М. Наки― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Веду эфир я – Майкл Наки. И в гостях сегодня Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Скажите, пожалуйста, сегодня все обсуждают этот повторный вывод войск из Сирии и насколько это действительно похоже на то заявление, которое было раньше или есть какое-то принципиальное отличие сейчас.
А.Венедиктов: Путин принял правильное решение, потому что войсковыми операциями с террористами не борются
А. Венедиктов― Я не слежу за разными заявлениями. Я их не сравниваю. Совершенно очевидно, что Владимир Путин, поняв, что может возникнуть вьетнамский синдром у российской армии, принял правильное решение, потому что войсковыми операциями с террористами не борются. С террористами борются спецслужбы. Поэтому основной контингент военнослужащих российской армии должен быть выведен и будет выведен в ближайшие дни, насколько я знаю, довольно быстрыми темпами. Проблема заключается в том, что есть две составляющие сирийской операции. Одна составляющая это борьба с террористами, другая – это поддержка режима Асада. А вот тут воинский контингент как раз нужен. Поэтому я думаю, что довольно крупные войсковые части как в Афганистане в конце 70-х, конечно базы, где будет построен полноценный военный городок, я так думаю, останутся. И останутся силы а) которые борются с терроризмом, это разведка, контрразведка, спецназ и б) воинские подразделения, которые в случае чего придут на помощь президенту Асаду. Я думаю, исходя из этих двух позиций, президент и принял решение об осуществлении вывода войск, дабы повторю, не возник вьетнамский синдром. Это правильное решение, его надо поддерживать.
М. Наки― Та форма, в которой это было сделано, то есть он приехал в Сирию и там об этом заявил. Там все это было суперсекретно, об этом никто не знал. Пока мы ни увидели по телевидению, как он выступал. Вот та форма, как это сделано, несет в себе какой-то смысл?
А.Венедиктов: Есть две составляющие сирийской операции
А. Венедиктов― Она несет в себе смысл безопасности. Потому что и когда президент Буш приезжал в Афганистан и в Ирак, и когда президент Олланд, по-моему, приезжал в Ливию, об этом сообщалось позже. Дабы террористы не смогли подготовить теракты против президента воюющей страны. Поэтому ничего не удивило, совершенно я бы сказал банальная позиция спецслужб, которые обеспечивают безопасность верховного главнокомандующего. Ничего не вижу особенного.
М. Наки― Сам факт того, что он решил сделать это заявление там в Сирии. Он же мог как в прошлый раз под камерами…
А. Венедиктов― В прошлый раз он заявил о введении войск в Сирию в Нью-Йорке. Напомню на Генассамблеи ООН. Не имеет никакого значения. Не придавайте значения этим символическим жестам. Конечно, важно, что президент там был, это важно для военных, при которых он верховный главнокомандующий. Есть еще один аспект очень важный – там себя очень хорошо зарекомендовал нынешний командующий войсками в Сирии, который был назначен только-только, полгода назад. Генерал Суровикин. И я предположу, что генерала Суровикина в новой каденции президентства ждет высокое повышение, либо начальника генштаба, либо министра обороны. Ему нужно было это продемонстрировать. Путину.
А.Венедиктов: Предположу, что генерала Суровикина в новой каденции президентства ждет высокое повышение
М. Наки― Сама ситуация в Сирии то, что мы там сделали и что теперь, чтобы не было вьетнамского синдрома, оттуда как бы уходим. Мы добились той цели, ради которой вводили или об этом сложно пока говорить.
А. Венедиктов― На мой взгляд, насколько я знаю, насколько мне рассказывали люди, которые этим занимались, вообще введение войск в Сирию было многоцелевое. Одна из главных целей была поддержание президента Асада и не дать возможность его свергнуть силам коалиции и противникам режима. Что и было достигнуто. И эта цель была выполнена. Еще одна цель была для этого, нужно было значительно потеснить и очистить от противников Асада территорию Сирии. И эта цель не до конца надо признать, но, в общем, была выполнена. Но сохранить единство Сирии не удалось. В Сирии существуют дипломатически называемые зоны деэскалации, одна из которых контролируется Россией вместе с Ираном и «Хезболлой», другая – контролируется силами коалиции во главе со Штатами. Там нет контроля войск Асада, не забудем о курдской проблеме, где курды контролируют огромную часть территории Сирии. И поэтому добиться возвращения Сирии под Дамаск с президентом Асада, — эту проблему российская армия не решила. Да и не могла решить, потому что это гражданская война. Граждане государства Сирии, которые воевали между собой. И курды, и друзы, шииты, сунниты, и разные части призывали себе на помощь разных иностранцев. Асад призвал иранцев. Шиитов. Иранцы привели с собой «Хезболлу». Призвал нас. Сопротивление призвало соответственно коалицию во главе с США. Антиасадовское сопротивление. Курды призвали курдов из Турции. То есть территория Сирии по-прежнему является территорией такого разложенного государства, где возможны всякие неожиданности. Да, еще вокруг Евфрата остались зоны, удерживаемые, кто присягнул на верность ИГИЛ*, это разные отряды. Это разные полевые командиры и как Афганистан разорванная страна, так и Сирия до сих пор на мой взгляд разорванная страна.
М. Наки― Если мы берем тут аспект именно России, и вас как главного редактора СМИ хочется спросить о следующем. Огромное количество информационной повестки и по федеральным каналам и в СМИ остальных было заполнено успехами, которые есть у нас в Сирии. Это пространство будет заполнено чем-то другим и чем оно может быть заполнено?
А.Венедиктов: Сирия до сих пор на мой взгляд разорванная страна
А. Венедиктов― Оно будет заполнено очевидно предвыборной кампанией и в первую очередь предвыборной кампанией президента Путина. Президент, если вы пропустили, на прошлой неделе объявил о своем желании баллотироваться в четвертый раз. Я думаю, мы видим сейчас, как даже Украина потеснилась, уже пошли кандидаты в кандидаты, еще нет регистрации, на центральных каналах обсуждается та повестка дня, которая навязывается разными кандидатами. За исключением, к сожалению, Алексея Навального, которого по-прежнему нет на центральных каналах, хотя его кампания наиболее я бы сказал такая экспансивная сейчас и наиболее успешная в этом смысле. Поэтому я думаю, слушайте, повестку дня можно найти, олимпийским движением, это же люди живут в информационном мире, мы можем пообсуждать Трампа опять, например, на центральном канале. Наверное, вдруг возникнет интерес к какому-то там президенту Макрону, который приедет или не приедет в мае сюда. Не вопрос, чем заполнить эфир.
М. Наки― Но Сирия была и наши успехи там это была позитивная повестка. То есть наши какие-то достижения. Многие, например, говорят, что история…
А. Венедиктов― Вы, по-моему, не смотрите федеральные каналы, Майкл. Что вам не в плюс, не в минус. Никакой позитивной повестки в Сирии не было. Была как раз в Сирии борьба с террористами и борьба с США.
М. Наки― Ну как стреляют наши ракеты хорошо.
А.Венедиктов: Новость не имеет последствий. А событие последствия имеет
А. Венедиктов― Борьба с врагом. Ракеты где-нибудь еще постреляют, это неважно. У нас и Корея слева и Украина справа. И на юге разные тоже интересные государства и люди. Я не думаю, что есть проблема. Давайте не будем волноваться за продюсеров федеральных каналов. Они найдут, чем ответить.
М. Наки― Раз уж мы заговорили о выборах, кандидат теперь определился еще один. Это Владимир Путин. Собственно, вы, наверное, видели, как это происходило, его выступление, рабочие. Это что-то значит, почему именно такой формат, почему он выдвинулся именно на заводе?
А. Венедиктов― Знаете, Екатерина Шульман очень точно определяет в эфире, в том числе и нашем, чем новость отличается от события. Новость не имеет последствий. А событие последствия имеет. Совершенно неважно, где он выдвинулся, если вы через два месяца спросите: а где выдвинулся президент Путин, — никто не вспомнит. Какая разница, где он выдвинулся. Да хоть в детсаду. Содержательной частью, событием является то, что он наконец, как это сказать, снял беспокойство со своих противников я бы сказал, что вдруг будет наследник. И выдвинулся. А кто, постановки, театральность — не имеет никакого значения для сути. Вот вообще никакого. Ноль, зеро.
М. Наки― Нам теперь слушателям и нам и вам в принципе интересно следить за предвыборной кампанией после того, как главная интрига хоть какая-то вроде как ушла и ушла ли она.
А.Венедиктов: Главная интрига это дискуссия вокруг повестки дня, что ожидает Россию в следующую пятилетку или шестилетие
А. Венедиктов― Я считаю, что главная интрига это дискуссия вокруг повестки дня, что ожидает Россию в следующую пятилетку или шестилетие. Россия стремительно отстает, стремительно. Мы это видим по технологическому развитию. Все больше и больше впадает в изоляцию, в самоизоляцию я бы добавил. Не в изоляцию, а именно самоизоляцию. И дискуссия между кандидатами на федеральных каналах, то есть для всего населения мне кажется гораздо важнее. Ну а потом что говорить о результате до того, как он даже предварительный будет. Мы же не знаем, что будет зарегистрирован. О чем мы тогда сегодня можем говорить. Мы не знаем список людей. Будем наблюдать.
М. Наки― Будем наблюдать. И мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к программе «Особое мнение». * — запрещенная на территории РФ организация
Комментарии101
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mirolubov 12 декабря 2017 | 19:59
"Если близко воробе - мы готовим пушку, если муха - муху бей! Взять её на мушку" Охрана президента!
haldey 13 декабря 2017 | 18:12
mirolubov: Лучше спросить А.А.В. как они формируют ленту новостей? Если эта новость не усугубляет негативное отношение к России, его не публикуют, в лучшем случае упомянут раз за день, а если "убеждает в ущербности политики государства", то ее множат повторяют и делают главной... Да, еще что бы не вздумали ее воспринимать по другому, снабдят необходимой интерпретацией! Успехов в понимании процессов!
jamba 12 декабря 2017 | 20:26
Ну нет, не соглашусь с АВ, никакого "вьетнамского синдрома"! Во-первых, в Кремле и не думали об этом- для них это слишком абстрактно! Было 2 чеченских войны, и где он, этот "синдром чеченский" - только в кино и по телевизору? Думаю, история с Сирией укладывается в предвыборный план Пу! Мы же, благодаря АВ знаем, что он тактик, а не стратег!;))) Ему нужно было: а) победоносно завершить эту авантюру, так, чтобы в головах обывателей закрепилась мысль о еще одной "выигранной войне"; б) сама идея этой войны, которая была пир-акцией, себя исчерпала) Даже кремлевским "нестратегам" ясно, что главной проблемы она не решает!Сирия остается раздробленной, поделенной на сферы влияния! И у России, при всем пафосе доморощенных телерепортажей, далеко не козыри)
barsffa 13 декабря 2017 | 03:08
israeli_gae: Хоть вы и в Израиле, но закусывать всё равно надо. Какое истребление алавитов и Асада, кем? Что там с иранцами не так? Вы там к третьей интефаде лучше готовьтесь, вдруг одними словами и парой ракет дело не обойдётся.
israeli_gae 13 декабря 2017 | 11:35
Не скрою, что мы ожидали нечто серьезное.
Всего были выступления в течении 1.5 дней.
И все!!!!
Ракеты из Азы?
Штука в день,и падают на територии .... самой Азы.
"Радикальный" арабский городок Ум ал Фатхм провел попытку безпорядков.
После призыва бойкотировать этот городок они до сих по всем каналам орут, что они верные израильтяне.
После 2ой интифады разорвались экомические отношения с териториями там здохла все сельское хозяйство и местная промышленость.
Из за Европейцев наложивших санкции на израильскую промышленость там, она переместилась в пределы зеленой черты и масса арабов потеряла рабочие места , местные подрядчики закрылись.
Оттуда ежегодно эмигрируют от 20 до 40 тыс арабов.
Причем молодеж и средний возраст.
Населения там 1.5-1.8млн арабов и 800тыс евреев.
Иные работают в Израиле и хотят переселиться внутр "зеленой черты".
В Израиле молодежь арабская переселяеться в "еврейские" города.
Их внешне не отличить. В моде у них семитские имена ,похожие на ново-ивритские, видимо не случайно.
Да, политки на разных форумах "отметились". Ну и что?
В 81 году Израиль обьявил Иерусалим своей столицей.
В ответ на это светское правительство Турции разорвало отношения с Израилем.
Что же Эрдоган не разорвал? Поболтал и все!
Вот и вся интифада.
sinaxoxa 13 декабря 2017 | 14:26
israeli_gae:
заявление Эрдогана, что Израиль - "террористическое государство", а Иерусалим надо провозгласить столицей Палестины.
=============
Фашистское!
Евре-игил!
dobriy_chelovek 13 декабря 2017 | 00:28
Да этот кремлевский мечтатель уже третий раз выводит войска, ему хочется и миротворцем быть, и войном одновременно, и дипломатом, и дедом морозом. Вообщем предвыборный пиар, война в Сирии вероятно не очень популярна у простых россиян, они так и не поняли зачем туда заперлось государство, и надо сделать вид на время что уже уходит, заявление про вывод войск бу-бу-бу ничего не значащее.
andrang2 13 декабря 2017 | 00:32
Чегой-то никто не видит уменьшения путинских вояк в Сирии.
Сколько было, столько и осталось.
Очередное разводилово.
kram88 13 декабря 2017 | 01:50
andrang2: При словах "pentagon says" мои тапки широко улыбнулись... Собственно выводить собирались полицию, саперов, госпиталь и часть авиации.А с этим проблем нет.
ivanidze_guram 13 декабря 2017 | 07:01
Как лепил в песочнице маленький злобный мальчик путин песочные города.
Мальчик пыхтел в одиночку, старался, зелёная сопля свисала по грязному носу.
Прошли годы, так и продолжается это во взрослом несознательном возрасте,
а тут и противная старость подкралась незаметно.
Но всё ещё осталось то песочное тщеславие, мысль пульсирующая в маленькой головке: "А я вот вам всем покажу, какой я могу слепить красивый город, из песка. Лучше чем вы можете. Я лучше вас всех, я могу. А вы все бяки. Я вас всех ненавижу. Я маленький, но я самый умный всех. Бе-бе-бе"..
Но всегда был один и тот же финал. Мальчик в конце начинал сильно психуя, разбивать своё творение, исступлённо колотя по своему творению, маленькой пластмассовой лопаткой. Превращая всё в пыль, он даже получал садистское удовлетворение, и это было приятно.
Он любил всё в конце разрушать. Ведь он и самого начала, не рассчитывать всё это оставлять на завтра. И уходя домой, всё зачищал в пыль. "А чтобы другие не смеялись, пока его нет, и не изучали то, что он весь день создавал. Ведь он очень, не любил сверстников.
Folio Mccormic 13 декабря 2017 | 07:44
абсолютно согласен с jamba
Folio Mccormic 13 декабря 2017 | 07:46
абсолютно согласен с jamba
edward_1960 13 декабря 2017 | 15:42
"Выводим" уже в третий раз. Будет и в четвертый - не сомневаюсь. "Выводим" и остаемся. Это фейк. Ровным счетом никто в Сирии не разгромлен и война там в действительности только начинается. Партизанская. Да и не один ИГИЛ там хочет подвесить Асада за то, что у него болтается между ног. Просто Путина надо было что-то ляпнуть перед выборами. Чтобы ТВ растрезвонила про "победу" которой нет. Для дураков. Вот и все.
sol_zemli 13 декабря 2017 | 16:40
Уважаемый Алексей Венедиктов! Я никак не могу получить ответ от администрации сайта Эхо Москвы ! За свой счёт я хочу сделать рекламу: повесить банер "Эхо Москвы" в своём городе. Мне нужно от вас образец или качественную многопиксельную картинку, Где взять?
eduard53 13 декабря 2017 | 18:48
И когда же трусливо-бдительным цензорам-модерам надоест стирать правду,
к-ую я здесь упорно излагаю? Ничего, кроме правды.
Что ж, придётся опять повторить ...
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А.Венедиктов: "Очевидно, что Путин, поняв, что может возникнуть вьетнамский синдром у российской армии, принял правильное решение, потому что войсковыми операциями с террористами не борются".
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Ну, ежли даже Венику очевидно, что так с террористами не борются,
чего ж до нашего вечно-мудрого "если-не-он-то-кто" так долго это доходило?
Однако, крамола получается, Веник, как ни скользи меж струйками ...
marinters 14 декабря 2017 | 11:49
Вот уж меньше всего Путин думал какой синдром может возникнуть у российской армии. Для него это все не более чем разменные пешки на шахматной доске.