'Вопросы к интервью
16 октября 2017
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Время выхода в эфир: 16 октября 2017, 17:08
в гостях: Михаил Фишман Михаил Фишман журналист
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Комментарии

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topotuschkin 16 октября 2017 | 17:08

Выдержит ли сервис "Телеграм" этого несносного расейскаго штрафа ажно в 800 тыс. руб.?
Почему так мало?
Почему не 8 млрд?..

vezdehod 16 октября 2017 | 17:19

"Новая газета" делает своё Дело честно. но вот другие Издания засунули свои перья себе. в задницу

patrik33 16 октября 2017 | 17:19

Не знаю, по кайфом ли сейчас Мишка Фишман или нет, но за сегодня он уже второй кокаинист в эфире "Эха Москвы" - утром в "Развороте" был наркоман Павлик Каныгин, всё свой нос теребил.

vezdehod 16 октября 2017 | 17:26

Андрей Турчак ТОРЧИТ в "Едрёной России" плотно и его невозможно оттуда выдернуть.

patrik33 16 октября 2017 | 17:27

Когда Фельгенгауэр задаёт Фишману вопросы, то она так старается и строит такие рожицы, изображая, в частности, участкового Е.Винокуровой, что становится похожа на третьесортную актрису Ташкентского театра юного зрителя.

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