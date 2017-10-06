О.Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Пашина. И в нашей студии – общественный деятель Ирина Хакамада. Здравствуйте!

И.Хакамада― Здравствуйте!

О.Пашина― Сейчас у нас, в Москве идут обыски в штабе Навального и на складе его агитационной продукции. Вчера были обыски у сотрудников «Открытой России». Это такие акции устрашения? Кого и зачем?

И.Хакамада― Это продолжается, по-моему, на протяжении всех последних лет, когда Навальный сильно активизировался и начал создавать уже целые региональные сети. Поэтому это естественно – то, что происходит.

О.Пашина― То есть он активизируется – и власти активизируются.

И.Хакамада― И они активизируются. Вы знаете, они все активизируются до какого-то момента, а дальше не активизируются.

И.Хакамада: Много ребят пострадало. А Алексей каким-то образом все время на плаву

О.Пашина― Как это?

И.Хакамада― Ну вот Навального периодически сажают. Он призывает периодически к митингам, которые отказываются регистрировать, как и в ближайшую субботу. А народ, молодежь бодро говорит: «А мы все равно выйдем». А потом кого-то сажают и очень серьезно. А в момент акции его каждый раз арестовывают, и он сидит 20, 30 дней, как получится.

О.Пашина― Говорят, что вот его арестовывают, поэтому народу приходит меньше. Хоть так бороться с этими акциями. А если бы не посадили, он бы там присутствовал – пришло бы больше. Эффективно, правильно действуют?

И.Хакамада― Я не знаю, это какой-то черный ящик. Вообще, я впервые в жизни такую игру вижу, и я не понимаю ее законов. У Алексея сидит брат. Но, видно, сидит мужественно и спокойно. Поэтому они о чем-то договорились по-мужски, что Алексей продолжает делать то, что он делает. Но очень много ребят пострадало. А Алексей каким-то образом все время на плаву. Напрашивается только один вывод: значит, его активность вот эта буйная и раскачивание в разные стороны электората кому-то выгодна. Потому что, ну что? Если такая свирепая власть…

О.Пашина― Посадить надолго.

И.Хакамада― Посадить надолго как многих его соратников — и на 4, и на 5 сроки и так далее. Нет, идет какая-то игра кошки с мышкой. Так что мышка на какой-то веревочке.

О.Пашина― А такие общественные акции как способ добиться регистрации на выборах, он эффективен, по-вашему?

И.Хакамада― Да никогда! Ну, и сам Алексей не дурак, он понимает, что никто его не допустит.

О.Пашина― А зачем он тогда это делает? Просто для этой активизации общественного сознания?

И.Хакамада― Я сказала: кто-то дергает за веревочки. Кто – я не понимаю. Я не обвиняю его, что это Кремль. Больно это мучительно. Это что за игра такая? Тем более, брат все равно сидит. Я не понимаю, какая стратегия всей этой команды. Потому что они же ни с кем не объединяются, то есть все равно сами по себе. Поэтому это очень странная история. Но в целом, если убрать жертвы и риски, то, конечно история полезная, потому что люди оживляются, и таким образом, у них возникают хоть какие-то гражданские чувства, они перестают быть зомбированными крепостными.

О.Пашина― Но шансов, что завтра выйдут люди на улицу, и это как-то повлияет и Навального зарегистрируют кандидатом, по-вашему, шансов таких нет?

И.Хакамада― Нет.

О.Пашина― Вы сказали про объединение. Ксения Собчак написала обращение к Навальному. Как вам эта история?

И.Хакамада:Основания – то, что Кремль везде следик оставляет и есть теперь у всех

И.Хакамада― Ой… Ксения Собчак написала публичное письмо, которое по содержанию можно понять… там есть часть справедливого, часть, может быть, субъективного, неважно – на то оно и личное письмо — имеет право. Но по духу этого письма, оно написано таким образом., что никто никогда не согласится после такого письма на какое-либо сотрудничество, не то что Навальный, но даже пушистый белый хомяк.

О.Пашина― А зачем тогда делать такое предложение, которое невозможно принять?

И.Хакамада― Да, от которого легче отказаться… Самопиар, наверное, какой-то. Плюс этот ответка. Они же друг другу ничего не прощают. Он же не даосисты, и не как я – цзен-буддист, — которая всех уже простила: делайте, что хотите, вот можете грязью меня обливать – мне вообще… Они борются. Потому что Навальный тоже, вместо того, чтобы… Она же сама его обвинила: «Если тебе не нравится, что я, может быть, пойду на президентскую кампанию, буду официально пытаться зарегистрироваться, то тогда, почему ты не позвонил, а сразу же начинаешь использовать мое имя, чтобы позиционировать еще раз себя?» Она дала ответку.

О.Пашина― А вот в этой пикировке, на ваш взгляд, кто выиграл – он или она?

И.Хакамада― В этой пикировке, как вы говорите, Навальный выигрывает не благодаря своим словам и ответкам – они всегда у него достаточно агрессивны, и к этому все привыкли – а он выигрывает благодаря тому, что он действует, а все остальные пытаются вначале где-то что-то договориться, а он просто действует – действует жестко и наотмашь.

О.Пашина― А вот эта версия о том, что Ксения Собчак может пойти на выборы, может стать спарринг-партнером Путина, на ваш взгляд, имеет под собой какие-то основания, или это тоже такая игра для оживления политического пейзажа?

И.Хакамада: У Собчак должен быть арт-проект современный, а с другой стороны, политический

И.Хакамада― Основания – то, что Кремль везде следик оставляет и есть теперь у всех. Даже либералов обвиняют в этом – что бы ни произошло, либералы только и занимаются изучением: за этим стоит Кремль и не Кремль, — и что доходит до абсурда. В случае с Ксенией, если ее зарегистрируют, то, конечно, есть такие подозрения. Это связано с многими факторами. Это связано с тем, что она, в общем-то, в политику поиграла, но закончила, а потом стала и журналистом, и главным журнала L'Officiel, ведет какие-то гламурные вечера и какие-то тусовки у олигархов. Ну, как бы воспринимается как яркая, сильная, умная личность, но при этом не совсем политик. И тогда возникает подозрение: неполитика регистрируют, а политика не регистрируют, значит, Ксения – это игрушка. А если игрушка, то тогда можно дать денег на эту игрушку, таким образом, это дело даже проспонсировать.

У меня идея была другая: чтобы Навальный, Ксения и всё объединились в одном.

О.Пашина― Но они не могут, как показывает практика последних лет – никак не могут.

И.Хакамада― Да нет, я имею в виду не в политике.

О.Пашина― А как? Поженились, что ли? А как еще?

И.Хакамада― Чего? У нее ребенок родился недавно, а Алексей обожает свою семью.

О.Пашина― А как объединиться можно, если не в политике?

И.Хакамада― Есть другой проект. Идея, с одной стороны, Ксении Собчак, что должен быть арт-проект современный, а с другой стороны, политический. Я считаю, что в этом случае регистрироваться не надо. И тогда все на этом объединятся. Показать в виде шоу, в виде клипов, в виде всяческих соревнований, приколов, в общем, такой, знаете, арт — как должны проходить выборы на самом деле. И никому не регистрироваться и за это не биться. Все равно не зарегистрируют. А зато такой модерн-арт, что называется, он очень популярен среди молодежи и интеллектуалов. Это бы охватило очень много людей, включая передвижные выставки. А самое главное – никаких жертв. То есть все ловят фан, но через фан получают реальное знание о другом мире.

О.Пашина― Но это такой больше просветительский и образовательный проект, а в результате президент все равно Путин.

>И.Хакамада: На почве арт-проекта объединиться легче

И.Хакамада― Ну и что? Давайте рассуждать логически. Включаем левое полушарие. Там просветительский, то есть работа на будущее, а здесь что, в результате будет не Путин или кто-то другой от Кремля, а будет кто: Ксения Собчак или Навальный президент? Ну, не смешите меня. То есть, получается во втором случае – спектакль с трагическими жертвами, причем и жертвами пиара, то есть и Ксению обложат грязью и так далее.

На почве арт-проекта объединиться легче. У все свои дела, каждый делает свой проект: Навальный тусует на улицах, Явлинский зарегистрирован уже будет точно, он уже в истеблишменте всего на свете, и тех и других. Он играет в свою игру ради себя, эти играют в свою игру. А здесь могут все поиграть, включая и рок-певцов и спектакли, и как этот самый… Ефремов со своим…

О.Пашина― «Гражданин поэт».

И.Хакамада― «Гражданин поэт». Здесь много столько всего, вообще…

О.Пашина― А власть такое, вообще, разрешит?

И.Хакамада― А не надо спрашивать разрешения. Передвижные площадки. Всё поют, танцуют…

О.Пашина― Несанкционированная акция.

И.Хакамада― Чего?

О.Пашина― Собрание людей больше трех.

И.Хакамада― В здании, делайте это в клубах… Туда будет биток.

О.Пашина― Здание – там что… как у нас сейчас любят – минировать, эвакуировать.

И.Хакамада― Да ладно вам! Ну, заминировали вас сегодня – чего, вы умерли все?

О.Пашина― Концерты отменяют, выставки обливают бог знает чем. Тоже опасное дело – арт-проекты.

И.Хакамада― Нет, если хотите быть в безопасности, тогда лучше умереть Тогда точно все будет тихо и спокойно.

О.Пашина― Это «Особое мнение» Ирины Хакамады. Мы вернемся через несколько секунд.

О.Пашина― Режиссер Андрей Звягинцев сегодня призвал власти прекратить преследование сторонников Навального и допустить его до выборов президента. Я, почему об этом вспомнила – он пишет там: «О каком достоинстве может идти речь, когда тебе предлагают выбирать одного из одного?» И спрашивает: «Чего боится власть, почему она так боится политической борьбы, когда понятно, что все ресурсы у нее и исход предрешен и известен?»

Вот тоже… хорошо, пусть будет политическая борьба как перформанс. Тем не менее, и этого боятся. Почему?

И.Хакамада― Они готовы на перформанс, но с неопасными людьми, поэтому Ксению Собчак бы зарегистрировали. С Навальным – нет. Это уже не перформанс. То есть Навальный – это уже угроза.

О.Пашина― Понятно. Еще к деятелям искусства. Нину Масляеву отпустили под домашний арест из СИЗО. Понятно, что дело это продолжает шиться, несмотря на свою абсурдность. Как, на ваш взгляд, в чьих интересах это всё происходит?

И.Хакамада― Не понимаю. Ну, просто не понимаю. Говорили, что это конфликт между Кириллом Серебренниковым и министром культуры. Но министр культуры сам огребает по полной так, что в больницу попал со своей диссертацией.

Поэтому я не знаю, что происходит. Но точно так же… Поклонская: с одной стороны, все ее обзывают всяческими словами, но кому-то тоже это нужно, с этой «Матильдой». Развернули в одну сторону. Теперь все официальные власти вплоть до Жириновского начинают другое. Теперь показывают премьеру, депутаты смотрят… Вот кому?.. Я думаю, что это информационный шум. Потому что надо чего-то придумать…

О.Пашина― Информационный шум, как правило, отвлекает внимание от чего-то важного и существенного. От чего тогда?

И.Хакамада: Если ты хочешь быть свободным, не подходи близко ни к кому при государстве

И.Хакамада― У нас есть, от чего отвлечь.

С другой стороны, как мне объяснили, Кирилл Серебренников пострадал не за «Гоголь-центр», в котором сейчас всё стало блистать и вплоть до международных премий, а еще за эти деньги, которые он получал в свое время на свои все художественные проекты, благодаря лоббированию того же Суркова, и подписывал всё Путин. Поэтому вообще ничего не понятно. Я не знаю.

Мне только в голову приходит одно: может, случайно кому-то на пятку наступил. Потому что когда мне пишут в Фейсбуке: «Деньги-то там… черти как ими распоряжались…». Никто не разбирается в механизме, как выдают государственные деньги. Это очень длинная история. Спектакль надо уже делать – деньги не поступают. Там столько хитростей. Стимулируют откаты низшие чины, и пока ты кэшем ничего не отвалишь, ты ничего… В общем, это так всё сложно, это такой клубок…

Единственное, что меня расстраивает… Кирилл бы, может быть, не был таким известным… Причем он не радикалом был, вы знаете. Он балансировал. Он просто свободный творец, хотел себя выражать, но очень аккуратно. Он не увлекался прямо жестко политикой. Но если ты все-таки хочешь быть свободным, не подходи близко ни к кому при государстве…

О.Пашина― И ничего не бери.

И.Хакамада― Даже если они твои друзья. Не бери. Вот мне сто пятьдесят раз чего только не предлагали. Не надо. Вот вообще ничего не надо. Да, не будет такой славы. Ну и что? Ты же творец. Зато у тебя есть свобода.

О.Пашина― Но если это такой сложный, запутанный клубок экономических проблем…

И.Хакамада― Когда ты получаешь государственное финансирование.

О.Пашина― …то зачем настолько абсурдные обвинения в том, что не существует спектакля, который видели сотни и сотни людей?

И.Хакамада― Бардак-с. НРЗБ Ничего не могут склеить. Не один Серебренников существует – куча.

Но вы же видите, даже с отоплением что получилось, да? Отопление включили 1 октября. Все мучаются в холоде. Вот постепенно в этот раз давление снизили, потому что вдруг погода потеплела, решили экономить. Снизили давление – по половины квартир не доходит. До меня, наконец, вчера дошло – полквартиры. Счастье! Одна батарея все равно… Давления не хватает. И прямо работяга встретил меня, говорит: «Как у вас?» Я говорю: «Вот одна батарея не работает». Он говорит: «Ну, снизили давление». У нас бардак везде. Просто вот мелочь…

И.Хакамада: Центру все время не хватает. Но при таком уровне коррупции всегда будет не хватать

Или, например, вы же видели встречу короля Саудовской Аравии? Когда трап остановить… Такие понты… От короля зависит столько всего — прямо главный козырь в борьбе с США. Ну, ребята, можно на эти десять минут – он же старенький – чтобы этот трап, эти ступеньки двигались, раз вы решили из почтения к его возрасту сделать движущийся трап. Ну, это о чем? Вы скажете, что это заговор, что это ИГИЛ? Это наш бардак-с.

Так и здесь. Вот назвать причину черт знает какую… Потому что поленился и не залез, вообще, в материал.

О.Пашина― А вот эти отставки губернаторов, которые у нас называют уже «губернаторопадом», — это что: бардак или попытка навести порядок? Или Путин хочет показать, что он хороший – бояре плохие? Вот он сейчас плохих всех уберет, поставит хороших.

И.Хакамада― Нет, ну это уже сто пятьдесят раз показывалось.

О.Пашина― А они все хуже и хуже.

И.Хакамада― Да, а они все хуже и хуже. Нет, две причины, я считаю. Первая причина главная: в государстве не хватает средств бюджетных федеральных для поддержки фактически унитарной бюджетной системы. Она не федеративная. Всё из центра забирается, потом перераспределяется, то есть нет одноканальной системы. Вот мы получили налоги: это вам, а это нам и всё, и в регионах остается как минимум 50%. Нет, этого нет. Почему? Потому что центру все время не хватает. Но при таком уровне коррупции всегда будет не хватать.

И стоит задача – поднять уровень жизни в регионах, потому что уже беда: этих денег просто не хватает конкретно. А, с другой стороны, заправляют губернаторы, которые привыкли по старинке лоббировать, умасливать, ходить, торчать, ныть, просить… И поэтому их меняют на тех, кто показал самостоятельность. Как молодых, это уже волна молодой технократии, он меняет элиту управленческую везде. Первый колокольчик – это вот Кириенко. А даже там, где немолодые, берут тех, кто, наверное, может с этой задачей получше справиться.

Потому что вот эти все ребята, они лояльны, они готовы на коленях стоять и ноги мыть и воду выпьют, но только денег не достанут, не вырастят у себя.

О.Пашина― А может, проще дать побольше перед выборами?

И.Хакамада― Нету их! И так уже направо и налево… У нас чемпионат мира по футболу. Окупится он через два года, а сейчас-то чего — одни траты.

О.Пашина― Как для человека, не разбирающегося в экономических тонкостях, для меня вот эта смена губернаторов – это, прежде всего, свидетельство того, что плюют на избирателей. Избиратели выбирали губернаторов, а один человек взял так – пык-пык-пык! — и всех повыбросил.

И.Хакамада― Это уже давно происходит, лет 12. Ну, вы что? Нет. И вторая версия абсолютно абсурдная, я ее просто оглашаю.

О.Пашина― А вдруг она правильная?

И.Хакамада― А вдруг, знаете… Сейчас вот хаос, всё что угодно. Что вообще, может, не пойдет на выборы, и готовит преемника и губернаторов, которые быстренько сработают на этого преемника.

О.Пашина― А кто это мог бы быть?

И.Хакамада― Вот это я не знаю. Я сказала, что это версии идиотская, но всё бывает в этой жизни. В нашей России на политическом олимпе, по-моему, только идиотизмы начинают расти.

О.Пашина― То есть даже нет никаких предположений, кто бы мог бы срастись с губернаторами?

И.Хакамада― Нет, предположения… перебирайте кого угодно. Да кто угодно. Любой губернатор продвинутый и верный. Любой Медведев…

О.Пашина― Опять Медведев?

И.Хакамада― А почему нет? Ну, если мы в абсурд играем. Какая разница, если наплевать на всё, а народ всё это хавает? Пусть хавает дальше.

О.Пашина― Хорошо. Про Украину хотела еще поговорить. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Там Россию назвали страной-агрессором. Что обещали, они так и сделали. И про временно оккупированные территории там всё прописали. Это зачем? Это вот просто, чтобы Западу объяснить, что происходит на востоке Украины?

И.Хакамада― Когда победил Трамп, то Россия – Украина опасалась этого – надеялась, что Трамп все-таки будет искать компромисс, не будет так жесток, как демократы. Потом его обложили все ребята вокруг – институты, СМИ – его сломали. И сейчас даже посол в России — это человек он жестких взглядов. Ну и Порошенко хочет этот успех закрепить, чтобы как бы дальше продолжить себе возможность изолировать уже Россию от Украины полностью. Но все равно этим вопрос Донбасса не решишь. Они могут принимать какие угодно указы, но этот огонь будет тлеть, и люди будут мучиться.

И.Хакамада: В нашей России на политическом олимпе, только идиотизмы начинают расти

О.Пашина― А что же делать? Хорошо, они принимают указы. В Кремле говорят, что это декларация и она неприемлема. А делать-то что? Запад устал. Трамп, чем он там сейчас занят? – Северной Кореей.

И.Хакамада― Ну, как что делать? Теневые, непубличные бесконечные переговоры – три стороны как минимум.

О.Пашина― А третья – кто?

И.Хакамада― Америка.

О.Пашина― А Америке сейчас, вообще, интересен этот вопрос? Судя по тому, чем занимается Трамп, там Украина вообще не фигурирует.

И.Хакамада― Трамп – это не Америка.

О.Пашина― Так.

И.Хакамада― Это Путин – Россия. А Трамп – не Америка. Там много кто интересный занимается Украиной.

О.Пашина― Про Нобелевский комитет и премию мира международной компании по отказу от ядерного оружия присудили сегодня…

И.Хакамада― Да, целому движению.

О.Пашина― Мне не очень понятно, зачем награждать организацию, которая ничего не решает, ничего не может?

И.Хакамада― Мира нету. Все друг с другом воюют. Поэтому нашли компромисс: за светлое будущее, – называется.

О.Пашина― Почему такой странный компромисс? Просто организация, которая привлекает внимание. ООН не может ничего сделать с запретом ядерного оружия. А это кто? Зачем? Это беспомощность?

И.Хакамада – Оон― это международный политический институт. Ему все равно премию дать не могут. А это граждане, которые объединились, и не имея с этого ничего, не будучи приближенными к власти, вот стремятся… призывают. Ну, за то, что люди имеют гражданскую позицию. Ну, нет героев. Если бы кто-нибудь остановил хоть какую-нибудь войну, он бы тоже получил. Но все войны развиваются дальше.

О.Пашина― Понятно, что в свете событий с Северной Кореей, эта тема актуально.

И.Хакамада― Да как будто этому северокорейскому прекрасному мальчику не плевать на все эти движения.

О.Пашина― Нет, ему-то плевать. Мне интересно, как, по-вашему, будет развиваться ситуация? Ну вот. Трамп – как он… «человек-ракета», а тот его как… «безумный старик»…

И.Хакамада― Да не кинет он. Северная Корея не кинет водородную бомбу ни в кого.

О.Пашина― Зачем они тогда проводят свои ́эти испытания – нервируют соседей?

И.Хакамада― Они шантажируют и выцыганивают после этого свои интересы какие-то.

О.Пашина― Их шантаж удастся, как вы думаете? Или пошантажируют-пошантажируют, ничего не получат – ну и ладно?

И.Хакамада: Официальный Мадрид должен садиться за стол переговоров и искать консенсус

И.Хакамада― Нет. Что-то получат, а чего – мы не знаем. Почему? Потому что все цивилизованные страны и вменяемые прекрасно понимают, к чему приведет любой ядерный взрыв.

О.Пашина― Но вы же говорите, он не кинет. Тогда все понимают, что это шантаж, это блеф. Зачем тогда давать?

И.Хакамада― Есть страхи. Япония все равно боится, потому что угрожают, прежде всего, азиатским странам.

О.Пашина― Это особое мнение Ирины Хакамады. Мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― Ирина Хакамада. Хорошо, что есть перерыв, потому что за это время мы выяснили про короля Саудовской Аравии, что трап был не наш — король привез его с собой.

И.Хакамада― Да. Оператор нам сообщил, и потом все подтвердилось, что два трапа привезли арабы и сами проверяли — другими самолетами заранее привезли – как они работают. Легче уже стало, понимаете, легче. Есть у России, вообще, шансы и свет в конце тоннеля.

О.Пашина― Я не про Россию сейчас хочу. Я про Каталонию, этот референдум, всю эту вот…

И.Хакамада― Бузу?

О.Пашина― Бузу, да. Кто там прав, по-вашему: каталонцы, испанцы? Кстати, испанские власти извинились за действия полиции.

И.Хакамада― Конечно. Когда мы ссылаемся на европейский опыт, то вот это очень плохой пример. Тогда, получаются, когда выходят на несанкционированный митинг у нас, и вот если в кровь дубинами не бьют и не валят, — это уже да, мы европейцы. То есть это было безобразие.

А по поводу референдума… Это штука тяжелая, конечно. Понятно, что референдум совершенно нелегитимный. Понятно, что там голосовал кто хотел, сколько угодно раз и черт знает как. Это было чистое любительство. Списки лежали только у организаторов, никаких официальных списков не существовало. В общем, такое было шоу.

Но неправа как бы официальная Испания в том плане… Это, понимаете, повтор опыта с Грузией и с Украиной. Ребята, ну, надо заранее находить какие-то другие варианты договоренности внутри страны. Надо предупреждать ситуацию.

Потому что каталонцы боролись за независимость, они богатая область, у них свои традиция, своя история. Испания, вообще, сложная страна. Там много – и басков и так далее – и темперамент у них яростный. Поэтому надо было садиться и все эти годы, хотя бы последние 10-20 лет, вести переговоры, какой автономии им не хватает: может быть, бюджетной, может, они хотят жить вот как каждый штат в США, чтобы у них была свой судебная система и так далее. То есть выстраивать… Вы же знаете, Испания – унитарное государство, не федеративное.

Поэтому когда каждая страна имеет право на самоопределение, тут уже все превращается в битву. Потому что вот мы федеральное государство, но когда Чечня захотела выйти, мы применили всё то же самое, хотя называли себя федеральным. А здесь — вообще официально унитарное.

Поэтому сейчас единственный способ всех утихомирить — перед всеми извиниться…

О.Пашина― Что-нибудь пообещать.

И.Хакамада― Нет, не пообещать. Я короля знаю, я с ним даже общалась как-то. Он очень интересный и умный человек, бывший военный. Учился, по-моему, в Оксфорде и так далее, в общем просвещенный. И, соответственно, власть… Надо садиться за круглый стол — искать консенсус.

О.Пашина― А Каталония готова к этому, или она уже раздражена?

И.Хакамада― Конечно, готова. Любая человеческая эмоция длится 12 минут, а любое раздражение любой республики или страны продлится, знаете, 12 месяцев, а то и меньше. Люди устают. Каталонцы очень веселые, живут богато. Им хочется, вообще, получать кайф от жизни.

О.Пашина― То есть они провели этот референдум, выпустили пар…

И.Хакамада― А потом опять проведут, как шотландцы. И так далее. Это будет история повторяющаяся. Поэтому официальная Испания, официальный Мадрид должен садиться за стол переговоров и искать консенсус, иначе дальше будет усиливаться развал внутри страны. И предсказать эти последствия невозможно. Вот из-за того, что Грузия в свое время с Абхазией и с Южной Осетией не договорились, не нашли компромисс – потеряли. Все остальные воспользовались.

Украина. Надо было все время искать компромисс и переходить от унитарного государства к федеративному. Нет!

О.Пашина― Сегодня пришла новость о том, что правительство Испании утвердило постановление, упрощающее порядок переноса юридических лиц из Каталонии в другие регионы страны. Это все-таки на тот случай, если Каталония объявит независимость, и испанские власти как-то к этому готовятся?

И.Хакамада― Нет, это ладно, пусть они готовятся, но, я думаю, что все-таки это европейцы, а европейцы умеют договариваться. Поэтому сегодня прогнозировать события, исходя из опыта прошлого, бесполезно. Сегодня каждый будет реагировать по-своему, и каждый день мы будем получать совершенно странные события.

Обидно другое – что мы в России никаких событий не получаем. Они здесь стали однотонные: кого-то посадили, кого-то арестовали…

И.Хакамада: Это Путин – Россия. А Трамп – не Америка

О.Пашина― Обыски, аресты.

И.Хакамада― И всё. А где большие события, такие, чтобы мозг взорвался. Я не говорю о полете Гагарина, я не человек советский, что нам главное подвиги, но какое-нибудь событие, например, легализовали криптовалюту.

О.Пашина― Скорее, наоборот.

И.Хакамада― И ввели ее официально как платежное средство, как, наверное, в Швейцарии и Японии. Это событие. Это ведь всколыхнет весь рынок и коснется каждого, потому что там всё проще. В криптах всё проще: вы можете покупать кучу всего на свете и занимать этим одну секунду. А там такие события будут много раз.

О.Пашина― Но у нас такое событие, можно сказать, московского масштаба – это волна минирования – самая масштабная за последние дни…

И.Хакамада― Ну, она в одном ряду… очередная страсть…

О.Пашина― А что вот это такое? Что вдруг началось? Зачем, кто всё это делает? Понятно, что это не городские сумасшедшие.

И.Хакамада― Нет. Это запланированный такой телефонный терроризм, направленный и на все регионы России, не только на Москву. Это происходит везде.

Но здесь только два варианта может быть: или это кто-то будоражит хитрым способом ситуацию перед президентскими выборами, то есть дискредитирует власть в глазах народа, что она не может обеспечить ту самую пресловутую стабильность, безопасность даже в этой области; или это, действительно, один из способов не ИГИЛ, а что-то такого в этом роде расшатывать ситуацию типа… были грузовики… Но, в России вроде не было. Были ножи. В России это тяжелее. Сейчас спецслужбы проверяют очень серьезно.

— «А давайте попробуем самым невинным способом доводить их до ручки». Я более близка к первой версии.

О.Пашина― Чтобы вызывать недовольство людей?

И.Хакамада― Что люди не могут при сегодняшней власти получить даже элементарную безопасность, притом, что их постоянно во всем ограничивают: то проверяют… то в аэропорту куча полиции, то там, то здесь, то дороги перекрывают, везде стоят, везде тебе всё запрещено… Это вот мы, россияне, уже привыкли, а вообще, люди из других стран прямо говорят: «У вас как-то вот… тяжело». Даже из стран постсоветских. Те же самые ребята – вот грузины говорят: «Приедешь – каждую секунду у тебя проверяют документы».

В другие страны приезжаешь — даже в Украину, Грузию, Азербайджан – тебя никто вообще не трогает. Ну, что же такое творится-то? И в Питере то же самое, везде. И при этом безопасности нет. Поэтому, мне кажется, что вот это — цель. И авторами и исполнителями этого мероприятия могут быть кто угодно.

О.Пашина― А в чьих это интересах? Чья политическая сила нагнетает это недовольство?

И.Хакамада― Если берем первую версию – мы сейчас не утверждаем…

О.Пашина― Берем первую версию. Люди взбешены всеми этими историями…

И.Хакамада― Ну, полно есть людей, которым не нравится режим.

О.Пашина― Но потом же их нужно направить куда-то в своих интересах…

И.Хакамада― Кого?

О.Пашина― Вот этих недовольных людей. Вот их взбесили, эвакуировали…

И.Хакамада― Вы их никуда не может направить. Это не митинги…

О.Пашина― А зачем их тогда так раскачивать?

И.Хакамада― Чтобы просто пошли на выборы и сказали…

О.Пашина― За стабильность или наоборот?

И.Хакамада: Навальный просто действует – действует жестко и наотмашь

И.Хакамада― Пошли на выборы и написали за другого кандидата или не пошли…

О.Пашина― Опять же, кто это может быть?

И.Хакамада― Не знаю. Вы всё по лицам хотите знать, да?

О.Пашина― Мне хочется понять, в чьих интересах.

И.Хакамада― Сегодня структуризировать до такого уровня невозможно. Есть сети, есть интернет…

О.Пашина― То есть это какие-то тайные противники Путина, которые хотят, чтобы…

И.Хакамада― Вы тоже открыли, вообще, Америку! «Тайные противники»…

О.Пашина― Ну, кто – Навальный, что ли, звонит и минирует? Нет же?

И.Хакамада― При чем тут Навальный?

О.Пашина― Ну кто у него там – Зюганов, Жириновский традиционные соперники?

И.Хакамада― При чем тут эти ребята? Есть большой мир. Мы сейчас в агрессивной позиции к Западу. Поэтому везде полно всякого разного, включая и русских.

О.Пашина― Загадочная история. Очень много вопросов, просят пояснить про реновацию. Спрашиваю, как, на ваш взгляд, это все-таки афера или нет? Может ли она накрыться медным тазом? Обманут нас или не обманут? Будет ли всё так, как обещали?

И.Хакамада― Как обещали, не будет, но что-то сделают. Потому что многие люди от этого выигрывают. Им совсем тяжело жить в этих лачугах. А кто-то проигрывает. И там до смешного доходит. Я знаю, что на Войковской постановили снести пять старых хрущевок, а шестую не тронули.

О.Пашина― Почему? А может, жильцы проголосовали против?

И.Хакамада― Нет.

О.Пашина― И жильцы проголосовали за?

И.Хакамада― Да.

О.Пашина― И все равно оставили?

И.Хакамада― Нет, оставили. Хрен его знает… Ну, по Струкацким, понимаете? У нас понедельник всегда начинается в субботу, только со знаком минус. Я говорю: 50 на 50. Нельзя теперь давать точные формулировки: это черное – а это белое. Это касается всей Москвы: кому-то выгодно, кому-то невыгодно. Но власти все это точно выгодно. Там прямо бабки идут потоком. Весь бюджет финансируется: то на один проект, то на другой. Мы без конца все улучшаем.

О.Пашина― Тогда уж о наших московских делах в заключении: на завтрашний митинг идти, не идти?

И.Хакамада― Это совесть и желание каждого.

О.Пашина― А формально, я никак не могу разобраться, Навальный прав или неправ, когда он говорит, что «нам подали заявку – нам не ответили, альтернативного места не предложили, значит, мы имеем право идти туда, куда хотим»? Это правильно или нет?

И.Хакамада― Как революционер, он прав. Революционеры всегда действуют вне закона. Он еще вначале заявочку подает, поэтому он прав. Но как человек, которого каждый раз сажают, и он, может быть, в некомфортных условиях, но сидит в полной безопасности и призывает прорву народа пойти и, вообще, рискнуть своей головой – не знаю. Революционеры, вообще, об этом не думают. Поэтому выходит чаще всего народ, который настроен революционно, и терять ему нечего.

О.Пашина― И про нежелательных лиц я еще хочу спросить. Тут Международный культурный форум планируется в Санкт-Петербурге. Тут списки ходят, кого нежелательно приглашать: Сокуров, Акунин, Фекла Толстая…

И.Хакамада― А Фекла-то тут при чем?

О.Пашина― Вот я тоже не очень понимаю, почему.

И.Хакамада― Ведет на канале «Культура» приличную какую-то, умную передачу… По-моему, это хрень…

О.Пашина― А не пригласят. Раз список пришел – всё.

И.Хакамада― Так знаете, не приглашают и многих. Не потому, что они в запрете, а потому что просто… Сокурова точно не пригласят: он с Явлинским конкретно в оппозиции. Поэтому он ушел чуть-чуть в политику. Кто еще?

О.Пашина― Акунин.

И.Хакамада― Ну, Акунин вообще эмигрировал, поливает власть с утра до вечера – с чего его будут приглашать. Мы же все-таки не в Швейцарии живем. А Фекла Толстая – я не знаю, каким образом ее занесло туда. Может, просто забыли. Она не такая персона, чтобы о ней помнить.

О.Пашина― Но потом вспомнили и решили не приглашать.

И.Хакамада― Да не вспомнили.

О.Пашина― А как?

И.Хакамада― А что, она в списке?

О.Пашина― В списке.

И.Хакамада― А если в списке лажа интернетская? Кто-нибудь проверял?

О.Пашина― Проверяли.

И.Хакамада― Кто?

О.Пашина― Сергей Пархоменко.

И.Хакамада― Да?

О.Пашина― Да.

И.Хакамада― Ну, ладно. В общем, сочувствую Фекле Толстой. И Акунин и Сокуров, я думаю, спокойно себя чувствуют.

О.Пашина― Это особое мнение Ирины Хакамады. Всего вам доброго, и до свидания!

И.Хакамада― Пока!