авторитарном Советском Союзе предельный срок был 15 лет, а теперь – 25.

О.Бычкова― Но была высшая мера…

О.Джемаль― А вот вы бы выбрали пожизненное или высшую меру?.. По соображениям гуманизма…

О.Бычкова― А можно я не буду отвечать?

О.Джемаль― Вы знаете условия содержания в тюрьме «Черный дельфин». Вы помните эти победные репортажи, как там буквой «зю» выводили вскоре умершего Радуева? Вот теперь сами скажите, а вы бы что выбрали: пожизненное или высшую меру? Так что я не уверен, что это к гуманизму какое-то отношение имеет.

О.Бычкова― То есть мы подвергаем сомнению слова нашего будущего президента?

О.Джемаль― Что значит, сомнению? Что лучше, гуманней не стало, что всё варваризуется, что сейчас вот жгут какие-то кинотеатры психически больные люди. Любопытно, что тут взяли, назначили… он нездоровый человек, психически больной…

О.Бычкова― Кого назначили?

О.Джемаль― Вот этот поджигатель.

О.Бычкова― В Екатеринбурге?

О.Джемаль― Да, в Екатеринбурге. А ведь за то же самое преступление его можно было оформить как терроризм.

О.Джемаль: Теперь наш русс, потомок героев, должен учить туземную тарабарщину? Да никогда такого не будет!

О.Бычкова― Но, наверное, это он был за рулем этой машины и, действительно, да, он пытался все это сделать.

О.Джемаль― Да, но кончилось все: «Ну, пусть там подлечится…».

О.Бычкова― Может, он, действительно, сумасшедший. Откуда мы знаем?

О.Джемаль― Может, конечно. Я думаю, что жечь кинотеатр полностью здоровый человек не станет…

О.Бычкова― Особенно из-за «Матильды».

О.Джемаль― Насколько он безумен, степень адекватности – это можно обсудить. Но то, что это нормальный парень – так ведь тоже не скажешь.

О.Бычкова― Ну да. А почему ты об этом вспомнил?

О.Джемаль― Ну, потому что, если бы он представлял какую-то другую страту, и там был какой-то другой объект, ему бы оформили какой-нибудь терроризм.

О.Бычкова― За то же самое.

О.Джемаль― За то же самое. Вообще, в принципе, уже так закон сформирован, что за одно и то же преступление можно квалифицировать от и до: от штрафа до 25 лет. А ты уже дальше принимаешь решение… Только пока нельзя за одно преступление два раза наказывать. Хотя с Дадиным вот была такая история. Отпустили, потому что «О, пардон, пардон, мы его уже один раз наказали». Конечно, сажать за это…

О.Бычкова― Подождите. А Ходорковского наказывали два раза за одно и то же фактически.

О.Джемаль― Ну, так хоть какая-то казуистика была.

О.Бычкова― Там была некая редактура, конечно…

О.Джемаль― Таких вещей много. Я думаю, что скоро мы избавимся и от этой проблемы.

О.Бычкова― Это предрассудки.

О.Джемаль― От этого предрассудка, конечно.

О.Бычкова― Сколько надо, столько и будем наказывать.

О.Джемаль― Конечно, будем наказывать, сколько надо. И даже нужно наказывать, я думаю, за еще несовершенные… Почему обязательно вот через намерение, через 30-ю. Обвиняется по какой-то уголовной статье через намерение.

О.Бычкова― Это уже есть, конечно.

О.Джемаль― Не надо, без всякого намерения. Потенциально этот человек мог совершить преступление, ну так, теоретически? Мог.

О.Бычкова― Мыслепреступление уже существует. Не надо тут тоже обвинять в плохой работе. Мы уже работаем над этим. Мы сделаем перерыв небольшой. Это Орхан Джемаль. Мы вернемся в программу «Особое мнение».

НОВОСТИ

О.Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением журналист Орхан Джемаль. И ты обещал рассказать, как ты съездил в Уфу на громкий процесс.

О.Джемаль― Да, я ездил в Уфу, где судят аж сразу 20 человек…

О.Бычкова― Одновременно.

О.Джемаль― Да, 20 человек. Это сажают местную как бы ячейку Хизб ут-Тахрир. И, конечно, это удивительный процесс, потому что… ну, это террористы, то есть это процесс над террористами. За решеткой при невиданных мерах охраны там с собаками конвоируются террористов. А дальше начинают рассказывать, а что же, собственно, они сделали. Мы знаем, что в Питере Казанский собор хотели взрывать или что-то еще, а здесь же что они сделали…

О.Бычкова― Но это не те, которые хотели взорвать.

О.Джемаль― Нет, это другие. И оказывается, что они собирались у кого-то на кухнях и вели разговорчики о том, что власть плохая, а ислам хороший. Они ничего не замышляли. Они не собирались никаких восстаний организовывать. Они сидели и бухтели на кухне, «какая все-таки мерзкая у нас власть и как бы было здорово, если бы всё у нас было по исламу». И вот сейчас они будут получать за это от 10 лет и выше.

О.Бычкова― Я прошу прощения, а откуда известно, что они там сидели, бухтели и бухтели именно про это, а не про то, как изготовить взрывное устройство.

О.Джемаль: Так закон сформирован, что за одно и то же преступление можно квалифицировать от и до: от штрафа до 25 лет

О.Джемаль― Их прослушивали. Дело в том, что единственное доказательство их, вообще, какой-либо вины – их разговорчики. Они все записаны. И как раз сейчас прокурор озвучивает эти расшифровки, сопровождая их комментариями экспертов. И когда ты слышишь фразы, что «установление справедливости и, вообще, представление о справедливом слове – есть характерная черта идеологии международной террористической организации Хизб ут-Тахрир», ты немножко вздрагиваешь: в каком же обществе мы живем?

Но время от времени там называют имена фалов просто и говорят: «Здесь ничего интересного нет». И дальше начинается этот интеллигентский треп на кухне, который, собственно, и есть состав преступления. Но ничего не сделаешь: Хизб ут-Тахрир признан в 2003-м году террористической организацией…

О.Бычкова― А почему она была признана террористической организацией? Мы, конечно, скажем: организация, признанная запрещенной в Российской Федерации. Но почему? Они там что-то не поделили с узбеками?

О.Джемаль― Нет, наоборот, это Россия тогда начала выстраивать более-менее добрые отношения к Узбекистаном. Мотором этих добрых отношений были, конечно, экономические. Это концессия на плато Устюрт, которые «Газпром» получал. Но на этом фоне выравнивалось и взаимодействие спецслужб. Тоже начиналось тут развиваться, взаимодействовать. И Хизб ут-Тахрир, которая являлась, кстати, ненасильственной и в Узбекистане тоже, оппозицией власти (тогда Каримову) – вот попросили: «Нельзя их тоже у вас прессовать и выдавать, потому что это наша проблемы? Потому что раз уж мы вам газ наш узбекский выдаем, пожалуйста, нельзя ли нам наших оппозиционеров исламских всех сюда?»

О.Бычкова― Выдать.

О.Джемаль― Да. И тогда это тоже признали террористической. Некоторое время это был настолько бредово и очевидно, что это не то, что в середине «нулевых» им обычно давали просто условные сроки. А сейчас вот… Яровая…, тренд, тенденция… варварство – «гуманизация страны», как выражается Владимир Владимирович. И за то, за что раньше давали 2 условно, сейчас дают от 10 и выше. То есть высшая планка 10 лет.

О.Бычкова― Но им еще не дали, им только еще светит.

О.Джемаль― Но они в процессе этого дела находятся. Там даже есть смешные юридические трюки, когда их сначала хотели по 282-й статье сажать по старинке. Потом смотрят, редакция-то поменялась: сейчас можно «палку» за терроризм срубить. Дело останавливают. По тем же фактам возбуждают по новой статье…

О.Бычкова― А кто эти 20 человек, что это за люди, вообще?

О.Джемаль― Это местная интеллигенция, кто собирается на кухнях и брюзжит про политику.

О.Бычкова― Это происходит в Уфе?

О.Джемаль― В Уфе, да.

О.Бычкова― При слове «Уфа», мне как-то пришло в голову слово «Казань»…

О.Джемаль― Это недалеко, кстати, друг от друга.

О.Бычкова― Это недалеко, да. И я подумала, что ты тот самый человек, которому я могу задать вопрос про Татарстан и про татарский язык. Потому что, когда я смотрю на это абсолютное упорство, прежде всего, федеральных властей сделать так, чтобы местный язык не было обязательным для изучения в местных школах, мне все время кажется, что, может быть, я чего-то не понимаю, может быть, там есть какие-то тонкие моменты, в этой истории, которые я не знаю. Потому что, мне кажется это очень и очень странным. Объясним мне. Наверняка ты знаешь об этом больше, чем я.

О.Джемаль― История настолько странная, что в поисках тонких моментов выдумываются фантастические конспирологические сценарии…

О.Бычкова― То есть рациональные — не работают.

О.Джемаль― Да, трудно придумать рациональное объяснение этой всей теме. Понятно, что татарские элиты немного раскулачивали в экономическом направлении. Убирали кое-какие бизнесы. И вообще, допустим, федеральному центру, может быть, не очень нравилось, что это некая такая группка, вещь в себе, тем более, что она опирается на некую национальную поддержку внутри республики.

А потом еще была история, что у них отдельный договор, они почти что ровня… Но хорошо, можно раскулачивать, почему нет? Но вот наехать на язык – какой в этом смысл? Зачем это нужно? Конечно, другого объяснения, что это абсолютно нерационально, а просто феномен сознания, когда говорят: «Мы, в конце концов, колонизаторы, мы империя, мы метрополия, победившая, разбившая в боях, затоптавшая – и что? Теперь наш русс, потомок героев, бравших Казань и Астрахань в XVI веке, должен учить туземную тарабарщину? Да никогда такого не будет!» — только вот таким сознанием можно объяснить то, что делается. А так, вообще, там выдумывают схемы, пытаясь эту тему рационализировать и, таким образом, знаете, «давайте как бы возбудим национальный протест, а потом Минниханова обвиним в том, что он не смог удержать ситуацию под контролем…»

О.Бычкова― Это конспирологическая версия.

О.Джемаль― Да, это такие конспирологические версии.

О.Джемаль: Сейчас «ИГ» опять привели к состоянию, в котором они уже однажды были. Ну, как дальше будет, посмотрим

О.Бычкова― А мы его обвиним – Минниханова – чтобы потом что с ним сделать?

О.Джемаль― Ну, чтобы потом потеснить, а через какой-то ход прислать, вот как в Дагестан, Васильева. Имеется в виду не того Васильева, который в Дагестане, а какого другого Иванова или Сидорова.

О.Бычкова― Только если вот так это всё объяснять?

О.Джемаль― Это большая загадка. Но я думаю, что конспирология… не множьте сущности без нужды.

О.Бычкова― Это правда. Всегда найдется простое, тупое объяснение.

О.Джемаль― Я думаю, что это решение состоит в том, что «не должен гордый русс наземную тарабарщину учить».

О.Бычкова― То есть это абсолютно иррациональная какая-то чепуха.

О.Джемаль― Это патриотизм, шовинизм…

О.Бычкова― Я прекрасно помню, и это все прекрасно помнят, потому что эта история не то чтобы закончилась…

О.Джемаль― Она закончилась уже, всё.

О.Бычкова― Про татарский язык?

О.Джемаль― Да, она закончилась.

О.Бычкова― Я про другую историю. Была же такая история с Эстонией и Латвией, где русскоязычное население, которого там было около половины, сказало, что «мы не будем учить ваша тарабарский язык, мы тут жили, и тут даже жили без вашего тарабарского языка не только мы, а наши отцы, а также наши деды, сотрудники НКВД, например, и зачем нам это нужно?»

О.Джемаль― И еще переводчика было достаточно.

О.Бычкова― Да, «и вообще, мы прекрасно себя чувствуем».

О.Джемаль― А кончилось тем, что на улицах перестали понимать туристов.

О.Бычкова― А кончилось тем, что оно само, по-моему, как-то рассосалась, эта история….

О.Джемаль― В знаете, я был не только в Уфе. Месяцем раньше я был в Казани. И обнаружил НРЗБ, когда заходит татарин – это явно фрондирующий интеллигент – и демонстративно спрашивает две бутылки воды и пачку печенья по-татарски. Русская девушка, стоящая у прилавка, говорит: «Я не понимаю», на что он высокомерно говорит: «Позовите администратора». Дальше выходит администратор. Он по-татарски говорит: «Вода и печенье». Администратор, конечно, объясняет как бы… Это вот то, к чему это приведет. Вот в Прибалтике это было. Сейчас это появилось в Татарстане.

О.Бычкова― То есть в Прибалтике все это кончилось тем, что «когда нужно, с туристами мы будем говорить хоть по-русски, хоть по-английски, потому что они приносят деньги, и как бы, почему нет, собственно говоря? А нормальные, толковые русские, которые хотят тут жить, делать бизнес, воспитывать детей и не собираются уезжать на прекрасную Родину имени президента Путина, они взяли и всё выучили без проблем».

О.Джемаль― Подождите, там речь не шла о том, что делопроизводство ведется… Это же не Сингапур, где в свое время всех перевели на английский язык железной рукой. Речь шла о том, что можешь связать… этих часов-то там сколько было – раз-два… То есть местные русские знали татарский язык, кто в школе его изучал, примерно так же, как мы в Советском Союзе знали английский: два три слова связать, простейший вопрос понять, не более того. Но это было определенное уважение, определенная форма сосуществования: «Мы сосуществуем не потому, что вы нас поработили, а потому что в 91-м году мы решили, что нам так удобно, нам так лучше, лучше вместе, чем порознь» – и это понимают обе стороны. А вот сейчас передумали и решили, что все-таки западло тарабарщину учить.





О.Джемаль: Татарские элиты немного раскулачивали в экономическом направлении. Убирали кое-какие бизнесы

О.Бычкова― Как-то это всё неприятно очень. Как-то даже стыдно.

О.Джемаль― Знаете, великорусский шовинизм, он всегда обладал каким-то качеством, что… неловко, что рядом находишься. Меня это всегда удивляло… Даже в Советском Союзе это было, то есть когда люди переезжали в Среднюю Азию и жили в пространстве, которое, в общем-то, не как Татарстан, говорящий по-русски, а, допустим, это провинция какая-нибудь Фергана в Узбекистане, там же по-узбекски все говорили, — русские все равно не учили, как правило. На Кавказе – не учили.

О.Бычкова― Не учили, да.

О.Джемаль― И это, конечно, колониализм, имперство такое на психологическом уровне.

О.Бычкова― Неприятненько. Поэтому я, конечно, предпочитаю объяснение, что это диверсия какая-то. Это диверсия врагов. Мы не такие.

О.Джемаль― А кто враг?

О.Бычкова― Ну, не знаю. Какие-нибудь затесавшиеся враги. И когда-нибудь Кириенко или кто-нибудь еще их разоблачат, и все это закончится.

О.Джемаль― Вам просто трудно принять, что многие решения мотивируются эмоциональным состоянием этих людей, а не здравым смыслом.

О.Бычкова― Враги будут разоблачены и наказаны – я абсолютно в этом уверена. Спасибо большое! Это была программа «Особое мнение». Орхан Джемаль бы с нами.