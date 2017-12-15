Н. Росебашвили― Это программа «Особое мнение». И в студии у нас сегодня с особым мнением историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, добрый вечер.
Н. Сванидзе― Здравствуйте.
Н. Росебашвили― Приходят самые разные новости. Естественно, самое громкое за последние несколько часов это приговор бывшему министру Алексею Улюкаеву. Как вы его оцениваете – 8 лет и огромный штраф. Вам он кажется жестким или может быть наоборот мягким.
Н. Сванидзе― Да куда уж мягче-то, просто некуда. Прокурор требовал 10, а тут дали всего 8. Просто мягче не бывает. Конечно, это жестокий приговор. Это свирепый приговор. Другой вопрос, что он ожидаемо свирепый. Ожидаемо – потому что наши суды оправдательных вердиктов не выносят. Так не бывает. Потому что если бы хотели оправдать, то были для этого основания, еще к тому же дело могло развалиться в суде. Там со свидетелями был полный швах, как мы знаем.
Н. Росебашвили― С одним из главных свидетелей.
Н. Сванидзе― Да не с одним из главных, а просто с единственным практически с главным и он же единственный свидетель Игорь Иванович Сечин, который, не нарушая закона, как мы теперь знаем по мотивам пресс-конференции президента Путина, тем не менее, 4 раза не согласился отозваться на зов суда и прийти. И засвидетельствовать свои свидетельские показания. И ответить соответственно на вопросы адвокатов, самого обвиняемого. Потому что мы понимаем разницу между показаниями письменными, которые были даны и приходом свидетеля в суд, когда ему можно задавать вопросы. Человеку, который оставил письменные показания, ты вопросы не задашь. Ты бумаге не задашь вопросы, а человеку можно. И эти вопросы могли разрушить все показания. Могли и не разрушить. Я не знаю. Но он не пришел. И в результате, конечно, доказательная база на этом суде была под большим вопросом. Мягко говоря. Там был только один генерал Феоктистов, который не был свидетелем. Свидетелем был Сечин. Поэтому могло это дело развалиться, но, по-видимому, не должно было развалиться. Могло, но не могло. И когда оно не развалилось, стало очевидно, я повторяю, у нас оправдательных приговоров суд не выносит. А если он будет обвинительным, тогда уже это дело серьезное. Потому что если господина Улюкаева признают виновным, то дальше уже в особо крупных размерах, потому что речь идет о двух миллионах долларов, и дальше он меньше пятерки получить уже и не мог. Вот он получил 8, это, конечно, абсолютно свирепый срок. Столько помнится, за групповые изнасилования давали. С отягчающими обстоятельствами.
Н. Росебашвили― Будет еще апелляция, так что возможно это не финальный приговор. Хотела вас вот о чем спросить. Общество как обычно транслирует совершенно разные, иногда противоположные мнения. И естественно есть те, кто считают справедливым такой приговор, а есть те, кто сочувствует Улюкаеву. Вы на стороне тех, кто сочувствует?
Н. Сванидзе― Во-первых, в том, что касается апелляции. Да, апелляция возможна. Но она всегда возможна. Тем не менее, судя по тому, какую позицию занял суд, судя по тому, насколько резонансное это дело, оно неслучайное, речь идет о бывшем министре. Судя по тому, как вчера по этому поводу ответил на вопрос Татьяны Фельгенгауэр президент Путин, а он фактически встал на сторону Сечина. Он сказал, только что я его процитировал, сказал, что закон не нарушен. Ну конечно мог прийти в суд. Судя по этим косвенным данным, которые у нас с вами есть, я думаю, что апелляция может, апелляционный суд может пойти навстречу господину Улюкаеву, но не в нашей стране. Вот когда апелляция выйдет за пределы нашей страны – вот там да. Потому что повторяю, доказательная база крайне слабая. Здесь есть шансы. А здесь никто ему, ну может на полгода скостят приговор и все. Что касается вашего вопроса, кому я сочувствую – конечно, я сочувствую слабейшему. Господину Улюкаеву. Я сочувствую ему даже не потому, что он слабейший, хотя он слабейший, а потому что он попал под каток. Он попал под каток нашей нынешней судебной системы, которая такой сумасшедший срок пожилому человеку дает, в общем, на мой взгляд, не имея для этого достаточной доказательной базы. Это говорит о том, что не работает наша просто судебная система, она работает очень слабо, плохо, односторонне. А слабость судебной системы приводит к свирепости приговоров.
Н. Росебашвили― Возвращаясь в принципе к такому уголовному преследованию уже бывшего министра, кто-то склонен видеть за этим, скажем так, возмездие со стороны Кремля, в частности звучит фамилия Путина. Например, Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин считает, что Алексей Улюкаев садится в тюрьму, потому что на процессе вел себя не по-сердюковски, а держался с достоинством и защищался. Мы можем вспомнить его слово последнее, где он повинился, скажем так. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Н.Сванидзе: Кому я сочувствую – конечно, я сочувствую слабейшему. Господину Улюкаеву
Н. Сванидзе― Я не знаю, какие данные у Бориса Акунина насчет, действительно вел себя Алексей Улюкаев очень достойно, с большим чувством собственного достоинства. Но я думаю не в этом дело. Я думаю, что многое другое отличает его от бывшего министра обороны. Я думаю, что там просто другая система отношений. И другое ставилось в вину реально. Я думаю, что реально его обвиняют, конечно, и сажают его не из-за этих двух миллионов долларов, которые абсолютно как мне кажется, просто на уровне здравого смысла не доказаны. А по каким-то другим причинам. Поэтому я думаю, что дело тут не в этом. Но я думаю, что это будет популярный приговор. Вообще у нас сейчас массовое сознание очень агрессивно. И оно на стороне жестких приговоров. И конечно, если человек, бывший министр обвиняется в том, что он похитил два миллиона, ну конечно, хорошо, что ему дали 8 лет. Лучше бы расстреляли. В этом смысле я думаю, что у части элиты, встретит недоумение и опасение, и страх, потому что страшно, когда так судебная система работает. У значительной массы, конечно, людей, это встретит наоборот понимание. Потому что это можно легко выдать за борьбу с коррупцией. Хотя это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.
Н. Росебашвили― О коррупции и том, действительно ли с ней борются мы поговорим чуть позже. Давайте начнем, у нас немного времени до перерыва. Тем не менее, еще одна новость, выступила Элла Памфилова касательно выборов и о том, что Путин выдвигается, тоже стало известно не так давно. О том, что он идет самовыдвиженцем стало понятно на пресс-конференции, которая была вчера. Элла Александровна сказала, выразила надежду, что выборы в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами надеюсь, положительными. Вы разделяете такие радостные настроения Эллы Александровны?
Н. Сванидзе― Я по-человечески верю Элле Александровне. Знаю ее как кристально честного человека и очень хорошего профессионала. Но как у нас могут произойти конкурентные выборы. Ну, я не совсем представляю. Есть человек, у которого и мы его знаем, у которого и так очень высокий рейтинг в стране. И который в силу выполняемых им обязанностей президента страны имеет преимущественное право появляться на всех телеканалах в любое время с огромным количеством позитива. Потому что кто же его с негативом выпустит. Что бы он ни говорил, это все освещается позитивно, обильно, вот вчера, например, огромная пресс-конференция. Ну, может кто-нибудь из оппонентов похвастаться такой возможностью разговаривать с огромной страной. Так напрямую. Нет, конечно. Здесь о конкурентных выборах не может быть и речи. Поэтому здесь я думаю, что Элла Александровна имеет в виду, вероятно, что не будет допущено особенно громких и вопиющих фальсификаций. Ну, здесь я ей верю, да.
Н. Росебашвили― Мы сделаем небольшой перерыв. Это программа «Особое мнение». Скоро вернемся.
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Н. Росебашвили― Мы возвращаемся в эфир программы «Особое мнение». Мы не договорили, не закончили обсуждать тему выборов, особенно касательно выступления Эллы Памфиловой. Я бы хотела уточнить, может, вы понимаете, о каких сюрпризах может идти речь?
Н. Сванидзе― Понятия не имею. Я не знаю, какие сюрпризы могут быть. Сюрприз может быть, что в какой-то момент там возьмут и не допустят, скажем, Ксению Анатольевну Собчак. Это будет сюрприз. Хотя тоже вполне ожидаемый. Примерно такой же ожидаемый, как суровый приговор Алексею Валентиновичу Улюкаеву. Но, тем не менее, это может быть сочтено за сюрприз. Вряд ли будет такой сюрприз как допуск Алексея Навального. Вот в этот сюрприз я не верю. В недопуск Собчак верю, в допуск Навального – ни в коем случае не верю. Был бы грандиозный сюрприз, если бы президент Путин Владимир Владимирович пошел на дебаты. Вот это был бы сюрприз так сюрприз. Скажем, дебаты Путина, предположим, Явлинским или с Собчак. Вот это было да, это было бы блюдо. Тут бы все обзавелись, конечно, огромным количеством попкорна и сели бы смотреть. Потому что это действительно просто разорвало бы все рейтинги. Никто бы не отрывался от экранов, забросил все дела. Но в этот сюрприз я тоже не верю. Потому что это не нужно действующему президенту в нашей стране. Обязательства такого нет конституционного, по закону он не обязан идти на дебаты. И не пойдет. Зачем ему это надо.
Н. Росебашвили― Много вопросов пришло на сайт и я на всякий случай повторю номер +7-985-970-45-45. Николай Карлович, вас много спрашивают про пресс-конференцию, что вы можете о ней сказать. Какие она у вас оставила впечатления.
Н. Сванидзе― Вы знаете, особо сильных не оставила. Честно вам скажу. Продолжительность как обычно, долго, по-моему, без малого 4 часа. Народу много. Путин был вполне себе бодрый, под конец даже, по-моему, разогрелся. Но с содержательной точки зрения там ничего сказано не было. Кроме того, что он пойдет самовыдвиженцем на выборы, что тоже было предсказуемо абсолютно. Зачем ему нужно идти от «Единой России», совершенно понятно, что он пойдет как президент всех россиян. От народа так сказать и это было очевидно, это правильно. А так он умело отвечал на вопросы, умело не отвечал на вопросы, когда не хотел. На этот счет существуют определенные техники. Он системный человек, очень опытный. Поэтому когда он не хочет отвечать на вопрос, он не будет на него отвечать. Это тоже было. Обращало на себя внимание даже больше, он вел себя достаточно предсказуемо, ожидаемо, но он уже такое количество съел разных собак так сказать на этом деле, что действительно опыт колоссальный. Скорее обращало на себя внимание поведение коллег-журналистов. Это, конечно, было сильно, потому что это постепенно превращается в какой-то такой вариант «Поля чудес». Я жду, когда они с подарками начнут приходить к Путину на пресс-конференцию.
Н. Росебашвили― Он приглашает в гости, разные мероприятия.
Н. Сванидзе― Потому что уже напрашивается, уже приходят к нему как к моему другу Леониду Аркадьевичу Якубовичу на программу. Действительно я не помню, по-моему, Таня Фельгенгауэр написала, что это напоминает новогоднюю елку. Действительно как к Деду Морозу в гости. Ну это на мой взгляд не вполне формат поведения профессиональных журналистов. Это у меня всякий раз вызывает большие вопросы. Кричат, изображают оживление, обратите внимание на меня. Конечно, была забавная ситуация с бабаем, когда барышня из Татарстана написала у себя, что Путин бабай, а Путин решил, что бай-бай.
Н.Сванидзе: В какой-то момент там возьмут и не допустят, скажем, Ксению Анатольевну Собчак. Это будет сюрприз
Н. Росебашвили― И не побоялся этого произнести.
Н. Сванидзе― А чего ему бояться. Какой же он бай-бай. Когда он следующие шесть лет у нас остается с нами. Ни фига себе бай-бай. У него здесь как раз позиция очень твердая. И надежная. Бай-бая никакого нет. Но она-то его расстроила, потому что она сказала: Владимир Владимирович, да не бай-бай, бабай. Дедушка. Вот с дедушкой, я думаю, конечно, она его огорчила. Потому что бай-бай это фиг с маслом, а насчет дедушки это объективная реальность. Человеку 65 лет. Он может быть в какой угодно физической форме, но конечно дедушка все равно. А как-то непривычно для его самовосприятия. И поэтому здесь это все на самом деле то, что я говорю студентам на журфаке в РГГУ. Не нужно фамильярничать с политиком. Тем более такого ранга, какой он тебе дедушка, какой он тебе бабай. Он господин президент. Ему может быть 90 лет, 38. Но он президент. И не нужно вот этих поцелуйчиков, прыжков, ужимок. Нужно держать дистанцию. И журналистам так будет проще и ему кстати. Я думаю, ему тоже все эти восторженные реверансы и проявления нежности и аплодисменты на каждом шагу и благодарности в начале каждого вопроса, когда каждый начинает: спасибо, дорогой. За что спасибо? За что? Ты его выбрал, он президент. Это его функция. Он обязан быть президентом. Потому что ты его выбрал. Мы пока живем не в раю, до рая далеко. Значит особо благодарить не за что. Он кому-то нравится, кому-то не нравится. К нему если пришел на пресс-конференцию, задавай жесткие вопросы. Он готов на них ответить. Чего благодарить-то. Еще руку поцелуй.
Н. Росебашвили― К слову о журналистах, которые присутствовали вчера на этом собрании. Ксения Собчак. Вы буквально в первой половине программы говорили, что кому из кандидатов, учитывая, что Путин тоже не собрал еще свои 300 тысяч подписей…
Н. Сванидзе― Знаете, я почему-то верю, что он соберет. Я не знаю, может быть, здесь у нас с вами затеется дискуссия.
Н. Росебашвили― Может это тот самый приятный сюрприз.
Н. Сванидзе― Но мне кажется, Владимир Владимирович Путин соберет 300 тысяч подписей.
Н.Сванидзе: Я боюсь, что конечно, возникает ощущение, что его судят за то, что он режиссер
Н. Росебашвили― Давайте мы посмотрим, поглядим и вернемся пока к теме Ксении Собчак. Напомню, что вы в первой части программы сказали, точнее спросили, скажем так, риторический был вопрос: кому еще из кандидатов достается столько времени на федеральном ТВ. Вы можете объяснить феномен Собчак на телевидении.
Н. Сванидзе― Знаете, до конца нет. Честно вам скажу. Я тут посмотрел Ксению Анатольевну в программе «Время покажет» на Первом канале. И у меня возникли вопросы. Ну, во-первых, конечно я благодарен ведущим программы за то, что они мне крайне помогли как профессору РГГУ, потому что они выступили просто живой иллюстрацией для моих студентов того, как не должен ни в коем случае вести себя ведущий общественно-политической программы. О чем я студентам уже заявил и просто обязал их посмотреть эту программу. И сказал, что посмотрите обязательно, вот так вы себя вести не должны ни в каком случае. Если когда-нибудь вы будете так себя вести, услышите хлопок в зале, то знайте, что я застрелился. От того, что вы мои бывшие студенты. Вот отвратительное впечатление. Просто ужасно. Паясничание без всяких талантов для того чтобы, клоунада должна быть талантливой. Но ведущие совершенно не имели талантов Юрия Владимировича Никулина, царство ему небесное.
Н. Росебашвили― Но согласитесь, что это было ожидаемо с их стороны.
Н. Сванидзе― Нет, вот такого коверного паясничания я не ожидал. Во-первых, вообще нельзя, как известно очень дурной тон и признак очень плохого воспитания не только профессионального, но и человеческого, пытаться унижать женщину. Когда два здоровых лысых мужика унижают, пытаются унизить, у них ни фига не получилось, конечно, потому что она им не по зубам. Но пытаются унизить молодую женщину, это само по себе отвратительно. Во-вторых, у них это совершенно не получилось, потому что таланта не хватило. Но, конечно, она их разбросала как медведь маленьких собак. Просто. Как Бобик тряпку просто порвала. Потому что повторяю, она не их весовой категории. Она вела себя содержательно, эмоционально, спокойно и совершенно рядом не было. Но, отвечая на ваш вопрос, у меня не монтируется, если они ее позвали, я не знаю, на каком уровне решался вопрос о приглашении Ксении Анатольевны Собчак. Я не думаю, что на их уровне. Я не сегодня родился и сам на телевидении работаю не первый день, скажем так, мягко. Поэтому не думаю, что на их. Никто им не давал права решать такие вопросы. Возможно, на уровне руководства канала, а возможно и выше. Но значит если было принято решение звать Ксению Анатольевну, то как одновременно звать и пытаться ее там покусать.
Н. Росебашвили― Мне кажется…
Н. Сванидзе― Другой вопрос, что не получилось покусать. Но ведь они хотели, стремились. У них не получилось. Это не в их власти. Просто силенок не хватило. Но они ведь хотели ее покусать. Вот этого я не понимаю. Если задача не дать ей возможности набрать очки, так не зовите ее. Если задача дать ей возможность набрать очки, тогда ведите себя с ней по-другому. Это у меня никак не монтируется. Я не могу понять, в чем здесь дело. Я думаю, на этот вопрос только сама Ксения Анатольевна, если она может ответить на этот вопрос.
Н. Росебашвили― В продолжение этой дискуссии о том, как и зачем Ксения попадает…
Н. Сванидзе― Вообще, заканчивая тему этой программы, я испытывал просто, знаете, цеховой стыд, я бы так сказал.
Н. Росебашвили― Смотрите, то, что Ксении Собчак удается то, что не удается Навальному, а именно – получить место в федеральном эфире, многие считают аргументом в пользу того, что она все-таки выдвигается не просто потому что ей вдруг захотелось уйти в политику.
Н.Сванидзе: Я жду, когда они с подарками начнут приходить к Путину на пресс-конференцию
Н. Сванидзе― А почему, а кому захотелось? Что, ее кто-то просто силком заставил пойти в политику. Не думаю. Если вас интересует моя версия, я не исключаю вот чего. Могу и ошибаться. Да, она захотела, она человек амбициозный. Она человек честолюбивый, она человек талантливый. Она человек, много достигший в тех областях человеческой деятельности, к которым она до сих пор имела прямое отношение. Ей захотелось нового. Давно захотелось. Мы помним, как она была активна в 11-12 году. Когда было массовое движение Болотная. Она была уже тогда активна, она выдвинулась в первые ряды лидеров оппозиции. Поэтому я думаю, что то, что ей захотелось проявить себя в политике, а она может быть это сделать, у нее хватает на это способностей, силы. Это нормально. Вот не возражали против этого в Кремле – в это я могу поверить. Не возражали. И может быть даже решили освежить кампанию, решив, ну что, она хочет, давайте ей дадим зеленый коридорчик. Но я не исключаю, что они уже об этом жалеют. Потому что Ксения Анатольевна Собчак снаряд неуправляемый.
Н. Росебашвили― Это программа «Особое мнение». Мы прервемся на новости и скоро вернемся в эфир.
НОВОСТИ
Н. Росебашвили― Это программа «Особое мнение». В студии журналист, историк Николай Сванидзе. Давайте мы уже закончим тему пресс-конференции таким вопросом: как вам кажется, о чем не спросили президента, и что стоило бы его спросить.
Н. Сванидзе― На мой взгляд, стоило спросить президента о том, как он себе представляет своей следующий президентский срок. О стратегии этого срока. Потому что у нас достаточно тяжелая экономическая ситуация, он блестяще владеет цифрами, но я не знаю, как бы он охарактеризовал нашу ситуацию сравнительно с той, которая была несколько лет назад, сравнительно с той, которая в странах западного мира имеет место. Потому что я не экономист, но насколько я представляю себе мнение основных экономических экспертов, мы в общем, продолжаем чем дальше, тем больше отставать от наиболее развитых мировых стран. И в этом смысле цифровые показатели у нас в том, что касается ВВП на душу населения, что касается уровня технологий, что касается роли до сих пор энергоносителей в нашей экономике и так далее, какие-то базовые вещи. Они не очень хорошо выглядят, прямо скажем, плохо выглядят. Опасно выглядят. И проблема упирается даже не столько в экономику, сколько в политику. А именно в отсутствие конкуренции, в монополизацию целого ряда основных отраслей. И таким образом в недофинансирование. В то, что к нам не идут инвестиции, это очень тяжелая тема. Она значительно менее веселая, чем тема международная. Она значительно более скучная. Она значительно менее выигрышная. И я бы, конечно, ждал, что будет задан вопрос именно на эту тему. Тем более что это интересует людей. Вот как следующая шестилетка в этом смысле будет проходить. А для того чтобы обеспечивать нам более-менее нормальное экономическое дыхание, нам нужны другие отношения с миром. С наиболее развитой его частью. Здесь вот меня интересует стратегия. Потому что Путин сделал замечание, отвечая на вопрос Ксении Собчак: а где у вас позитив, где у вас содержательная часть. Вы говорите, что вы против всех. И это, кстати, прозвучало достаточно убедительно. Ну а где у него с другой стороны позитив. У него-то тоже программы нет. Другой вопрос, что он сам по себе программа. Он столько лет стоит во главе государства, что он сам по себе представляет собой программу. Но, тем не менее, одно дело Путин первого срока, это одна программа. Когда вообще Касьянов Михаил Михайлович был премьер-министром. Когда у нас ставились задачи догнать по валовому внутреннему продукту на душу населения Португалию. Пусть одну из самых бедных западно-европейских стран, но, тем не менее, сейчас такие задачи уже не стоят. Мы далеко от Португалии находимся. И даже не ставим задачу догнать. Так вот, одно дело Путин первого срока, и другое дело совсем Путин нынешнего, сейчас завершающегося срока. Это два разных президентства, человек один, а президентства по содержанию разные. Какой будет следующий. Будет ли оно еще более консервативным, чем это. Меня интересует программа. Я думаю, что это даже важнее для людей, чем какие-то более детальные вещи, вопросы, которые ему задавались.
Н. Росебашвили― На этой неделе был день Конституции, я надеюсь, что вы его отметили. Потому что опять же в связи с этим возникает вопрос, люди привыкли считать, что Путин, во всяком случае, очень популярно мнение, что Путин так просто уже не уйдет, несмотря на то, что надвигающийся, если мы предположим, что он останется президентом после 18 марта, это его последний срок. Который он может сидеть без перерыва. Как вам кажется, он скорее уступит, найдет себе все-таки преемника после шести лет или он созрел к тому, чтобы переписать Конституцию.
Н. Сванидзе― Я не знаю, это вопрос к президенту Путину. Он очень закрытый человек. И что у него происходит в голове на эту тему, не знаю. У него еще есть достаточно много времени, чтобы принять решение на этот срок. Я не представляю себе действительно его полный уход от государственной власти. Не представляю. Но как будет выглядеть его не уход, здесь одно могу сказать, напрямую нарушать Конституцию он не будет. Он юрист, у него есть свои представления о прекрасном. И, на мой взгляд, нравится ему Конституция или нет, он ее нарушать не будет. Если понадобится, конечно, как мне кажется, он скорее пойдет на ее изменение, чем на ее нарушение. У него есть разные возможности. Разные. И над ним что называется не капает. У него еще так много лет впереди до 24-го года, что я думаю, что он что-нибудь придумает.
Н. Росебашвили― Давайте обсудим с вами, скажем так, вопросы культуры и новости, которые приходят. Я думаю, что скорее можно, конечно, отнести к культуре то, что происходит сейчас вокруг телеканала ТНТ, который все-таки снял извинения и извинился, скажем так, прямая цитата: «Извинились за свои слова и действия, которые обидели великий ингушский народ».
Н. Сванидзе― Не снял извинения, а наоборот — предпринял извинения.
Н. Росебашвили― Нет, он снял на камеру.
Н. Сванидзе― Ах, снял на камеру.
Н.Сванидзе: Ксения Анатольевна Собчак — снаряд неуправляемый
Н. Росебашвили― И это транслируется в эфире телеканала. Как вам кажется, правильно ТНТ поступил, что пошел на уступки.
Н. Сванидзе― Я не знаю, я не канал ТНТ. Я не могу вам сказать. И мне трудно поставить себя на его место. Поэтому здесь оценивать правильность, неправильность, по-видимому, он счел за благо это сделать. Во всяком случае, я могу понять эту позицию.
Н. Росебашвили― А вы видите какие-нибудь параллели между тем, например, что происходит сейчас в ТНТ и «Артдокфестом» или выставкой Стерджеса. Когда недовольные люди приходят и прямо на месте пытаются как-то справедливость найти.
Н. Сванидзе― Понимаете, я здесь как раз не вижу, честно говоря, прямых параллелей. Потому что в тех примерах, которые вы привели, с выставкой и «Артдокфестом», я не вижу никаких недовольных людей. Я вижу штурмовые отряды, которые как я понимаю, по некоторым данным связаны с некоторыми нашими силовыми структурами. Которые их крышуют. Какие там недовольные люди. Что, вот эти господа, которые прибыли к нам из Донбасса и которые поливают мочой фотографии и картины, иногда поливают мочой и политиков, как известно. Или чем-то еще. Зеленкой. Они что, недовольные люди? Они возмущенные граждане? Да ни черта они не возмущенные граждане. Они, на мой взгляд, позволяют себе, потому что могут себе позволить абсолютно хулиганские действия, которые действительно и при этом им ничего за это нет. Следовательно, их защищает кто-то. У нас защищать могут только силовики. У нас других центров силы, кроме силовых структур в настоящий момент в стране нет. У нас сейчас страна управляется силовиками. И других центров силы у нас нет кроме них. Значит, какая-то из силовых структур их напрямую защищает. Вот и всё. Это, конечно, весь этот почерк очень сильно напоминает, тут параллели вообще возникают, но очень сильно напоминает почерк, я неслучайно упомянул штурмовые отряды, название вполне определенное. И оно напоминает о, скажем так, юности нацистского режима в Германии. Тогда действовали именно такие отряды, которые гнули свою линию, и им никто не мог ничего сказать в ответ. Потому что они вроде как действовали не от имени власти, а в то же время власть их поддерживала, поощряла. Этим опасны эти ребята, как они там называются. СЕРБ, я не помню.
Н. Росебашвили― Много организаций. А в таком случае как быть тем, кто страдает от таких погромов, от их акций. Все-таки фильмы снимаются, выставки переносятся. Извинения записываются на камеру.
Н. Сванидзе― Я не готов давать советы и мои советы никому не нужны. Я думаю, что все действия в индивидуальном порядке. И действовать должны не эти люди. Эти люди просто в какой-то момент в индивидуальном порядке делают свой выбор. У них есть семьи, у них есть собственная жизнь, которая, в общем, дается один раз, как известно. Она дорога. И сегодня там их мочой обливают, завтра могут железной трубой ударить в подъезде. В общем, мало кому это приятно. И нужно иметь железную волю, огромную выдержку и мужество, чтобы этому противостоять. И я к этому никого не готов призывать. Здесь мяч не на их половине, а на половине государства. Это государство ответственно за то, чтобы у нас различные произведения культуры, выражающие разные общественно-политические, человеческие, нравственные позиции, могли увидеть свет. Иначе будут видеть свет только те произведения культуры, которые нравятся штурмовикам.
Н. Росебашвили― Тем не менее, свет на сцене Большого театра увидел балет «Нуреев». Много было обсуждений. С вами новость эту пока еще не обсуждали. Что-то странным было в этом, согласитесь, что на премьере балета присутствовали такие люди, как Мединский, Песков. Кашин назвал это «вершиной когнитивного диссонанса».
Н. Сванидзе― Я согласен.
Н. Росебашвили― Какие чувства у вас это вызывает?
Н. Сванидзе― Я в данном случае согласен с господином Кашиным. Это действительно абсолютное такое двоемыслие, очень сильно напоминающее советские времена. То есть приходят люди при власти, имеющие прямое отношение к властным структурам, сидят, аплодируют, восторгаются. А режиссер этого, я не был, не смотрел, но я не слышал ни одного не восторженного отзыва об этом спектакле. Ни одного. От самых разных людей. Разбирающихся в искусстве. И вот режиссер этого, по-видимому, очень талантливого представления господин Серебренников, мы знаем в какой сейчас ситуации. И люди, представители власти те же ровно самые, не все, правда, не все там были, высшее руководство страны там не замечено. Но не высшее замечено. И вот те самые люди, которые говорят: ну а что, ну и что, что он под судом, ну и что, а чем он от других отличается. То, что он режиссер это вовсе не оправдание. Его же судят не за то, что он режиссер. Я боюсь, что конечно, возникает ощущение, что его судят за то, что он режиссер. Это все напоминает ситуацию с покойным великим советским и русским режиссером Юрием Петровичем Любимовым, который в период расцвета Театра на Таганке, легендарного совершенно, посещался там членами ЦК. Теми, которые его гнобили, которые запрещали его спектакли. А потом они их посещали, сидели и аплодировали. Это ситуация мне очень напоминает то, что мы помним, я лично помню как человек уже многое помнящий, это было в 70-е годы.
Н. Росебашвили― Перед этой премьерой соответственно и сразу после многие выступали с тем, что надо было бойкотировать и требовать освобождения Кирилла Серебренникова.
Н. Сванидзе― Кому надо было бойкотировать?
Н. Росебашвили― Видимо, артистам. Или тем, кто сидел и хлопал потом.
Н.Сванидзе: Одно дело Путин первого срока, и другое дело совсем Путин нынешнего, сейчас завершающегося срока
Н. Сванидзе― То есть Мединскому надо было бойкотировать? Хлопал Мединский, мы только что это выяснили. Мединский, Песков – они должны были бойкотировать. Бойкотировать что, кого?
Н. Росебашвили― Балет. Его премьеру.
Н. Сванидзе― То есть Мединский должен был бойкотировать балет?
Н. Росебашвили― Не Мединский конечно, Мединский был в числе благодарных зрителей. Но те, кто борются за освобождение Кирилла Серебренникова…
Н. Сванидзе― То есть те, кто борются за освобождение Мединского, должны были бойкотировать его балет? Я не вполне понимаю логику.
Н. Росебашвили― Бойкотировать и требовать освобождения режиссера, чтобы не было этого когнитивного диссонанса.
Н. Сванидзе― По-моему, и так со сцены требовали. Там выходили в майках актеры «Свободу Мединскому», Мединскому (смеется). Нет, хоть Мединский на свободе. Это радость. «Свободу Серебренникову» требовали. И я не думаю, что от них можно еще чего-то, вообще ставить им, что они должны были делать. Те, кто говорят, что кто-то должен был что-то делать, пусть делает сам.
Н. Росебашвили― Это программа «Особое мнение» Николая Сванидзе. Спасибо, всего доброго.
Н. Сванидзе― Спасибо.
Комментарии98
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topotushkinn 15 декабря 2017 | 17:08
Восьмерочку строгача за кривую липу припаяли не по делу в лет.
Вообще ничего не доказано было.
Только чисто огульное обвинение - зеленый навет.
Еще одна сакральная жертва нарисовалась.
Его стоило покарать только лишь за поддержку антинародного преступного режима, дноискательство и имитацию работы.
Нет это точняк для острастки показательная казнь за чисто формальное отношение якобы к либералам и друзьям Е. Гайдара.
Типа, все вы там ворюги и взяточники.
Заодно и борьбу с коррупцией, взяточничеством, вымогательством и очищением рядов сымитировали изо всех сил для дурачков...
mongol_2 15 декабря 2017 | 17:08
Николай таки Карлыч, вы (имею ввиду всю вашу, так называемую, оппозицию) долго добивались результата, долго.
И наконец добились. Сейчас над вами просто смеются.
Перефразирую одну известную цитату, которая подходит для такой потешной оппозиции как ваша:
– Сначала вы думали, что победили, потом вы начали бороться, затем над вами стали смеяться, а потом вас перестали замечать.
Вот-вот начнётся заключительный этап вашей деятельности, потому как даже смеяться над вами уже становится не интересно.
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:14
mongol_2: Улюкаева посадили на 8 лет. и 130 миллионов штрафа. На моей памяти 1ый раз либерала посадили, кроме Белых. И ещё - свирепый приговор. Пожилой Улюкаев. А Квачков и 14 лет с добавочкой, он молод????
e_nexoma 15 декабря 2017 | 17:18
n_a_t_a7777777: Давайте, давайте - на вашей улице праздник. Праздновать вы умеете, только вот жить по-человечески никак не научитесь.
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:28
e_nexoma: А поспорю с господином Сванидзе! Александра Пахмутова поблагодарила Путина за Крым! И ОНА ПРАВА!!! Кстати Собчак мерзопакостна, а некоторых в телевизоре зовут и даже бьют......
mongol_2 15 декабря 2017 | 17:33
n_a_t_a7777777:
Карлыч своим студентам:
Сначала рассказал как не надо себя вести а потом:
- Если вы услышите хлопок в зале, то знайте, это я застрелился!
Уважаемые студенты, не обольщайтесь, что вы узнали верный способ избавиться от Карлыча, он никогда не застрелится. Он вас обманывает. Он всегда обманывает.
Врун он.
mirandas 15 декабря 2017 | 17:36
mongol_2:
Более лживого и скользкого человека не встретишь)
patrik40 15 декабря 2017 | 17:39
Сул патара хар сул цицкна
Гевхар иас да гулс
Исети момхибвлели хар
Сул шентан копна мсурс
Ну миджаврдеби патара
Да ну мисерав гулс
Мэ шентан чхуби ки ара
Квлав сикварули мсурс
Патара, чемо патара гогона
Чемо патара имедо
Чемо патара
Патара, чемо патара гогона
Чемо патара имедо
Чемо патара...
patrik40 15 декабря 2017 | 17:43
Скажите кто-нибудь этой Ниношке Марусидзе, что некрасиво разговаривая с человеком класть локти на стол, чем более горянке, в присутствии подхохлованного аксакала.
romashka__ 15 декабря 2017 | 18:33
В России ФАШИЗМ.
Пенсия в 8 тысяч при оплате квартплыты в 4 тысячи рублей - это политика фашистов.
Сечин должен сидеть вместо Улюкаева.
Прессконференция Путина - Это доказательство фашистского режима.
serjtr 16 декабря 2017 | 01:53
romashka__: Фашизмом нынче называют всё, что угодно. Украинцы, например, кричат, что русские фашисты, последние с удовольствием кричат в ответ. Куда ни плюнь - одни фашисты. А ведь термин и его история раньше имели иное значение. А сейчас это стало весьма распространённым словом. Хотя щенячий восторг публики (так называемых журналистов), конечно, оставил очень удручающее впечатление.
coba1879_ 16 декабря 2017 | 08:57
romashka__:
Поддерживаю, тебя, мой одуванчик.
Всё это близнецы и братья...
taglit 16 декабря 2017 | 10:28
romashka__: Игорь Яковенко:
отя до переназначения Путина осталось три месяца, фактически оно уже состоялось. Да, за эти три месяца будет что-то происходить, но это что-то очень мало скажется на ситуации в стране после 18.03.2017. Путин наберет свои 70 процентов (реально 55-60, но это неважно) при явке 65 процентов (реально 45-55, но кого это волнует). Никто ему в этом не помешает, поскольку никто с ним реально не соревнуется. Реальная конкуренция, скорее всего, будет между двумя: Навальным, которого не зарегистрируют и он призовет к бойкоту, и Собчак, которую, скорее всего, зарегистрируют, и она постарается перетащить себе максимум голосов сторонников Навального.
Результат этой конкуренции скажется на индивидуальной биографии этих двоих, но не на стране. С учетом нынешних реалий единственную конкуренцию Путину могла бы составить мощная партия бойкота. Не сам бойкот, то есть игнорирование выборов, а именно партия бойкота. То есть организация с группой известных моральных авторитетов во главе, с финансированием, достаточным для организации развернутой кампании в СМИ. С наблюдателями и поллстерами на таком числе участков, чтобы можно было достаточно уверенно и доказательно говорить о реальной явке, то есть о той единственной переменной, которая имеет хоть какое-то, пусть минимальное, значение в этой спецоперации. Партии бойкота не будет, поэтому никакой конкуренции Путину оппозиция не создаст.
taglit 16 декабря 2017 | 10:32
taglit: Бойкот, который будет организован Навальным, не будет иметь большого успеха. Во-первых, потому, что он стоит на ущербном моральном фундаменте "политического солипсизма": "Если я есть – есть выборы; меня нет – нет выборов". Вокруг такой позиции Навальный, с учетом его энергии и технологических талантов своего штаба соберет некоторое число сторонников, но существенно меньшее, чем их общее число. А во-вторых, за оставшиеся фактически до выборов пару месяцев нужную структуру создать нереально.
Остальные сторонники Навального перейдут к Собчак, которая имеет шансы занять на этих выборах третье призовое место и получить карт-бланш на создание системной правой партии, осуществив, таким образом, многолетнюю мечту обитателей "либеральной" башни Кремля.
Судьба вечных думских старцев, обозначаемых на политической карте буквами "Ж" и "Зю", похоже, перестала интересовать даже самых дотошных наблюдателей. Григорий Явлинский проведет, возможно, самую сильную свою кампанию с точки зрения содержания. Если не придираться по мелочам, все, что он станет говорить и делать в ближайшие три месяца, будет очень умно, ярко, остроумно и почти все верно. Проблема в том, что все это не имеет ровно никакого отношения к цифрам, которые огласит Памфилова после 18.03.2018. Душа российского избирателя в данный момент не повернута в сторону Григория Алексеевича Явлинского. Это можно считать несправедливым, но кто в политике говорит о справедливости?
taglit 16 декабря 2017 | 10:34
taglit: Об истоках "яблоконенавистничества" в российском обществе и об объективных и субъективных причинах неудач "Яблока" в последние годы есть смысл обстоятельно поговорить и, возможно, я этому посвящу отдельную колонку. Сейчас, в сложившейся ситуации для Явлинского наиболее выигрышной тактикой было бы в конце яркой агитационной кампании заявить о снятии своей кандидатуры, призвать к бойкоту президентских выборов, делая ставку на выборы в местные органы власти и укрепление региональных организаций. Жаль, что этого, скорее всего, не случится и Явлинский имеет шансы набрать в итоге меньше, чем Собчак, что станет серьезным ударом для партии, в которой собрано немало ярких политиков.
Возможны ли сюрпризы до 18.03.2018? Полагаю, что они маловероятны. "Черные лебеди" не очень любят унылую русскую зиму и предпочитают посещать Россию в августе. А если серьезно, то наиболее серьезное испытание до выборов – новые американские санкции явно не приведут к сюрпризам. Каких-либо социальных протестов в ближайшее время тоже ждать не следует.
Питомник по выращиванию "черных лебедей" в данный момент находится в Кремле и на Старой площади. Готовят их, естественно, для врагов, но особенность этих птичек такова, что они внезапно могут захотеть навестить как раз хозяина.
Чтобы понять, какого именно "черного лебедя" можно ждать в гости после спецоперации 18.03.2018, стоит попробовать разобраться в том, к чему Россию приговорил Путин в период своей следующей "шестерочки". Во-первых, уже совершенно очевидно, что это никакая не "шестерочка", а пожизненное. Которое впоследствии может быть заменено высшей мерой, то есть развалом России. Во-вторых, для Путина есть сферы, в который он ничего не будет менять, а есть те, где перемены вполне возможны. Итак, константы и переменные ближайшей путинской "шестерочки".
taglit 16 декабря 2017 | 10:37
taglit: Константы. Путин не будет ничего менять в экономике. Во-первых, он ничего в этом не понимает, а во-вторых, его и его окружение все устраивает.
Не будет никаких перемен в той части внешней политики, где речь идет об Украине и Западе. Путин не уйдет с Донбасса, тем более из Крыма, но и большой войны с Украиной не будет, поскольку ее самоубийственный характер для путинского режима понимает, возможно, даже он сам. Без изменения политики по Украине отношения с Западом изменить невозможно, так что здесь тоже константа.
Переменные. Почти вся политика России крутится вокруг Путина. Самое приятное для Путина место в данный момент – это Сирия. Эффект Крыма прошел, теперь аннексированный полуостров больше всего напоминает чемодан без ручки. Сирия для Путина не только место последнего "подвига", но и плацдарм для завоевания Ближнего Востока и Африканского континента. Достаточно посмотреть на кадры прилета Путина 11.12.2017 на базу "Хмейним". Первым Путина приветствует на сирийской земле не президент Асад, а российский офицер, который чувствует себя здесь хозяином. Асад ждет своей очереди, потом подходит "к ручке" белого царя. После чего Путин направляется к командирам российских оккупационных войск. Президент Асад пытается идти с ним, но российский офицер его придерживает и не пускает. Президента Сирии! На сирийской земле! Трогает руками офицер оккупационной армии!
taglit 16 декабря 2017 | 10:40
taglit: Путин в Сирии явно чувствует себя, по меньшей мере, Александром Македонским, перед которым склоняются страны, а в дальнейшем и континенты. Путину в Сирии комфортно еще и потому, что здесь никто ему не говорит о правах человека, демократии и прочих глупостях. Они на пару с Асадом убили полмиллиона человек, вбомбили страну в песок, и никто слова против не скажет. Это даже комфортнее, чем заведовать клубом в Дрездене, где было какое-никакое начальство. Путин обязательно продолжит воевать. И в Сирии, и в Ливии, а еще и в Судане и в Йемене. И тут возможен прилет "черного лебедя" в виде того, что посетил СССР во время войны в Афганистане, которая сыграла не последнюю роль в развале Советского Союза. Россия – не СССР. Это довольно слабая в экономическом плане страна, которую вполне могут сломать путинские имперские амбиции.
Перемены возможны во внутренней политике в связи с существенным сокращением кормовой базы для окружения Путина и необходимостью дальнейшего закручивания гаек. Наличие в высших эшелонах власти определенного числа "отморозков", не признающих не только законы – а кто их признает, не для них же писаны? – но и "понятий" для "элиты", создает ситуацию, когда вся система может пойти вразнос. Когда Сечин публично плюет на суд, который, между прочим, обслуживает путинский режим, это демонстративный вызов путинской же системе. Когда Кадыров демонстративно не пускает путинских полицейских на свою территорию, это неизбежно создает напряжение внутри силового блока.
С момента воцарения Путина на Руси прошло 18 лет. За это время здание государства российского обветшало и держится только на лживом мифе путинского рейтинга. Еще шесть лет страна на таком зыбком основании не продержится. Все вполне может прекратиться намного раньше.
Игорь Александрович Яковенко
mongol_2 15 декабря 2017 | 17:43
Ведущая Карлычу:
- Как вы думаете, Путин найдёт себе приемника или нет?
Госпадя… ну откуда, откуда Карлыч может знать будущее??? Лучше задавать такие вопросы ясновидящему Пионтковскому, который сделал верный прогноз: «Путин уйдёт в 2013 году».
media_rezerv 15 декабря 2017 | 18:02
Вот смотрю я на Николай Калыча и почему-то вспоминается мне новый термин, что ввёл сегодня в либеральный дискурс Андрюша Макаревич.
А именно , КАКАШЕЧКА....
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 18:32
media_rezerv:
Ну, Макаревич - он известнейший экскрементовед, а ведь когда -то песни писал. Что политика и деньги делает с людьми......
norma_term 15 декабря 2017 | 17:43
mirandas: Один точно есть- теперешний президент РФ.
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:53
mirandas:
Да, передача закончилась .Прайм - тайм. 27 комментариев. Всё меньшее количество людей слушает, а тем более , верит Йеху Москвы.И ЭТО РАДУЕТ!!! Как тут не вспомнить Валентина Гафта
МУХА МОСКВЫ
Муха бьётся о стекло - Рядышком окно открыто. Или муху припекло, Или после менингита. Ловко делает она Агрессивные движенья. Ей свобода не нужна - Мухе надобно движенье! Муха - "лекарь", муха - "врач"! Яд - любимое лекарство! Этим ядом передач Муха "лечит" государство. Муха "борется со злом", Всё печётся о народе, Погибая за стеклом На жирнющем бутерброде. Родилась она давно, Ещё в том, ХХ веке, Но любимое говно Ищет в каждом человеке http://song5.ru
topotushkinn 15 декабря 2017 | 17:54
mirandas: Да, Вы совершенно правы, такого более лживого и скользкого кретина и мерзавца, как мангал_ишакович_2, просто не бывает.
Такой вот идеальный гнус, однако, попался...
coba1879_ 16 декабря 2017 | 09:00
topotushkinn:
Уважаемый, зачем мёд, с гомном мешаешь. Калыч он и есть калыч.
astet 16 декабря 2017 | 04:22
mirandas: Более лживого и скользкого человека не встретишь)
Скорее наивный в чём-то:
назвать Эллу Памфилову
кристально чистым человеком....
эту дорогую, элитную проститутку от политики???
kmamonov_2 15 декабря 2017 | 17:53
mongol_2: Для моих студентов: вы вот так не должны себя вести…. Я застрелюсь…
========================================================
«Я дам вам парабеллум!»
Кока Карлыч, Собчак, которую Вы так уважительно называете Ксения Анатольевна
сама может порвать всех как «тузик грелку»!
Так что не стоит устраивать плач либероидов по поводу гламурной журналистки.
kmamonov_2 15 декабря 2017 | 17:56
С содержательной точки зрения там ( на конференции)
ничего не было… - ККС
=================================================================
Николай Карлыч, может быть стоит прослушать еще раз своё ОМ и убедится в том, что содержательная часть в ОМ Сванидзы
почти отсутствует ?!
raffal 15 декабря 2017 | 17:56
n_a_t_a7777777:
Если унять немного восторг, от которого у "патриотов" в зобу дыханье спёрло, и трезво осмыслить ситуацию, то совершенно очевидно, что негатив от "крымнашизма" во много крат превысил позитив.
И э\то ещё не конец.
kmamonov_2 15 декабря 2017 | 18:01
Страшно как система работает, дали 8 лет – ККС
==================================
Многие из клана либероидов уже прокричали, как это
негуманно - 8 лет, например, Собчак.
А вот освободи его суд, эта дамочка зашлась бы крике, обвиняя суд в том, что он отмазывает близких к семье небожителей и т.п...
пысь: какие всё же унылые и предсказуемые российские либералы…
raffal 15 декабря 2017 | 18:09
kmamonov_2:
Ничего не скажу о том процессе и приговоре. Не знаю. Но знаю точно, что до тех пор, пока в России либерализм, демократия и оппозиция будут исключительно в негативной коннотации, будущего у России не будет.
mongol_2 15 декабря 2017 | 18:21
raffal: Демократия и либерализЬм в России, это далеко не одно и тоже. Не надо тут либероидных штампов. Сейчас на Украине, в полной мере, кушают вашу дЭмократию.
А в России всё проще, дело в том, что у нас есть с чем сравнить.
raffal 15 декабря 2017 | 18:30
mongol_2:
Никогда не утверждал, что Украина это царство демократии. Но то, что там появились её зародыши это очевидно. И именно это вызвало лютое бешенство Москвы. И именно поэтому так люто вцепилась России в глотку Украины.
В России всё и проще и сложнее. Путь в деградацию открыт.
mongol_2 15 декабря 2017 | 20:26
raffal: Никогда не утверждал, что Украина это царство демократии. Но то, что там появились её зародыши это очевидно.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Если бы в России была такая же дЭмократия как на Украине, то всех оппозитов можно было бы собрать, да и сжечь.
raffal 15 декабря 2017 | 20:53
mongol_2:
Успокойтесь, не появится в России демократия. Третья каденция президента Путина это был консерватизм. Следущая будет реакцией и мракобесием. С очень печальным концом. Об Украине пусть думают граждане этой страны. Для России она уже на многие поколения недружественная. И это провал прежде всего России. Полное фиаско.
На согласие с Вами не расчитываю.
realtor_igor 16 декабря 2017 | 05:59
raffal: А печальный конец - что в Вашем понимании?
raffal 16 декабря 2017 | 11:21
realtor_igor:
Тема обширная. Остановлюсь только на одном. В России основной принцип успеха внешней политики, а это не иметь проблем с соседями, подменён принципом проблемы со ВСЕМИ соседями. Это в дипломатии, всей внешней политики, считается полным провалом.
За последние несколько лет умудрились расплеваться со всем окружением, со всем континентом, со всеми развитыми странами, вылететь из избранного круга мировых грандов в компанию мировой шпаны, изовраться вконец, осанна и панегирики гопнику, который откровенно глумится и над миром и над Россий. Тема обширная, а света не видно.
groza002 15 декабря 2017 | 20:41
raffal: //Никогда не утверждал, что Украина это царство демократии. Но то, что там появились её зародыши это очевидно. И именно это вызвало лютое бешенство Москвы. И именно поэтому так люто вцепилась России в глотку Украины....//
"...вцепилась России в глотку..." - это очень верно!
"Мелко плаваете, Хоботов..."
realtor_igor 16 декабря 2017 | 05:48
raffal: Вы могли бы пояснить про либералов и демократов. Не могу понять - тонкий юмор или опечатка.
realtor_igor 16 декабря 2017 | 05:56
raffal: Понял. Понял. У Вас в предложении - "казнить нельзя помиловать" ))) Надо же, как интересно. И вроде, знаки препинания правильно расставлены, а прочесть можно совершенно по разному.
raffal 16 декабря 2017 | 11:25
realtor_igor:
Ничего Вы не поняли. Потому, что не преисполнены желания перестать быть холопом.
Самое аморальное, что может быть, прячется под словосочетанием "геополитические интересы". Нет ничего выше интересов простых граждан".
Каждый раз, когда беднеющим россиянам говорят о геополитических интересах, их в очередной раз пытаются обмануть, чтобы не объяснять, почему у людей такие мизерные зарплаты и пенсии и почему Россия -аутсайдер по всем направлениям развития, в числе лидеров по миллиардерам.
А война это мощный элексир, который позволяет народу отключить память и совесть.
Инъекция фалишивого "патриотизма" сделана мощная. Зелье сильное, но ограничено во времени. Ломка тяжкой будет.
Россию только жалко.
realtor_igor 16 декабря 2017 | 05:41
raffal: Знаете в чем проблема? Мы не знаем, что было бы, если бы всей этой истории с взятием Крыма не было. Вполне возможно, что было бы и ещё негативнее. Но, признаю, что прикрываться тогда власти было бы нечем.
raffal 16 декабря 2017 | 11:15
realtor_igor:
Что было бы знает только господь. А что есть мы знаем. Это позор и бесчестие, санкции, потеря навек славянской страны Украина, безудержная имперская и милитаристская истерия, психоз ксенофобии и не то, что остановились в развитии, а покатились назад.
А набор пугалок, что было бы. если бы не мы...я знаю. Их использовали не один раз. Напомнить? И чем это всё кончилось.
taglit 16 декабря 2017 | 00:21
e_nexoma: Потому что у них нет образа будущего. Есть лишь одно сплошное сейчас, которым ограничен горизонт. Пренебрегая безопасностью - люди пренебрегают будущим. А почему так? Потому что, живя в РФ, твердо уверенным можно быть лишь в паре вещей: завтра у власти будет тот же самый человек, что и вчера; если ваша фамилия не "Песков", то ваши перспективы в жизни сильно ограничены. Что касается остального... сегодня у вас есть сбережения, а завтра они улетели в трубу. Сегодня у вас есть накопительная пенсия, а завтра она "ушла в Крым". Сегодня у вас есть бизнес, а завтра он приглянулся чуваку в погонах. Сегодня у вас есть дом, а завтра настала реновация.
Вся страна живет по принципу "а после нас хоть потоп". Для элиты это выражено в прожигании национального богатства на яхты с дворцами. Для бедных - незащищенный секс, микрозаймы, героин и боярышник. Главное и единственное, что можно сделать для исправления этой ситуации - это вернуть себе будущее, создать стабильную страну. Все остальное - лишь полумеры, которые не помогут.
Михаил Пожарский
awatar_001__ 16 декабря 2017 | 08:36
e_nexoma:
Праздновать вы умеете, только вот жить по-человечески никак не научитесь.
===================
Пехтура, ты где проживаешь, не на Мальдивах случайно? Почему не видишь того, что тщательно скрывают от вас и путинская власть и либеральные СМИ. Неужели до того обленился, что уже пальцем не можешь пошевелить, гиподинамия замучила?
Вот достойный человек, который борется с либеральной сволочью, в том числе и с ельцинско-путинским режимом, и вполне живёт по человечески вместе со своими колхозниками:
Павел Грудинин с 1995 года возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина», который находится в Ленинском муниципальном районе Московской области. КПРФ называет его народным предприятием. Выращиваемая совхозом продукция — овощи и фрукты — распространяются по Москве, области и другим регионам России. Прибыль, получаемую от продажи продуктов, Грудинин вкладывает в модернизацию производства и социальной сферы совхоза.
Набери в yutube фразу "Павел Грудинин бросает вызов Путину".
На самом деле он бросает вызов и вам, никчемным либеральным пустобрёхам.
nestor199 15 декабря 2017 | 17:20
n_a_t_a7777777: Владимир Васильевич для власти очень опасен.
nelibermot15 15 декабря 2017 | 17:22
n_a_t_a7777777: да никто его не посадит, бл...во как оно есть, хомячьё может быть довольно, их жулик будет гулять на свободе. Считаю это уже свершившимся фактом, без всяких "могут"
"Алексея Улюкаева могут освободить от наказания по состоянию здоровья"
ychitel_demokratii 15 декабря 2017 | 18:07
n_a_t_a7777777:А Квачков и 14 лет с добавочкой, он молод????
Ну ты, чуня деревенская сравнила палец с жопой! Квачков пытался взорвать из арбалета Чубайса, но будучи клиническим антисемитом, а следовательно невеждой и тупицей, так и не смог совершить теракт.
Улюкаев же поддался иезуитски подстроенной провокации и не глядя взял "корзинку с колбасками". Разницу между терактом и провокацией чувствуешь, чуня?!
realtor_igor 16 декабря 2017 | 06:12
ychitel_demokratii: Меня только один вопрос мучает, как он смог это поднять? Не просто поднять, а до машины дотащить? Какое здоровье ломовое в таком то возрасте?
topotushkinn 15 декабря 2017 | 17:26
mongol_2: На самом деле вся эта гнилая путинская система давно уже пошла вразнос, заваливая, топя и калеча народ своими гноящимися смертельным трупным ядом обломками и ошметками.
Ничего хорошего в этом нет, скорее, это очень опасно - унылые гнусные комики-гномики резвятся и тешатся напоследок.
Остается утешаться в таком случае лишь старой истиной - для этого цирка чем хуже, тем лучше.
Пусть грызуть насмерть друг друга.
Эта показательная гражданская казнь типичного "сислиба" А. Улюлюкаева и опрометчиво согласившегося на сотрудничество с горе-режимом вятского губера Н. Белых.на самом деле преизрядно заставила всех системщиков поднапрячься и призадуматься, даже совсем безумных.
Жаль только, что вся эта клоунада, пока насовсем развалится (бог весть когда, может, через 30 дней, а может и через 30 лет), еще многие миллионы народу загубит, искалечит, совратит и утопит в своих ядовитых зловонных трясинах бездонных...
perrkele_sattan 15 декабря 2017 | 19:17
mongol_2: не часто бываю с вами согласен, но не в этот раз. Вы написали:
****имею ввиду всю вашу, так называемую, оппозицию**** (с)
Всё совершенно верно, только следует выделить, что так называемая "оппозиция" от Сванидзе, Ускова, Драгунского и прочая прилепины-красовския это именно "ТАК НАЗЫВАЕМАЯ". Ни к реальной оппозиции, ни к демократии, ни к либеральной идее эти нытики-скулёжники никакого отношения не имеют. А то, еще взяточника и предателя Белыха записывают в протестные ряды, тоже мне, выхохулевый протест.
realtor_igor 16 декабря 2017 | 06:15
perrkele_sattan: А дебил Прилепин в эту кампанию каким образом угодил?
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:09
topotushkinn:
Пятница. Вечер. 17.08 У фан - клуба господина Сванидзе - праздник! НАКОНЕЦ -ТО САМ!!! Обрушим на нашего кумира всю силу бесконечной портяночной любви..... А как Ларина спряталась! Вот это конспирация....И Улюкаеву 8 лет! ЛибералиЗЬме капут????
vezdehod 15 декабря 2017 | 17:17
n_a_t_a7777777:
А как Ларина спряталась! Вот это конспирация....И Улюкаеву 8 лет! ЛибералиЗЬме капут????
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Эх ты ОВЦА безрогая...Путинизи 2017 года шагает по России и он становится похож на Сталинизм 1937 года.
coba1879_ 16 декабря 2017 | 08:48
vezdehod:
Уважаемый, зачем гомно с мёдом мешаешь...
e_nexoma 15 декабря 2017 | 17:22
n_a_t_a7777777: "ЛибералиЗЬме капут????"
Капут, капут. Только и стране тоже. Тирания царя закончилась развалом Российской империи. Тирания большевиков-коммунистов закончилась развалом СССР. Не будем гадать, чем закончится эта тирания, ясно одно - ничем хорошим.
А вы, дураки, радуйтесь, что есть возможность ликовать по поводу того, что сосед окривел - пусть для этого вам самим придется ослепнуть.
Рано торжествуете - за вами тоже пришли, только у вас не хватает ума это понять, а потом поздно будет
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:32
e_nexoma:
Либералы (биол.) – объединенная характерным фенотипом група приматов, коллективно выживающая в холодном климате европейской России за счет суггестивного гипноза других популяций и групп.
ВИКТОР ПЕЛЕВИН,
raffal 15 декабря 2017 | 17:58
n_a_t_a7777777:
Недаром либерализм так люто ненавидели и ненавидят фашизм и коммунизм.
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 17:45
e_nexoma:
Всё. Сванидзе понесло. Бойцы Донбасса - юность фашизма. ЭХМА. Доживу ли при этой жизни заката творчества этого либерального господинчика......
kmamonov_2 15 декабря 2017 | 17:58
n_a_t_a7777777: Параллели возникает со штурмовыми отрядами – с юностью нацистского режима
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На мой взгляд, Кока Карлыч перешел Рубикон.
И это при его-то осторожности и стремлении прочно усидеть на 2-х стульях !
Либероидный дискурс таки победил бурную коммунистическую юность )))
ychitel_demokratii 15 декабря 2017 | 18:15
n_a_t_a7777777: Доживу ли при этой жизни заката творчества этого либерального господинчика......
Точно не доживешь, Но ты не беспокойся. Похороним с отпеванием и прочей поповской лабудой.
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 18:55
ychitel_demokratii: Уж ты меня точно хоронить не будешь в силу различия наших религиозных конфессий, к которым мы принадлежим!!!
ychitel_demokratii 15 декабря 2017 | 19:01
n_a_t_a7777777: хоронить не будешь в силу различия наших религиозных конфессий, к которым мы принадлежим!!!
Ты мне отказываешь в удовольствии поприсутствовать на твоих похоронах?! К черту все конфессии! Б-г един!
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 20:03
ychitel_demokratii:
Пути господни неисповедимы.Почему ты думаешь, что я раньше....
БИБЛИЯ
[Мф.6:34] Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы.
coba1879_ 16 декабря 2017 | 08:51
e_nexoma:
Уважаемый шакал империализьма, никогда будет не поздно представить тебя тройке...
vezdehod 15 декабря 2017 | 17:11
Дело в суде РАЗВАЛИЛОСЬ, но его удачно вчера, Склеил сам царь батюшка, а его Приговор обжалованию не подлежит.
hryunmorzgov 15 декабря 2017 | 20:35
topotushkinn: Восьмерочку строгача за кривую липу...
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С Улюкаевым более-менее всё ясно, Алекс, а вот тут Николай Карлович подзагнул сгоряча:
- Я знаю Эллу-Санну как кристально честного человека, при этом она говорит, что выборы будут интересны и непредсказуемы...
Тут меня хоть режь, но одно из двух, пан Сванидзе: либо ""кристально честная; либо ""непредсказуемые...
hrjun_pedrilo_18 15 декабря 2017 | 21:34
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ. :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь свой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
Понравилось "хрюну-сыроже" ходить "на СНОСЯХ"
Теперь БЕЗ ТРУСОВ поджидает меня он в кустах;-)
Но,ТРАХАТЬ в ТУХЕСКУ жидка Я уже не хочу -
Подарю взамен Катьки МУ-МУ Швондерку - ХОХМАЧУ
ab40 16 декабря 2017 | 01:29
hryunmorzgov: Здесь варианты, точнее, альтернатива - либо защитить репутацию (уже сомнительную) Эллы Санны, либо сохранить свою. Два стула.
hryunmorzgov 16 декабря 2017 | 10:36
ab40: защитить репутацию (уже сомнительную) Эллы Санны...
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Да уж какая, к чёрту, сомнительная...?
Работать главой на ""выборах у этой корпорации.
Однозначная-с...
e_nexoma 15 декабря 2017 | 17:08
Пресс-конференция Путина:
" Вот сижу я на крыльце с выраженьем на лице: выражаю на лице, что сижу я на крыльце." (с)
17 лет словоблудия и 148 млн. слушают это и мусолят эту жвачку.... стыдно ...
vlabumur 15 декабря 2017 | 17:08
По одной из версий, которая также сейчас обсуждается среди политической элиты, задержание Улюкаева могло стать ответом на попытку либерального блока пролоббировать тему преемника и досрочные выборы президента. Об этом говорят источники агентства, близкие к Кремлю.
Помнится была такая версия после ареста.
vezdehod 15 декабря 2017 | 17:27
Плешивый выдвинулся Не "самовыдвиженцем". а "самоназначенцем" и поэтому ему было до Фонаря вчерашняя Пресс- Аудиенция .
ansh 15 декабря 2017 | 17:15
Николай Карлович, да не бывает при взятках толпа свидетелей!
Взятка - дело интимное.
Взяткодатель, взяткополучатель.
В данном случае, взяткодатель под контролем "органов" передает взятку.
Здесь самое главное доказательство - взяли с ПОЛИЧНЫМ!
Практически, жулику в такой ситуации не отвертеться.
nestor199 15 декабря 2017 | 17:22
ansh: Взятку доказать можно только в одном случае - взять с поличным.
e_nexoma 15 декабря 2017 | 17:31
nestor199: С нашим правоохранением и судопроизводством и доказывать ничего не надо - достаточно того, чтобы царь пальчиком указал на того, кого или убить или посадить ему взбрело в голову.
Радуйтесь, сатанисты-сталинисты, вы надеетесь, что чаша сия вас минует. Не минует, среди пильщиков леса вольнодумцев было всего около одного процента, остальные были истинными и преданными почитателя талантов и гения великого отца и учителя всех времен и народов.
vezdehod 15 декабря 2017 | 17:32
nestor199:
: Взятку доказать можно только в одном случае - взять с поличным.
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Ага...Вот также ПОГОРЕЛ и Виктор Бут. когда его прихватили американцы.при торговле оружием.
nestor199 15 декабря 2017 | 17:38
vezdehod: Бута задержали при передачи охапки гранатометов?
nelibermot15 15 декабря 2017 | 17:28
"взяли с ПОЛИЧНЫМ!"
Идиотам бесполезно доказывать такую очевидную вещь. Теперь каждый жулик будет брать взятки и в случае чего говорить, что не знал о содержимом сумки, пакета, кейса. Собственно мэр г.Туапсе уже это сделал после Улюкаева. Бл@ди!
nestor199 15 декабря 2017 | 17:40
nelibermot15: Белых вон сколько в разработке был. Дождались когда в руки возьмет и повязали.
vezdehod 15 декабря 2017 | 17:41
Владимир Владимирович СОЗРЕЛ для президентства, до конца дней своей жизни и поэтому ему нечего заморачиваться по этому поводу.
zaza666 15 декабря 2017 | 17:43
...сегодня врет меньше или как всегда?
n_a_t_a7777777 15 декабря 2017 | 18:06
zaza666:
Куплет 2:
Они продолжают врать.
Думает, что он звезда.
Ничего не может сам.
Ищет кто бы подписал.
Чтобы показать им всем ты должен сэлфмэйд.
Больше, больше, больше пачек в сэйф.
Это все возможно, просто нужно помечтать.
Ставлю себе цели выше чем любой этаж, ведь:
Припев:
Я хочу себе позволить больше чем вчера.
Больше чем вчера.
Больше, больше чем вчера.
Я хочу себе позволить больше чем вчера.
Больше, больше больше, больше чем вчера.
Я хочу себе позволить больше чем вчера.
Больше чем вчера.
Больше, больше чем вчера.
Премьера песни Karat x Flamengo - Больше чем вчера состоялась 1 ноября 2017 года
klar_01 15 декабря 2017 | 18:03
На мой взгляд, ведущая очень слабая. Последний вопрос Николаю Карловичу про спектакль Серебренникова и объявление бойкота (кому? чему? кто должен объявлять?) даже сформулировать правильно не смогла.
good__friend 15 декабря 2017 | 19:36
Кока с горя пьёт вино
Поменяли ему Ксюшу на Нино!
mir_ror 15 декабря 2017 | 20:12
Николай Сванидзе:
"Если когда-нибудь вы будете так себя вести и услышите хлопок в зале, то знайте, что это я застрелился"
===
Нино очаровала Карлыча - как прекрасная Джульетта юного Ромео.
vladimirnn 15 декабря 2017 | 21:28
Николай Карлович, хватит уже про юриста Путина. Попрана конституция, по свободе слова, мирных митингов и демонстраций. Происходит узурпация власти. И это нужно признать. И об этом нужно говорить.
sprav77 15 декабря 2017 | 21:56
Супер! Собчак-снаряд неуправляемый! Запущенная ракета вышла из под контроля?
vasil61 15 декабря 2017 | 23:06
согласен со сванидзе по вопросу собчак и первого канала. Ну просто позорище. Причем позорище такое каждый день как люди мне рассказывают. Хамство, перебивание выступающих с кем они не согласны во мнении. Зачем вы тогда людей зовете? Я бы конечно не стал обобщать всех ведущих- там Катя нормальная и один лысый культурный и адекватный. не знаю их фамилии. А второй такой как шестерка у параши, с маленькими глазками, отъявленный гопник. ну просто не дает никому сказать. Я из-за этого и не смотрю передачу- посмотрел с ним первый и последний раз. ну ребята. ну ЁПРСТ ладно- то ли сам такой же гопник. то ли нас таковыми считает. в любом случае это позор страны. вот всё в стране начинается с этого. как театр с вешалки. Ну Дима Песков вмешайся. ты же впечатление образованного культурного человека производишь. не глупого и уважающего свой народ Ну сделай доброе дело. очисти эфир от этого недоразумения на канале. Где его нашли на какой помойке? Он же в первую очередь власть опускает а не приглашенных.
ivaninanych 16 декабря 2017 | 05:24
vasil61: Кроме этих не профессионалов нужно убрать и Катю, которая тоже не в формате этой передачи. Она хорошая киноактриса и неплохая ведущая " Доброго утра" и пусть этим занимается, а общественно -политические передачи это не ее формат.
flamingo 16 декабря 2017 | 00:45
"Н. Росебашвили
― Давайте обсудим с вами, скажем так, вопросы культуры и новости, которые приходят. Я думаю, что скорее можно, конечно, отнести к культуре то, что происходит сейчас вокруг телеканала ТНТ, который все-таки снял извинения и извинился, скажем так, прямая цитата: «Извинились за свои слова и действия, которые обидели великий ингушский народ».
Н. Сванидзе
― Не снял извинения, а наоборот — предпринял извинения.
Н. Росебашвили
― Нет, он снял на камеру.
Н. Сванидзе
― Ах, снял на камеру".
Или
"Н. Росебашвили
― Тем не менее, свет на сцене Большого театра увидел балет «Нуреев».
---------------------------
Как-то Лесей Рябцевой повеяло. Не заметили? Сванидзе, он что? Он деликатен.
doomandgloom 16 декабря 2017 | 05:28
Ксения (не являюсь её фаном) намного умнее всех местных вато-валенков! Вот их и колбасит от зависти!
realtor_igor 16 декабря 2017 | 05:30
Сванидзе о Памфиловой хорошо отозвался, но судя по её превентивному и незаконному тявканью в адрес Навального - ссучилась баба!
yr5ii 16 декабря 2017 | 06:34
Н. Росебашвили― Вы можете объяснить феномен Собчак на телевидении.
Н. Сванидзе― . . . я не знаю, на каком уровне решался вопрос о приглашении Ксении Анатольевны Собчак.»
______________________________________________
«Феномен» Ксении «Анатольевны» объясняется следующими факторами:
1. Отец Ксении «Анатольевны» в 90-х годах выдвинул Путина в первые ряды «элиты» России.
2. Отец Ксении «Анатольевны» в 90-х годах выдвинул ЕЁ саму на поверхность общественной жизни России.
3. Путин (в благодарность и память о благодетеле и покровителе) позволяет дочери «благодетеля и покровителя» - Ксении «Анатольевне» - всякие мелкие шалости и пакости, прекрасно зная, что у Ксении «Анатольевны» нет ни одного шанса противостоять ему на выборах.
4. В обществе при этом возникает ощущение (у простодушных) яркой и жесткой политической борьбы.
5. Оттягиваются электорат у КПРФ - настоящих противников Путина (и богатеев).
yr5ii 16 декабря 2017 | 07:09
Н. Росебашвили― . . . свет на сцене Большого театра увидел балет «Нуреев». . . . Что-то странным было в этом . . . . на премьере балета присутствовали такие люди, как Мединский, Песков. . .
Н. Сванидзе― . . . приходят люди при власти, . . . аплодируют, восторгаются. . . . . я не слышал ни одного не восторженного отзыва об этом спектакле. Ни одного. От самых разных людей. Разбирающихся в искусстве.
____________________________________
Сванидзе, как обычно, напускает туману.
Например, «все аплодируют», «разбирающиеся в искусстве». . .
Это кто? – Чинуши? Критики? Собратья по цеху? - Люди из одной среды! (от кормушки).
Чушь!
Множество аплодирующих людей даже не осознаёт, что является участником старой сказки «Голый король», представленной Серебренниковым в «новой» форме.
АПЛОДИРУЮТ? А попробуй НЕ поаплодируй! – Тут же «запишут» в невежды.
ПРИХОДИТСЯ аплодировать, оправдывая «наготу короля».
А ТО, что аплодируют пошлой порнографии и апологии гомосексуализма, - это множество людей не понимает или скрывает.
Мало того, «культурные» люди пытаются привить любовь Народу к пошлятине.
Разумеется, простой Народ НЕ поймёт таких «шедевров» и НЕ примет.
«Культурные» люди («художники», «творцы») никак не хотят понять, что Народу нужны ДРУГИЕ идеалы и примеры: - Тёркины, Пугачёвы, Тимуры, Спартаки, т.е. люди по социальному и имущественному положению – БЛИЗКИЕ Народу.
Но Серебренниковым и чинушам этого НЕ НАДО; у них СВОИ «идеалы».
НЕ будет «скрепы» Общества при таком «раскладе сил».
Может, этого и добиваются «либералы»?
solavinin 16 декабря 2017 | 07:55
"Давайте...."
Николай! Ну ты вроде взрослый и мы не в песочнице. Или у тебя тоже был обыск как у Белковского.
buva53 16 декабря 2017 | 10:50
Сванидзе верит в кристальную честность Панфиловой. Тогда нам ничего не остаётся, как засомневаться в честности самого Сванидзе.
irinaonelove2016 16 декабря 2017 | 11:53
Очень хитрое это злобное существо табакисванидзэ на мелочь тявкает а Шерхана боится!!!!
timwlad60 16 декабря 2017 | 14:26
Николай Сванидзе
журналист, историк
И может быть даже решили освежить кампанию, решив, ну что, она хочет, давайте ей дадим зеленый коридорчик. Но я не исключаю, что они уже об этом жалеют. Потому что Ксения Анатольевна Собчак снаряд неуправляемый…
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Ищё как управляемый и управляемый фондом Сороса с которым связан так же сотрудник фонда Сороса украинский журналист со всей своей компанией под тем же именем ГОРДОН.
Вы же в курсе,что фонд Сороса имеет общественную политическую сеть по всему миру как и институт Карнеги.
Неуправляемых нет,господин Сванидзе.