М. Наки― Это программа «Особое мнение». И у нас смена гостя. И теперь вы будете слушать «Особое мнение» Андрея Нечаева, главы партии «Гражданская инициатива». И основателя насколько я понимаю этой партии, а также экс-министра экономики в России. Хотелось у вас…

А. Нечаев― Добрый вечер.

М. Наки― Да, хотелось сразу по профилю задать вопрос.

А. Нечаев― По профилю как председателю партии или как министру.

М. Наки― Как экономисту, человеку, который разбирается. Потому что всегда здорово, когда нм наконец-то могут объяснить в эфире некоторые вещи, которые мы не до конца понимаем. Вот министр труда Топилин Максим сегодня рассказал вот эту историю про то, как будут выплачивать деньги за первенцев, что было недавно объявлено Владимиром Путиным. И многие начали дискутировать о том, зачем эта демографическая повестка, эта помощь и выдача выплат за первенцев и все остальное, и насколько это реально может улучшить или ухудшить положение и есть ли у нас вообще на это ресурсы.

А.Нечаев: У нас демографическая ситуация катастрофическая. Правда, не сильно отличается от развитых стран Европы

А. Нечаев― Я думаю, что это в первую очередь предвыборная повестка. Неслучайно это было объявлено именно сейчас. У нас демографическая ситуация катастрофическая. Она, правда, не сильно отличается от развитых стран Европы, но в данном случае их пример нам не наука. По демографическим прогнозам у нас к 30-му году будет с учетом той низкой рождаемости, которая есть сейчас, и достаточно высокой смертности, у нас будет на одного работающего один неработающий. Что создаст колоссальные проблемы для пенсионной системы. Есть у нас такие мины замедленного действия. Поэтому любые меры по стимулированию рождаемости хороши. Я не знаю это скорее, наверное, надо задать вопрос молодым девушкам, насколько эти 10 с копейками тысяч рублей простимулируют их к рождению ребенка. Потому что сейчас молодежь лучше меня знаете, старается все-таки делать карьеру. Старается добиться чего-то в жизни в рамках своей профессии. И рождение детей как бы не является приоритетом номер один. Но, скажем, для малоимущих семей я думаю, что эта сумма будет играть какую-то стимулирующую роль. По поводу того, что есть ли на это деньги. Это вопрос бюджетных приоритетов. Один ракетный залп Каспийской флотилии по Сирии это примерно бюджет такого среднего российского города. Ну вот, собственно, вам и ответ. Дальше вы просто выбираете, либо вы финансируете военные действия, вы продолжаете гонку вооружений, вы продолжаете развивать Росгвардию или вы стимулируете рождаемость или не дай бог вообще занимаетесь развитием образования, здравоохранения, что называется вложением в человеческий капитал. Это вопрос приоритетов. Никакой катастрофы с бюджетом у нас нет. Он, конечно, достаточно напряженный, золотые времена, когда лился золотой дождь нефтедолларов и хватало на всех, прошли. Но, тем не менее, у нас 16 триллионов с лишним. Вполне приличные деньги. Точно на стимулирование деторождения деньги найти можно.

М. Наки― Раз мы про Сирию, вот сбылось то, о чем многие давно просили, в том числе не раз вы об этом говорили. Что стоит перестать что-то делать в Сирии, вести там какие-то военные действия. Что надо оттуда выводить войска. И вот Владимир Путин сегодня объявил, что выводим войска. Правда, он так уже делал…

А. Нечаев — В 16―м году.

А.Нечаев: Любые меры по стимулированию рождаемости хороши

М. Наки― Да. И хотелось бы у вас спросить, на ваш взгляд, что это за заявление и можно ли ему верить. То есть вы поддерживаете, что все наконец мы выводим и действительно ли это так.

А. Нечаев― Вот то, что оттуда надо выводить войска и вообще уменьшить свое военное присутствие не только в Сирии, но и в любых других странах, а сейчас поступает информация, что, может быть, в Судане мы будем каким-то образом. Военные силы, представленные в ряде других стран. Совершенно для меня очевидно, что и с точки зрения внешней политики и наших отношений с нашими естественными все-таки с моей точки зрения партнерами, это развитыми странами, наше военное присутствие надо уменьшать. Насколько этот план будет выполнен – ну вот, вы сами упомянули, что в 16-м году Владимир Владимирович уже нам обещал, что войска будут выведены, но не случилось. Вообще там поступает какая-то очень противоречивая и мутная информация из Сирии. Вот о том, что то один город, то другой освобождают от ИГИЛ* мы слышим два, три, иногда пять раз, то есть его освобождают, а потом там ИГИЛ* каким-то образом появляется снова. Сейчас прошла информация, что вся территория Сирии свободна от боевиков ИГИЛ*. Ну тогда точно нам нечего там делать. Раз все хорошо, Асад восстановил контроль над своей страной. Но видимо, иногда эти сообщения бывают слегка преувеличены. Попадалась информация, вы, наверное, помните, уважаемый Сергей Кужугетович Шойгу объявил, что с помощью военно-космических или воздушно-космических как они правильно называются сил России, там была освобождена территория, размер которой в три с лишним раза превышает всю территорию Сирии. Ну, вот такого рода информация, конечно, вызывает сразу недоверие и вообще ко всей остальной информации. Поэтому надеюсь, что в данном случае Владимир Владимирович свои планы исполнит.

М. Наки― Как вам кажется, в предвыборный период власти Владимир Владимирович, который уже сказал, что будет баллотироваться в президенты на следующий срок…

А. Нечаев― Не вызвал у меня ни толики удивления.

М. Наки― Тем не менее, он в этом предвыборном цикле будет и власть, он как занимающий сейчас пост президента, будет какая-то милитаристская риторика и какие-то может быть с другими странами конфликты или скорее будет в предвыборный период риторика мира, вывода отовсюду войск и всего прочего.

А.Нечаев: Для малоимущих семей я думаю, что эта сумма будет играть какую-то стимулирующую роль

А. Нечаев― Вы знаете, особенно по мере ухудшения экономической ситуации, уровень жизни даже по официальной статистике падает несколько лет и продолжает падать в этом году. Мы бодро рапортуем о том, что у нас будет полтора, а может быть даже два процента по итогам года экономический рост, а уровень жизни падает. Реальные доходы населения с поправкой на инфляцию падают. Не катастрофически, но падают. И вот в этой ситуации эта пропагандистская риторика, я бы даже назвал это зомбирование, конечно, резко возрастает. Я в принципе не раз говорил, что я снимаю шляпу перед кремлевской пропагандой, они талантливые, креативные, очень циничные и прагматичные люди. Они работают эффективно. И по мере ухудшения экономической ситуации пару-тройку лет назад был взят курс на поиск врага как средство такой консолидации нации вокруг лидера. Внутренними врагами были объявлены подобные мне либералы и вообще все наследие 90-х, а внешними врагами – США и другие страны. И в этом смысле США сейчас подбросят, скорее всего, нашей пропаганде очень хороший козырь. Потому что уже эти решения понятно, что будут приняты, дальше вопрос в нюансах. Что конкретно будет включено в новый пакет санкций в соответствии с тем законом, который принял американский конгресс. Насколько я понимаю, окончательное решение они должны будут принять в феврале. То есть в феврале мы получим новый пакет санкций, пока сто процентов нельзя говорить, что там будет, и насколько он будет болезненным. Скажем, попадет туда российский госдолг или нет. Что создаст большие и теперь я уже как экономист, что создаст большие проблемы для финансирования дефицита бюджета, по крайней мере, с точки зрения зарубежных заимствований. Но то, что этот новый пакет санкций, который будет принят, он, конечно, подбросит огонька и дровишек в эту топку пропаганды, что Россия в кольце врагов…

М. Наки― А там разве сейчас не максимальное количество дров в этой топке. То есть у нас уже куча санкций, уже противостояние на олимпийском уровне и на всем. То есть насколько ситуация может сильнее измениться в этом ключе.

А. Нечаев― Может, конечно. Вы хорошо, что упомянули олимпийские игры. Очень хороший пример. Здесь Путин совершенно очевидно все-таки отыграл назад. Он не пошел на жесткую конфронтацию. Помните как только вся ситуация случилась, в думе, в ряде других органов стали раздаваться голоса, что спортсмены, которые туда не дай бог поедут, они национальные предатели. Это пощечина, бойкот, альтернативные игры. И прочее, прочее. Ну вот Владимир Владимирович решил в данном случае еще и тут на совсем жесткую конфронтацию не идти и занял такую промежуточную позицию. Что с Россией поступили несправедливо, но мы не будем лезть на рожон, пусть спортсмены участвуют. Под нейтральным флагом. Мы против бойкота. Ну а мог бы занять более жесткую позицию. То есть резерв для как бы ужесточения позиции есть всегда. Пример тому Северная Корея. Все-таки мы движемся в этом направлении, но пока до Северной Кореи нам далеко. Но при желании эту дистанцию можно пройти очень быстро. Просто начать пускать ракеты к берегам Японии. В качестве нашего ответа супостату.

М. Наки― Насколько это будет работать для обычных жителей — об этом с вами поговорим после небольшого перерыва. Это программа «Особое мнение».

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М. Наки― Это программа «Особое мнение». И в гостях сегодня Андрей Нечаев, глава «Гражданской инициативы» и экс-министр экономики России. Мы с вами остановились вот на каком моменте. Что есть механизмы усиления пропаганды образа врага и идеи конфронтации с США, с Олимпийским комитетом. А это будет работать при ситуации ухудшения экономического состояния?

А. Нечаев― Вы знаете, я должен честно признаться, что я недооценил терпение российского народа. Я понимаю, что сейчас не ситуация конца 80-х, начала 90-х годов. Когда просто коллапс потребительского рынка. Когда мы пришли в правительство нам реально ваши коллеги и совершенно справедливо предрекали голод, хаос и то, что вообще Россия не переживет зиму 1992 года. Конечно, сейчас ситуация кардинально другая. И поменялась потребительская модель у населения. Они стали адаптироваться. Очень интересно в этом смысле вели себя сбережения. В конце 14-го года, когда началась масштабная девальвация рубля, был дикий скачок потребительского спроса. За один месяц в декабре 14-го года спрос вырос на 5%. Товарооборот.

М. Наки― Это когда все по 3-4 телевизора скупали.

А.Нечаев: Один ракетный залп Каспийской флотилии по Сирии это примерно бюджет такого среднего российского города

А. Нечаев― Да. Люди решили, еще такой советский менталитет в некотором смысле. Наступают тяжелые времена, надо запасать соль, спички, гречку. Но лучше конечно, золотишко, телевизоры и что-то еще. В 15-м когда они поняли, что, похоже, что это надолго, они поменяли свою модель, сбережения резко упали. Наоборот, извините, я оговорился. Сбережения резко возросли, они перестали покупать и стали накапливать. Но это было накопление на черный день. То есть не накопление что называется с жиру, когда просто люди копят на какие-то серьезные вложения, покупки и так далее. А это было накопление на черный день. И вот таких моделей, последние изменения этой модели поведенческой населения мы наблюдали несколько раз. Сейчас модель, когда население адаптируется. Оно стало хуже питаться, и дело тут не только в антисанкциях, когда исчез нормальный сыр, а появилось пальмовое масло под названием, уже у нас не сыр, а сырный продукт. Официальный термин. Дальше вопрос — мера его опасности для здоровья. Но люди адаптируются. Они сокращают потребление, переходят на более дешевые продукты. Естественно, менее качественные продукты. И они заняты этим. Они не выходят на улицы, они адаптируют свой уровень жизни к тому уровню доходов и к той инфляции, которая есть. Я думал, что этот период закончится быстрее. Но еще раз отдаю должное российской пропаганде, людям объяснили, что это не потому, что у нас системный экономический кризис, в чем я абсолютно убежден, а вот потому что враги, потому что санкции. Ну, вот поэтому встаем с колен, надо затягивать пояса.

А.Нечаев: По мере ухудшения экономической ситуации пару лет назад был взят курс на поиск врага

М. Наки― То есть непонятно, какой есть предел у этой модели, когда можно с помощью пропаганды заместить падение уровня жизни в головах людей.

А. Нечаев― Я думаю, что это будет еще определяться падением уровня жизни. Когда эти адаптационные возможности, еще сократить потребление, еще с сыра перейти на сырный продукт, а теперь с сырного продукта на картошку. Вот когда эти возможности адаптационные уже себя исчерпают, тогда я думаю, что все-таки люди заявят свои претензии.

М. Наки― У нас приближаются выборы. У нас появился еще один кандидат. На прошедшей неделе. Сегодня стало известно, РБК написало, ссылаясь на свои источники, что выборы будут представлены как праздник. Есть команда по регионам, чтобы там была праздничная атмосфера и все мероприятия. И вот в таком контексте будут подаваться выборы президента в следующем году. Скажите, выборы, которые будут на ваш взгляд это праздник, вы готовитесь к ним как к празднику.

А. Нечаев― Во-первых, как уже ваши слушатели знают, мы будем выдвигать от нашей партии на этих выборах Ксению Собчак. Через 11 дней будет съезд, который я надеюсь, ее кандидатуру поддержит. Хотя должен сказать, что подавляющее большинство регионов за эту идею, хотя есть люди, которые у нас в партии, это демократическая партия, у нас разные мнения, есть некоторое количество людей, которым эта идея не нравится. И для меня в этом смысле в рамках этих выборов сейчас, конечно, главная задача, чтобы нашего кандидата допустили. Чтобы мы нормально собрали подписи. И дальше самое главное, для чего мы в этих выборах участвуем – это донести свою позицию. Те ценности, которые мы отстаиваем. Европейские, демократические. Либеральные в хорошем смысле этого слова. А не в смысле Владимира Вольфовича. И я в этом смысле очень рассчитываю на Ксюшины медийные возможности и таланты. Поэтому я к тому, что…

М. Наки― Вы не раз говорили, что хотите показать альтернативу.

А. Нечаев― … я в этих выборах не сторонний наблюдатель, а достаточно активный участник. Но что не снимает огромного количества претензий к этим выборам. Конечно, они не равные. Конечно, они не свободные. Конечно, они не соответствуют демократическим идеалам и образцам. Это все так.

М. Наки― Вот вы и начали об этом говорить и раньше говорили, что ваша задача это чтобы Ксения, если так решит съезд у вас, представляла в медиапространстве некую альтернативу. А какой в этом смысл, если вы считаете, что выборы нечестные и победит все равно Владимир Путин. Неужели вам кажется, что люди не знают, что есть альтернатива. То есть они услышат Ксению и изменят свое мнение. Какой сдвиг произойдет?

А. Нечаев― Во-первых, я убежден, что о своей позиции надо заявлять независимо от того, станет она победной или нет. Ну, просто есть позиция, ее надо защищать, ее надо отстаивать. Во-вторых, знаете, я вам скажу, может быть кроме этой студии, ну еще 2-3-х, нет средств массовой информации, которые бы говорили о том, что есть альтернатива. Которые бы говорили правду и давали бы реальные оценки той ситуации, которая у нас в стране сейчас. И в экономике, и с точки зрения сменяемости, а точнее несменяемости власти. И когда Ксения Анатольевна говорит, что Путин диктатор, я не думаю, что еще от кого-то по «России» или по другому федеральному каналу зритель это слышит. И я очень надеюсь, что у многих, кто это услышит впервые, что-то все-таки в голове провернется.

М. Наки― И оно провернется и во что оно выльется.

А.Нечаев: По мере ухудшения экономической ситуации, уровень жизни даже по официальной статистике падает

А. Нечаев― Главная наша задача — чтобы люди услышали правду и задумались.

М. Наки― А вот следующий какой-то шаг. Сделает платформу, для того чтобы выиграть на следующих выборах, то есть к какому последствию вы хотите прийти.

А. Нечаев― Ксения заявила, я этому рад, что она пришла в политику надолго. Я в политике уже довольно давно. У нас будут еще выборы местные, выборы в регионах в законодательные собрания. Потом будут думские выборы. И платформу для них надо создавать. И будут, в конце концов, выборы президента следующие. Владимир Владимирович к тому времени будет уже в очень преклонном возрасте. Хотя он в хорошей форме. Вполне могу допустить, что и в следующих выборах он поучаствует. Тем не менее, конечно, в определенной степени это задел на политическое будущее.

М. Наки― Вы говорите, что в том числе есть и критика к выбору этого кандидата даже внутри вашей собственной партии. Как вам кажется, этот некий ореол того, что многие допускают, что это человек, кандидат, который может быть согласован как-то с властью. Многие смотрят, включают Первый канал — а там Ксения Анатольевна. И их это удивляет, потому что они не видят других людей, представителей оппозиции, которые бы были собственно, на этих федеральных каналах.

А. Нечаев― Вы знаете, это все не совсем так. Григорий Алексеевич Явлинский последние особенно недели широко представлен на федеральных каналах. Владимир Вольфович Жириновский не знаю, можно ли это называть оппозицией, конечно, уже там утюг включаешь – и он там. Геннадий Андреевич просто, сколько может говорить физически, столько говорит со всех экранов. Он уже перестал стесняться ходить на самые даже низкопотребные ток-шоу. Поэтому фактически это сводится только к одному — вот Алексея Анатольевича Навального не пускают на федеральные экраны. Но дальше вопрос – оттого, что его не пускают на федеральные экраны, что неправильно, я вообще за то, чтобы его допустили до выборов. Говорю это совершенно прямо и откровенно. Но оттого, что его не пускают на Первый канал, всем остальным нельзя туда ходить? Это абсурдная какая-то позиция. На мой взгляд. Поэтому для меня гораздо важнее, какую позицию наш кандидат отстаивает. Что, какой месседж она доносит до избирателя. Что, какую правду она говорит. И в этом смысле если есть возможность говорить это не только на «Эхо Москвы», а на Первом канале, у которого аудитория все-таки говорят больше, так это замечательно. Значит, что касается кремлевского проекта, ну, тогда по этой логике все участвующие в выборах кремлевские проекты. Вообще вся наша страна это сплошной кремлевский проект. И я знаю эту историю только со слов Ксении. Что никто ее ни в какую администрацию не вызывал, это ее собственная инициатива. О которой она в силу их старого знакомства уведомила Владимира Владимировича. У него вначале это энтузиазма не вызвало, но отторжения тоже не вызвало. Все, что я знаю об этом проекте с точки зрения его истории взаимоотношений с Кремлем. Но еще раз повторяю, для меня гораздо важнее это то, что она говорит и какую правду она до избирателей до граждан доносит.

М. Наки― Спасибо большое.

А. Нечаев― Пока у меня в этом смысле никаких разочарований нет.

М. Наки― Это было «Особое мнение» Андрея Нечаева. Вел эфир Майкл Наки. До свидания.