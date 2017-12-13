





А.Нарышкин― Всем здравствуйте! В эфире «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мой сегодняшний гость – Ирина Хакамада. Я вас приветствую. Эфир ведет Алексей Нарышкин.

И.Хакамада― Здравствуйте!

А.Нарышкин― Алексей Навальный написал свою предвыборную программу, ее опубликовал. Там есть различные пункты экономические: установление минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей, снижение ипотечной ставки с 11 до 2 процентов, увеличение расходов на здравоохранение и образование в два раза. Хорошо же звучит.

И.Хакамада― Да, но лучше минимальную зарплату часовую устанавливать.

А.Нарышкин― А зачем Алексей Навальный всё это делает? Это же в стол. То есть мы же с вами можем тоже написать сейчас предвыборную программу.

И.Хакамада― А вдруг он суперстратег?

А.Нарышкин― Он суперстратег для кого?

И.Хакамада – 24―й год.

А.Нарышкин – М―м, так вот. Загодя, да?

И.Хакамада― А вдруг?

А.Нарышкин― Готовь сани летом, вы думаете.

И.Хакамада― А, между прочим, в этом что-то есть, если что-то не случится. Потому что все-то не готовят, поэтому такой ужас, вообще, творится

А.Нарышкин― То есть это игра в долгую.

И.Хакамада― Я думаю, да.

А.Нарышкин― Слушайте, у Навального же есть проблемы с тем, что он обманывает своих избирателей. Говорят, что это, может быть, какие-то присланные из Кремля люди, которые подают в суд и говорят: «Нас Навальный обманул. Говорил: «Жертвуйте деньги на избирательную кампанию». А мы у знали, что он не может стать кандидатом».

И.Хакамада― Хотите расскажу? Я была кандидатом в президенты в 2004 году и собирала тогда 2 миллиона подписей. То есть сейчас серьезное облегчение. Сейчас все кричат: «А-а! 300 тысяч!» Два миллиона! И почему я смогла собрать – работали все структуры демократические. Неважно, лидеры могли меня не поддерживать, они и не сильно поддерживали, и все работали. Каких только судов не было, каких только обращений не было: Хакамада всех обманула, нам деньги не заплатила.

И.Хакамада: Ошибка Серебренникова была в том, что он решил, что сможет сесть на два стула. У нас это невозможно

Да ну, это старая история, вообще: ты кому-то чего-то не заплатил или кого-то обманул. И троллей полно и людей, крутящейся вокруг мутной политики полно. Лучше не обращать внимания. Несерьезно. Это не то событие, которое нам с вами надо обсуждать в конце этого года.

А.Нарышкин― Про конец года, про итоги года. Вот главное событие, которое произошло в 2017.

И.Хакамада― В какой области: экономика, культура, политика?

А.Нарышкин― Для вас, для Ирины Хакамады.

И.Хакамада― Да у меня мелочь пузатая. У меня книга выйдет про интуицию, рестарт и эмоциональный интеллект в марте.

А.Нарышкин― Как называется?

И.Хакамада― Так и будет называться «Рестарт». То есть, как начать свою жизнь сначала, несмотря ни на что. Вся страна не хочет ничего нового начинать, а мы возьмем так и начнем.

А.Нарышкин― Слушайте, а как символично – в марте.

И.Хакамада― Да.

А.Нарышкин― В марте у нас тоже что-то с нами сначала начнется. Новый четвертый срок.

И.Хакамада― Но так как будто, я учу, как реально это сделать.

А.Нарышкин― 2017 год для России – что самое важное?

И.Хакамада― В политике, экономике или культуре?

А.Нарышкин― Давайте всё вместе, подряд, точнее.

И.Хакамада― В политике, я думаю – это шутка сейчас будет – это, конечно, главное событие, что Владимир Владимирович Путин избрал президента США.

А.Нарышкин― Ну, это событие… 2016 года все-таки.

И.Хакамада― Но весь 2017 года…

А.Нарышкин― Все об этом говорят.

И.Хакамада― Раскручивается — не просто говорят – одно действие за другим. Очень высокого уровня, в общем-то, «холодная война», и главным ее нервом является то, что Кремль избрал Трампа.

А.Нарышкин― Но вы верите в это? Хотя вы предупредили, что это будет шутка, правда, я не очень-то улыбнулся.

И.Хакамада― Нет, конечно. Если бы я в это верила… Нет, я верю в том, что там были наши купленные какие-то…

А.Нарышкин― А почему американцы в это верят? У них расследования по хакерам, у них претензии к Russia Today, к Sputnik как таким орудиям госпропаганды.

И.Хакамада: Явлинский идет тихо и спокойно как солидный такой уже, профессиональный боец, мэтр

―

Американцы дико технологичны. Поэтому цели чаще всего у них внутренние. То есть им нужен импичмент Трампа, прежде всего, демократам. Силы у них большие. Они решили по мелочам все собрать и прямо веером давить, давить…

А.Нарышкин― Год уже прошел, четверть срока и как-то… а Трамп всё сидит.

И.Хакамада― Это всего лишь четверть срока, это всего лишь год. Вы так говорите: год прошел! У нас 17 лет прошло…

А.Нарышкин― Долго запрягают.

И.Хакамада― Нет, не долго. Начали потихоньку, а потом все сильнее, сильнее. А теперь уже дошло у нас до обмена, кто агент, кто не агент… Вы вспомните, весь год то высылают дипломатов, но визы не дают, то сокращают, то санкции, новые списки, еще одни списки. Теперь пошло это уже как бы четко оформленные: «Крым не вернете — и всё, и до свидания». И теперь объявлено, что Китай и Россия – главные враги, поэтому…

А.Нарышкин― К России еще вернемся. Трамп вас разочаровал? Я не знаю, были ли вы когда-нибудь обрадованы тем фактом, что он, в принципе, оказался в Белом доме? Вот как новый лидер.

И.Хакамада― Слушайте, я всегда радуюсь, когда появляются новые лидеры. И Макрону я тоже радуюсь. Он меня не разочаровывает. Трамп разочаровал не в смысле отношения к России…

А.Нарышкин― Что Трамп сделал не так?

И.Хакамада― Он всё время всё не так делает, понимаете?

А.Нарышкин― Отберите у Трампа Твиттер – и жизнь американцев наладится.

И.Хакамада― Во-первых, отобрать у Трампа Твиттер, потому что он там все не так делает. Во-вторых, он тут же, помните, объявил, что они выходят из соглашения по квотам этих газов вредных в связи с потеплением климата ни с кем не посоветовавшись, не понимая, что это соглашение носит не только экономический и национальный характер, какой-то смысл для США, — что это, вообще, политический клуб, который говорит о ценностях, которых говорит о том, что мы за человечество, мы за будущее. Тем более, потепление реальное идет. Уж по каким причинам, не знаю, но уж в Москве вообще зимы нету.

И мы уже просто без солнца живем как кроты. Я удивляюсь, как я сохраняю в этих условиях оптимизм. Я поняла, как. А так, вообще, большинство-то звереет. И агрессия очень сильная. Солнца же нет. Вот Итальянцы, они повеселее живут.

А.Нарышкин― То есть появится в России солнце. Верните солнце… О, слушайте, это предвыборный лозунг…

И.Хакамада― Да. Верните в Россию солнце!

А.Нарышкин― И?..

И.Хакамада― И мы станем добрее. Все.

А.Нарышкин― Смотрите, а Путин может пойти с этим на выборы. А если вернет солнце? Готовы за него проголосовать, если он вернет солнце?

И.Хакамада― Ну… Не знаю.

И.Хакамада: Крутизна Навального в том, что его выгоняют с одной площадки, он появляется на другой

―

Что с Путиным плохо? Вот он нам сказал то, что сказал на прошлой неделе.

И.Хакамада― Да ничего не плохо, просто долго. Ну, нельзя. Надоедает все в этой жизни.

А.Нарышкин― Кому надоедает? Путину, судя по всему, не надоедает.

И.Хакамада― Я имею в виду, с точки зрения общества. Всем – это не элита же. Элита давно живет своей жизнью. Обществу все надоело. Уныние наступило. Просто тоска. Хочется перемен. Потому что надоедает. Маргарет Тэтчер тоже в свое время надоела.

А.Нарышкин― Ну, хорошо. А что надо было делать? Общество хочет перемен.

И.Хакамада― Ну как? Перемены надо было делать.

А.Нарышкин― А как мы можем определять, что общество хочет перемен.

И.Хакамада― Китайцы же вовремя стали делать перемены.

А.Нарышкин― Мы по опросам можем это мерить, по своим друзьям, близким?

И.Хакамада― Есть субъективная социология. Ею занимаются ученые. Они могут взять совсем маленькую группу своих друзей, но профессионально экстраполировать на тренд. Есть массовая социология: изучение больших групп. Определить можно по росту производительности труда в условиях падения цен на нефть.

А.Нарышкин― Кстати, главное экономическое событие в России за этот год?

И.Хакамада― Несмотря на то, что я не ожидаю ничего хорошо, что разрешат это делать, но, в принципе, наш русский парень Виталик – забыла его фамилию, — который эфириум создал, он пробил идею необходимости думать серьезно о том, как внедрить рынок криптовалюты, легализовать его в России.

А.Нарышкин― Вы сейчас меня просто в какое-то неловкое положение поставили: Виталик…

И.Хакамада― Вы ничего не понимаете?

А.Нарышкин― Нет. Криптовалюту я слышал.

И.Хакамада― Бутурин, по-моему, то ли Батурин (Бутерин). Виталий Батурин, русский парень, которого увезли родители в Канаду. И он создал инвестиционную криптовалюту, конкурент биткоину. Он дважды встретился с Путиным. Это было его условия, что они приедет на экономический форум в Санкт-Петербург. И Путин встретился…

А.Нарышкин― Это уже канадское достижение, если он там…

И.Хакамада― Да при чем тут это? У нас на Олимпиаде тоже флагов не будет, но мы же будем за русских болеть?

А.Нарышкин― Мы про Олимпиаду поговорим. Но давайте перерыв сделаем небольшой. Ирина Хакамада со своим особым мнением.

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А.Нарышкин― Ирина Хакамада со своим особым мнением в эфире «Эхо Москвы» и канала RTVi. Продолжаем подводить итоги?

И.Хакамада― Да. В общем, в экономике, я считаю, большое достижение, что пробивается благодаря молодым, независимым от власти рынок криптовалют. Начинает распространяться система блокчейна. Это все очень современно. Это шаг в будущее.

А.Нарышкин― Это же не про Россию, извините.

И.Хакамада: Ксения Собчак выступает как профессиональный в юбке просто убийца, киллер всего, что ее достало

―

Ну, это про Россию я вам говорю. У меня все знакомые уже сидят на этом рынке, уже всё сделали, заработали. Я как дура, вообще, всё пропустила. Это про Россию. И все мои ученики давно там сидят. Не только сидят… и деньги, и бизнес…

А.Нарышкин― Вы говорите про Россию для избранных.

И.Хакамада― Какая избранная? У меня ученики с улицы приходят. Я не так дорого стою.

А.Нарышкин― Они избранные.

И.Хакамада― Я их не избирала.

А.Нарышкин― Ваши ученики, они из Москвы… Пенсионеры и так далее, социально незащищенные слои.

И.Хакамада― Нет. Пенсионеры у нас играют в акции. Посмотрите РБК. Каждый второй взрослый мужчина или женщина спрашивают: «Так вот эту акцию покупать?» Ну, перестаньте!.. Это просто совсем будущее, поэтому они еще не подключились. Будущие пенсионеры будут вас еще обыгрывать. Растет новое поколение пенсионеров. Хватит их унижать по возрасту и по их социальному статусу.

В культуре это, конечно, громкое дело Кирилла Серебренникова и премьера «Нуреева».

А.Нарышкин― А вы были?

И.Хакамада― Нет, конечно. Кто же меня туда пригласит?

Я к олигархам не отношусь.

А.Нарышкин― Почему? Достойные люди были, к коим я вас отношу тоже.

И.Хакамада― Там не все достойные. Их намного в России больше.

А.Нарышкин― То есть там какие-то затесались недостойные, которые заняли ваше место.

И.Хакамада― Нет, там были супердостойные с точки зрения как и заработков, так и… И вот прошел слух в интернете, что Абрамович заявил, что он выйдет из наблюдательного совета и уберет свое спонсирование, если не состоится премьера. Как в интернете часто пишут, в зале сидело очень много тех, которые фактически приближены к тем, кто посадил самого режиссера.

А.Нарышкин― Мединский, наверное. Вы про него думаете, в том числе.

И.Хакамада― Я не про кого не думаю. Там сказали, что все. Я цитирую интернет. Сидела та самая суперэлита

А.Нарышкин― А в чем же культурное событие, на самом деле? Если опустить какие-то, может быть, наши симпатии к режиссеру…

И.Хакамада― Да при чем здесь, к режиссеру? Культурное событие заключается в том, что я в страхе, что закроют «Гоголь-Центр» теперь ношусь туда всеми правдами и неправдами на каждый спектакль и понимаю, что, несмотря на огромную театральную традицию в России – это у нас как балет: мы очень хороши в этой области – Кирилл смог совершить опять скачок в будущее, находясь в России. во-первых, это искусство, которое совмещает элементы всего. Во-вторых, не примитивно. А, в-третьих, он же доносит до тех, кто к нему приходит, всю классику. Там же и поэтам посвященные спектакли и Шекспиру, и Кафке. И все это настолько интересно. И потом, знаете, он ничего не затягивает. Это не вот это вот снобистское 4-часовое, 5-часовое…

И.Хакамада:На выходе — спокойный мэтр Явлинский. Навальный – активный аутсайдер, Собчак не аутсайдер

―

Я не буду спорить. У Серебреникова в театре хорошо. Там, может быть, Серебреников страдает не из-за каких-то претензий, связанных с деньгами…

И.Хакамада― Да что мы будем одно и то же говорить? У нас сегодня как только где-нибудь связался с государством – никто ни от чего не застрахован. Недаром же уже сделали официальное заявление, что что-то надо с этим делать…

А.Нарышкин― Серебреников страдает за то, что скакнул вперед, в будущее.

И.Хакамада― С точки зрения контента. Да. Поэтому у нас в политике получилась «холодная война», избрание Трампа. В экономике, несмотря ни на что, пробиваются абсолютно новые технологии, связанные с искусственным интеллектом и с будущим. В этом, кстати, и Грефа большая, огромная заслуга. А в культуре у нас пробивается культура — но тут же оказывается под домашним арестом.

А.Нарышкин― А Звягинцев с «Нелюбовью»?

И.Хакамада― Тоже чудесный. Но, понимаете, он снимает на частные деньги. И поддерживают его как бы люди очень продвинутые. А началось с того, что, прежде всего, на Западе, теперь уже и в России. А ошибка Серебренникова была в том, что он решил, что сможет сесть на два стула: брать государственные деньги и быть свободным. У нас в России это невозможно. Во Франции – да, у нас – нет.

Меня в спортклубе сегодня просили больше о позитиве. Я стараюсь – вы меня куда-то туда кидаете…

А.Нарышкин― Это привычка моя, извините. Давайте больше позитива. Про Путина – мы вернемся.

И.Хакамада― Ну.

А.Нарышкин― Собчак. Я смотрел ваше последнее интервью на «Эхе Москвы». Вы в октябре у нас были, если я ничего не путаю, и как-то скептически высказывались по поводу того, что Собчак может вообще выступать в роли кандидата в президенты.

Вы говорили: «Возникает подозрение. Не политика регистрируют, а политика не регистрируют. Значит, Ксения – это игрушка, а если игрушка, то тогда можно дать денег на эту игрушку. Таким образом, это дело даже проспонсировать».

Вот прошло два месяца почти что. Ксения Собчак, как вы считаете, она кремлевская игрушка? С учетом того, что она ходит в телевизор. С одной стороны, мы знаем, что оппозиция в телевизор более чем редко ходит. С другой стороны, мы не знаем, как она ходит. И потом, ее там травят, как мне кажется.

И.Хакамада― Ну, травят всех. Вы просто не замечали раньше. Вы не смотрели.

А.Нарышкин― Умоляю вас! Я смотрю телевизор больше, чем все, наверное, сотрудники «Эха Москвы», кроме, наверное, Лариной и Петровской.

И.Хакамада― Вспомните, как я ходила. Травили точно так же. Точно так же и с Соловьевым. Я просто орала на него.

А.Нарышкин― Собчак – кремлевская игрушка?

И.Хакамада― Я не знаю, чья она игрушка. Я не хочу в этом разбираться. Я хочу сказать только одно, что опять получилось: лебедь, рак и щука. Явлинский идет тихо и спокойно как солидный такой уже, профессиональный боец…

А.Нарышкин― Мэтр.

И.Хакамада― Мэтр. Хождение кандидатом в президенты. Навального никто не регистрирует, но он очень активен…

А.Нарышкин― И программу пишет.

И.Хакамада― Да ладно. Я сама летела с ним на одном самолете случайно. И когда я вышла, я думала, надо же какой блатной Навальный: его встречает куча автобусов с какими-то там… знаете, они были в гражданском, но с каким-то бешеным количеством молодежи. Это было в Перми. Я думаю: вот мне говорят, Навальный – независимый. А вот посмотрите, к самолеты на аэродром никого не пускают. Только уж совсем… губернатор… А тут прямо четыре автобуса…

А.Нарышкин― Прямо подъехали к трапу?

И.Хакамада― Да. Думаю, ничего себе…

А.Нарышкин― Навальный – игрушка кремля.

И.Хакамада― Нет. Оказалось, это все прокуратура, которая решила его арестовать в таком количестве. А чтобы мы все не заметили, что это прокуратура, они переоделись. И зачем-то кучу автобусов нагнали. Наверное, войска там лежали на дне автобуса. Я офигела. И он сообразил – он смешался с толпой со своей командой и вошел в общий автобус. И прокуратура влетела в автобус, начала зачитывать, какой он нехороший…

Слушайте, то, что он вытворяет – неважно, я не хочу комментировать, кто чья игрушка; мне уже эта повестка дня, кто в чем – ковырянье – надоела – это круто. Так вот смотрите, крутизна Навального, который, несмотря ни на что, бегает по всем регионам, его выгоняют с одной площадки, он появляется на другой. И везде толпы людей… конкретно, реально.

А.Нарышкин― Ну ладно, толпы. Слушайте, это уже шутка же расхожая про эти фотографии с квадрокоптеров, когда Навальный говорит: «Пришли тысяча… полторы тысячи человек». А фотографии с квадрокоптера, мне кажется, четко говорит об обратном: несколько сотен. Навальный склонен к преувеличению.

И.Хакамада― Смотря какой регион. Мы все склонны…

А.Нарышкин― Нет, я согласен, что он катается по регионам, собирает определенное количество людей.

И.Хакамада― Он молодец в этом плане. Он идет в одном направлении. Ксения Собчак выступает как профессиональный в юбке просто убийца, киллер всего, что ее достало.

А.Нарышкин― Бульдозер.

И.Хакамада― Бульдозер. Она просто их закатывает, пользуясь тем, что ей дали полную свободу катать их во все стороны, чтобы ничего не оставалось.

А.Нарышкин― А на выходе что мы получаем?

И.Хакамада: Про Крым лучше не напоминать. Народ и так это несет в себе

―

Спокойный мэтр Явлинский. Навальный – аутсайдер, но очень активный. Собчак не аутсайдер, ей дают все возможности. А на выходе, что получается?

А.Нарышкин― Путин на белом коне!

И.Хакамада― Путин на белом коне.

А.Нарышкин― Отлично!

И.Хакамада― Что отличного-то?

А.Нарышкин― Ну, как? Не знаю… Путин – это стабильность. А здесь – вот это… какая-то суета.

И.Хакамада― Нет, это у нас уже не стабильность. Это стабильность другая.

А.Нарышкин― 18 лет – это ли не стабильность?

И.Хакамада― Стабильность его положения — да. Но стабильности в России нету. Уже мы рецессию жесточайшую пережили. И в новую «холодную войну» вступили. Историческое событие, понимаете? Вступили-то по инициативе Запада в свое время Советский Союз после подведения итогов Второй мировой войны. Потом с эпохой Горбачева пошло потепление – и всё ушло. И теперь мы находимся в том историческом моменте, когда мы жестко одну голову орла развернули – боюсь только шею сломаем, потому что нельзя так вертеть шеей – куда-то вот туда, прямо в Сирию, на Восток. То есть две головы – туда!

А.Нарышкин― Путин победил терроризм в Сирии.

И.Хакамада― Молодец. Я с этим согласна.

А.Нарышкин― Вот вы меня обвинили в том, что я мало смотрю телевизор. Так это вы мало смотрите телевизор.

И.Хакамада― Я вообще его не смотрю.

А.Нарышкин― Вот. У вас чувствуются пробелы. Владимир Путин победил терроризм, вводя войска.

И.Хакамада― Не терроризм он победил…

А.Нарышкин― Победил американцев, отстояв Асада.

И.Хакамада― Нет. Он пока смог с помощью своего Минобороны, Шойгу и с помощью Асада формально вытурить ИГИЛ с территории Сирии. То есть Путин победил дважды. Он сказал, что он уберет ИГИЛ – он убрал. И второе: они бился за сохранение Асада против американцев – и он сохранил. Это его победа.

А.Нарышкин― Путин крутой.

И.Хакамада― Он крутой. А кто же говорил, что он не крутой? 17 лет манипулирует всеми, своей командой, либералами этими, они все тянут во все сторону, и сами все Путину проигрывают. И Навальный, когда еще не собирался идти в президенты, всех обливал демократов. И Явлинский ни с кем не соединялся. И Ксения Собчак в свое время поссорилась с Навальным. То есть если бы они работали все время, как кулак сжатый, то даже и не добившись победы на выборах… Если бы Кремль знал, что их развести ни на бабки, ни на что, невозможно…

А.Нарышкин― Потому что все очень гордые.

И.Хакамада― Ну, так тогда и всё, ребята. Чего жаловаться-то?

А.Нарышкин― Давайте перерыв сделаем. Сегодня Ирина Хакамада в нашем эфире со своим особым мнением. Скоро вернемся

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается «Особое мнение». Ирина Хакамада сегодня гость нашей студии. Мы разбирали предвыборный расклад, который у нас сложился в России. И Владимир Путин на белом коне на фоне этих лебедей, раков и щук.

И.Хакамада― Да.

А.Нарышкин― Это грустная ситуация? Почему нельзя объединиться?

И.Хакамада― Это вы у них спрашивайте, почему нельзя.

А.Нарышкин― Между прочим, «Яблоко» — только мы сегодня в эфире говорили с Сергеем Митрохиным – Сергей Митрохин не готов даже уступить Дмитрию Гудкову за пост мэра Москвы.

И.Хакамада― Об этом и речь. Никто никому ничего не уступает. Хотя по праймериз, если они будут честными и открытыми, я уверен, что Дима победил бы. Ведь они же как-то объединили свои усилия на муниципальных выборах. И смотрите, какой результат тут же. Но как только начинается личная борьба за непонятно что… потому что мэрами они все равно не станут – а за вот этот процесс…

А.Нарышкин― Слушайте, вы же бизнес-тренер, вы учите людей, наверное, в том числе – я просто у вас не был на лекциях – учите людей как-то улаживать конфликты.

И.Хакамада― Да, я этому учу.

А.Нарышкин― Вот приходит к вам Митрохин и Гудков или, например, все трое: Явлинский, Собчак и Навальный…

И.Хакамада― Научу.

А.Нарышкин― Вот расскажите, намекните хотя бы.

И.Хакамада― Нет, это невозможно рассказать.

А.Нарышкин― Но как договориться?

И.Хакамада― Есть закон. Научить можно того человека, который захотел. Если Собчак, Навальный, Митрохин, Дима Гудков, Явлинский и все – захотели, но не знают, как и пришли к кому-то, — это значит, что уже 50% дело сделано.

А.Нарышкин― Слушайте, это как с алкоголиками: когда ты понимаешь, что у тебя проблемы – уже на пути к исправлению.

И.Хакамада― И они должны прийти добровольно, да. Поэтому сейчас какие-то советы давать – это только вот сейчас доводить до ручки, которые сейчас сидят, слушают Хакамаду и думают: «Ах ты, тра-та-та, сама отвалила – теперь всех поливаешь». Я не поливаю, просто у меня сердце болит за всё за это.

А.Нарышкин― А Титов в этой всей конструкции?..

И.Хакамада― Титов к этому отношения не имеет. Он лоббист бизнеса.

А.Нарышкин― А Титов правильно, вообще, идет? Зачем он в этом участвует? Вы два года назад в предвыборном списке у Титова были.

И.Хакамада― Потому что парламентские выборы. Я всегда билась за малый бизнес. Я хотела, что хотя бы 30 человек там было, которые будут думать только о бизнесе. Потому что о бизнесе у нас ни демократы серьезно не думают, ни тот же Навальный и так далее. Им все по фигу, вообще. Почему? Потому что они играют в политику. На президентских выборах понятно, что у Титова очень маленький шанс. Он же поддерживает Путина.

А.Нарышкин― То есть вы к нему, даже если он вас позовет, не будете примыкать. Зачем тратить время?

И.Хакамада― Да ну, перестаньте! Чушь какая-то. Он идет как лоббист. Ему сказали плюс это ему выгодно – использовать трибуну, чтобы подчеркнуть в президентской кампании важность оживления среднего и малого бизнеса. Вот и всё. Это чисто лоббистское.

А.Нарышкин― А про Путина давайте еще, про позитив.

И.Хакамада― Ну.

А.Нарышкин― Что Путин должен предложить сейчас до выборов людям, чтобы за него не 70% проголосовало, а 80%...

И.Хакамада― 180?

А.Нарышкин― 180 был бы хороший результат. Чем сейчас можно порадовать людей, которые, как вы сказали в прошлой части программы, хотят перемен?

И.Хакамада― Он может объявить, что он готов убрать правительство и взять всю ответственность на себя: «Раз я такой крутой, ребята, я не буду больше держать так много чиновников, которые еще и коррумпированы, и еще и деньги…»

А.Нарышкин― Кроссовки заказывают.

И.Хакамада― «Кроссовки заказывают, дачи какие-то — вот Навальный мне рассказал – хватит!»

А.Нарышкин― Навальный — нельзя фамилию произносить, вы же знаете эти правила.

И.Хакамада― Вы же меня спросили, что должен сделать.

А.Нарышкин― А, то есть он ради этого даже фамилию вспомнит?

И.Хакамада― Не вспомнит, а что должен? – вы меня спросили. Поэтому обнуляю целую огромную структуру.

А.Нарышкин― Reset

И.Хакамада― Да. Reset. НРЗБ

А.Нарышкин― И заживем.

И.Хакамада― Я, как в США, объединяю администрацию… То есть я становлюсь два в одном: я и премьер, я и президент. Я несу теперь…

А.Нарышкин – Я― всё теперь.

И.Хакамада― Я и так всё.

А.Нарышкин― Но только я теперь официально буду всё.

И.Хакамада― Я и так всё, но ответственность была разделена. А теперь я ее всю беру на себя в этот последний срок. И гарантирую, что в следующих выборах я участвовать не буду. И вы знаете, одна штука может дать ему еще 10%.

А.Нарышкин― А вы считаете, что большинство россиян считает, сколько там скоков у Путина – три, четыре, будет у него еще один или будет еще два?

И.Хакамада― Большинство не считает, но ощущение, что он очень долго, у всех есть. Поэтому когда он скажет, что всё, причем, не так – держа фиги под столом и до последнего интригуя: «Может быть, мы Конституцию изменим, может вот это… может, вот то…». Нет, а вдруг впервые поменяет всю парадигму своего общения с народом. То есть вдруг начнут говорить заранее, четко и ясно: «Всё. Я беру на себя ответственность, я теперь премьер тоже», то есть как Госдеп, — то есть президент возглавляет и правительство. — И одновременно я гарантирую вам, что это последний мой срок. И я сделаю все для того, чтобы Россия вошла в историю благополучием своих людей, а не победами только над террористами».

А.Нарышкин― И присоединением разных территорий, которые были исконно русскими. Я про Крым.

И.Хакамада― Да про Крым лучше не напоминать. Народ и так это несет в себе, поэтому он это помнит. Это можно не напоминать. А вот напоминать, что последний срок и готов сам уйти – вот это красиво. А вот, что «я хочу сделать Россию великой не с помощью побед над внешними врагами, а с помощью благополучия и счастья своих людей…».

А.Нарышкин― Это же слова будут.

И.Хакамада― А чего вы хотите? Это всегда слова.

А.Нарышкин― Дела. Может, уже хватит слов?

И.Хакамада― Нет, дела на следующий срок плюс. Он говорит, гарантии… Вот как только он произносит: «Это мой последний срок. Я ликвидирую правительство» — извините, какие вы еще хотите?... Дальше – только дела. Это президент сказал. Дальше уже не отвертишься.

А.Нарышкин― У Конституции вчера день рождения был.

И.Хакамада― Да.

А.Нарышкин― Что вы можете Конституции в день ее 24-летия пожелать?

И.Хакамада― Я бы хотела пожелать, чтобы она…

А.Нарышкин― Обновиться, может быть…

И.Хакамада― Чтобы она почувствовала, что она есть, чтобы почувствовала свое бытие. То есть пока она превратилась уже в некий герб, символ, знак, за которым ничего не стоит.

А.Нарышкин― А Владимиру Путину что можно пожелать в связи с тем, что у него есть такая Конституция?

И.Хакамада― Пожелать изменить структуру управления страной в соответствии с этой Конституцией. Там, кстати, сильного ничего нет. Это же президентская Конституция. Но там много чего нарушено. Вот это всё вернуть обратно. Я же не иду в политику, поэтому я не хочу сейчас говорить, что бы парламентская была, чтобы то… Это всё отдаем Навальному, Ксении Собчак, Григорию Явлинскому.

А.Нарышкин― Тем более, это были бы банальности.

И.Хакамада― Не знаю, банальности или нет, но очень точно, это нереализуемо в ближайшее время. А вот просто взять и сделать в соответствии с тем, что там написано. В Конституции написано: «Любой закон, принятый в России, должен быть закон прямого действия». У нас нет почти таких законов. У нас идет закон, потом подзаконные акты в диком количестве, а потом еще отдельные постановления тех внутренних органов, которые должны закон исполнять. И вы концов найти не можете. Вас могут обворовать, облапошить, сто раз развести – и каждый раз будут махать каким-то очередным постановлением в рамках этого закона.

А.Нарышкин― Объясните мне, пожалуйста, две истории, которые случились за прошедшую неделю. Два кейса, когда уроженцы Кавказа пристают к студенту и пристают к телеканалу с требованием извиняться. В годном случае – за то, что человек сказал, что женщины в России могут сами выбирать, с кем встречаться. А в другом случае – шутка — удачная, неудачная, — которая в эфире прозвучала. Что это такое? Это национальные особенности определенных народов, с которыми надо мириться?

И.Хакамада― Да.

А.Нарышкин― Ну, как с этим жить? Это странно.

И.Хакамада― Ну, а что делать? Они такие сплоченные. И агрессивные. Евреи тоже сплоченные. Армяне тоже сплоченные. Вот все, кто живут здесь – это все неформальные, на самом деле, сообщества, комьюнити. Армяне помогают друг другу, грузины помогают друг другу, таджики помогают. Но это – очень агрессивные. А почему они так себе ведут? Потому что за ними стоит Кадыров, который дружит с Путиным…

А.Нарышкин― Ну, там не только Чечня, там Ингушетия…

И.Хакамада― Но, все равно чувствуют силу. И второе: такой темперамент, такие ребята.

А.Нарышкин― Слишком много позволяют им, получается?

И.Хакамада― Ну, а если им что-то не нравится, они же имеют право на протест. Они же не убивают никого.

А.Нарышкин― Но никто же не едет, например, в Грозный и не начинает там обижаться за какие-то слова…

И.Хакамада― Поезжайте.

А.Нарышкин― Серьезно вы говорите, «поезжайте»?

И.Хакамада― Рискуйте. Не один… Поезжайте.

А.Нарышкин― Ага, рискуйте. Для них-то это не риск – здесь…

И.Хакамада― Я вас уверяю, что даже если будет риск, они будут так выступать. Это такой национальный характер.

А.Нарышкин― Ну, и как с этим жить?

И.Хакамада― Никак. Ассимилировать.

А.Нарышкин― У нас многонациональная страна. Просто будем это принимать.

И.Хакамада― Я вам еще раз говорю: ассимилировать с детства. Сейчас мы уже везде опоздали. Не пытайтесь решить все проблемы сейчас. Уже поздно. Давайте думать о будущем. Я устала уже этот пример приводить. В Сингапуре – там вообще военные у власти. Там никакой демократии. Но при этом самая некоррумпированная экономика. И на каждый сантиметр земли там существует самое большое количество экспатов не только гастарбайтеров – экспатов, то есть это суперменеджеры и так далее — со всего мира.

Что они сделали? Они же хотят, чтобы лучшие мозги, лучшее осталось. Они в школах квотируют свое собственное присутствие детей. То есть дети китайцев – а Сингапур – это китайцы – должны составлять не более 30% в классе, а дальше – должны быть все, кто хочет, других национальностей. Нету? Где хотите, ищите, набирайте.

Потому что когда с детства все вместе в песочнице и так и сяк, одни в платочках, а другие не в платочках, одни вот с таким характером, а другие – заторможенные северяне. И вот это с детства… И потом они ходят все вместе и живут на одних улицах, и нет этого разделения, что у кавказца проверяют документы, а у этого не проверяют. И на это уходит… ну, 20-30 лет. Проблема ментального состояния общества не решаются так же, как и, например, одномоментное повышение или снижение налогов – эффекта не будет давать.

А.Нарышкин― Наше время вышло. Спасибо огромное. Ирина Хакамада была сегодня со своим особым мнением. Спасибо, счастливо!

И.Хакамада― Пока!