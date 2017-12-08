О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это программа «Особое мнение». В студии журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Давайте про Олимпиаду. И нашу реакцию. Я так понимаю, что окружение президента Путина не угадало его настроения. Потому что как только стало известно, что наша сборная отстранена, появились заявления о том, что никто никуда не едет, Кадыров сказал, что чеченские спортсмены не едут на Олимпиаду. Мы бойкотируем. О бойкоте заговорили. И вдруг вышел Путин и сказал, что мы не будем объявлять никакой блокады, не будем мешать нашим олимпийцам. Если кто-то захочет принять участие – пусть едут.
Н. Сванидзе― Я не знаю, как насчет окружения и я здесь увожу за скобки реакцию Кадырова. И отдельно увожу за скобки количество спортсменов чеченцев…
О. Пашина― Которые могли бы участвовать в зимних видах.
Н. Сванидзе― Да, среди участников зимней Олимпиады. Это ладно. Но вообще, конечно, народ был к истерике готов.
О. Пашина― К бойкоту.
Н. Сванидзе― Мы это видим по общественно-политическим программам, по, скажем, таким людям вполне характерным как Петр Толстой, вице-спикер ГД. Да, были готовы уже развернуть по полной программе эту свистопляску. Что нас грызут, а мы крепчаем, что пусть они себе свою Олимпиаду засунут куда поглубже. А нам ее даром не надо и так далее. И здесь как мне кажется реакция президента, в общем, стала для них действительно неожиданностью.
О. Пашина― Почему так сдержанно и, в общем, правильно он отреагировал в этой ситуации? Почему не захотел конфронтации? Он же любит: и тут нас обидели…
Н. Сванидзе― Мы уже задаемся вопросом…
О. Пашина― Почему адекватен.
Н. Сванидзе― Почему президент не захотел конфронтации. А действительно. Не знаю, почему он не захотел конфронтации. Действительно реакция на мой взгляд абсолютно точная, абсолютно справедливая. В данном случае адекватная. Не захотел конфронтации. Я думаю, что в вашем вопросе заложен ответ. Я думаю, что здесь, в том числе сыграли роль некоторые особенности той позиции, которую занял МОК, потому что конечно его решения жесткие. Но они могли бы быть еще жестче. Он бы мог загнать нас в угол просто по полной программе. И оставалось бы только действительно истерически огрызаться. И говорить, что мы без вас проживем и дальше забирать свои игрушки и уходить из международного вообще спортивного движения на долгие годы. К чему и призывал господин Толстой. Который сказал Иоланде Чен, что перед нами вечность. По-видимому, имея в виду, что для государственных служащих первого класса какой-то эликсир вечной жизни открыт. В отличие от всех остальных. Но что не сделал МОК, что мог бы сделать. Он ничего не сказал о роли государственного руководства в допинговом скандале, во всех фальсификациях с допингом. А ведь это было на стадии докладов, расследования одним из самых страшных обвинений. Потому что речь шла о том, что не мог какой бы Родченков, ни Родченков, кто там носил и каким образом через какую дырку в стене за шкафом передавал всю эту мочу, но это все нельзя было скрыть столь грамотно, четко от международных олимпийских чиновников во время сочинской Олимпиады. Если бы не помощь со стороны государственных структур РФ. Прежде всего назывались силовые структуры. А именно ФСБ. Это было достаточно убедительно, потому что действительно на уровне здравого смысла, логики действительно одному Родченкову какой бы он ни был злой гений российского спорта…
О. Пашина― Это бы не удалось.
Н. Сванидзе― Да, во-первых, на фиг ему нужно самому так рисковать, вообще для чего. А, во-вторых, ему бы не удалось. Но, тем не менее, эта тема была не просто смикширована, она была уведена совсем и я думаю это было воспринято в Кремле как знак определенного примирения. То есть все очень жестко, но не так как могло бы быть. Нас не выгоняют из международного спорта, нам дают возможность как-то остаться. Нам, пусть не глядя в нашу сторону и холодновато, но протягивают руку. И Путин решил эту руку принять и пожать, что, на мой взгляд, было очень грамотно с его стороны. И очень правильно. Потому что альтернатива это действительно просто абсолютная свистопляска и потеря нами вообще нашей роли на долгие годы, не просто нашей роли, вообще потеря нами своего собственного спорта. Потому что уход из международного спортивного движения означает полную потерю интереса государства к спонсированию любых спортивных соревнований. Внутренних, каких угодно. И мы бы потеряли не только профессиональный спорт, но детский и физкультуру, все, что угодно. Это была бы катастрофа. И, конечно, это был бы очередной шаг в сторону автаркии нашей в том числе политической.
О. Пашина― Нужно ли понимать так, что наших спортивных чиновников не накажут. Потому что в Кремле сказали, что не время сейчас, сейчас надо спортсменов поддержать. Не время сейчас разбираться, кто там виноват, что с ними делать.
Н. Сванидзе― Я не думаю, что здесь господину Мутко светит сияющая карьерная перспектива. Но сейчас похоже даже его не тронут. Хотя уж казалось бы, зачем он сейчас там нужен притом, что его отовсюду дисквалифицировали. Он сейчас просто объект для очень злых насмешек со всех сторон. И в нашей стране. Тем не менее, Путин под таким давлением никогда не принимает кадровых решений. Поэтому я думаю, что он с ним разберется. Но позже.
Н.Сванидзе: Я не думаю, что здесь господину Мутко светит сияющая карьерная перспектива
О. Пашина― А тему вообще ответственности чиновников потихонечку замнут для ясности и все.
Н. Сванидзе― Если поднимать тему ответственности чиновников, то это далеко идущая тема.
О. Пашина― Да.
Н. Сванидзе― Какие чиновники? Только спортивные?
О. Пашина― Стоит только начать.
Н. Сванидзе― Да, и мы снова с вами выходим на любимую тему, которую мы только что обсуждали.
О. Пашина― Я про вице-спикера Толстого еще хочу спросить. Он начал на телевидении, продолжил сегодня в ГД, где он заявил, что поездка на Олимпиаду это не личное дело каждого. Спортсмены выступают от лица общества и от имени страны. У них нет права сказать «я сам по себе».
Н. Сванидзе― Ну, насколько я понимаю, президент Путин другого мнения на этот счет.
О. Пашина― Но почему-то Толстого это не смущает.
Н. Сванидзе― И он это мнение свое сформулировал. Если Толстого это не смущает, то это личное дело Толстого.
О. Пашина― Он не понимает вообще, что он говорит.
Н. Сванидзе― Знаете, да хрен его знает, что он понимает. Вот ей-богу. Обсуждать Петра Толстого…
О. Пашина― Он вице-спикер ГД.
Н. Сванидзе― Ну и бог с ним. Мне, честно говоря, не интересно. Я послушал и посмотрел его диалог с Иоландой Чен. Иоланда Чен красавица и умница и заслуженный спортсмен, замечательный журналист. Она все в ходе этого диалога сказала, я его очень рекомендую тем, кто его еще не видел.
О. Пашина― Патриотом за чужой счет быть легко.
Н. Сванидзе― А господин Толстой, перед ним как известно вечность. Ну, и счастливого пути.
О. Пашина― Меня беспокоит все-таки судьба наших спортсменов. Эта дискуссия, предатели или патриоты. Она им не выйдет боком в результате, даже несмотря на то, что Путин сказал, что мы не будем никому мешать.
Н. Сванидзе― Хороший вопрос. Действительно гарантии, данные даже президентом страны, они не всегда служат достаточным щитом. Может и выйдет. Я думаю, что те спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, примут такое мужественное решение, чистые спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, они да во многом рискуют. Конечно.
О. Пашина― И я так понимаю, что ГД тут действует вразрез с позицией президента. Потому что сегодня было предложение в думе, они сегодня это все обсуждали, говорят депутатам, давайте мы поедем, поддержим наших спортсменов, раз чиновники спортивные не едут, мы поедем. Им сказал спикер ГД Вячеслав Володин, что давайте тему закроем, кто хочет ехать за свой счет – пишем заявление об отпуске и едем куда хотим.
Н. Сванидзе― Вот так, видите. То есть не так все просто.
О. Пашина― То есть все-таки предатели.
Н. Сванидзе― Не предатели, но перекос в ту сторону, он разрешается. Перегиб. А перегиб в эту такую либеральненькую, он не приветствуется.
О. Пашина― В тот день как раз когда мы узнали, что наша сборная не едет на Олимпиаду, все ждали, что выступит президент и скажет, как нам дальше жить. А он выступил и сказал, что будет баллотироваться в президенты.
Н. Сванидзе― То есть сборная не едет, а президент…
О. Пашина― А в президенты я иду. Никто никуда не уходит.
Н. Сванидзе― Мне кажется, что это совпадение неслучайное. Потому что я думаю, что он специально выбрал этот день, он знал, чем там сердце успокоится. Уже в последнее время было достаточно очевидно с его уровнем информированности, чем дело пахнет в Лозанне. И он решил выбрать этот день для того, чтобы заявить о своем участии в президентской кампании. Я думаю, что это вполне прагматически оправдано. И политически оправдано. Именно этот выбор. Потому что он с одной стороны переиграл повестку, переформатировал повестку информационную. Потому что в любом случае, конечно, новости из Лозанны не повышают настроения нашим согражданам. Они, так или иначе, воспринимаются как унизительные для нас. А тут он сказал, что я иду в президенты. И вроде это новость номер один…
О. Пашина― Внимание переключилось.
Н. Сванидзе― Это первое. Второе. Он выступил вроде как защитником. Вот нас там как-то во все дырки обижают…
О. Пашина― Я вас не оставлю.
Н. Сванидзе― А я вас не оставлю. Я ваш защитник, держитесь меня. Все будет у вас хорошо, ребята. И наконец он это сделал грамотно еще и по месту. Не только по времени.
О. Пашина― Мне кажется как-то не изобретательно. Он на завод уже ездил на Кировский по-моему.
Н. Сванидзе― А чего изобретать-то?
О. Пашина― В Эрмитаж пришел бы, в библиотеку.
Н. Сванидзе― А чего изобретать велосипед. Он давно изобретен.
Н.Сванидзе: Там непредсказуем результат и предсказуемы последствия выборов. У нас все наоборот
О. Пашина― Почему на завод надо идти?
Н. Сванидзе― Лучшее – враг хорошего. Массовый избиратель бюджетник немолодой, без высшего образования, тянущийся к государству родному, ждущий от него постоянно помощи.
О. Пашина― С говорящей фамилией, извините за игру слов.
Н. Сванидзе― Вот это то, что доктор прописал, горьковский автозавод это нормально, рабочий класс. Вот он сначала выступил перед молодежью, и он молодежь немножко пальчиком поманил.
О. Пашина― Интрига.
Н. Сванидзе― Да, говорит, ну поддержите. Поддержим – сказала молодежь. И он говорит: я это приму во внимание. То есть это уже было, конечно, обещание, несомненно. Я это приму во внимание и немножко подумаю. Думал он недолго после этого. А чего долго думать. И после этого съездил в Горький и уже рабочему классу работягам не молодым, этим щенкам неоперившемся хорошим, но они щенки все равно. Спасибо им за поддержку. Они нам нужны, но они еще зеленые. А вот это работяги, зрелые. Вот вам я скажу, ребята, я ваш, я пойду в президенты и вот нормально. А чего искать от добра добра-то. Это же как в футболе говорят: выигравший состав не меняют. Вот зачем.
О. Пашина― Хорошо проверенные пути. Ну и теперь все начали говорить, что все понятно, все окончательно ясно, стабильно. Каким будет очередной срок Путина.
Н. Сванидзе― Понимаете, в чем дело. Чем отличаются наши выборы от выборов в таких загнивающих западных странах как европейские или США. В загнивающих странах, где на выборах меняется власть…
О. Пашина― Там все нестабильно.
Н. Сванидзе― Там все абсолютно нестабильно. И там поэтому результат выборов непредсказуем. Кто его знает, кто-нибудь знал, что выиграет Трамп, а не Хиллари Клинтон. Нет.
О. Пашина― Путин.
Н. Сванидзе― Но зато было известно, что будет в случае победы Хиллари Клинтон и что будет в случае победы Трампа. То есть там непредсказуем результат и предсказуемы последствия выборов. У нас все наоборот. У нас предсказуем абсолютно результат выборов.
О. Пашина― А что дальше будет…
Н. Сванидзе― А что дальше будет одному богу ведомо. Потому что чем будет руководствоваться президент Путин в принятии решений, какие он решения будет принимать. Когда решение принимает один человек, то трудно предсказать, каковы они будут. Кто-нибудь знал в 12-м году, что у нас будет Крым, что у нас будет Донбасс, Сирия, что у нас будет сочинская Олимпиада. С ее победой в ходе Олимпиады и страшным разочарованием сейчас. По поводу этой победы. И последствиями ее. Кто-нибудь это все знал? Нет. Кто-нибудь мог это предсказать? Нет. Поэтому сейчас ничего нельзя предсказать. Абсолютно ничего. Кроме победы Владимира Владимировича Путина, больше ничего предсказать нельзя.
О. Пашина― Говорят теперь еще самое интересное, кто будет премьер-министром. Потому что кто будет премьер-министром, тот может быть будет и следующим президентом.
Н. Сванидзе― И это предсказать нельзя. Ни кто будет премьер-министром, ни будет ли этот премьер-министр следующим президентом. Потому что время еще до вступления следующего президента у нас шесть лет. А будет ли по окончании шести лет у нас смена президента, тоже никто не может сказать. Потому что может быть все что угодно. Потому что изменение Конституции.
О. Пашина― А может не быть.
Н. Сванидзе― А может не быть изменения Конституции. А может быть. А может еще быть все, что угодно. Поэтому называть следующего, ну вот сейчас прямо президент Путин назначит некоего человека любого премьер-министром и сразу все подумают, что это есть будущий президент. Да нет, так не бывает. У нас будущих президентов не назначают. Я думаю, что как раз, если президент Путин назначит нового премьер-министра, не того который сейчас…
О. Пашина― То новый не будет президентом.
Н. Сванидзе― Это будет практическая гарантия того, что этот человек точно президентом не будет.
О. Пашина― Все понятно, что ничего непонятно. В одном можно только быть уверенным – президент у нас будет, и вы все его знаете.
Н. Сванидзе― И все его знаете.
О. Пашина― Как раньше говорили в рекламе. Но нашу аудиторию волнует очень судьба президента Трампа.
Н. Сванидзе― Господи ты, боже мой.
О. Пашина― Куча sms…
Н. Сванидзе― Действительно по поводу Владимира Владимировича волноваться не приходится. Это правда.
О. Пашина― Вы представляете…
Н. Сванидзе― Только по поводу Трампа.
О. Пашина― Он сделал такой шаг сомнительный и странный и рискованный. И все спрашивают, как теперь вот Иерусалим признан столицей Израиля. Переносится посольство. Не повредит ли это Трампу. Зачем он вообще это сделал?
Н. Сванидзе― Вот поразительное дело. До чего все-таки у нас народ задушевный.
О. Пашина― Вообще. Да и Израиль ему не чужой.
Н. Сванидзе― Израиль не чужой это понятно. Но и Трамп не чужой.
Н.Сванидзе: Кроме победы Владимира Владимировича Путина, больше ничего предсказать нельзя
О. Пашина― А Трамп совсем родной.
Н. Сванидзе― Потому что Трамп до чего же он так как-то сердце поцарапал нашим людям. Это просто прелесть какая. На сердце уронено помните, песня была такая: Дроля мой, Дроля мой, на сердце уроненный. Вот Трамп на сердце уроненный. Вот он непутевый вроде и головушка забубенная. Черт его знает. А жалко его. Жалко. Знаете как мужа, который может и пьющий и чего-то…
О. Пашина― Но свой.
Н. Сванидзе― А свой. Вот сидит в углу, сопит чего-то, может иногда и руку поднять. А свой, жалко его, родной ведь. Ой. Господи, до чего все-таки русских женщин люблю особенно. Хотя и мужчины тоже молодцы. Но женщин больше. Вот что я вам скажу. Я думаю, что лично Трампу кроме возможного импичмента или угрозы импичмента, которая сама по себе даже если самого импичмента не будет, я не очень в него верю, то сама по себе угроза импичмента, висящая дамокловым мечом…
О. Пашина― Портит нервы.
Н. Сванидзе― Она не только нервы, она портит и нервы, она меняет политическую повестку. Она резко ослабляет президента. Вот эти угрозы есть. Физических угроз не дай бог ошибиться, я для него, честно говоря, не вижу. А вот для многих других я в связи с этим решением, честно говоря, физические угрозы вижу. Потому что Дональд Трамп поступает как слон в посудной лавке. Конечно. Он так разворошил сейчас этим решением ситуацию на Ближнем Востоке. Независимо от того, правильное оно, неправильное, справедливое, несправедливое.
О. Пашина― А зачем он это сделал? Для чего?
Н. Сванидзе― Здесь сколько позиций, столько и представлений и справедливости. Потому что Израиль, скажем так, весь Иерусалим и западный и восточный принадлежит Израилю еще с 67-го года. Израильское государство еврейское государство считает Иерусалим своей столицей. Америка с 1995 года еще Клинтон согласился с тем, что Иерусалим столица Израиля. А Америка это самый большой гарант как бы безопасности Израиля в мире. Кроме самого Израиля, который окружен, конечно, врагами, который имеет очень крепкую армию. Очень сильную систему обороны и безопасности. И очень крепкую нервную систему. Я бы сказал. Потому что удивительный народ, который при таком положении, как и внутренне очень расслаблен. То есть кроме системы безопасности каждый, кто был в Израиле согласится с тем, что там никто тебя не буравит глазами…
О. Пашина― Нет, абсолютно.
Н. Сванидзе― Но, так или иначе, во внешнем мире, конечно, главный гарант безопасности Израиля это США. Долгие десятилетия. И Клинтон уже принимал решения, да, согласились.
О. Пашина― В 1999 году должно было вступить в силу, но…
Н.Сванидзе: Никто не будет обижать Игоря Ивановича Сечина, который это все дело затеял
Н. Сванидзе― В 1995 году принято.
О. Пашина― И каждый раз накладывали вето.
Н. Сванидзе― Каждый раз откладывали.
О. Пашина― Почему Трамп сейчас?
Н. Сванидзе― Потому что это очень рискованно. Это решение принять его можно, а исполнить очень рискованно. Сразу же взрыв эмоций во всем, не только арабском, не только в Палестине, не только в арабском, во всем мусульманском мире. Мы видим, как реагируют мусульманские лидеры. Эрдоган, который заявил очень конечно забавную вещь. Он сказал, что если Трамп, еще до заявления Трампа, когда оно только ожидалось, он сказал, что если Трамп примет такое решение, Турция, сказал Эрдоган, порвет дипломатические отношения, угадайте с трех раз с кем. С Израилем. Ну не с Америкой же рвать отношения Турции естественно. А с Израилем порвем. Понимаете, чем чреваты такие вещи. Они чреваты такими вот странными государственными решениями. Они чреваты взрывом терроризма по всему периметру. Не только антиизраильского, не только антиамериканского, любого. Конечно, поэтому разворошить такой муравейник, нужно было предварительно крепко подумать, прежде чем это делать. Я не думаю, что, в конечном счете, это на пользу Израилю. Конечно, Нетаньяху это решение приветствует израильский лидер, разумеется. Потому что это позиция официальная Израиля. Ему сложно было бы это не приветствовать. Но реально я думаю, даже он понимает, что это решение несет для Израиля огромные угрозы и очень большую опасность.
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы вернемся в студию через несколько минут.
НОВОСТИ
О. Пашина― И это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Говоря о Трампе и Израиле, получается, что донкихотство какое-то. Он с одной стороны сделал правильный шаг логичный, благородный. Признал Иерусалим. А с другой стороны сделал хуже.
Н. Сванидзе― Я думаю, что это не донкихотство, это глупость. Но для нас это хорошо. Для нас такая подставка по стороны Трампа. Такой пас под удар. Потому что Америка таким образом благодаря Трампу резко снижает уровень своих возможностей. На Ближнем Востоке. Палестина говорит, что все уже, Америка не игрок. Такая страна как США не может перестать быть игроком. После любого заявления даже президента своего, потому что она просто по объему своему игрок.
О. Пашина― Но очки теряет.
Н.Сванидзе: Трамп до чего же он так как-то сердце поцарапал нашим людям. Это просто прелесть какая
Н. Сванидзе― Но очки теряет и в большом количестве. А мы таким образом приобретаем. Потому что это как раз игра в данном случае с нулевой суммой. Если теряют в отличие от других многих игр, если в данном случае теряет Америка, то значит нужен какой-то другой игрок достаточно мощный, который может здесь быть таким офицером связи хотя бы между двумя противоборствующими сторонами.
О. Пашина― Эрдоган уже звонит Путину, докладывает.
Н. Сванидзе― И здесь как раз повышаются наши возможности, если мы глупостей не наделаем, потому что при Советском Союзе мы в данном случае вели себя тоже идиотично, именно мы все свои яйца немногочисленные положили в одну корзину. Корзину арабскую. А с Израилем у нас вообще дипотношений не было, как известно. Сейчас у нас позиция гораздо более выгодная. У нас неплохие отношения с теми и другими. Нам надо их поддерживать.
О. Пашина― Про США еще вопрос. Я имею в виду слушания в Вашингтоне о переименовании участка перед посольством в площадь Бориса Немцова. Там сенат заблокировал этот законопроект. Потому что с такой инициативой выступил сенатор республиканец Боб Коркер. Говорят, его попросил об этом госсекретарь США Тиллерсон. А того в свою очередь попросил министр Лавров. Решили не обострять. Но в Вашингтоне есть местное самоуправление, теперь городской совет рассматривает этот вопрос. Почему так как-то одна рука, другая рука сюда.
Н. Сванидзе― Ну какая рука. Тиллерсон представляет МИД. Госдепартамент это министерство иностранных дел американское. Естественно, он заинтересован профессионально в том, чтобы партнеров своих не злить до предела. Партнеры это мы. Партнеры это Лавров в данном случае. Или Путин. Россия.
О. Пашина― То есть это настолько существенно назвать площадь в честь Бориса Немцова. И этот вопрос обсуждается между Тиллерсоном и Лавровым.
Н. Сванидзе― Разумеется. Такие вещи, вот эти эмоциональные казалось бы, относительные мелочи производят самое сильное впечатление. Всегда. И вызывают непредсказуемую реакцию. Это то, что я всегда говорю журналистам в РГГУ, можете критиковать как угодно жестко, ни в коем случае не переходите на личности. Не говорите про чей-то малый рост или запах изо рта. Или то, что он девушкам не нравится. Вот все любые серьезнейшие содержательные вещи, а это…
О. Пашина― Добьет.
Н. Сванидзе― Обидит смертельно и на всю жизнь. И вам этого никогда не забудут. Вы забудете на следующий день, а вам не забудут всю жизнь. Вот здесь совершенно та же история. Это будет восприниматься как не просто политический, как своего рода личный выпад. Как просто кнопка на стул положенная. И разумеется, поэтому Тиллерсон выступает против. Что касается содержательной части этого предложения, Борис Ефимович Немцов, несомненно, очень крупный и позитивный и замечательный государственный деятель и политик, светлая ему память. И эта светлая память в данном случае недостаточно поддерживается официально в нашей стране. Несомненно. Поэтому он заслуживает, конечно, наименований в его честь чего угодно.
О. Пашина― И прежде всего в России. Почему в США.
Н. Сванидзе― И, прежде всего, в России, разумеется. Если бы что-нибудь было названо в его честь в России достойное…
О. Пашина― Да что там, табличку бы хотя бы…
Н. Сванидзе― То тогда не пришло бы в голову нам таким образом запускать ежа в штаны, называя улицу, где стоит советское посольство, его именем. Понимаете. А так конечно понимают, что это разозлит, раздражит, поэтому, конечно, это вполне может быть сделано. Но это старый способ, в свое время китайцы еще, когда при Мао во время культурной революции поссорились с нами. Великая дружба превратилась в великую вражду и чуть ли ни в войну. Они тогда улицу, на которой стояло советское посольство из советской переименовали в улицу борьбы с ревизионизмом. Вот это…
О. Пашина― Одного порядка вещи.
Н. Сванидзе― На ту же тему.
О. Пашина― С последним словом на этой неделе выступил министр Улюкаев. Тут мнения разделились. Кто-то сказал, что какой он молодец, кто-то сказал, а чему вы умиляетесь. Министр признался, как собственно власть относится к народу. Пока сам не попадаешь в беду, плевать хотели мы на вас и как вы живете, нам не интересно.
Н. Сванидзе― Ну, министр хотя бы признался, а другие не признаются. Можно подумать, что министр Улюкаев из всего руководства РФ хуже всего относился к народу. Вот именно министр Улюкаев.
О. Пашина― Это общая тенденция.
Н. Сванидзе― Никто так плохо не относился к народу, как министр Улюкаев.
О. Пашина― А не попал бы в беду, так и продолжал бы относиться.
Н. Сванидзе― Вероятно. Вот он попал в беду, он нашел в себе, по-видимому, действительно очень здорово отрефлексировал все, что связано с его биографией, судьбой. А там у него есть действительно повод для рефлексий. И выступил с таким заявлением. На мой взгляд это достойно уважения. Я вообще считаю, что когда человек говорит такие содержательные вещи, неформальные о себе, о жизни в таком положении, в каком оказался бывший министр Улюкаев, это достойно уважения. И на мой взгляд он достоин уважения и сочувствия и положение, в котором он оказался, ситуация, в которую он попал, эта ситуация действительно страшная. И, судя по тому, как вел себя в это время суд все это время, в эту ситуацию может попасть любой человек. Министр, не министр, обвиняют его в краже двух миллионов и, в общем, забывают доказать это обвинение. Или обвиняют его в краже трех рублей, это в данном случае неважно. А важно то, что был суд, который, к сожалению, не очень походил на суд. Что был туда вызываем главный и единственный свидетель, который этот суд посылал на три буквы.
О. Пашина― И суд сказал: ну ладно, не приходите.
Н. Сванидзе― И суд сказал, о’кей, ладно. Мы тебя тогда вычеркиваем. И все. И в результате это обвинение оказалось вообще недоказанным. Было еще одно — в том, что он вынуждал, как там формулировка. Заплатить ему взятку. Инициировал. Но выяснилось, что вообще звонил не Улюкаев Сечину, а Сечин Улюкаеву.
Н.Сванидзе: Америка это самый большой гарант как бы безопасности Израиля в мире. Кроме самого Израиля
О. Пашина― И настойчиво приглашал на встречу.
Н. Сванидзе― И неясно, что там было в этой коробке, которую он нес. Кроме вина, колбасы. Были деньги, знал он про эти деньги. Ничего неясно. То есть суд в данном случае предлагает верить на слово не явившемуся для дачи показаний главному свидетелю. И конечно, прав абсолютно Улюкаев, который говорит, ему 62 года, что в его возрасте 10 лет это смертельный приговор.
О. Пашина― И я так понимаю, что чудес ждать не приходится. Приговор будет тяжелый.
Н. Сванидзе― Я думаю, что можно ждать чего угодно. Потому что там ситуация непростая. С одной стороны, конечно, никто не будет обижать Игоря Ивановича Сечина, который это все дело затеял. Его пока влияние никто не отменял, насколько мне известно.
О. Пашина― Судя по процессу, если следить за ним, там была полная глухота суда к доводам защиты. Полнейшая. Там защита чего-то говорила, раздражала она.
Н. Сванидзе― Это бывает так, я присутствовал на некоторых таких судах, только не министров судили. Действующего министра у нас судят, если не ошибаюсь первый раз после Лаврентия Павловича Берия. После 53-го года. Добрая примета, кстати. Но иногда суд очень благодушно и я бы сказал, с интересом выслушивал доводы защиты и с иронией относился к доводам прокурора. И, тем не менее, принимал решение в его пользу. Это непредсказуемо. Так вот в данном случае я думаю что, конечно, оправдание невозможно. Потому что у нас суд вообще не принимает оправдательных приговоров.
О. Пашина― В принципе. Попал уже – всё.
Н. Сванидзе― Всё. Извини. Поэтому это невозможно. 10 лет — дай бог мне не ошибиться, не очень верю. Возможны разные варианты. Возможно, будет достаточно много лет, скажем, условно 7-8. С последующим УДО. Возможно это будет действительно серьезный приговор без всякого УДО. Это будет самый жесткий вариант. Я в него верю. И это возможно, к сожалению. А возможно и мягкие варианты. Потому что с одной стороны ну как же относиться к обвинению. А что следствие напрасно работало. А что народ, который ждет крови, потому что люди сейчас возбуждены всем, агрессией и в отношении наших внешних партнеров, и в отношении всякого ворья в стране, любой жесткий приговор воспринимается на ура. Любой жесткий. В отношении кого угодно воспринимается на ура. Если сейчас, слава богу, спасибо власти, как в свое время писали сто лет назад еще авторы «Вех» знаменитых. Что спасибо власти, которая своими штыками охраняет нас от гнева народного. Вот если бы сейчас приняли решение о введении смертной казни, — под гром аплодисментов, расстреливать бы стали всех подряд. Начиная со шпионов и диверсантов и заканчивая теми, кто обвиняется в экономических преступлениях. Поэтому как к этому отнеслись. Что министр слямзил два «лимона» и ему ничего? И ему ничего? А у меня сосед рулон колбасы украл и ей значит… Вы что, ребята. Поэтому я думаю, что какой-то приговор будет. Но с другой стороны всем же очевидно, в том числе и людям, которые реальное решение принимают, я думаю, что реальное решение принимает не суд в данном случае. Им же тоже очевидно как выглядит этот суд. Что это за суд.
О. Пашина― Мне тоже интересно. Если это показательный процесс, в итоге кому и что он должен показать?
Н. Сванидзе― Он должен массе наших с вами сограждан показать, что никто у нас не может воровать за просто так безнаказанно. То есть идет реальная борьба с коррупцией. Вот посадят министра Улюкаева, как сажают губернаторов некоторых, это реальная борьба с коррупцией. Вот в данном случае цель уже, я имею в виду цель не Сечина Игоря Ивановича, у Игоря Ивановича Сечина тут были какие-то свои соображения, которые мне неизвестны. А вот цель в данном случае всего этого процесса именно такая. Если вывести за скобки инициативу Игоря Ивановича Сечина. Хотя, может быть, она сыграла здесь решающую роль. А дальше под нее уже можно подвести любые обоснования. Но с другой стороны я повторяю, суд настолько неудачно идет, что в данном случае после того процесса, который был, человека осуждать ну как-то странно. И оправдать нельзя. Поэтому я говорю, что здесь дистанция возможностей очень большая. Может быть, бог даст, если так, я был бы рад, ему присудят ну самый мягкий вариант это условно.
О. Пашина― Это вряд ли.
Н. Сванидзе― А промежуточный вариант дадут короткий срок, который он уже отсидел. И выпустят в зале суда или вскорости. Я думаю, что сейчас об этом Алексей Улюкаев мечтает. Это тоже, на мой взгляд, возможно.
О. Пашина― Хорошо. 15 декабря узнаем. Подождем. Посмотрим. Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Всего вам доброго, спасибо, до свидания.
Н. Сванидзе― До свидания.
Комментарии81
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topotuschkin 08 декабря 2017 | 17:08
Уважаемого экс-министра экономиста-страдальца за народ, заслуженного дноискателя и днищепробивателя А. Улюкаева особенно не жалко, как активного члена и пособника всей путинской шаечки, но его стоическая неравная титаническая борьба с монстрами и гроссмейстерами провокаций и прочих заплечных дел заслуживает уважения.
Время придет, момент настанет, и ему все-таки удастся высказать все, что он знает и думает по поводу всей этой гнуснейшей и пачкотной историйки, как и всего путинского горе-режима...
e_nexoma 08 декабря 2017 | 17:13
topotuschkin: Прозрел после того, как посидел. Может, больших чиновников перед назначением предварительно подержать на нарах, чтобы не только задним умом богаты были, поумнели загодя?
romashka__ 08 декабря 2017 | 17:21
Путин не устроил истерику по поводу Олимпиады, так как накануне выборов Путину очередные международные скандалы не нужны. А В.Володин смотрит в рот Путину. в отличие от журналиста Петра Толстого.
Впереди ЧМ по футболу. Тоже под ?.
Внутри страны позорный суды над Улюкаевым и Никитой Белых.
Внешняя и внутренняя политика РФ - провал.
Путин должен уйти. Его упёртость не на пользу России.
mongol_2 08 декабря 2017 | 17:35
(комментарий скрыт)
mirandas 08 декабря 2017 | 17:45
Воры они оба!
Одного поймали, который нес 22 миллиона долларов и « не задумался» почему так тяжело, ах, какое вино шикарное)))
Второго пока еще не поймали, но это, пока.
abrosimoffkolia 08 декабря 2017 | 17:53
mirandas:
что характерно-оба верные путинцы
sanisan 08 декабря 2017 | 23:41
Успехи Сингапура стали возможны благодаря мобилизационному проекту. Китай по сей день живёт в мобилизационном проекте. США после великой депрессии осуществили свой мобилизационный проект. И Россия модернизировалась в эпохи Петра Первого и Сталина через мобилизацию, через резкое усиление государственной власти и подавление всего того, что препятствует развитию. За счёт этого и осуществляется долгожданный рывок.
http://zavtra.ru/blogs/mobilizatciya_ili_smert_
abrosimoffkolia 08 декабря 2017 | 17:53
mirandas:
что характерно-оба верные путинцы
mirandas 08 декабря 2017 | 19:27
abrosimoffkolia:
И чего?
Что сказать то хотел, быдлян?
taglit 09 декабря 2017 | 11:43
mirandas: Григорий Амнуэль:
Путин остаётся. Значит, остаются конфликты с соседями и прежде всего с Украиной, со странами Балтики. Развязать узел, который по его признанию он сам, своею волей завязал – шансов нет. Следовательно, будет продолжаться вооруженный шантаж, в том числе и России теми, кто бесправным путём захватил власть и считает, именует себя главами, увешивая свою грудь и своих ландскнехтов сверкающими значками. А кровь продолжает литься..., и за этот платят, во всех смыслах, граждане России. Ещё есть Сирия, появляется Судан. Да, для солдат удачи и тех, кто не видит другого источника заработка для себя и своих семей, как только путём участия в войне – это время лафы. Увы, обычно краткосрочное, заканчивающееся "грузом 200". Но бесперспективная, чуть выше нищенского существования жизнь многого не стоит. И абсолютно точно, что это обязательно приведёт к демографической и другим катастрофам. Экономика – ориентированная на войну, а не на человека, исторически обречена.
taglit 09 декабря 2017 | 11:45
taglit: Время географических захватов территорий давно ушло в историю. Без культуры, т.е. без высочайшего уровня образования, не всех, а тех, кто может и кому это нужно, без науки, в том числе и прежде всего фундаментальной, а не только очевидно заточенной под военно-промышленный комплекс, без искусства, в том числе и нравящегося не всем, страна всё больше и больше будет отставать от направления цивилизованного движения, развития мира. Даже уже не от Европы – это произошло в средневековье; не от Северной Америки – это произошло в первой половине ХХ века; не от Азии совершившей тигриный прыжок во второй половине ХХ века; скоро и Африка – расположенная в более благоприятной климатической зоне, уйдет вперед навсегда. А мы, россияне, видимо обречены жить в зоне рискованного земледелия и вечной мерзлоты застоя.
Дело не в Путине. Это мы, слишком многие граждане страны под название Россия, боимся перемен и столетиями их не хотим. Возможно в этом виноват холодный климат, возможно что-то иное, но без того чтобы изменения стали логичными, постоянными, цивилизованными – страна, а следовательно и ее граждане, обречены. Поговорка "От добра добра не ищут" не спасёт.
P.S. Хотите быть добровольцами? Будьте, но не заставляйте других быть ими. Человек рожден для того чтобы созидать, а не убивать!
Григорий Амнуэль
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 10:56
taglit:
Григорий Амнуэль, говоришь?
Это тот откровенный фашист, гитлеровский пособник, ставшего автором наглой клеветы на Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую?
Уже в СМИ прошёл ряд телешоу, на котором эту геббельсовскую пропаганду как бы пытались ниспровергнуть и даже заклеймить фашистов. Но путинские защитники Зои Космодемьянской почему-то не очень старались, эта фашистская мразь по-прежнему светится в "независимых" СМИ России.
Я помню, как этот нечеловеческий выродок, демократически орал на всю страну...на патриотическом телешоу...
И у меня есть вопрос к ура-патриотам: Почему Бабаян, или его начальник, а также Соловьёв регулярно дают слово фашисту в прямом эфире?
Почему этого фашиста не арестовали прямо в студии?
Почему нет суда над гитлеровскими пособниками, которые имеют "Право голоса" на центральных телеканалах России. Почему не применяется уголовная статья к откровенным фашистам?
Почему Амнуэль, гитлеровский пропагандист, не сидит в тюрьме, как Робин Гуд-арбалетчик полковник Советской Армии Квачков!!!
n_a_t_a7777777 08 декабря 2017 | 19:14
mirandas: Господина Сванидзе не слушала, одно и тоже, из пустого в порожнее. А комментарии уже трут.... ОДНАКО!!!!
taglit 09 декабря 2017 | 12:46
n_a_t_a7777777: Жители Таймыра направили обращение в адрес президента РФ Владимира Путина. Люди жалуются на то, что не могут похоронить усопших родственников и оформить положенные в таких случаях документы. И просят президента помочь им.
Отсутствие возможности нормально похоронить родных люди связывают с изменившимся статусом Таймыра.
– Тела покойных, которые лежат в сараях, становятся добычей грызунов: животные объедают их потихоньку, – рассказывает Стэлла Кох. – Это и для родных моральная травма, да и опасно. Возможно, человек умер от серьезного инфекционного заболевания, и возникает угроза его распространения через животных.
И это не единичные случаи – подобные вещи происходят в большинстве таймырских поселков. Жители говорят: все началось с того, что Таймыр перестал быть автономных округом и вошел в состав Красноярского края.
ychitel_demokratii 08 декабря 2017 | 17:54
mirandas:
(комментарий проигнорирован)
mirandas 08 декабря 2017 | 19:30
ychitel_demokratii:
Шмуль вахмуркин, исчезни!
topotushkinn 08 декабря 2017 | 18:10
mongol_2: А как корежит, плющит и раскорячивает горе-режим от Немцова Моста и Площади Бориса Немцова.
Так и до Помойки Путина недалеко...
liberjid 08 декабря 2017 | 19:19
\\\"topotushkinn: А как корежит, плющит и раскорячивает горе-режим от Немцова Моста и Площади Бориса Немцова."\\\------------------------------------------------------ Жидёнок topotushkinn, россиянам и режиму плевать на твои стенания про Мост и Площадь.
topotushkinn 08 декабря 2017 | 19:44
liberjid: Брехня-я-я-я...
topotushkinn 08 декабря 2017 | 18:12
mongol_2: Брехня.
Снова брехня запутинская.
А вот нехрен здесь нагнетать свои нацистские происки, гниды пустоемеличские.
Старикашки-старушишки запутинские тупые запоротые, вы для кого тут бисер мечете?
Рукожопатные ваши лидеры телик не смотрят, радио не слушают, даже вата вас всех презирает, дешевок продажных наемных. Какова целевая аудитория, или вам плевать, баблос капает, ну и славно.
Позор запутинским прохвостам, ворюгам и проходимцам!
Зачем этих стоеросин мангала_ишаковича и мирамандашку, хоть и древнюю, но все равно дура-дурой, с их на редкость тупыми и препоганейшими лозунгами нацистско-расистскими ни о чем, прилепнутыми в 17.35 и 17.41, соответственно, принудительно подняли по дереву комментов над настоящими очередными комментами нормальных честных комментаторов, поступившими в период до 17.35?
Зачем ВООБЩЕ посетителям столь назойливо и очевидно волюнтаристски навязываются испражнения всех этих запутинских дефективных дефекаторов?
Все больше и больше принципиальных вопросов возникает в адрес администрации данного уважаемого сайта столь солидного ресурса, однако...
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 10:34
topotushkinn:
Привет, Топтушкин-простушкин. Ну что, братела, плющит тебя?
А плющит тебя от того что ты даже не открыл википедию, почитать хотя бы, а кто такой Улюкаев.
И вот ты выдал очередной свой ФеФект протухшей антисоветизмом мысли, это же твои слова:
-"А. Улюкаева особенно не жалко, как активного члена и пособника всей путинской шаечки"...
А не помнишь ли ты, срадающи
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 10:42
topotushkinn:
А не помнишь ли ты, страдающий от амнезии, кем был Улюкаев в рядах либеральной сволочи, в 90-х?
Топтушкин-Простушкин, глазками хлоп-хлоп, а стоял Улюкаев в то время рядом с мальчишом-плохишом Гайдаром. Это он соавтор шоковой терапии. Это его Путин держал, продолжая курс Ельцина на окончательную победу капитализма по Гайдаро-Улюкаевски!
Так что ты, собиратель всех слов, значение которых не понимаешь, не мути здесь водичку, не поднимай здесь муть своим хвостом, налим с мутными глазами.
n_a_t_a7777777 08 декабря 2017 | 19:37
mongol_2: Вот умора. Сейчас слушаю Радзиховского, он загнул ,что Саакашвили - агент Кремля... Иехо всё больше похоже на " Юмор FM"
nemo1980 08 декабря 2017 | 23:13
mongol_2: (комментарий скрыт)
=========================
Не вписываетесь вы в понятие либеральной "свободы слова". Сколько раз замечал что на Эхе трут комментарии "обидные" (не в плане оскорблений) , в плане другой точки зрения или фактов трут. Оставляется - "сам дурак - путен фуй" )))
mongol_2 09 декабря 2017 | 00:05
nemo1980: в плане другой точки зрения или фактов трут. Оставляется - "сам дурак - путен фуй" )))
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Эт да…
Наберусь наглости несколько перефразировать слова товарища Сталина:
– Когда либералы нам говорят о свободе слова, надо понимать, что они имеют ввиду свою свободу слова. И только свою.
09 декабря 2017 | 09:44
mongol_2: Не смотрел этот эфир, но потому сколько скрытых комментариев видно, что либерастня боится любой полемики.
ivaninanych 08 декабря 2017 | 18:47
romashka__: Теперь уже не уйдет и мы дружно проголосуем за него, потому что как сказал умнейший Володин Путин это Россия, Россия это Путин. Да здравствует новый культ личности.
mirandas 08 декабря 2017 | 17:34
satt: ///Нам теперь везде не рады,
Никуда нам ходу нет. ///
Кому вам???
Прикормышам в Германии?
Что же все никак вы не успокоитесь и не забудете, что есть где-то Россия?!
Желчи много, что девать некуда?
doomandgloom 09 декабря 2017 | 08:05
ychitel_demokratii: А вы не в курсе,куда патрик3? пропал,запил?
n_a_t_a7777777 08 декабря 2017 | 19:18
mirandas:
Ромашечка , всем уже не до Украины. Палестинская интифада грядёт.... Вот тут уж мало не покажется. Даже Луиза Мэй выступила против решения Трампа....
groza002 08 декабря 2017 | 22:26
n_a_t_a7777777: // Ромашечка , всем уже не до Украины. Палестинская интифада грядёт.... Вот тут уж мало не покажется...//
Как хорошо "удружил" Трамп Израилю... Всем евреям России надо срочно уезжать в Израиль на защиту его интересов, а иначе это неуважуха к еврейскому государству, к "земле обетованной"!
liberjid 08 декабря 2017 | 19:14
\\\"satt: Нам теперь везде не рады,
Никуда нам ходу нет. "\\\satt, вам жидам, всегда и везде были не рады...!!!
kmamonov_2 08 декабря 2017 | 17:29
И премьер министра предсказать нельзя…
А может быть, а может и не быть, а может быть….-НКС
=========================================
Дорогой Кока Карлыч! Вы чо, на ромашке гадаете ?!
«Любит-не любит, плюнет-поцелует…»
Это теперича называется исторический анализ ???
nelibermot15 08 декабря 2017 | 17:31
Николай Карлыч, режым совсем слетел с катушек, 37-й год наступил, очередная гэбэшная подстава. Скажите, вы будете защищать мэра Туапсе также как Улюкаева, ведь линия защиты у них одинаковая? Только у одного "вино", а другой "не знал что внутри"
Правоохранительные органы задержали мэра города Туапсе Александра Чехова, в отношении него проводится доследственная проверка на предмет получения взятки, сообщают местные СМИ.
По данным "Юга.ru", инцидент произошел накануне, 7 декабря. Чиновника задержали в аэропорту Краснодара. В руках у него был портфель и пакет. Тут же состоялся допрос.
На вопрос, что в пакете, Чехов заявил, что там находится "подарок", который ему преподнесли на день рождения. Что именно за подарок, он не знал, так как якобы не заглядывал внутрь. При этом день рождения у мэра был еще в ноябре. Ему исполнился 61 год, уточняет "Комсомольская правда".
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Чехов был задержан при получении 2 млн рублей, "хотя просил 7 млн". По информации собеседника, следствие рассматривает версию о том, что мэр получил деньги, пообещав признать многоквартирный дом в Туапсе аварийным.
topotushkinn 08 декабря 2017 | 17:47
nelibermot15: "Жи-" "Ши-" пиши через букву "И".
И " ШиШи" тоже.
Гимназиев не кончали, пачкуны короткобрюхие?..
antimalin 08 декабря 2017 | 17:33
kmamonov_2: Дорогой Кока Карлыч! Вы чо, на ромашке гадаете ?!
//////////////////////////////////////
Какой он вам Кока?
Это Николай Сванидзе.
Не надо таких фамильярностей.
Вы хоть понимаете смысл слова "кока"?
vezdehod 08 декабря 2017 | 17:37
antimalin:
Вы хоть понимаете смысл слова "кока"?
=================================================================
Откуда ЛОСЬ должен понимать смысл этого слова - лось, он и в России лось.
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 11:14
vezdehod:
Студебеккер, а лосяра с колёсами "студебеккера" не лось?
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 11:11
antimalin:
Мы хорошо понимаем слово "кока"...
Ха-ха-ха!
oldcitizen 08 декабря 2017 | 22:40
slava_08275: МОК отрицает существование гос. системы поддержки допинга в РФ.
=================================================
Да вы чего? Как это отрицает? Именно из-за государственной поддержки Россию лишили государственной символики на Играх.
Применение допинга обнаруживается у многих спортсменов из разных стран. Но это дело самих спортсменов, их тренеров и врачей. Дальше не идёт. А здесь лишили права появляться на Играх высших государственных чиновников.
Вы думаете, что если не было произнесено имя "Путин", так его ввиду не имели?
А то, что государственная система поддержки допинга не педалируется, как и политическая причина преследований Ходорковского и Навального, то это исключительно из-за предоставления возможности для высших властей сохранить лицо...
Правда, там это до них не всегда доходит.
slava_08275 08 декабря 2017 | 23:35
oldcitizen: Да вы чего? Как это отрицает? Именно из-за государственной поддержки Россию лишили государственной символики на Играх.
===========================
Если Вы не способны прочитать доклад, то прослушайте хотя бы передачу со Сванидзе.
Бедняга так же как и Вы, вертелся как уж на сковородке, придумывая на ходу объяснения тому, почему же все-таки МОК отрицает господдержку допинга.
Но факты - вещь упрямая. Дальше можете фантазировать столько, сколько Вам удобно.
gladman__ 08 декабря 2017 | 18:02
topotuschkin: опять пустые разговоры,
с концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
и - благородству - подлецы.
topotushkinn 08 декабря 2017 | 18:14
gladman__: У этого путинского горе-режима всегда были проблемы с концами...
topotushkinn 08 декабря 2017 | 19:39
good__friend: У Вас, любезный, как у верного запутинца, тоже большие проблемы с концами?
И со лбами?
Сочувствую, однако...
Это у Вас такая оговорочка по старику Фрейду?..
topotushkinn 08 декабря 2017 | 20:13
good__friend: Не, не катит.
Нескладушки-невладушки.
Коль ты задал мне вопрос
Значит, им твой лоб пророс!
Учитесь, засранцы-рифмоплетские...
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 11:21
topotushkinn:
Когда не нравится тебе, вот кто-то,
Ты хочешь с ним, конечно, поквитаться:
Из пятачка выхрюкивается что-то,
Ты хвостиком вертишь, так хочется подраться.
Всё чаще получаешь ты в пятак,
Все кабаны вокруг становятся сильнее!
Ты не хитёр, придолбанный дурак…
Удары задницей лови, не так больнее!
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 11:17
topotushkinn:
Кончай быстрее, Топтушкин!
Ха--ха-ха!
shmonin 09 декабря 2017 | 04:13
good__friend: Чтоб у него член на пятке вырос:как ипаться,так разуваться!
e_nexoma 08 декабря 2017 | 17:08
Ну держитесь, уважаемый Николай Карлович, сейчас сталинисты-сатанисты будут поливать вас помоями - вы для них как красная тряпка для быка - достаете до самого дна их гнилой людоедской сущности. Что интересно, так это то, что эти отъявленные антисемиты боготворят полуеврея Сталина и ненавидят чисто грузина Сванидзе - мыслимо ли понять этих больных на всю голову?
topotuschkin 08 декабря 2017 | 17:16
chapter_2: Одной мочи...
satt 08 декабря 2017 | 17:21
topotuschkin:
"Я жопой вниз — летел с трамплина
Я жопой вверх — в сугробе, лёжа
Режим! Диета!! Дисциплина!!!
И воздержанье! (Это тоже...)
И поднимался спозаранку
Упасть без сил к закату чтобы
И ежедневно писял в Банку
А вдруг запросят допинг пробы?
На кухне — банок — батарея!
На вкус и цвет... да хpeн ли толку?
Прощай, Немытая Корея
И кончен speech... Рубите Ёлку!"
Олег Ломовой. (с)сокр.
topotushkinn 08 декабря 2017 | 17:24
topotuschkin: Причем в голове.
Вместо мозгов.
Спикинг фром май харт...
liberjid 08 декабря 2017 | 19:28
\\\"e_nexoma: ненавидят чисто грузина Сванидзе - мыслимо ли понять этих больных на всю голову?\\\" Уважаемый e_nexoma, Ваш юмор оценил ,у чисто грузина мама жидовка !
vezdehod 08 декабря 2017 | 17:11
Как только, новоиспечённый кандидат в президенты дал "добро" на выезд наших олимпийцев - все остальные индивиды засунули свои языки в Опу.
e_nexoma 08 декабря 2017 | 17:15
vezdehod: Писить против ветра - себе дороже - это знаешь каждый член воровской и брехливой малины.
vezdehod 08 декабря 2017 | 17:25
Интересно...Успеет ли "кандидат в президенты" создать свой Штаб и собрать "подписи" своих холопов до Января 2018 года - когда опубликуют Имена тех кто УНИЧТОЖИЛ малайзийский "Боинг" в небе Донбасса?
satt 08 декабря 2017 | 18:25
Выдвигали сгоряча.
Осушили бочку кваса.
Был похож на стукача.
Стал похож на Фантомаса!
Вышел - скрепы, кимоно,
И сказал, что не уйдёт.
"Вот же ж.. так бы и давно!
ГАЗЗАВАС!" - сказал народ.
awatar_001__ 11 декабря 2017 | 11:30
satt:
Квас прокис, иди к очку,
Чтобы место застолбить...
Не забудь бутылочку,
Над очком употребить...
satt 11 декабря 2017 | 14:16
Нам теперь везде не рады,
Никуда нам ходу нет.
Где огни Олимпиады?
Где медали всех побед?
Где от Трампа комплименты?
Был же божий свет в окне!
Иностранные агенты
Расползлись по всей стране.
Где кубинские камрады,
От Цзиньпина где привет?
Где военные парады?
Небо в зареве ракет!
"Наше всё" уже не Пушкин -
Путин нам отец и мать!
Жахнем с горя, где же пушка?
Век "Свободы" не видать!
topotuschkin 08 декабря 2017 | 17:12
Руководитель: - Народ России, к дежурной истерике за Путина - Будь Готов!
Народ (жалобно): - Всегда Готов! Но вообще-то это личное дело каждого спортсмена.
Руководитель: - Тогда пусть едут эти предатели под белым флагом чисто индивидуально. Но потом пусть пеняют на себя...
vezdehod 08 декабря 2017 | 17:31
Иерусалим, естественно столица Израиля - очень красивый город и он должен быть его столицей, как бы не верещала Турция.
topotushkinn 08 декабря 2017 | 17:44
vezdehod: Турция пригрозила сбить израильский бомбардировщик...
vezdehod 08 декабря 2017 | 17:50
topotushkinn:
Турция пригрозила сбить израильский бомбардировщик...
===============================================================
Она уже раз сбила один, но российский и - у неё стали преть "помидоры"
Израиль это не Россия и Турция помидорами не отделается.
shmonin 09 декабря 2017 | 04:37
vezdehod: Это- столица ханаанян,её захватили и оккупировали
выходцы из Египта
smerdyakow 08 декабря 2017 | 18:00
Нечего нового жевал уже пережованное, выплевывал снова жевал , уже так надоели эти вышедшие в тираж и на пенсию спикеры, где новые лица, драйв, резкость и новый взгляд
nestor199 08 декабря 2017 | 18:16
smerdyakow: Кока Карлыч соплежуй известный.
naxal3333 08 декабря 2017 | 18:51
naxal3333: В телефонном разговоре с американским коллегой президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «статус Иерусалима должен быть урегулирован в рамках мирных переговоров между израильтянами и палестинцами».
По мнению экспертов, за столь экспрессивным выражением симпатий главы Белого дома к Израилю могут стоять и сугубо личные мотивы: зять президента и по совместительству его старший советник является правоверным иудеем. В иудаизм перешла и дочь Трампа Иванка.
Если бы Иран не выполнил хотябы одно из многочисленных решений ООН, которые с идевкой проигнорировал карлик-Иран бы замордовали бы всевозможными санкциями и экономической блокадой! А с злобного карлика как с гуся вода!
nestor199 08 декабря 2017 | 19:39
zaza666: Кувычко со Сванидзе с одной грядки.
cukker 08 декабря 2017 | 20:25
Николай Карлович забыл привести слова Путина, что с нами поступили нечечстно. А говоря по русски, дело не в допинге, а с Россией ведут войну по уничтожению. Только смолк МОК, вытащили ни много ни мало- генерал -полковника!!!!! который якобы сбил Боинг. Там на очереди огромный список и эпизоды будут поступать по мере отработки. А насчет слов, что на диване, за чужой счет..... Российский народ сполна платит по этому счету, население быстро нищает, но сдаваться никто не собирается и белый флаг о сдаче, агрессор никогда не увидит
viribus_unitis 08 декабря 2017 | 23:03
Всё-таки интересуюсь: Карлыч вывел на чистую воду своего папашку-борца с мировым сионизмом или он только против мёртвого Сталина герой?
wlad2011 09 декабря 2017 | 07:31
Смею предположить, что как только памятную табличку прикрутят к дому, где родился Путин, тут же назначат кремлёвский полк для круглосуточной охраны караулом нового "поста № 1". Путин вам не Немцов!
Dmitry A Losev 09 декабря 2017 | 10:15
Начальники, сделайте чтобы параметр показа коменнтариев все/последние/популярные запоминался. А то достало всякий раз переключать с последних на все.
korol74 09 декабря 2017 | 10:49
Рабочие заводов GM ,Mercedes-Benz и других автоконцернов тихо завидуют работникам ГАЗ и нервно курят в сторонке
gennomov 09 декабря 2017 | 10:49
Мудко и Жуков остаются на своих местах и власть над спортом с ними, поэтому выйдет боком или нет спортсменам и их тренерам за участие или они, скорее всего замаскируют свою злобу репрессиями за плохие результатами, какими бы они не были, без их чуткого руководства.
velazquez 09 декабря 2017 | 11:32
Слушая Пашину и Сванидзе не перестаёшь удивляться тому, чем и как они мусорят эфир!..Вокруг них в это самое время 30 млн. их сограждан нищенствуют и едва сводят концы с концами, существуя как насекомые в бараках, без медицинского обслуживания и минимальной социальной защиты!...А Пашина и Сванидзе всерьёз обсуждают испражнения какой-то чекистской швали, которая как раз и убивает нищетой эти самые 30 миллионов их сограждан!...О чём и где эта шваль чего-то там проморосила...Феерично!
yr5ii 09 декабря 2017 | 13:43
«О. Пашина: ― То есть это настолько существенно назвать площадь в честь Бориса Немцова. И этот вопрос обсуждается между Тиллерсоном и Лавровым.
Н. Сванидзе: ― Разумеется.»
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Опять «либералы» «лапшу вешают».
У Лаврова и Тиллерсона больше дел нет, кроме, как «обсуждать» вопрос о «площади Немцова в Вашингтоне».
Скоро "либералы" начнут фантазировать о «Межпланетном шахматн. . (пардон) симпозиуме» по этому «архиважнейшему» вопросу.
yr5ii 09 декабря 2017 | 13:46
Н.Сванидзе:
«Америка это самый большой гарант как бы безопасности Израиля в мире.»
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«Америка – густонаселённая окраина Израиля» (подмосковная шутка).
yr5ii 09 декабря 2017 | 13:48
О. Пашина
― И я так понимаю, что чудес ждать не приходится. Приговор будет тяжелый.
Н. Сванидзе
― Я думаю, что можно ждать чего угодно. Потому что там ситуация непростая.
__________________________________________
"Железная аргументация".
Сразу видно, что собеседники - умные.
timwlad59 10 декабря 2017 | 15:46
Николай Сванидзе
журналист, историк
В загнивающих странах, где на выборах меняется власть, там все абсолютно нестабильно. То есть там непредсказуем результат и предсказуемы последствия выборов. У нас все наоборот…
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Господин Сванидзе,ичё врать то. Во всех странах где прошли выборы политический кризис по непризнанию этих выборов и не способность политиков вообще что либо предпринять чтобы создать вменяемое правительство.
Партийная система диссидентов во власти которые всегда против государственности разрушают всё своей идеологии быть против всех отстаивая только партийные интересы.
Гражданская война между партиями паразитами рабовладельцами и промышленниками банкирами только начинается.
Всё как происходит как было и ранее .Кромвель,Робиспьер,Гитлер истребляющее всё рабовладельческое дворянское партийное сословие до основания вместе с фаворитами деятелями искусств.
В Израиле тоже началось противостояние рабовладельческой партийной религиозной гулаговской диктатуры.
Учите историю господин Сванидзе. Реальные выборы в пользу общества это всегда всех рабовладельцев до основания.
Люди то не дурни смотря на карусель где одни воры сменяют других воров в спектакле под названием выборы.