О.Журавлева― Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас гостях — журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович!

М.Шевченко― Здравствуйте, Оля!

О.Журавлева― Фильм о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве сегодня без объяснения причин снят с показа «Артдокфеста», о чем сообщил президент кинофестиваля.

М.Шевченко― Давайте уточним все-таки: Мустафа Джемилев не лидер крымских татар. А он лидер одной из организаций меджлиса*, запрещенной в России, которая представляет часть крымских татар. У крымских татар лидера как такового нет. Что это за обобщения народа. В каждом народе есть люди разных политических взглядов.

О.Журавлева― Ну, тогда вы скажете, Путин не лидер России.

М.Шевченко― Ну, Путин не лидер России, разумеется. Путин – президент России. Точно не лидер русских или не лидер еще кого-то. Вот я против этих национальных обобщений. Мустафа Джемилев, оппозиционный политик, депутат Верховной рады Украины, считающий, что Крым незаконно отторгнут у Украины, не признающий итоги референдума. Ему запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Это политик, которые является врагом Российской Федерации. Примерно так его воспринимают российские власти.

М.Шевченко:Путин не лидер России. Путин – президент России

И не все крымские татары относятся к Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, или к Ленуру Ислямову, как к людям, которые в полной мере представляют их интересы.

К Мустафе Джемилеву, допустим, есть претензия. Если ты говорил с Путиным по телефону, и вместо конструктивных договоренностей, в результате которых крымские татары сегодня могли получить республику на территории Крыма автономную, потому что если бы Мустафа сказал: «Нам нужна республика, допустим, со столицей в Бахчисарае, и чтобы за крымским татарином было закреплено место главы правительства: президент, допустим, русский, глава правительства – крымский татарин…».

О.Журавлева― Как он мог это сказать, если он не представляет крымских татар.

М.Шевченко― Нет, тогда он представлял, если с ним президент России говорил при посредничестве Минтимера Шаймиева. У каждого человека выпадает исторический момент. Для него Путин оказался не президентом России, а каким-то кагэбэшником непонятным, к которому он относился так же – Мустафа Джемилев, — как к тому офицеру, который его тупо не пускал в Крым, когда он отца своего вез хоронить, что, безусловно, говорит о тех временах жизни Джемилева, как о временах достойнейшего диссидента, человека, боровшегося за права своего народа – вернуться на родину.

Вот выпал момент. Исторически тебе богом дан такой момент, когда ты должен проявить лояльность по отношению к своему народу, если уж с тобой разговаривает президент одной из влиятельнейших держав мира. И в этом разговоре явно можно было попросить чего угодно. И Путин бы это выполнил. Он человек, который держит слово. Но Джемилев предпочел быть депутатом Верховной рады Украины, а не тем человеком, который бы добился для крымских татар в составе Российской Федерации национальной территориальной автономии, статуса политического, и все было бы решено. В результате мы имеем то, что имеем.

О.Журавлева― О’кей. Про фильм скажите. Фильм про него показывать нельзя?

М.Шевченко― Я фильм не видел, я про него говорить не могу, про этот фильм. Если его Манский снял. Позвонили-то Манскому, правда?

О.Журавлева― Манский — президент кинофестиваля.

М.Шевченко― Я понимаю. Ему позвонили – сними, мол, фильм. Он же снял? Не приперлась туда в сапогах, топая, команда чекистов с наганами, с синими околышами, которые содрали там афиши и выкинули киномеханика, правда ведь? Сам Манский – ему позвонили, и он снял. Чего теперь жаловаться-то. Пусть не жалуются.

О.Журавлева― Максим Леонардович, но вы же знаете, что бывают такие ситуации, когда…

М.Шевченко― Да ничего не бывает. Чего, его арестовали бы, что ли? Если бы Манский уперся…

О.Журавлева― Неужели вам никогда не звонили некие люди и не говорили, что надо сделать то-то и то-то.

М.Шевченко― Ну и что? Я посылал. Мне многократно звонили: надо сделать. Я просто посылал. Нет таких людей, которые могут мне сказать: «Надо сделать». Мне могу позвонить, звонили, бывало, говорят: «Максим Леонардович, вы не могли бы, если вам удобно…». Если это совпадало с моими взглядами, с моими сиюминутными какими-то интересами, я шел на компромиссы – дела. Если не совпадало, я вежливо говорил: «Извините, я буду делать, как я хочу». У меня бывали такие случаи, и звонки, поверьте, бывали с самого высокого верха, допустим.

О.Журавлева― Трудности потом возникали в жизни?

М.Шевченко: Но Джемилев предпочел быть депутатом Верховной рады Украины

―

Конечно, возникали, еще какие. Ну и что? Вот, допустим, в Дагестане. Мне говорили: «Не надо, не надо…». А я шел. У меня был долг перед моими убитыми товарищами журналистами, перед народом Дагестана, который жаловался на невыносимые условия жизни. И вся эта коррупционная система, которую я видел своими глазами, она не оставляла выбора, чтобы не заявить публично об этой политической повестке. Еще ряд других моментов было, понимаете, в жизни.

Поэтому, чего Манскому позвонили? Ему же не капитан Сидоров из какой-нибудь второй службы сказал… Помните, как позвонили этому… в «Мастере и Маргарите» был Римский? «Римский, не звони никуда». А Римский упорно позвонил – и что с ним потом сделали? Вренуха к нему явился. Вот к Манскому тоже явился Варенуха, которого он до смерти напугался и снял фильм. Не снимал бы фильм, сейчас бы пожинал плоды оппозиционного лидера. А снял фильм – жаловаться не надо. Или пусть расскажет, чего он так испугался, что снял фильм про Джемилеве.

При всем при том, все, что я рассказал про Джемилева, то, что он никакой не лидер крымских татар, а заграничный политический деятель, который, я считаю, не реализовал исторический шанс для своего народа в тот момент, когда это было возможно. Если Джемилев это сделал, он сейчас был бы президентом крымско-татарской национальной республики в составе Российской Федерации. Это неважно где, это был бы субъект политический крымских татар. В итоге ничего этого нет. Крымские татары живут в чудовищных ситуациях, испытывают политическое давление, религиозное давление. Там арестованы непонятно за что десятки людей, брошены в тюрьмы и в психушки, между прочим. И Мустафе, конечно, хорошо теперь сидеть в Киеве и давать интервью, как там прессуют в России. Но он несет долю ответственности за это.

О.Журавлева― Возвращаясь к фильму. Фильмы снимают, в том числе, документальные про самых разных людей…

М.Шевченко: Сам Манский – ему позвонили, и он снял. Чего теперь жаловаться-то

―

Все вопросы к Манскому. Римскому вот вопросы задали Азазелло с Бегемотом, а Манскому тоже какие-то Азазелло с Бегемотом тоже должны задать вопросы, по-видимому.

О.Журавлева― Хорошо. Вы тут сказали по поводу того, что вы шли на компромиссы.

М.Шевченко― Бывало.

О.Журавлева― Сегодня многие с интересом прочитали, послушали последнее слово на суде бывшего министра Улюкаева, где он тоже говорил, что шел на компромиссы, очень сожалеет об этом. Он вызывал у вас сочувствие?

М.Шевченко― Огромное. Это просто из романа Достоевского. Это просто слово Мити Карамазова какое-то или Родион Раскольников: «Я, люди, грешен, я убил старуху процентщицу и сестру ее Елизавету беременную». Фактически Улюкаев упал перед всей страной на колени и сказал: «Простите меня за то, что я был преступным министром…». Он не такими словами сказал, но мы это услышали. И русский народ, он же народ добрый. Когда человек из-за решетки говорит: «Простите люди, что я грешен», ну, как не простить человека? Конечно, простили. И теперь уже все за него. И теперь мы уже говорим: «Ну, если человек раскаивается, не надо его мучить. Не сажайте его на много…»

О.Журавлева― Там же он говорил о том, что «то, в чем меня обвиняют, это неправда, в этом я не виноват».

М.Шевченко― 22 килограмма сумка, в которой было, по его словам, старинное вино… что там было?..

О.Журавлева― Ну да, подарочки.

М.Шевченко― Уже все издевались на этим, уже все Телеграм-каналы иссмеялись, изъязвились, что подарочное старинное вино по меньшей мере на сумму несколько десятков тысяч долларов, даже если там были раритетные вина коллекционные, он все равно этот подарок не имел права принимать. Это все равно форма взятки. Не борзые щенки, так бутылки. Значит, не два миллиона или сколько там ему Сечин переда якобы, а вот, допустим, коллекционное вино на 60 тысяч долларов. А 60 тысяч долларов – это что, маленькие деньги, что ли? По любому взятка — или так или так. Все зависит просто от формы и от объема. Я, правда, не знаю, за 60 тысяч долларов меньше дают, чем за два миллиона? Взятка по любому, то есть ценный подарок, в обмен на который «Роснефти» им, госчиновником было сделано нечто, что как бы подразумевалось, является коррупционной сделкой.

Он просит прощения за то, что участвовал в этой общей системе общей — системе ограбления страны, создания бюрократической аристократии в России, живущей за облаками в отличие от нас. Вот мы тут по земле топчемся, а они живут там в совершенно иных пространствах. Покупают своим любовницам дворцы, яхты, огромные земельные участки. Они живут, как не жили Юсуповы, Трубецкие, Романовы, я думаю, даже более скромно жили. У них дворцы уже гораздо превосходят дворцы по своей роскоши царской семьи, которая кончила расстрелом в Ипатьевском подвале. Ну, не знаю, чем эти кончат. Расстрелов не хотелось бы, конечно, больше. Но вот Улюкаев.

О.Журавлева― В противостоянии Сечин – Улюкаев, кто вам более симпатичен?

М.Шевченко― Улюкаев мне точно не симпатичен. Я говорю, симпатичен кто. Сечин представляет собой государство и какой-то элемент национализации – государственная корпорация. То есть, по крайней мере, доходы «Роснефти» идут в бюджет стране, огромные доходы. И потом из них выплачиваются социальные гарантии и так далее, что-то еще. Они идут на развитие армии. А Улюкаев являет собой тот класс…

О.Журавлева― Он вообще министром был, господи!

М.Шевченко― …Тот класс реформаторов-либералов, которые там прекрасно описаны Мишей Делягиным в блистательной книге «Светочи тьмы», где он каждого либерального такого активиста проанализировал – его путь трудовой и философский, в частности, путь Улюкаева. Это один из самых зловещих либералов перестройщиков, один из самых одиозных гайдаровцев. Поэтому суд над ним – это суд над гайдаровщиной для меня в первую очередь.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Здесь мы уходим на небольшой перерыв. Никуда не уходите.

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О.Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. И вот как раз про коррупционеров и всяких плохих чиновников глава Следственного комитета с предложением выступил: «Нужно предусмотреть возможность введения нормы, обязывающую лицо, совершившее коррупционное преступление, доказывать законность происхождения владения и пользования имуществом и денежными средствами, в том числе, не связанными непосредственно с преступлением, по факту которого возбуждено уголовное дело. При отсутствии доказательств, подтверждающих легальное получение такого имущества, оно должно подлежать конфискации.

М.Шевченко: Крымские татары живут в чудовищных ситуациях, испытывают политическое и религиозное давление

М.Шевченко― Очень правильно. Очень хорошая норма. Чего обсуждать? Она запоздала.

О.Журавлева― Ну, как вы представляете?

М.Шевченко― Человек, которого обвиняют… допустим, государственный чиновник. У него, допустим, дворец стоимость в 100 миллионов долларов. Докажи, что этот дворец получил на законно приобретенные тобой деньги или от бизнеса, которым ты владел до того, как пошел на госслужбу, или от зарплаты, которую ты получал как чиновник, или от кредитов, который ты брал, уже будучи работающим чиновником.

О.Журавлева― Так можно дойти до всяких ужасов, до имущества того же Сечина или Медведева.

М.Шевченко― Ничего страшного. Надо дойти, я считаю, до всех. Я сторонник того, чтобы к каждому чиновнику привязывать такую камеру, чтобы она за ним следила, по крайней мере , в рабочее время, и чтобы каждый мог зайти в интернет и посмотреть — за исключением каких-нибудь переговоров секретных, естественно, секретных совещаний, — как они там себя ведут, о чем они разговаривают. Я считаю, что жизнь и деятельность каждого чиновника, кроме его интимной, личной жизни или каких-то совершенно секретных мероприятий, должна быть открыта от тех же каких-нибудь специальных надзорных служб. Не вижу в этом ничего плохого.

О.Журавлева― Надзорные службы на этом могут неплохо заработать.

М.Шевченко― Просто осточертело, что в России образовалась такая бюрократическая аристократия, которая живет по совершенно иным законам, в совершенно иных форматах, делает что хочет; их дети, несмотря на то, что они иногда занимают должности в России, которые подразумевают секретность, учатся за границей, в том числе, живут на территории вероятного противника, выставляют в Инстаграме и Фейсбуке свои фотки, как они там отдыхают в Майями или где-то еще, в то время, как их родители якобы тут охраняют нашу Родину и имеют допуск к секретам.

Да это невиданно, чтобы, допустим, у американца, который занимается каким-нибудь ядерным проектом или работает во внешней разведка, его дети спокойно выезжали за границу, в те страны, где их могут взять, например, в заложники, подкинуть им 20 грамм анаши, например, и потом шантажировать их родителей через такого аресты.

А в России все возможно. Я смотрю, правящая наша элита нам с вами впаривает патриотизм, а сами являются гражданами мира, каким позавидовал бы еще Фритьоф Нансен с его идеей интергосударств везде.

О.Журавлева― И «нансеновским паспортом».

М.Шевченко― Да. Мне хочется, чтобы они отвечали перед народом и перед страной. Я считаю, одной из повесток путинского следующего срока – возвращение Конституции. В Конституции ясно сказано: «Россия – социальное государство, и источником власти является многонациональный народ Российской Федерации.

Сегодня источником власти является многонациональная бюрократия, которая вместе с олигархией, силовиками и с откровенными криминалом – такая «квадрига тьмы», как я ее называл несколько лет назад в одном из интервью, — просто хозяйствует в стране, делает что хочет. Восстановление власти народа, восстановление власти заксобраний в регионах, например. Сегодня заксобрание в регионах является просто приложением к губернаторам.

О.Журавлева― Так же, как Государственная дума является приложением.

М.Шевченко: Это здесь, в России масоны – конспирология. Во Франции масоны – это системная основа государства

―

Это разные совершенно вещи. Я считаю, что вертикаль не соответствует параллели. Заксобрнания не минимизированные копии Государственной думы. Государственная дума пусть сама разбирается. В каждом регионе своя специфика. Люди, которые там живут – в Курской ли области это или в Дагестане, или в Ингушетии, или в Ханты-Мансийском округе, или на Дальнем Востоке – они лучше знают, что там происходит на месте. И в каждом регионе уже за это время капитализм развивается, то есть развивается капитал, который хочет инвестировать, инвестировал в регион. Есть вполне большие, серьезные возможности для создания местного политического лоббизма.

Хватит уже выбирать людей по этим партийным спискам в эти местные заксобрания, фактически продавая места в списке «Единой России». Пора давно уже все заксобрания по московскому образцу, кстати… Собянин тут молодец. Вот за что его можно похвалить – что в Москве мажоритарные выборы побольшоему счету, мажоритарная система. Вот мажоритарка должна быть во всех заксобраниях всех региональных отделений. Губернатор не должен идти не по списку никакой партии и вообще не должен участвовать в выборах. Губернаторы должны назначаться президентом и нести перед ним личную ответственность технологическую.

О.Журавлева― То есть выборы губернаторов тоже не…

М.Шевченко― Я считаю, необязательно совершенно. Я считаю, что губернатор должен быть чиновником, которого можно за шкирку туда поставить, и если он на справляется, за шкирку снять и поменять на другого. А вот заксобрания должны выбираться, должны быть свободными. В них должны идти люди, которые представляют местный бизнес, местное гражданское общество, местную оппозицию.

О.Журавлева― Как они будут бодаться с губернатором, которого поставил лично Путин?

М.Шевченко― Вот пусть бодаются. И Путин в этом должен быть заинтересован.

О.Журавлева― А почему он станет заинтересован в новый срок?..

М.Шевченко― Возможно, это последний срок Путина, между прочим. У него будет задача все равно создания новой социальной системы в стране, на которую должны будут опираться его преемники.

О.Журавлева― Подождите. Он до этого работал над созданием этой системы.

М.Шевченко― И это был такой момент, совершенно верно, потому что, когда он пришел к власти, распад страны был самой серьезной проблемой. Это была война, напомню, международный терроризм. Кавказ полыхал. Терроризм в Москве нас с вами атаковал.

М.Шевченко: Улюкаев просит прощения за то, что участвовал в этой общей системе — ограбления страны

―

Тут тоже есть и терроризм и войны есть…

М.Шевченко― Нету никакого терроризма. Не надо. Это все ерунда. Есть психопаты, которые подумывают, не пойти ли в террористы. Нет никакого организованного подполья в России. все убиты, все разгромлены. Кто не убит, те выдавлены в Сирию и Ирак. У нас больше нет угрозы распада страны. Все разговоры про то что вот… Я сегодня, допустим, с Костиным поспорил на «Первом канале». Я говорю: «Вот передайте заксобранию власть». – «Вы хотите отобрать у губернатора власть». Нет, я хочу вернуть заксобраниям им дарованную по Конституции законодательную власть.

Заксобрания должны утверждать бюджеты, а не автоматически их принимать за полчаса, если губернатор или глава региона эти бюджеты спускает. Утверждать бюджеты, выполняя интересы горожан и местных жителей.

О.Журавлева― Но бюджеты тоже из Москвы.

М.Шевченко― Ничего подобного, вы совершенно неправы. Бюджеты формируются на месте зачастую, исходя из потребности региона. Я имею в виду не те бюджеты, которые спускаются из Москвы. Это сложная система. Но вот есть бюджеты: вот это выделить на ремонт городов, это на ремонт дорог, грубо говоря, это на поддержку сельского хозяйства, это на ЖКХ… Да, будут какие-то элементы и криминального лоббирования. Но в целом, я уверен, страна доросла уже давно до этой системы. И, конечно, заксобрания должны стать опорой демократии в стране.

Если этого не будет, будет повторяться то же самое, что сейчас. Опять будут губернаторы заверять Путина в своей любви, в своей покорности и в своем следовании как бы его курса. Сами будут превращать регионы в свои просто приусадебные хозяйства, где они будут прессовать какого-нибудь очередного Леву Шлосберга, как во Пскове.

О.Журавлева― Кого назначили, того назначили.

М.Шевченко― Так его полномочия. Чиновник действует же, исходя из полномочий, которые ему дают. Сегодня полномочия губернатора – это царь и бог практически. Где-то… вон там, в Севастополе Овсянников бодается с закособранием. Заксобрание – потому что это герои «русской весны», которые пришли там, например, и которых как бы трудно просто так потеснить… Это как бы их теснят и одновременно…

О.Журавлева― Это вопрос времени все равно.

М.Шевченко― Вопрос времени, конечно, естественно. Они все равно их сомнут после 18-го. И их забудут все. И сделают все, чтобы забыли Чалого, забыли всех остальных, всех, кто как бы привел Севастополь в родную гавань. И новые герои там появятся, тот же самый Овсянников вдруг окажется героем, который вернул Севастополь России. Как губернатора-то не похвалить, тем более, «Ростех» за его спиной стоит, например.

Но я считаю, что эта система должны быть более сложной. И Москва должна, в частности, поддержать независимость заксобраний в регионах. Они должны перестать зависеть от губернаторов. Они должны стать партнерами. Политический центр… Если администрация президента, значит, администрация президента должна развести эти две линии. Эта система, когда губернатор возглавляет список «Единой России», правящей партии, — эта система должна уйти в прошлое.

О.Журавлева― Максим Леонардович, но получается, что тогда вы предлагаете более внятную президентскую программу, чем…

М.Шевченко― А сейчас явно у нас такой запрос, судя по тем передачам, которые я наблюдаю…

О.Журавлева― Чем даже, не побоюсь этого слова, Владимир Путин, потому что его президентская программа нам непонятна.

М.Шевченко― Есть просто открытый запрос от него, он говорит: «Мы слушаем наказы избирателей». Вот я не его избиратель совершенно, но наказ могу высказать.

О.Журавлева― А чем вы избиратель?

М.Шевченко: Сегодня источником власти является многонациональная бюрократия

―

Я избиратель «Левого фронта». Вот у нас Павел Грудинин от «Левого фронта» на праймериз. Если Павел зарегистрируется в качестве кандидата, безусловно, я отдам ему свой голос. Он очень достойный человек. Он руководитель и предприятия крупного, и человек искренних левых взглядов, социалист по своим взглядам. Я бы его поддержал.

О.Журавлева― То есть с ним гипотетически быть больше демократии и больше народовластия.

М.Шевченко― Безусловно. Демократия сегодня за левыми, а точно, не за правыми. Те, кто вопит от имени демократии, хотят, на самом деле, свободы для капитала той или иной формы. У нас идет конкуренция двух видов крупного капитала: или капитал, который завязан на консервативные элиты на Западе, или капитал, который завязан на либеральные элиты на Западе. Но в той или иной мере крупный капитал в России ориентирован не на развитие страны, а на то, чтобы иметь партнеров на Западе.

О.Журавлева― А Керимов – это крупный капитал?

М.Шевченко― Гиперкрупный капитал, да.

О.Журавлева― Вы его поддерживаете?

М.Шевченко― Здесь у меня с Сулейманом такие подходы. Меня вот упрекают: Как ты, левый, можешь поддерживать олигарха?

О.Журавлева― Именно.

М.Шевченко― Я не то что его поддерживаю. Мне трудно поверить, что Сулейман Керимов ввозил 750 миллионов евро наличными. Мне непонятно, зачем ввозить это на мыс Антиб во Францию в сумах, когда те же самые деньги можно ввозить, допустим…

О.Журавлева― Суд разберется. В чем проблема?

М.Шевченко― Можно договорю? Можно ввозить на Каймановы острова на своем «Гольфстриме», суперджете. НРЗБ за минусом каких-то процентов в банк и покупать те же самые виллы, не рискуя своей свободой и безопасностью.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко со своим особым мнением. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами программа «Особое мнение». В студии – журналист Максим Шевченко. И мы продолжаем ответ на вопрос, как соотносится «Левый фронт» и Керимов.

М.Шевченко― Таким образом, мне непонятно, зачем Керимов ввозил туда деньги наличными. И как олигарха я его не поддерживаю, естественно. Хотя бизнес Сулеймана Керимова… Я подробно прочитал много статей, вот «Ведомости» подробно описывали. Это он не на воровстве народных денег составлял свои миллиарды. У него есть сила его образования и шахматного ума. Это очень умный человек. Это такой дар – видеть перспективные активы. Он брал кредиты, допустим, у «Сбербанка», — легальные совершенно, это не взятки никакие – вкладывал их, допустим, в акции «Газпрома» за какое-то врем до приватизации, то есть рисковал по большому счету. И этот риск оказывался удачным.

О.Журавлева― Делал деньги из денег.

М.Шевченко― Делал деньги из денег способами, законными совершенно в мире, не только в России. Поэтому его партнерами были Goldman Sachs крупнейшие американские компании, к которым любой проходимец не может даже подойти, поверьте…

О.Журавлева― Так вы предполагаете, простите, если я правильно понимаю.

М.Шевченко― Я так понимаю, что это подстава, которая идет, в частности из России. Я полагаю, что кто-то в России ему организовал эти проблемы, чтобы выбить Сулеймана из тех спорных контрактных ситуаций – такая версия не исключается, — в которых они, в частности, всякие транспортные коммуникации его компания ведет дискуссию. Плюс к этом напомню, что «Уралкалий», был одним из хозяев, по-моему, клуба «Монако», который является чемпионом Франции. А мыс Антиб от Манако совсем недалеко. А «Уралкалий» был одно время из богатейших активов Керимова. Он его якобы продал три года назад. Мы точно не знаем, продал, не продал, его компания передала, не передала. Никогда не бывает активов, которые, в принципе, ушли безраздельно. Во Франции «Уралкалий», то есть Керимов имел прямое отношение… «Монако» — чемпион Франции. То есть много подводных камней. Крупная недвижимость.

Понятно, что решение о его аресте и таком суде принималось не мэром Ниццы, а принималось в Париже на самом высоком уровне.

О.Журавлева― Вы серьезно считаете, что президент Франции решает такие вопросы?

М.Шевченко― Я не просто серьезно считаю, а я считаю, что именно он дал санкцию на подобные акции в отношении одного из крупнейших российских бизнесменов и олигархов.

О.Журавлева― Там тоже вертикаль такая же?

М.Шевченко― Там вертикаль гораздо более… там не вертикаль, там совсем другие связи. Там не чиновник чиновнику просто дает сигнал, это открытые масонские сообщества, которые, собственно говоря, во всех учебниках о Франции… масон, если ты чиновник, не являешься членом Великого Востока, ты просто не можешь быть чиновником высокого уровня. Это масонское сообщества, где, как говорится, есть консенсус…

О.Журавлева― Я прошу прощения…

М.Шевченко: Демократия сегодня за левыми, а точно, не за правыми

―

Это не конспирология. Это здесь, в России масоны – конспирология. Во Франции масоны – это системная основа государства.

О.Журавлева― Ну, это секретное же общество?

М.Шевченко― Ничего секретного в нем во Франции нет. У вас в школьных учебниках истории и политологии во французской школе написано, что масоны – это основа демократии и современного общества. Это не конспирологическое явление во Франции, как и в Америке. У вас в Вашингтоне напротив Белого дома находится крупный масонский храм, недалеко от Капитолия, куда ходит вся американская элита вашингтонская. И это не фантазии. А вот у вас в Москве, допустим…

О.Журавлева― И что?..

М.Шевченко― Храм Архистратига Гавриила – у вас там масонский храм, антиохийское подворье. Там символика, треугольники…

О.Журавлева― Хорошо, символика – замечательно. Надолго ли тоже она есть. Скажите про другое…

М.Шевченко― Французское масонство – это основа политической системы республики.

О.Журавлева― То есть русские масоны против Керимова играют.

М.Шевченко― Русских масонов никаких не существует. Это всё берд.

О.Журавлева― Вы же говорите, что и России ноги растут этой истории.

М.Шевченко― Я же не говорю про масонов из России. Я говорил про конкурентов иго из России финансовых. Во Франции масонство – это совсем иное понятие. Это не Пьер Безухов, который целует череп и от чего-то отрекается во романе «Война и мир». Это как бы клуб, сообщество, людей, французских бюрократов, которые присягают идеалам республики, современного общества, свободного от религии, свободного…

О.Журавлева― Ну так хорошо же это.

М.Шевченко― Кто-то считает, что хорошо, кто-то считает, что плохо. Вы поддерживаете масонство. Католики считают, что нельзя быть одновременно членом католической церкви и членом масонской ложи, например. Нет католических масонских лож, насколько я знаю. Католическая церковь выступает против масонства. Кто-то еще считает что-то такое… Но так или иначе, во Франции арест Керимова принят на самом высоком уровне. Это очевидно, и это сигнал русским всем олигархам… И начали с мусульманина.

Вот почему я поддерживаю Керимова. Керимов в Дагестане – а я в Дагестане работаю – я говорил с разными дагестанцами, они все к нему относятся хорошо. Хотя там к другим олигархам относятся очень плохо. Почему? Сулейман сам человек верующий. Он совершает намазы. Пять намазов он… как известно, хорошо относится к своей семье, его жене, с которой он институтских имен. Он построил в Москве мечеть, между прочим, вложив в нее огромные деньги. Кто-то говорит о 200 миллионов долларов. Он в Дагестане строил мечеть, вкладывался в исламское образование, в отношение с исламским миром. Судя по тому, что на открытии этой мечети стоял Путин, Эрдоган и Сулейман Керимов, еще Равиль Гайнутдин где-то в стороне был сбоку, у него хорошие отношения, в том числе, и личные с такими людьми как Эрдоган.

Я лично считаю, что арест именно Керимова как мусульманина, а не Фридмана, допустим, или Авена или кого-то еще, а именно мусульманина, российского олигарха не может быть случайным. Это удар, в частности, по тому движению, которое Россия сегодня ведет на Ближний Восток, по отношениям с Турцией, по отношению с Ираном. Это сигнал, которые посылает элита Франции, Европа, что «мы видим, движение России в исламский мир, и мы против этого; мы обвиним Кадырова в том, что он финансировал переворот в Черногории, — мусульманин обвинен раз, Кадыров, — второго мусульманина мы арестуем в Ницце и мы локализуем исламское политическое влияние внутри России». Потому что Запад выступает против повышения роли мусульман, представителей огромной российской уммы в политической жизни России.

И изоляция Сулеймана Керимова – это, в частности, удар по сильным позициям мусульман внутри России, а в частности, по мусульманскому вектору вообще в российской политике. Так как я являюсь сторонником исламского вектора и движения России на Ближний Восток и являюсь сторонником союза с Ираном и Турцией, то в силу моих умозаключений, которые, может быть, кому-то покажутся странными, я считаю арест Керимова имеет две составляющих. Это, на самом деле, арест олигарха, который, возможно (я не знаю), допускал какие-то правонарушения. Это еще надо доказать, я лично не верю, что он эти сумки таскал по 45 килограмм весом…

О.Журавлева― А вот про Улюкаева верите.

М.Шевченко― Потому что Улюкаев – это гайдаровщина. Суд над Улюкаевым для меня это суд над гайдаровщиной. Это правая рука Гайдара, понимаете. И вся его преступная политика…

О.Журавлева― Хорошо. Если он храм построил, это что-то меняет?

М.Шевченко― Я не знаю, что он там построил. Я знаю, что гайдаровские реформы принесли горе и беды нашей стране, а Керимов горе и беды Дагестану не принес…

О.Журавлева― Воспользовался этой новой ситуацией и смог заработать деньги.

М.Шевченко― Он заработал деньги. Он был экономистом этого военного завода в Каспийске…

О.Журавлева― И членом Совета Федерации.

М.Шевченко― Это уже потом он стал. То есть первая составляющая – это олигарх. Вторая составляющая – Керимов – это мусульманин, и одно из достойных лиц российского политического ислама, который включен, в том числе, в истеблишмент России, в российский бизнес. Он является фронтменом переговоров, в частности, с исламским миром, движения туда. Я считаю, что выведение его из этой игры – это удар по внешней политике России. Я уверен, что он какие-то деликатные поручения Путина наверняка выполнял.

О.Журавлева― Почему тогда лично Путин не обратился к Макрону с этим?

М.Шевченко― Мы не знаем, обратился, не обратился. Они нам не обязаны докладывать о всех этих заявлениях. Потом, я думаю, что Путин, изучая ситуацию… вообще, непонятна позиция российской прессы, которая не заступается за Сулеймана Керимова. Так вот в целом, будем откровенны, фона заступничества после первых этих криков из Совета Федерации больше нет.

О.Журавлева― При чем здесь пресса? Я имею в виду официальные лица…

М.Шевченко― Либеральная пресса, допустим, очень как бы относится… как бы чуть ли не улюлюкает, что арестовали Керимова. Керимов же считается путинским олигархом. Он откликался на просьбы Путина, давал деньги по просьбам Путина вот на мечеть, допустим…

О.Журавлева― Ну, хорошо, да. И, столько, реакция вполне закономерна…

М.Шевченко― Поэтому для наших либералов арест Керимова – это как бы удар по Путину.

О.Журавлева― А для остальных? «Комсомольская правда».

М.Шевченко― Остальные ничего не понимают, они не знают, кто такой Керимов. Для них это какой-то дагестанец олигарх. Это я знаю, кто такой Керимов. Я там бываю в Дербенте. Знаю людей, которые его знают не только как олигарха, а как дагестанцы и мусульманина, которые о нем отзываются как о порядочном человеке лично просто, в личных контактах.

Я как бы могу прорваться через этот имидж олигарха, который на Сейшелы, на Мальдивы летает на суперджетах. Может, ему аллах – я скажу тоже по-исламски – может быть, ему аллах сейчас послал как бы лишить всего имущества. Потому что он достойный человек. Может, ему сказал: «Все это нажитое – это все пыль, это все ничто. Важен только ты и твое отношение со Всевышним, Сулейман. И вот, сейчас, когда, может быть, у тебя все отберут, и ты будешь страдать, может быть, ты поймешь, что не богатство составляет человека, а твой иман и твой инят, то есть твоя вера и твои намерения», — так по исламу говорят. Может, ему специально как достойному человеку Всевышний посылает такое испытание, понимаете? Есть же такой хадис пророка.

О.Журавлева― То есть, может быть, это и к лучшему.

М.Шевченко― Что кого Всевышний любит, тому он посылает серьезные испытания. Для Керимова это серьезное испытание. Был бы он для Всевышнего фигурой неинтересной и незаметной, то, может быть, он не послал. Есть такой хадис, как пророку пришел один человек. А пророк в это время был болен. И он спросил: «Ты чего там?» И пророк кашлянул. И человек спросил: «Что это ты сделал?» Тот сказал: «Я кашлянул» — «А что такое кашлянул?» — «Я простудился». – «А что такое простуда?». И тогда пророк сказал: «Воистину, этот человек будет в безднах ада. Его спросили: «Посланник Аллаха, скажи мне, этот человек неизвестен ничего плохим. Он никого не изнасиловал, не грабил, не убивал». – «Понимаете, Бог его настолько не любит, что даже такое маленькое испытание как насморк не послал в его жизни». А Сулейману посылается такое большое испытание.

О.Журавлева― Но его в застенках пока никто не мучает.

М.Шевченко― Все-таки его держали в СИЗО. Это неважно. У него могут отобрать очень большую сумму денег, программа все его состояние. Если ввоз 750 миллионов будет доказан, то штраф будет в четырехкратном размере. Это практически все, чем он обладает сейчас. Может, Всевышний хочет его всего лишить, чтобы наделить чем-то. Такое же духовное измерение этой ситуации тоже возможно.

О.Журавлева― У нас заканчивается время, вы про Иерусалим ничего не успели сказать.

М.Шевченко― Иерусалим должен быть свободным, независимым и принадлежать всем народом. Он не может быть столицей никакого государства. Это важнейшая точка на земном шаре. Он должен быть под международным контролем. И он не может быть столицей ни Израиля, ни каких-то других государств. Он должен быть столицей единой Палестины и Израиля. Я выступаю против концепции двух государств. Я выступаю за одно демократическое государство с равными правами для всех, там проживающих: евреем, мусульман, христиан, друзов и так далее.

О.Журавлева― Это Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго!

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