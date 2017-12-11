М. Наки― Это программа «Особое мнение». И у нас смена гостя. И теперь вы будете слушать «Особое мнение» Андрея Нечаева, главы партии «Гражданская инициатива». И основателя насколько я понимаю этой партии, а также экс-министра экономики в России. Хотелось у вас…
А. Нечаев― Добрый вечер.
М. Наки― Да, хотелось сразу по профилю задать вопрос.
А. Нечаев― По профилю как председателю партии или как министру.
М. Наки― Как экономисту, человеку, который разбирается. Потому что всегда здорово, когда нм наконец-то могут объяснить в эфире некоторые вещи, которые мы не до конца понимаем. Вот министр труда Топилин Максим сегодня рассказал вот эту историю про то, как будут выплачивать деньги за первенцев, что было недавно объявлено Владимиром Путиным. И многие начали дискутировать о том, зачем эта демографическая повестка, эта помощь и выдача выплат за первенцев и все остальное, и насколько это реально может улучшить или ухудшить положение и есть ли у нас вообще на это ресурсы.
А.Нечаев: У нас демографическая ситуация катастрофическая. Правда, не сильно отличается от развитых стран Европы
А. Нечаев― Я думаю, что это в первую очередь предвыборная повестка. Неслучайно это было объявлено именно сейчас. У нас демографическая ситуация катастрофическая. Она, правда, не сильно отличается от развитых стран Европы, но в данном случае их пример нам не наука. По демографическим прогнозам у нас к 30-му году будет с учетом той низкой рождаемости, которая есть сейчас, и достаточно высокой смертности, у нас будет на одного работающего один неработающий. Что создаст колоссальные проблемы для пенсионной системы. Есть у нас такие мины замедленного действия. Поэтому любые меры по стимулированию рождаемости хороши. Я не знаю это скорее, наверное, надо задать вопрос молодым девушкам, насколько эти 10 с копейками тысяч рублей простимулируют их к рождению ребенка. Потому что сейчас молодежь лучше меня знаете, старается все-таки делать карьеру. Старается добиться чего-то в жизни в рамках своей профессии. И рождение детей как бы не является приоритетом номер один. Но, скажем, для малоимущих семей я думаю, что эта сумма будет играть какую-то стимулирующую роль. По поводу того, что есть ли на это деньги. Это вопрос бюджетных приоритетов. Один ракетный залп Каспийской флотилии по Сирии это примерно бюджет такого среднего российского города. Ну вот, собственно, вам и ответ. Дальше вы просто выбираете, либо вы финансируете военные действия, вы продолжаете гонку вооружений, вы продолжаете развивать Росгвардию или вы стимулируете рождаемость или не дай бог вообще занимаетесь развитием образования, здравоохранения, что называется вложением в человеческий капитал. Это вопрос приоритетов. Никакой катастрофы с бюджетом у нас нет. Он, конечно, достаточно напряженный, золотые времена, когда лился золотой дождь нефтедолларов и хватало на всех, прошли. Но, тем не менее, у нас 16 триллионов с лишним. Вполне приличные деньги. Точно на стимулирование деторождения деньги найти можно.
М. Наки― Раз мы про Сирию, вот сбылось то, о чем многие давно просили, в том числе не раз вы об этом говорили. Что стоит перестать что-то делать в Сирии, вести там какие-то военные действия. Что надо оттуда выводить войска. И вот Владимир Путин сегодня объявил, что выводим войска. Правда, он так уже делал…
А. Нечаев — В 16―м году.
А.Нечаев: Любые меры по стимулированию рождаемости хороши
М. Наки― Да. И хотелось бы у вас спросить, на ваш взгляд, что это за заявление и можно ли ему верить. То есть вы поддерживаете, что все наконец мы выводим и действительно ли это так.
А. Нечаев― Вот то, что оттуда надо выводить войска и вообще уменьшить свое военное присутствие не только в Сирии, но и в любых других странах, а сейчас поступает информация, что, может быть, в Судане мы будем каким-то образом. Военные силы, представленные в ряде других стран. Совершенно для меня очевидно, что и с точки зрения внешней политики и наших отношений с нашими естественными все-таки с моей точки зрения партнерами, это развитыми странами, наше военное присутствие надо уменьшать. Насколько этот план будет выполнен – ну вот, вы сами упомянули, что в 16-м году Владимир Владимирович уже нам обещал, что войска будут выведены, но не случилось. Вообще там поступает какая-то очень противоречивая и мутная информация из Сирии. Вот о том, что то один город, то другой освобождают от ИГИЛ* мы слышим два, три, иногда пять раз, то есть его освобождают, а потом там ИГИЛ* каким-то образом появляется снова. Сейчас прошла информация, что вся территория Сирии свободна от боевиков ИГИЛ*. Ну тогда точно нам нечего там делать. Раз все хорошо, Асад восстановил контроль над своей страной. Но видимо, иногда эти сообщения бывают слегка преувеличены. Попадалась информация, вы, наверное, помните, уважаемый Сергей Кужугетович Шойгу объявил, что с помощью военно-космических или воздушно-космических как они правильно называются сил России, там была освобождена территория, размер которой в три с лишним раза превышает всю территорию Сирии. Ну, вот такого рода информация, конечно, вызывает сразу недоверие и вообще ко всей остальной информации. Поэтому надеюсь, что в данном случае Владимир Владимирович свои планы исполнит.
М. Наки― Как вам кажется, в предвыборный период власти Владимир Владимирович, который уже сказал, что будет баллотироваться в президенты на следующий срок…
А. Нечаев― Не вызвал у меня ни толики удивления.
М. Наки― Тем не менее, он в этом предвыборном цикле будет и власть, он как занимающий сейчас пост президента, будет какая-то милитаристская риторика и какие-то может быть с другими странами конфликты или скорее будет в предвыборный период риторика мира, вывода отовсюду войск и всего прочего.
А.Нечаев: Для малоимущих семей я думаю, что эта сумма будет играть какую-то стимулирующую роль
А. Нечаев― Вы знаете, особенно по мере ухудшения экономической ситуации, уровень жизни даже по официальной статистике падает несколько лет и продолжает падать в этом году. Мы бодро рапортуем о том, что у нас будет полтора, а может быть даже два процента по итогам года экономический рост, а уровень жизни падает. Реальные доходы населения с поправкой на инфляцию падают. Не катастрофически, но падают. И вот в этой ситуации эта пропагандистская риторика, я бы даже назвал это зомбирование, конечно, резко возрастает. Я в принципе не раз говорил, что я снимаю шляпу перед кремлевской пропагандой, они талантливые, креативные, очень циничные и прагматичные люди. Они работают эффективно. И по мере ухудшения экономической ситуации пару-тройку лет назад был взят курс на поиск врага как средство такой консолидации нации вокруг лидера. Внутренними врагами были объявлены подобные мне либералы и вообще все наследие 90-х, а внешними врагами – США и другие страны. И в этом смысле США сейчас подбросят, скорее всего, нашей пропаганде очень хороший козырь. Потому что уже эти решения понятно, что будут приняты, дальше вопрос в нюансах. Что конкретно будет включено в новый пакет санкций в соответствии с тем законом, который принял американский конгресс. Насколько я понимаю, окончательное решение они должны будут принять в феврале. То есть в феврале мы получим новый пакет санкций, пока сто процентов нельзя говорить, что там будет, и насколько он будет болезненным. Скажем, попадет туда российский госдолг или нет. Что создаст большие и теперь я уже как экономист, что создаст большие проблемы для финансирования дефицита бюджета, по крайней мере, с точки зрения зарубежных заимствований. Но то, что этот новый пакет санкций, который будет принят, он, конечно, подбросит огонька и дровишек в эту топку пропаганды, что Россия в кольце врагов…
М. Наки― А там разве сейчас не максимальное количество дров в этой топке. То есть у нас уже куча санкций, уже противостояние на олимпийском уровне и на всем. То есть насколько ситуация может сильнее измениться в этом ключе.
А. Нечаев― Может, конечно. Вы хорошо, что упомянули олимпийские игры. Очень хороший пример. Здесь Путин совершенно очевидно все-таки отыграл назад. Он не пошел на жесткую конфронтацию. Помните как только вся ситуация случилась, в думе, в ряде других органов стали раздаваться голоса, что спортсмены, которые туда не дай бог поедут, они национальные предатели. Это пощечина, бойкот, альтернативные игры. И прочее, прочее. Ну вот Владимир Владимирович решил в данном случае еще и тут на совсем жесткую конфронтацию не идти и занял такую промежуточную позицию. Что с Россией поступили несправедливо, но мы не будем лезть на рожон, пусть спортсмены участвуют. Под нейтральным флагом. Мы против бойкота. Ну а мог бы занять более жесткую позицию. То есть резерв для как бы ужесточения позиции есть всегда. Пример тому Северная Корея. Все-таки мы движемся в этом направлении, но пока до Северной Кореи нам далеко. Но при желании эту дистанцию можно пройти очень быстро. Просто начать пускать ракеты к берегам Японии. В качестве нашего ответа супостату.
М. Наки― Насколько это будет работать для обычных жителей — об этом с вами поговорим после небольшого перерыва. Это программа «Особое мнение».
НОВОСТИ
М. Наки― Это программа «Особое мнение». И в гостях сегодня Андрей Нечаев, глава «Гражданской инициативы» и экс-министр экономики России. Мы с вами остановились вот на каком моменте. Что есть механизмы усиления пропаганды образа врага и идеи конфронтации с США, с Олимпийским комитетом. А это будет работать при ситуации ухудшения экономического состояния?
А. Нечаев― Вы знаете, я должен честно признаться, что я недооценил терпение российского народа. Я понимаю, что сейчас не ситуация конца 80-х, начала 90-х годов. Когда просто коллапс потребительского рынка. Когда мы пришли в правительство нам реально ваши коллеги и совершенно справедливо предрекали голод, хаос и то, что вообще Россия не переживет зиму 1992 года. Конечно, сейчас ситуация кардинально другая. И поменялась потребительская модель у населения. Они стали адаптироваться. Очень интересно в этом смысле вели себя сбережения. В конце 14-го года, когда началась масштабная девальвация рубля, был дикий скачок потребительского спроса. За один месяц в декабре 14-го года спрос вырос на 5%. Товарооборот.
М. Наки― Это когда все по 3-4 телевизора скупали.
А.Нечаев: Один ракетный залп Каспийской флотилии по Сирии это примерно бюджет такого среднего российского города
А. Нечаев― Да. Люди решили, еще такой советский менталитет в некотором смысле. Наступают тяжелые времена, надо запасать соль, спички, гречку. Но лучше конечно, золотишко, телевизоры и что-то еще. В 15-м когда они поняли, что, похоже, что это надолго, они поменяли свою модель, сбережения резко упали. Наоборот, извините, я оговорился. Сбережения резко возросли, они перестали покупать и стали накапливать. Но это было накопление на черный день. То есть не накопление что называется с жиру, когда просто люди копят на какие-то серьезные вложения, покупки и так далее. А это было накопление на черный день. И вот таких моделей, последние изменения этой модели поведенческой населения мы наблюдали несколько раз. Сейчас модель, когда население адаптируется. Оно стало хуже питаться, и дело тут не только в антисанкциях, когда исчез нормальный сыр, а появилось пальмовое масло под названием, уже у нас не сыр, а сырный продукт. Официальный термин. Дальше вопрос — мера его опасности для здоровья. Но люди адаптируются. Они сокращают потребление, переходят на более дешевые продукты. Естественно, менее качественные продукты. И они заняты этим. Они не выходят на улицы, они адаптируют свой уровень жизни к тому уровню доходов и к той инфляции, которая есть. Я думал, что этот период закончится быстрее. Но еще раз отдаю должное российской пропаганде, людям объяснили, что это не потому, что у нас системный экономический кризис, в чем я абсолютно убежден, а вот потому что враги, потому что санкции. Ну, вот поэтому встаем с колен, надо затягивать пояса.
А.Нечаев: По мере ухудшения экономической ситуации пару лет назад был взят курс на поиск врага
М. Наки― То есть непонятно, какой есть предел у этой модели, когда можно с помощью пропаганды заместить падение уровня жизни в головах людей.
А. Нечаев― Я думаю, что это будет еще определяться падением уровня жизни. Когда эти адаптационные возможности, еще сократить потребление, еще с сыра перейти на сырный продукт, а теперь с сырного продукта на картошку. Вот когда эти возможности адаптационные уже себя исчерпают, тогда я думаю, что все-таки люди заявят свои претензии.
М. Наки― У нас приближаются выборы. У нас появился еще один кандидат. На прошедшей неделе. Сегодня стало известно, РБК написало, ссылаясь на свои источники, что выборы будут представлены как праздник. Есть команда по регионам, чтобы там была праздничная атмосфера и все мероприятия. И вот в таком контексте будут подаваться выборы президента в следующем году. Скажите, выборы, которые будут на ваш взгляд это праздник, вы готовитесь к ним как к празднику.
А. Нечаев― Во-первых, как уже ваши слушатели знают, мы будем выдвигать от нашей партии на этих выборах Ксению Собчак. Через 11 дней будет съезд, который я надеюсь, ее кандидатуру поддержит. Хотя должен сказать, что подавляющее большинство регионов за эту идею, хотя есть люди, которые у нас в партии, это демократическая партия, у нас разные мнения, есть некоторое количество людей, которым эта идея не нравится. И для меня в этом смысле в рамках этих выборов сейчас, конечно, главная задача, чтобы нашего кандидата допустили. Чтобы мы нормально собрали подписи. И дальше самое главное, для чего мы в этих выборах участвуем – это донести свою позицию. Те ценности, которые мы отстаиваем. Европейские, демократические. Либеральные в хорошем смысле этого слова. А не в смысле Владимира Вольфовича. И я в этом смысле очень рассчитываю на Ксюшины медийные возможности и таланты. Поэтому я к тому, что…
М. Наки― Вы не раз говорили, что хотите показать альтернативу.
А. Нечаев― … я в этих выборах не сторонний наблюдатель, а достаточно активный участник. Но что не снимает огромного количества претензий к этим выборам. Конечно, они не равные. Конечно, они не свободные. Конечно, они не соответствуют демократическим идеалам и образцам. Это все так.
М. Наки― Вот вы и начали об этом говорить и раньше говорили, что ваша задача это чтобы Ксения, если так решит съезд у вас, представляла в медиапространстве некую альтернативу. А какой в этом смысл, если вы считаете, что выборы нечестные и победит все равно Владимир Путин. Неужели вам кажется, что люди не знают, что есть альтернатива. То есть они услышат Ксению и изменят свое мнение. Какой сдвиг произойдет?
А. Нечаев― Во-первых, я убежден, что о своей позиции надо заявлять независимо от того, станет она победной или нет. Ну, просто есть позиция, ее надо защищать, ее надо отстаивать. Во-вторых, знаете, я вам скажу, может быть кроме этой студии, ну еще 2-3-х, нет средств массовой информации, которые бы говорили о том, что есть альтернатива. Которые бы говорили правду и давали бы реальные оценки той ситуации, которая у нас в стране сейчас. И в экономике, и с точки зрения сменяемости, а точнее несменяемости власти. И когда Ксения Анатольевна говорит, что Путин диктатор, я не думаю, что еще от кого-то по «России» или по другому федеральному каналу зритель это слышит. И я очень надеюсь, что у многих, кто это услышит впервые, что-то все-таки в голове провернется.
М. Наки― И оно провернется и во что оно выльется.
А.Нечаев: По мере ухудшения экономической ситуации, уровень жизни даже по официальной статистике падает
А. Нечаев― Главная наша задача — чтобы люди услышали правду и задумались.
М. Наки― А вот следующий какой-то шаг. Сделает платформу, для того чтобы выиграть на следующих выборах, то есть к какому последствию вы хотите прийти.
А. Нечаев― Ксения заявила, я этому рад, что она пришла в политику надолго. Я в политике уже довольно давно. У нас будут еще выборы местные, выборы в регионах в законодательные собрания. Потом будут думские выборы. И платформу для них надо создавать. И будут, в конце концов, выборы президента следующие. Владимир Владимирович к тому времени будет уже в очень преклонном возрасте. Хотя он в хорошей форме. Вполне могу допустить, что и в следующих выборах он поучаствует. Тем не менее, конечно, в определенной степени это задел на политическое будущее.
М. Наки― Вы говорите, что в том числе есть и критика к выбору этого кандидата даже внутри вашей собственной партии. Как вам кажется, этот некий ореол того, что многие допускают, что это человек, кандидат, который может быть согласован как-то с властью. Многие смотрят, включают Первый канал — а там Ксения Анатольевна. И их это удивляет, потому что они не видят других людей, представителей оппозиции, которые бы были собственно, на этих федеральных каналах.
А. Нечаев― Вы знаете, это все не совсем так. Григорий Алексеевич Явлинский последние особенно недели широко представлен на федеральных каналах. Владимир Вольфович Жириновский не знаю, можно ли это называть оппозицией, конечно, уже там утюг включаешь – и он там. Геннадий Андреевич просто, сколько может говорить физически, столько говорит со всех экранов. Он уже перестал стесняться ходить на самые даже низкопотребные ток-шоу. Поэтому фактически это сводится только к одному — вот Алексея Анатольевича Навального не пускают на федеральные экраны. Но дальше вопрос – оттого, что его не пускают на федеральные экраны, что неправильно, я вообще за то, чтобы его допустили до выборов. Говорю это совершенно прямо и откровенно. Но оттого, что его не пускают на Первый канал, всем остальным нельзя туда ходить? Это абсурдная какая-то позиция. На мой взгляд. Поэтому для меня гораздо важнее, какую позицию наш кандидат отстаивает. Что, какой месседж она доносит до избирателя. Что, какую правду она говорит. И в этом смысле если есть возможность говорить это не только на «Эхо Москвы», а на Первом канале, у которого аудитория все-таки говорят больше, так это замечательно. Значит, что касается кремлевского проекта, ну, тогда по этой логике все участвующие в выборах кремлевские проекты. Вообще вся наша страна это сплошной кремлевский проект. И я знаю эту историю только со слов Ксении. Что никто ее ни в какую администрацию не вызывал, это ее собственная инициатива. О которой она в силу их старого знакомства уведомила Владимира Владимировича. У него вначале это энтузиазма не вызвало, но отторжения тоже не вызвало. Все, что я знаю об этом проекте с точки зрения его истории взаимоотношений с Кремлем. Но еще раз повторяю, для меня гораздо важнее это то, что она говорит и какую правду она до избирателей до граждан доносит.
М. Наки― Спасибо большое.
А. Нечаев― Пока у меня в этом смысле никаких разочарований нет.
М. Наки― Это было «Особое мнение» Андрея Нечаева. Вел эфир Майкл Наки. До свидания.
Комментарии35
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e_nexoma 11 декабря 2017 | 17:08
А где гражданская инициатива? Опять, как обычно, спит беспробудным сном?
topotuschkin 11 декабря 2017 | 17:27
e_nexoma: Запаздывает гражданская инициатива, как всегда. Граждане России, как известно всегда долго-долго запрягают, а потом устраивают зачем-то самый тупой, кровавый, бессмысленный и беспощадный октябрьский переворот, опрокинувши сами себя в бездонную пропасть чекистской карательно-казнительной диктатуры под самыми прекрасными на свете пустобрехо-лозунгами в виде истошных воплей ни о чем, типа: "ЗимнийНаш! Мир хижинам! Война дворцам! (Ага, видим мы все эти скромные хижины, удел убогого чухонца, да и разбомбленных воительных дворцов насмотрелись) Мир народам! (В самую точку! Сто лет так с тех пор и воюем беспрерывно со всем миром) Земля крестьянам! (Как же-с! Накормились кресьяне землицею колхозненькой!) Фабрики рабочим! (А вот это уже просто издевательство) Вода матросам! (Да, этим самотопам воды отлили под завязку) Пуля воякам! (В самую точку. Всех покосили)"...
chapter_2 11 декабря 2017 | 17:56
topotuschkin: Участие в заведомо проигрышном голосовании - сознательная помощь их победителю. Об этом на днях писал В.Шендерович в заметке "Предательство элит".
topotuschkin 11 декабря 2017 | 18:17
chapter_2: Любое участие-соучастие в этом балагане - заведомо проигрышное для народа и полностью провальное для всей страны.
Единственно достойным ответом и решением будет только самое активное несоучастие в этом гнусном преступлении и реально энергичный массовый протест, могучая волна всенародного возмущения и противодействия.
У Вас есть силы и готовность к этой волне?
Лично Вы сколько сможете подтянуть на массовые акции протеста активных энергичных сознательных сторонников?..
taglit 12 декабря 2017 | 09:40
topotuschkin: Жители района Иркутской области пожаловались на голод, им ответили: "надо потерпеть"
Жители Катангского района Иркутской области направили главному полицейскому региона Андрею Калищуку заявление с жалобой на долгое отсутствие в населенных пунктах продуктов первой необходимости, сообщает "Байкал Инфо".
В письме жители просят проверить, как районная власть распорядилась региональными деньгами, выделенными на завоз продуктов.
По словам местных жителей, в настоящее время
во всех магазинах района отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия.
"Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом… В первую очередь страдают дети, которые лишены полноценного питания", – говорится в письме.
Как пишет агентство со ссылкой на районную газету "Правда Севера", коммерсанты завозят продукты партиями на самолете и
люди занимают очередь в магазины, стоят на морозе по несколько часов.
В обращении жители отмечают, что контролировать завоз продуктов должна районная администрация, которая "сообщила нам, что все продукты питания первой необходимости были завезены к нам в полном объеме, а их нехватка вызвана возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа".
taglit 12 декабря 2017 | 09:42
taglit: Вероятно, предполагают местные жители, из-за отсутствия контроля недобросовестные коммерсанты, используя выделяемую им субсидию, завозили продукты не с фиксированной для населения ценой, а другие - более дорогие.
"А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе",
- говорится в письме.
При этом зимний путь для машин, чтобы завезти еду, проложат только во второй половине декабря.
Замглавы администрации Катангского района Михаил Кузаков сообщил агентству "БайкалПост", что дефицит продуктов питания в районе связан с коротким периодом навигации региона в теплое время года.
"Надо потерпеть", — сказал замглавы администрации.
По его словам, из-за маловодья на реке Лене, по которой доставляются продукты, навигационный период был коротким и ситуация с доставкой продуктов "нормализуется через два-три дня".
pretendent_2012 12 декабря 2017 | 15:19
Моя гражданская инициатива к рассмотрению:
сменить вектор на соц.справедливость
вне цинизма власти денег олигархии
без религий и сект.
vlabumur 11 декабря 2017 | 17:17
министр экономики России в 1992-1993 гг.
++++++++++++++++++++++
Вопросов нет.Все ясно.
vezdehod 11 декабря 2017 | 17:20
"Гражданская инициатива". ...Что она обозначает и с чем её кушают?
vezdehod 11 декабря 2017 | 17:25
А, разве в Сирии были российские войска. кроме ВКС - так что Плешивый собирается из неё?
Вот американцы, пока не собираются никого выводить и этим Не хвастают.
topotuschkin 11 декабря 2017 | 17:29
vezdehod: Инициативно Кушают инициативных граждан в гражданской инициативной войне...
e_nexoma 11 декабря 2017 | 17:23
vlabumur: "Вопросов нет.Все ясно."
А зря. Мог бы поинтересоваться, как загубленную коммунистами экономику страны, у которой оставалось всегошенки полтора кило золотого запасу, ему удалось уберечь от полного краха и в конце концов вытащить в те самые 1992 - 1993 гг.
Вата не учится, вата учит.
vezdehod 11 декабря 2017 | 17:30
Мой жизненный уровень с 2014 года. совершенно, не упал - пенсия осталась на прежнем уровне, вот только Цены выросли в несколько раз, но это уже детали.
cedegrinn 11 декабря 2017 | 21:46
vezdehod: "Дьявол кроется в деталях".
art_ 11 декабря 2017 | 18:35
ychitel_demokratii: Кто-то слышал такие понятия, как приписки, брак, откат в советской экономике? Когда, к примеру приписали 1 млн. тонн хлопка к собранным 3,5 млн. Склады с затоваренной бракованной продукцией? Нерыночными ценами, когда можно было договора заключать на любые суммы (с включением туда откатов). Как можно в таких условиях считать ВВП. куда все это включено? Как можно сравнивать ввп страны с плановой экономикой с отсутствием цен и распределением товаров и услуг со страной с рыночными ценами?
dimon_yu 11 декабря 2017 | 19:19
ychitel_demokratii: да ладно врать то.
По вашим же данным цены на нефть менялись и в верх и вниз, а ВВП снижался постоянно
art_ 11 декабря 2017 | 19:35
dimon_yu: ВВП начал расти с 1999 г. благодаря девальвации рубля в 4-5 раз. Вот это правда. И дальше рос по той же причине, пока не исчерпал себя к 2008 г. Наряду с ценами на нефть. И так было не только в России. А, к примеру, в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Узбекистане, где президенты не менялись всю дорогу с начала 1990-х, а тенденции были один в один, как в России. И там, где президенты менялись все было аналогично на всем пространстве б.СССР. Так что, нужно копать глубже, когда говоришь о происходящих событиях, а не сводить все к роли президента.
dimon_yu 11 декабря 2017 | 20:03
art_: вспомнился анекдот, который заканчивается словами: папа, а ты сейчас с кем разговариваешь?:)
По моему вы не по адресу:)
art_ 11 декабря 2017 | 20:10
dimon_yu: Считаете не к вам? Про постоянное снижение в России во всех 90-х. и только в России...
martinn 11 декабря 2017 | 22:07
art_: / ВВП начал расти с 1999 г. благодаря девальвации рубля в 4-5 раз. Вот это правда. И дальше рос по той же причине, пока не исчерпал себя к 2008 г. Наряду с ценами на нефть. /
Почему нет экономического роста благодаря девальвации гривна ?
skolniza 11 декабря 2017 | 18:14
vlabumur: ВВП России по годам в постоянных ценах
Год $ млрд. \\\\\\\\\\\\\\\\\\
Посмотрите вот эту таблицу внимательно.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Oil_Prices_Since_1861.svg/1332px-Oil_Prices_Since_1861.svg.png
Она очень точно показывает почему рухнул любимый вами СССР, и зачем им (путину и ко) понадобился Крым со всеми остальными войнушками и тому подобными скрепами.
skolniza 11 декабря 2017 | 20:29
vlabumur: Или его тоже устроил горячо вами любимый ПУТИН. \\
Да кто ж его знает родимого. Ему наших денег не жалко.
topotuschkin 11 декабря 2017 | 17:33
vlabumur: Счастливый Вы гражданин, товарищ. И все-то Вам ясно, бесспорно.
А ведь интереснейший и сложнейший период был.
Тогда любому министру надо было быть просто фокусником, факиром, чудодейцем, жонглером, швецом, жнецом, на дудочке игрецом и крестиком-гладью вышивальщиком, вышибалой, отчасти психотерапевтом, немножечко эквилибристом, малость престидижитатором и самую чуточку - заклинателем змей...
vezdehod 11 декабря 2017 | 17:41
Вот и у меня "Накопление" только на Чёрный день - так как копить то не из чего, кроме собственной пенсии, но похоронить хватит.
mmmmmmmmm 11 декабря 2017 | 18:26
vezdehod: а дети на что, все уже давно знают, что самая лучшая пенсия это твои дети.
idaforever 12 декабря 2017 | 12:46
mmmmmmmmm: а то у детей нет своих проблем - им своих детей надо кормить и ставить на ноги!
e_nexoma 11 декабря 2017 | 17:29
Можно подумать, что война в Сирии начинается и кончается по манию волшебной палочки Путина. Опять треплет языком как помелом, чтобы в очередной раз засрать мозги своему электорату.
vezdehod 11 декабря 2017 | 17:46
Андрей ...Следующие выборы будут тогда, когда "Устанет" Владимир Владимирович, но как известно "Кощей" бессмертен и он никогда не устаёт.
wattman 11 декабря 2017 | 18:27
zifirya77: Хоть впаривай, хоть не впаривай ужосы, а пипл хавает и сырный продокт, и ужосы.... и очень доволен. За редким исключением.
mmmmmmmmm 11 декабря 2017 | 18:32
yuryguide: сегодня Собчачка в очередной раз по полной расчехлилась в дневном выпуске "Время покажет", вот дура так дура, "не все такие предприимчивые и типа талантливые как я" заявила эта домушница, да не родись эта особь с серебряной ложкой во рту и поставь её вровень по части стартовых возможностей по жизни с каждой второй в нашей стране вряд ли бы она далеко доползла, тем более при такой крокодилистой внешности.
zifirya77 11 декабря 2017 | 20:43
mmmmmmmmm: Она не дура, она умная, но безнадежно упертая.
wattman 11 декабря 2017 | 18:22
Партия Нечаева настолько демократическая и либеральная, что невозможно заранее сказать, что будет сказано в решении съезда партии. То ли "выдвинуть Ксюшу в кандидаты в президенты", то ли "выдвинуть Ксюху в кандидаты в президенты". Будем наблюдать, как говорит один чувак!
xqx2017 11 декабря 2017 | 19:04
Какой мерзкий приспособленец Нечаев , который пиарит собчачку . Интересно , это когда же собчачка называла Путина диктатором в зомбоящике ? Не помню такого !
vasil61 11 декабря 2017 | 22:11
уж кто бы рассуждал о человеческом капитале и критиковал власть за социальные вопросы, но только не член чубайсовско-гайдаровской банды. занимающейся геноцидом собственного народа.
timwlad60 12 декабря 2017 | 12:17
Андрей Нечаев
председатель партии «Гражданская инициатива», министр экономики России в 1992-1993 гг.
Отдаю должное российской пропаганде, людям объяснили, что это не потому, что у нас системный экономический кризис, в чем я абсолютно убежден, а вот потому что враги, потому что санкции
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Ну так господин Нечаев,причина системного экономического кризиса в чём?!
На этот вопрос даже на Украине ответ нашли,в блядстве в политическом чиновничьем сословии интеллигенции и деятелей искусств которые ради своего пуза устраивают саботаж становясь врагами всем и тем самым принимая санкции против всех.
И даже на Украине понимают,алчность фраеров сгубит.
И в России тоже поговаривают о том же.
И даже поговаривают о неосталинизме и неомаккартизме.
Так ,что верно говорят в пропаганде.
Или господин Нечаев отрицаете махровое блядство в системе управления и распределения?!
И для вас вор и коррупционер прикрытый статусом это не враг системы?!
Господин Нечаев,если говорите о кризисе в системе значит в системе есть враги.
Господин Нечаев ,когда говорите о кризисе,предложите путь решения.
Капитуляцию уже принимали в 1990том году.Это только усугубило кризис.
И так господин Нечаев,кроме капитуляции которая только усугубит кризис у вас есть другие предложения как решить проблему с кризисом?!
Вы господин Нечаев дебил дегенерат помойный отброс .