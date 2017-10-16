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topotuschkin
16 октября 2017 | 17:08
Выдержит ли сервис "Телеграм" этого несносного расейскаго штрафа ажно в 800 тыс. руб.?
Почему так мало?
Почему не 8 млрд?..
vezdehod
16 октября 2017 | 17:19
"Новая газета" делает своё Дело честно. но вот другие Издания засунули свои перья себе. в задницу
patrik33
16 октября 2017 | 17:19
Не знаю, по кайфом ли сейчас Мишка Фишман или нет, но за сегодня он уже второй кокаинист в эфире "Эха Москвы" - утром в "Развороте" был наркоман Павлик Каныгин, всё свой нос теребил.
vezdehod
16 октября 2017 | 17:26
Андрей Турчак ТОРЧИТ в "Едрёной России" плотно и его невозможно оттуда выдернуть.
patrik33
16 октября 2017 | 17:27
Когда Фельгенгауэр задаёт Фишману вопросы, то она так старается и строит такие рожицы, изображая, в частности, участкового Е.Винокуровой, что становится похожа на третьесортную актрису Ташкентского театра юного зрителя.
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Комментарии5
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topotuschkin 16 октября 2017 | 17:08
Выдержит ли сервис "Телеграм" этого несносного расейскаго штрафа ажно в 800 тыс. руб.?
Почему так мало?
Почему не 8 млрд?..
vezdehod 16 октября 2017 | 17:19
"Новая газета" делает своё Дело честно. но вот другие Издания засунули свои перья себе. в задницу
patrik33 16 октября 2017 | 17:19
Не знаю, по кайфом ли сейчас Мишка Фишман или нет, но за сегодня он уже второй кокаинист в эфире "Эха Москвы" - утром в "Развороте" был наркоман Павлик Каныгин, всё свой нос теребил.
vezdehod 16 октября 2017 | 17:26
Андрей Турчак ТОРЧИТ в "Едрёной России" плотно и его невозможно оттуда выдернуть.
patrik33 16 октября 2017 | 17:27
Когда Фельгенгауэр задаёт Фишману вопросы, то она так старается и строит такие рожицы, изображая, в частности, участкового Е.Винокуровой, что становится похожа на третьесортную актрису Ташкентского театра юного зрителя.