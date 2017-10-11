'Вопросы к интервью
11 октября 2017
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Время выхода в эфир: 11 октября 2017, 17:08
в гостях: Александр Баунов Александр Баунов журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Ведущий: Алексей Соломин
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Комментарии

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vezdehod 11 октября 2017 | 17:10

С любых сторон Дмитрий Уточкин (Медведев) останется Премьером на очередной Шестилетний срок.

chapter_2 11 октября 2017 | 17:20

Для сведения А.Баунова: политик — это гражданин уполномоченный законом принимать решения, обязательные для исполнения государством.

vezdehod 11 октября 2017 | 17:27

chapter_2:
Для сведения А.Баунова: политик — это гражданин уполномоченный законом принимать решения, обязательные для исполнения государством.
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Политиков до хрена. а Государство одно и оно Не обязано, Обязательно, эти решения.выполнять.

nstawrogin 11 октября 2017 | 17:22

В России КарнегУ ну очень-очень любят и почитают

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