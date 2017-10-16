'Вопросы к интервью
16 октября 2017
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Время выхода в эфир: 16 октября 2017, 19:08
в гостях: Константин Ремчуков Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Комментарии

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topotuschkin 16 октября 2017 | 19:08

Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: кадровая политика Кремля просто удивительно хаотична, несистемна, суматошна, неудачна и попросту бездарна. Да фигня на самом деле, а не кадровая политика. Да и слухи о талантливости калужского губера Артамонова тоже ну очень сильно преувеличены.
Озеленение кадров, тля...

vezdehod 16 октября 2017 | 19:09

Владимир Владимирович "Ввёл" свои санкции против своего другана Ына, но - как они будут выполняться.?

vezdehod 16 октября 2017 | 19:19

Владимир Владимирович наплевал на все Международные соглашения и СПОКОЙНО проглотил сопредельную территорию Крым.и теперь. даже и не думает его отрыгнуть обратно.
Дядя Трамп такого себе позволить не может - Конгресс и Сенат сидят на его шее.

topotuschkin 16 октября 2017 | 19:20

vezdehod: Клуб "Валдай-Болтай" еще продолжает свою работу?
Родина гибнет, а они все речугами исходят-страдают-наизнанку выворачиваются?
Они все эти свои бессмысленные словопрения про распятого мишку с вырватыми когтями-клыками называют серьезной созидательной работой?..

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