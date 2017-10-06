К. Ларина― Приветствуем вас. Это программа «Особое мнение». Здесь ведущая Ксения Ларина и Николай Сванидзе как обычно по пятницам отвечает на мои и ваши вопросы, дорогие друзья. Последнее событие, которое касается, хотя у нас все события как всегда из мира криминальной хроники: суды, расправы, обыски, аресты. Об этом мы будем говорить.
Н. Сванидзе― Это ваш выбор, Ксения.
К. Ларина― Да. Наша страна.
Н. Сванидзе― Вот приехал король Саудовской Аравии. Это не криминальная хроника. Пожалуйста.
К. Ларина― Подожди, еще не вечер.
Н. Сванидзе― Президент выступал перед учителями. Это не криминальная хроника. Вопрос выбора.
К. Ларина― А то, что касается моего выбора, то, конечно, сегодняшняя новость о переводе Нины Масляевой, одного из главных фигурантов театрального дела, дела «Седьмой студии», ее переводят под домашний арест. Этого добивались давно адвокаты. Но тут важный момент, что это ходатайство было со стороны следователей. А не со стороны адвокатов. Все-таки другое. Поэтому, конечно, суд удовлетворил. Обычно ходатайства следователей всегда удовлетворяют в отличие от адвокатских. И вот с сегодняшнего дня она под домашним арестом. Это знак чего? Это акт гуманизма или что-то другое за этим кроется?
Н. Сванидзе― Для этой несчастной женщины это хорошо, я рад за нее. Потому что не юный человек. И нездоровый и так далее. А для Серебренникова это, по-видимому, плохо. Потому что, как я понимаю, называя вещи своими именами, ее держали для того, чтобы из нее, понимая, что у нее проблемы со здоровьем, что она как раз тот человек, на которого можно давить, дети и так далее. И на нее давили. И, по-видимому, из нее что-то выкачали. Уж правду ли, неправду ли – это другой вопрос. Но то, что хотели, из нее выкачали. То есть то, ради чего ее держали, на нее давили, это получили. А, получив, отжав ее, отпустили на все четыре стороны.
К. Ларина― Пока еще не на все четыре стороны. И мы еще не знаем, чем это закончится.
Н. Сванидзе― Ну, конечно, ее на крючке держат. Она фигурант. Но, в общем, по-видимому, она на данный момент интереса больше не представляет. И не представляет не потому что она держалась как кремень, а потому что от нее все получили. Но к ней какие могут быть претензии. К ней претензий никаких нет.
К. Ларина― Там действительно было чем, наверное, пугать человека. Потому что стоит напомнить, что у нее была судимость по похожей статье. И был запрет на работу на руководящих должностях, которые отвечают, несут материальную ответственность. Поэтому, конечно, наверное, там были свои рычаги, механизмы управления. Но тут стоит вспомнить, сколько раз адвокаты подавали это же ходатайство, обосновывая это как раз тем, о чем ты говоришь. И тяжелым состоянием здоровья, психологическим состоянием. И возрастом, и, в конце концов, что человек не является социально опасным. И собирается сотрудничать со следствием. Тем не менее, суд не удовлетворял.
Н. Сванидзе― У нас выбирают меру пресечения – арест – не потому что подозреваемый социально опасен. И не потому что он может скрыться. А именно на этой мере настаивает, как правило, следствие. Потому что к человеку, который находится в тюрьме, легче применять все, что можно применить. Чтобы выкачать из него информацию. Просто на него легче давить. Потому что когда человек сидит дома, даже под домашним арестом, на него давить сложно. Физически сложно. А когда сидит в тюрьме – физически очень просто. Вот и всё.
К. Ларина― Алексей Малобродский сидит столько же, сколько и Нина Масляева. С 19 июня. Четыре месяца. И он единственный на сегодня фигурант этого дела, который остается под стражей. В камере. Он не дает никаких показаний. Он не отказывается сотрудничать со следствием. Но отказывается как он говорит сам оговаривать своих товарищей.
Н. Сванидзе― Он не дает те показания, которые от него ждут. По-видимому. Поэтому он продолжает там сидеть.
Н.Сванидзе: К человеку в тюрьме легче применять все, что можно применить. Чтобы выкачать из него информацию
К. Ларина― Можно сегодня что-то сказать определенное о финале этого дела. Во всяком случае. Я не требую от тебя приговор угадать…
Н. Сванидзе― Слава богу.
К. Ларина― Но хотя бы по твоим ощущениям, это закончится до выборов. Или протянется дальше.
Н. Сванидзе― Не знаю. Во-вторых, до выборов, ты имеешь в виду до весны. Не знаю. Я думаю, что процесс, связанный с делом Серебренникова, никаких электоральных последствий ни в ту, ни в другую сторону не имеет. Серебренников с мировым именем режиссер, но он не имеет какой-то массовой известности. Массовой популярности.
К. Ларина― В стране? Внутри страны.
Н. Сванидзе― Ну конечно. Он же не популярный какой-нибудь комедийный актер, условно говоря.
К. Ларина― Ты думаешь, если бы посадили Филиппа Киркорова, то народ встал за него горой.
Н. Сванидзе― Нет, не встал бы горой. Во всяком случае, интересовался бы его судьбой, так или иначе. Кто-то бы злорадствовал, кто-то бы сочувствовал. Но интересовались бы. А здесь подавляющей массе избирателей абсолютно плевать на судьбу Кирилла Серебренникова. Поэтому думаю, могут держать сколько угодно.
К. Ларина― А что тогда для избирателей имеет значение?
Н. Сванидзе― Для избирателей? Для среднего избирателя имеют значение цены в магазинах, зарплаты, пенсии. Цены ЖКХ. Это для него имеет значение, для него имеет значение конкретика его жизни.
К. Ларина― Напрямую ты считаешь, зависит от рейтинга Путина? Рейтинг Путина от этого зависит напрямую?
Н. Сванидзе― Он напрямую, может быть, не зависит. Но косвенно зависит. Потому что сначала начнут возмущаться местными властями, потом просто абстрактно, что же такое делается. А потом, конечно, это стрелка начнет переводиться в головах людей и на высшее начальство. Тем более что промежуточные звенья – с этим плохо. Потому что если бы все у нас избиралось, если бы все власти всех уровней у нас избирались, тогда можно было бы ждать, что ответственность будет перенесена на муниципалитет, на город, на регион, на кого угодно. А в данном случае, поскольку всех назначает президент, это всем известно, то это будет достаточно быстро перенесено лично на него, разумеется. Ну, через премьер-министра, премьер-министра, предположим, схарчат, один, другой, третий раз. Все равно мимо президента это все не пройдет. Разумеется. Народное настроение. Есть способы перевести стрелку вообще в другую плоскость. Какая-нибудь победоносная война. Это уже делалось. Маленькая победоносная война.
К. Ларина― В этом смысле Украина какое место занимает?
Н. Сванидзе― Вот именно: занимала решающее.
К. Ларина― А сейчас?
Н. Сванидзе― Сейчас в меньшей степени. Потому что надоела уже эта тема. Невозможно, когда главная и единственная тема в ряде общественно-политических программ это главная тема, а в некоторых единственная. Ну, сколько, народ, естественно, устает от этого. А ничем ее заменить нельзя. Ее и Сирия не может заменить, потому что все-таки Сирия не Украина. В том, что касается отношений людей, интереса к ней. А кто еще может быть. Никто. Ну, Белоруссия. Но это я так абстрактно говорю. А, естественно, всегда в таких случаях какие-то знаки внешних побед, внешних успехов, особенно если удастся убедить в том, что это мы на самом деле не какую-то шавочку маленькую победили, а это мы побеждаем Америку. Нашего главного геополитического оппонента. С которым, людей уверяют достаточно долго, что вся суть современного мирового движения состоит в борьбе добра и зла. То есть нас с Америкой. И если мы продолжаем бороться и побеждать, тогда можно даже стерпеть и снижение уровня жизни. Но это нужно все-таки людям продемонстрировать достаточно наглядно.
К. Ларина― То есть он должен победить Америку?
Н. Сванидзе― Нет. Победить Америку, прямо скажем, достаточно сложно. Но чтобы возникло такое впечатление, что мы побеждаем Америку. Это да. Это, конечно, было бы распрекрасно.
К. Ларина― Вообще кампания какая-то скучная рисуется пока президентская.
Н. Сванидзе― Пока что никакой нет. Так он поэтому и не заявляет о том, что идет в президенты.
К. Ларина― Пока не придумали.
Н. Сванидзе― Ну конечно, не придумали фишку. Не придумали ту искру, которая разожжет эту кампанию. Искры нет. Нужно что-нибудь или кто-нибудь. Кто сделает ее веселой. Потому что пока что мухи дохнут.
К. Ларина― Именно. Но даже не кто-нибудь, а может быть что-нибудь. Потому что недаром мы часто вспоминаем, то маленькая победоносная война, то что там еще придумают, то какое-то мощное разоблачение или показательный широкий процесс.
Н. Сванидзе― Сейчас ищут, я читал, правда ли, что Поклонскую уговаривают…
К. Ларина― Чтобы она пошла?
Н. Сванидзе― Забыть про «Матильду».
К. Ларина― И пойти в президенты.
Н. Сванидзе― Или если она не хочет забывать про «Матильду», то с «Матильдой», вернее с анти-«Матильдой» на знамени пойти в президенты.
К. Ларина― Но ты уверен, что именно этого хочет наш главный кандидат. Чтобы превратить выборы в фарс. И на фоне как бы этого фарса верхом на «Матильде» вот так вернуться в Кремль.
Н. Сванидзе― Верхом на «Матильде» это какие-то уже эротические фантазии.
Н.Сванидзе: Процесс, связанный с делом Серебренникова, электоральных последствий ни в ту, ни в другую сторону не имеет
К. Ларина― А у нас страна такая.
Н. Сванидзе― Это я считаю оскорблением религиозных чувств. Намеки неизвестно на что и на кого. Но это мы, пожалуй, оставим за скобками это предположение.
К. Ларина― Я думаю, вряд ли он хочет, чтобы кампания была веселой и зажигательной.
Н. Сванидзе― Насчет верховой езды. Но, во-первых, я ни в чем не уверен. Но пишут и мне это представляется одним из вариантов. Потому что Поклонская и за нее проголосует несколько процентов отмороженных активистов.
К. Ларина― Ага. Поклонская, Собчак и Владимир Путин. Обалдеть просто. Цирк и клоуны.
Н. Сванидзе― Но он сразу, во-первых…
К. Ларина― Ему хорошо.
Н. Сванидзе― Во-первых, весело. Во-вторых, он сразу абсолютно становится умеренным.
К. Ларина― Серьезным человеком.
Н. Сванидзе― Респектабельным, разумным. Нормальным человеком, за которого все, кто боятся вот этих радикалов, они пойдут голосовать. Имеет право на существование.
К. Ларина― Ну ладно, посмотрим, время еще есть. Еще можем пофантазировать. Не это еще привидится. Программа «Особое мнение». Ксения Ларина ведущая, Николай Карлович Сванидзе наш ответчик сегодня. А за что Навального опять мочат? Кому он мешает? Это что прям такой страх внушает. Я этот вопрос повторяю каждый раз, когда что-то случается. Что случилось опять? Кому он угрожает?
Н. Сванидзе― Я думаю, что ничего нового не случилось. Но его мочат, потому что, во-первых, он раздражает. Просто на чисто эмоциональном уровне. Потому что не все решения, которые принимаются в стране, рациональны. Очень многие эмоциональны. Тем более что как уже неоднократно я говорил в этой студии, институты не работают, работают конкретные люди. А людям свойственны эмоции. Он раздражает. Потому что он ведет себя резко и так далее. И вроде с ним сладу нет. Вот он не понимает русского языка. То его там хулиганы зрения лишают, то посадят на пару-тройку недель. А он не понимает. Ну не понимает человек. А принимать более жесткие меры вроде не готовы пока, слава богу. Может, будут готовы, не знаю.
К. Ларина― Сейчас совсем будет глупо, если жесткие меры.
Н. Сванидзе― Сейчас в любом случае вряд ли, я не хочу никого ни на что провоцировать. И никого ничем пугать. Но сейчас те меры, которые принимаются в отношении Навального, они межеумочные. То есть его с одной стороны вроде бы пугают, а с другой стороны не сильно пугают. Ну что такое 20 дней для политика, который идет напролом. Который говорит, что он хочет стать президентом. Имеет право. Любой гражданин РФ имеет право хотеть стать президентом. И стремиться. Конституция разрешает.
К. Ларина― Я думаю, если суммировать все его 20 и 15 суток, там уже внушительная получится…
Н. Сванидзе― Но не настолько внушительная, чтобы его окончательно отвлечь от идеи стать президентом. Поэтому, видимо, решение не принято. Но, поскольку у нас чем дальше, тем больше как я вижу, доказать это сложно. Хотя можно было бы попытаться. По совокупности того, что мы видим. Чем дальше, тем больше вожжи государственного управления переходят в руки силовых структур. А у них свое представление о прекрасном. То я думаю, что дальше, если будет меняться отношение к тому же Навальному, и вообще к любым нормальным альтернативным реальным живым выборам, оно будет меняться не в сторону либеральную, а в сторону запретительную. Это мне совершенно очевидно. Мы видим это вообще по всему, что происходит. Казалось бы, перед выборами президент еще не заявил даже о своем участии, нужно как-то продемонстрировать, что у нас выполняется Конституция, что у нас расцветают все цветы.
К. Ларина― Что я президент всех россиян.
Н. Сванидзе― Да, и так далее. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим такое достаточно энергичное завинчивание гаек…
К. Ларина― Похоже даже на зачистку уже. Ты вспомни обыски в «Открытой России», которые наблюдали…
Н. Сванидзе― Их вспоминать даже не надо, они проходят сейчас практически.
К. Ларина― Просто вспомнить кадры жуткие, которые снимала компания РЕН-ТВ, когда пришли с обыском к Тимуру Валееву. Ты видел?
Н. Сванидзе― Видел.
К. Ларина― Это что такое. Это к кому пришли, к убийце и насильнику. К маньяку? К террористу.
Н. Сванидзе― Вот я и говорю: завинчивание гаек. Это показательные выступления. Демонстративные выступления. Это не зачистка, это запугивание.
К. Ларина― То есть у них руки совсем развязаны похоже.
Н. Сванидзе― У них — у кого?
К. Ларина― Силовых структур.
Н. Сванидзе― Они управляют государством.
К. Ларина― Они уже наверное разрешения не спрашивают…
Н. Сванидзе― Это я не могу тебе сказать. У меня они точно не спрашивают разрешения.
Н.Сванидзе: Малобродский не дает те показания, которые от него ждут. По-видимому. Поэтому он продолжает там сидеть
К. Ларина― Ну, мне кажется, что-то изменилось. Можно, конечно, в нюансах этого извините меня за выражение разбираться, не скажу чего, но, тем не менее, что-то изменилось. Понятно, что мы уже не первый раз наблюдаем кампании по зачисткам. Когда начинают кидаться то на одну оппозицию, то на другую. То на «Парнас», то на Навального, то на «Открытую Россию». Но что-то изменилось.
Н. Сванидзе― Изменилось. Потому что я читаю, что какой-то вице-губернатор Санкт-Петербурга, не помню сейчас его фамилию заявил, что, я читал открытое письмо, подписанное моими уважаемыми старшими коллегами правозащитниками Алексеевой, Пономаревым и Борщевым, и там это по-моему было. Далек от мысли, что они это сочинили сами. Надо полагать, нет. Что какой-то вице-губер Санкт-Петербурга сказал, что мы не разрешали, и не будем разрешать у себя Навальному никаких митингов, шествий и так далее. Я не дословно цитирую, но близко к тексту. И не собираемся. И не будет этого. Ну что это такое. Это в принципе антиконституционное высказывание. А Конституции есть, как известно 31-я статья. Где сказано, что обязаны разрешать. В каком случае можно не разрешить? Если в данном месте в данное время это произойти по каким-то уважаемым причинам не может. Тогда предлагаются другие варианты. По месту и времени. Немедленно причем. А если человек говорит «нет, мы не будем разрешать», – это человек просто использует российскую Конституцию известным образом. Вот и всё. И нормально, и можно как выясняется. Я что-то не слышал, чтобы к нему пришли с обыском. Или даже чтобы к нему бы какой-то запрос из прокуратуры. А это чиновник государственный. Высокого уровня. Вице-губернатор крупного субъекта федерации. И вот мы же видим, по-видимому, руки в достаточной степени развязаны. Это очень серьезный вопрос. Вот кстати вопрос о соотношении Конституции, того, что в ней написано и правоприменения реальных действий это серьезнейший вопрос. И, конечно, будет встреча совета по правам человека с президентом, она намечена на достаточно обозримое будущее.
К. Ларина― К концу года?
Н. Сванидзе― Я надеюсь, что раньше. И там надо задать этот вопрос и, естественно, он будет задан.
К. Ларина― Потому что, судя по тому, что происходит, когда ты за этим следишь, ты понимаешь, что следующий шаг действительно именно такой, как ты рассказываешь со слов этого вице-губернатора. Что следующий шаг просто либо отмена, либо замена этой статьи. Или обоснование какое-то для того, чтобы в принципе запретить всяческие проявления гражданской активности на улице. Митинги, акции.
Н. Сванидзе― Нет, давайте, ребята, тогда отменим Конституцию или перепишем ее. Для этого есть свой путь. Законный. Он трудный. Но он существует. И Конституция это очень уважаемый документ, но тоже не вечные скрижали. Замените. Перепишите. Скажите, что нельзя, запрещено. Митинговать можно только тем, кто поддерживает руководство, поддерживает власть. А оппозиционерам нельзя. Выборы желательно чтобы были тоже безальтернативные. Надо это все записать и тогда все будет законно. Пока на данный момент это неконституционно и незаконно. Потому что Конституция это главный закон нашей страны. Основной закон.
К. Ларина― Зато что приветствуется. Поскольку 7 октября не простой день, а это день рождения Владимира Путина, мало этого – в этом году это юбилей Владимира Путина. Вот Валенрий Соловей политолог и публицист собрал целый список в фейсбуке всяких торжеств, посвященных юбилею Путина. По регионам. Проведение молодежного флешмоба с исполнением песни «Мой лучший друг — президент Путин». Выставка художественных работ, посвященная президенту. Автомотовелопробег или спортивная пробежка, проведение спортивных соревнований по видам спорта, любимых президентом. Дзюдо, хоккей. Высадка праздничной аллеи президента – 65 саженцев. Демонстрация в кинотеатре фильма режиссера Стоуна о президенте Путине. Аудитория – школьники. Участие в праздничной телеэстафете от региона к региону. И он подчеркивает, что ни слово не выдумано. Составлено по информации из разных регионов.
Н. Сванидзе― Особенно мне нравится 65 саженцев. Это мило в контексте нашего разговора. Ну, это все, конечно, замечательно. Я думаю, что это одна из причин тех эмоций, которые испытывают профессиональные ребята к Навальному…
К. Ларина― Он сюда не вписывается никак.
Н. Сванидзе― Потому что он назначил шествие на день рождения Путина. Конечно, это вызов. Они это восприняли как вызов и они на него соответствующим образом отвечают. А вообще все то, что ты сейчас перечислила, я думаю, что это далеко не все, что можно найти. Это свидетельствует об определенной атмосфере в стране. У меня в свое время батюшка мой по окончании исторического факультета, он не хотел особенно светиться, хотя бы фронтовик, у него вроде все было в порядке с биографией, но к тому времени еще Сталин был жив, отец не был реабилитирован. Поэтому он держал низкий профиль, он по окончании истфака ни одного предложения не принял, он хорошо учился, которое бы обещало ему более яркую карьеру. Но более опасную. Потому что нужно было тогда как-то светиться. А он пошел в политехнический музей экскурсоводом. И вот там как раз 49-й год…
К. Ларина― Подарки.
Н. Сванидзе― Это было 70-летие Сталина, были подарки. И он был весь завален подарками Сталину из рисовых зернышек портреты разные. Ну все что, можно. Вот какие-то ассоциации возникают, конечно.
К. Ларина― Чтобы уж далеко не ходить, до перерыва успею тебя порадовать, Коль. Монографию «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина» презентовали в Абакане. Презентация была приурочена к 65-летию президента России. Учеными архивистами были выявлены ранее неизвестные биографические данные о прямых предках Владимира Путина до седьмого колена, а именно: метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки, хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.
Н.Сванидзе: Не все решения, которые принимаются в стране, рациональны. Очень многие эмоциональны
Н. Сванидзе― Вообще это все абсолютно холопские традиции нашей страны. Абсолютно холопские многовековые традиции нашей страны. И каждый конкретный руководитель может либо их разжигать и приветствовать, либо относиться к ним нейтрально и таким образом позволять, что сейчас и делается. Либо их пресекать. Но мало кто имеет достаточно характера для того. чтобы их пресекать.
К. Ларина― Это может только сам себя человек пресечь. Кто это будет пресекать-то? Помнишь, как Сталин пресекал. Это в известной книжке иностранного автора описано. «Москва. 37-й». Когда он сказал: это не я, это любят…
Н. Сванидзе― Ну любят меня, что поделаешь.
К. Ларина― Так что тут вопрос. Поэтому я думаю, что в любом случае, если даже спросить у Владимира Владимировича Путина, он скажет…
Н. Сванидзе― Может, он не в курсе именно таких конкретных проявлений. Но в любом случае что-то, конечно, в таких случаях надо знать. Ну, это некрасиво.
К. Ларина― А ты бы в какой акции хотел бы поучаствовать?
Н. Сванидзе― Из этих? (смеется).
К. Ларина― Саженцы тебе понравились. Ну хорошо, это Николай Сванидзе. Мы перейдем к следующим темам после перерыва. Программа «Особое мнение». Несколько минут отдыха.
НОВОСТИ
К. Ларина― Возвращаемся в программу «Особое мнение». По поводу Нобелевской премии мира, которая сегодня вручена движению «За отказ от ядерного оружия». Почему именно вокруг этой премии всегда возникают самые горячие споры и вообще есть целая кампания, которая требует ее отмены как факта. Премии мира.
Н. Сванидзе― Там неизбежны очень сильные проявления субъективизма. Но они вообще неизбежны при присуждении Нобелевской премии. Скажем, когда присуждают…
К. Ларина― Научные открытия.
Н. Сванидзе― Научные открытия еще ладно, потому что здесь есть какие-то объективные критерии, эксперты могут оценить. А когда скажем, оценивается литературное произведение, литературный талант человека, ну бог его знает. Это очень субъективно. Хотя, конечно, Льва Николаевича Толстого от Старикова можно отличить. Но в принципе это очень субъективно.
К. Ларина― Вокруг Алексиевич сколько было боев. Споров.
Н. Сванидзе― Но Нобелевская премия мира здесь уж совсем субъективна. И мы знаем несколько примеров за последние десятилетия, когда присуждение премии мира вызывало очень большие вопросы. Начиная с того, когда она была присуждена по теме палестино-израильского конфликта.
К. Ларина― Арафату.
Н. Сванидзе― Большие вопросы у всех это вызвало. Потому что человек очевидно, с террористическим бэкграундом, и тут Нобелевская премия мира. Большие вопросы были по поводу присуждения Бараку Обаме. Потому что ну, человек не успел еще…
К. Ларина― Только вошел
Н. Сванидзе― …«а» сказать, только вошел действительно, как известный персонаж известной комедии. А уже Нобелевскую премию мира. Ну хорошо, она была воспринята как аванс, причем даже не ему, а скорее американскому народу за то, что выбрали темнокожего президента. Предположим. Но вообще вопросов много. Очень много. И каждый раз много вопросов. За что. Тут можно организации, можно человеку.
К. Ларина― По-моему, ЕС чуть ли ни вручали.
Н. Сванидзе― Да, настолько широкий спектр возможностей. Что можно заподозрить здесь и какую-то даже коррупционную составляющую и все, что угодно. А премия почетная. Какие люди ее получали. Андрей Дмитриевич Сахаров получал. Мать Тереза получала. Это действительно люди высшего мирового класса. Бывает по-всякому.
К. Ларина― Несколько вопросов от наших слушателей. +7-985-970-45-45 номер sms. То, что на сайт пришло. Илья, наш доблестный слушатель из Ярославля: как вам кажется, почему российские власти открещиваются от пленников, как на Украине, так и в Сирии?
Н. Сванидзе― Это проблема. Очень серьезная проблема. На мой взгляд, постыдная. Это же называется все гибридная война. Мы же вроде как нигде не воюем. Мы на Украине не воюем. Ну не воюем мы там. Кто там воюет. Там воюют местные ополченцы оружием, которое отняли у украинцев и купили в сельпо. И заблудившиеся танкисты наши и спецназовцы. Еще кто-то. Ну в принципе это пахнет бредом, которым мир обмануть невозможно. Потому что мир сам хитрый, его фиг обманешь. Он сам кого хочешь, обманет. А у нас внутри это проходит. Но, тем не менее, это наша официальная позиция. Вот ручонки вот они.
К. Ларина― Их там нет.
Н.Сванидзе: Эта война очень странная — с сохранением дипломатических отношений, с переговорами между двумя лидерами
Н. Сванидзе― Нет и все. А докажите обратное. Давно уже никто ничего не доказывает. Просто не верят. Но мы стоим на позиции как бы юридического прагматизма. Вот докажите и все. В Сирии, мы уже оттуда уходили, помнится мне. Мы выполнили все поставленные задачи. Встает вопрос: какие же задачи были поставлены. Ответ: поставленные задачи. Все. Неясно, какие выполнили, но мы оттуда уходили, но не ушли. И мы вроде как воюем там только авиацией, а на самом деле выясняется, что не только.
К. Ларина― Что и людьми тоже.
Н. Сванидзе― Да. И вот эти частные военные компании знаменитые, которые созданы для того, чтобы, они не могут быть созданы без ведома государственных наших структур очень серьезных. Так не может быть. У нас мимо государства чтобы кто-нибудь проскочил за границу и там воевал — это невозможно. Это просто физически невозможно. Значит, это создается при участии государства. Создается, чтобы обойти закон, у нас закон запрещает в принципе наемничество. Чистые наемники. Если человек едет в другую страну воевать за бабки, это называется наемник. Вот другого названия нет. Наемник может быть крутой парень. О нем можно фильмы снимать. Но он все равно наемник. А тут вот едут, я читаю один из этих людей, возможно уже покойных, я не знаю, может быть живых. Но от которых реально мы открестились. Он там говорил своему приятелю, сколько там платят у ЧВК Вагнера. Он назвал цифру 300 тысяч рублей. Хорошие деньги по нашим меркам. Да вообще хорошие. Если тебя не убьют, если тебя не изувечат, если тебя не возьмут в плен. А возьмут, извини, сынок, это война.
К. Ларина― И никто тебя вызволять не будет.
Н. Сванидзе― И никто как выясняется, не вызволяет. Потому что ты не числишься в вооруженных силах РФ. Ты вроде как сам по себе. Но сам по себе не может быть без ведома. Так не бывает. Значит, ему разрешили. Не просто разрешили, его спонсировали. Откуда берутся 300 тысяч одному этому человеку. Откуда берутся эти деньги у ЧВК Вагнера. Что, их печатает этот Вагнер. Откуда он берет деньги. Неизвестно. Значит, надо полагать есть такая тумбочка, в которую он залезает. Я могу догадаться, где эта тумбочка находится. И человек туда едет, ему выдается оружие. Потом они там что делают. Они же как-то согласовывают свои действия. Они что, просто пуляют от живота во все стороны. Они, надо полагать, выполняют какие-то задачи. Кто им ставит эти задачи. Кто ставит задачи Вагнеру.
К. Ларина― Значит, там есть какое-то командование.
Н. Сванидзе― Значит, есть общее командование, несомненно. Эти люди встроены в определенную систему ведения боевых действий. С нашей стороны, несомненно. Но если они попадаются, мы это видели на Украине. Это было ужасно, когда человек попадает в плен и вроде как им никто не занимается. Сам виноват. И вообще кто он. Он вообще сейчас в другом месте находится. Он в это время служит в другом конце нашей необъятной родины. А выясняется, что он там вовсе на Украине каким-то образом. И в плену. Не должна так уважающая себя страна поступать с людьми, которые воюют, так или иначе, за ее интересы.
К. Ларина― В Украине сегодня в Верховной Раде в первом чтении принят законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором официально де-юре эти территории Донбасса и юго-востока Украины, где, собственно, располагаются эти самопровозглашенные республики, они называются временно оккупированными территориями. И страна Россия в этом документе именуется страна-агрессор. Это что-то меняет, как тебе кажется в перспективе отношений.
Н. Сванидзе― Ничего не меняет.
К. Ларина― Это просто вещи называются своими именами.
Н. Сванидзе― Абсолютно. Для украинцев и официально и в огромном своем большинстве неофициально Россия это страна-агрессор. И они считают, если Россия всюду всем всегда говорит, что две стороны в данном случае воюющих это Украина и Донбасс, Донецкая и Луганская республики, это Украина всем говорит, и ей в данном случае больше верят в мире, что две воюющие стороны это Украина и Россия. Другой вопрос, что эта война очень странная. Это война с сохранением дипломатических отношений, это война с переговорами между двумя лидерами. С продолжением торговых отношений. Это гибридная война. Но это война. Так считают украинцы. У них для этого, конечно, есть очень серьезные основания.
К. Ларина― А как тебе кажется, задаю я такой вопрос, а если допустим, Украина ставит окончательно все точки над «и».
Н. Сванидзе― В смысле, какие точки.
К. Ларина― И разрывает дипломатические отношения с Россией. Называя ее страной-агрессором.
Н. Сванидзе― И что это изменит?
К. Ларина― Разрывая все торговые связи, все возможные связи. Исторгая со своей территории граждан РФ. Закрывая границы.
Н. Сванидзе― Что значит «исторгая граждан РФ».
К. Ларина― Там же есть граждане РФ, которые там живут и работают. И мы такие примеры знаем.
Н. Сванидзе― Ну и что это изменит в принципе?
К. Ларина― Вот я спрашиваю. Это что-то изменит?
Н. Сванидзе― Абсолютно ничего.
К. Ларина― Почему тогда они этого не делают? Почему Украина на твой взгляд соглашается с этим странным определением – гибридная.
Н. Сванидзе― Она с этим, как я понимаю, не соглашается. Она все время утверждает, что Россия страна агрессор и идет война. Разорвать все отношения не в ее интересах. По двум причинам. Во-первых, Украина гораздо в торговом экономическом отношении слабее России. И всякий раз, когда идет разрыв между странами сильной и слабой экономически, этот разрыв идет не в пользу слабой. Вот когда мы сейчас фактически объявили такое довольно жесткое эмбарго, потому что у нас ведь не потому товаров стало меньше и продуктов в магазинах, что мы под санкциями, а потому что мы объявили контрсанкции. Естественно, по нам это бьет сильнее, чем по объединенному Западу, потому что у нас несопоставимые экономические потенциалы. Точно также, если объявит нам такое эмбарго Украина, это ударит по Украине гораздо больше, чем по нам. Разумеется. А выигрыша никакого. Кроме того, огромная часть украинцев в России гораздо больше, чем россиян на Украине. Гораздо больше. Это ударит по ним. Это ударит по гражданам Украины. Это соответственно ударит по популярности украинской киевской власти. Разумеется. Когда все эти люди украинцы, граждане Украины, которые работают в России, вернутся злые, потеряв возможность приработка важного для них, к себе на родину, они Порошенко больше любить не будут за это.
Н.Сванидзе: У нас не потому товаров и продуктов меньше, что мы под санкциями, а потому, что мы объявили контрсанкции
К. Ларина― Это правда.
Н. Сванидзе― И, наконец, еще один фактор, это будет воспринято в мире как акт не вполне адекватный. Как акт неразумный и непросчитанный со стороны Украины. И это не усилит помощи Киеву со стороны мирового сообщества. По всем этим причинам они так не поступают. Я думаю, что и не поступят.
К. Ларина― А почему тогда просто не ввести миротворческие силы, о которых уже говорится сколько времени.
Н. Сванидзе― Куда?
К. Ларина― На эти территории.
Н. Сванидзе― На территории?
К. Ларина― Да.
Н. Сванидзе― А что значит на территории?
К. Ларина― Чтобы сохранить, обеспечить территориальную целостность страны.
Н. Сванидзе― Здесь есть два подхода. Один подход — украинский. И европейский. Другой подход наш.
К. Ларина― Нет, европейский и украинский.
Н. Сванидзе― Мы не позволим это сделать.
К. Ларина― Когда Николай Карлович говорит «мы» — это он не имеет в виду нас с ним. Вы понимаете.
Н. Сванидзе― Николай Карлович, когда говорит «мы», он имеет в виду руководство РФ. Естественно. Так вот, мы не позволим, потому что мы хотим, чтобы эти миротворцы были на границе Донбасса и Украины. А они хотят, чтобы миротворцы были на границе Украины и РФ. Чтобы они закрыли это постоянное окно свободное, через которое идут заблудившиеся танкисты, идет вся помощь и благодаря которому существует Донбасс. Как место на карте.
К. Ларина― Как горячая точка.
Н. Сванидзе― Как политический и военный субъект. Потому что его субъектность полностью зависит от помощи из Москвы. Если помощь из Москвы прервется, субъектность прекратится очень быстро. Потому что, естественно, они не смогут тягаться с Украиной, с украинским государством и украинской армией. Поэтому здесь два подхода, они никак не могут быть соединены. Никак. И точка здесь компромиссная никак не может быть найдена.
К. Ларина― Ну что же, на этом мы заканчиваем программу «Особое мнение». Пойдем сажать саженцы с Николаем Сванидзе. Пока.
Комментарии96
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topotuschkin 06 октября 2017 | 17:08
Свободу этому больному вредному старику Кабаеву!
Сделайте же ему подарок, наконец-то!..
mongol_2 06 октября 2017 | 17:08
Не устаю удивляться, господа. Знаете как понимают демократию истинные демократы правозащитной национальности? А вот:
Как провозгласил один из видных деятелей еврейского движения на съезде этих замечательных людей Э.Бронфман: «Я не устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а в защите сверхправ евреев от большинства».
Мы с вами наверное не доросли до понимания сверхлюдей, я вот сторонник народной демократии.
Вот к примеру, выводят на площадь, на лобное место Карлыча и спрашивают народ: - Что с ним сделать?
А народ и говорит: – 50 плетей ему и на историческую.
И я как “неправильный” демократ с удовольствием бы выполнил волю “неправильного” народа. С оттяжечкой, с азиатским азартом… думаю, все бы остались довольны, кроме Карлыча.
А когда наказание Карлыча подошло к концу, несомненно появится наша боевая подруга Оля и скажет свою коронную фразу: – Дай-ка ему ещё!
Вот такая демократия мне как-то ближе.
generator_idey 06 октября 2017 | 17:08
Не первый год , Калыч, наблюдаю здесь твои пятничные кульбиты и ужимки .
Скажи, плохо живёшь? Мало прилипло к твоим потным рукам, когда в девяностые лизал зады гусинским, березовским, ходорковским и смоленским. Служил пиар-прикрытием разграблению России твоими более прыткими соплеменниками.
Чем ты недоволен? За Русь-Матушку , которую ты ненавидишь до зубовного скрежета, сердечко болит?
Или за русский народ, который презираешь до глубины своей грязной душонки, ночи не спишь, в подушку рыдаешь?
Каковы, кроме финансовых, стимулы гнать это фуфло год за годом?
Мечтаешь о новом 17м , или 91м?
" Мы дали вам Бога, дадим и Царя"?
Вот это, кстати, больше всего похоже на истину. Если так, обломайся. Отсосёте....
mongol_2 06 октября 2017 | 17:10
27 сентября жители Калуги внезапно увидели огромный красный воздушный шар, на котором был изображен Иосиф Виссарионович Сталин.
Жители Калуги радостно фотографировали это грандиозное зрелище.
Где? Я спрашиваю, ГДЕ был Николай Карлыч со своей рогаткой? Опять спрятался? Вот так всегда!
Не исключаю, что попутные, добрые ветры донесут воздушный шар до Москвы… и Иосиф Виссарионович заглянет прямо в окно Карлыча.
В этот момент хорошо бы установить скрытую камеру на хате иЗторика… и понаблюдать за его конвульсиями.
«Какая ужасная смерть» (с).
mirandas 06 октября 2017 | 17:12
А почему мне не плевать на Серебренникова, если он ставит просто откровенную чернуху?
Мало того, еще и обворовывает бюджет при этом!
mirandas 06 октября 2017 | 17:17
Бред несут про выборы эти влюбленные хомячки в студии!
Сами придумывают и навешивают потом свои фантазии на власть.
mongol_2 06 октября 2017 | 17:18
mirandas:
Карлыч: - Надоела Украина…
Ну ещё бы… )) Карлычу надоело рассказывать про укродэмократию, про это цивилизованное государство, про “злую” Россию, которая оккупировала эту цеэвропейское недоразумение.
mirandas 06 октября 2017 | 17:22
mongol_2:
Карлыч такой неприятный в своем недоговаривании, в своем "и нашим и вашим"!
Фууу!(
mongol_2 06 октября 2017 | 17:31
Рассуждают про 7 октября, про марш миллиардов… Карлыч то понятно, не придёт, но подстрекать, это всегда. Тем и живёт.
Считаю своим долгом предупредить неразумных оппов:
Полиция собирается применить систему распознавания лиц для выявления каждого нарушителя во время незаконной акции оппозиции, запланированной в Петербурге на 7 октября, сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Система интеллектуального видеонаблюдения уже проходила испытания в ходе протестных митингов в Москве и ряде других регионов, передает 78.ru.
Согласно этой информации, система дает возможность выделить в толпе лицо каждого участника, а потом проверить их через аккаунты в социальных сетях.
Утверждается, что если участник несанкционированной акции хотя бы раз публиковал свою фотографию в Сети, программа обязательно его выявит. Со ссылкой на специалистов в области IT-технологий заявляется, что точность машины «уже доведена до 97%».
Опасность!
mirandas 06 октября 2017 | 17:37
mongol_2:
Неоднозначное отношение к премии мира?
А как иначе, если она присуждается таким миротворцам, как обамка, которого до этого и знать никто не знал!
Клоуны!
Авансом уже премии выдают!
Вот он авансом и разбомбил Ливию и Ирак.
mirandas 06 октября 2017 | 17:43
Пусть незалежная принимает все, что угодно!
Но только сунется она на Донбасс, огребет, как под Иловайском и Дебальцево.
mirandas 06 октября 2017 | 17:45
Опять про жрачку!(
Господи! Накорми ты этих хомяков сыром и хамоном, чтобы они успокоились! Они без них спать не иогут!
ded444 07 октября 2017 | 01:54
loading_01:
По теме импортозамещения. Мы собираемся привезти российские сыры в Голландию, дать их попробовать местным голландцам и сравнить их с голландскими сырами."- дурашка, ты думаешь кто-то захочет рисковать жизнью за деревянные российские рубли или будете платить вражеской валютой?
mongol_2 06 октября 2017 | 17:46
mirandas: А как иначе, если она присуждается таким миротворцам, как обамка, которого до этого и знать никто не знал!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Трюк просто на загляденье: никто не знал и вдруг сразу узнал, как о великом человеке.))
Клоуны – одним словом.
mirandas 06 октября 2017 | 17:49
mongol_2:
Не клоуны, а идиоты!))
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:04
mirandas:
Лукашёва. а ты хочешь чтобы премией награждали ветерана, который насиловал своего внука 5 лет ???
Миротворец-ветеран.
Ужасть !!!
nestor199 06 октября 2017 | 20:40
mongol_2: На каждом таком мероприятии ведется оперативная фото-видеосъемка, все пассивисты давно установлены. Их регулярно профилактируют, при профилактике они дают информацию на менее пассивных участников. Тех тоже профилактируют .............. . Нет нужды использовать машины - все хомячки знатные барабанщики.
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:02
mirandas:
Ты на себя посмотри, какая ты приятная.
Всю жизнь проходила в чёрной майке.
Придётся твоё фото выложить в твой позорной чёрной майке.
Вшивый ты бизьнесмен. если кроме майки не можешь купить себе нормальное платье.
Да и платье тебе подойдёт как корове седло.
Ты бабуля не гони.
Сванидзе нормальный мужик.
Умный, грамотный интеллигентный историк.
Тебе бы его знания.
Расскажи лучше всем. за что тебя пнули из школы, после чего ты носилась с баулами по рынку, приторговывая тряпками ???
Вшивый из тебя бизнесмен получился.
topotushkinn 06 октября 2017 | 18:35
mongol_2: Агент хитроумных неуловимых спецслужб Буркина-Фасо, само собой, как же-с!
А вот Россию вполне официально на международном уровне назвали "страна-агрессор" при явном одобрении всего международного сообщества.
Этак и до высокого звания "страна-изгой" рукой подать.
Зато уважаемый С. Шойгу давно уже совершенно внезапно для всех выступил и объявил, что гражданская война в Сирии закончилась.
А тут генералов разнесло минами и наших пленных домодедовско-ростовских казаков наловили.
Нестыковочка, однако...
permskii 07 октября 2017 | 07:01
topotushkinn: Бред...
mirandas 06 октября 2017 | 17:20
Следующие фантазии пошли по Навальному!))
Его власть боится, сладить с ним не может, клоуны смешные!
Никто его не посадят, если не посадили уже.
Изучите уголовный и гражданский кодекс, его уже должны были посадить с его условными и после этого тремя ( четырьмя) административными арестами.
Он никому не нужен!
Пусть этот клоун веселит хомячков
vezdehod 06 октября 2017 | 17:27
Николай Карлович...Зорька уже, мысленно, переписал российскую Конституцию и её предваряют в жизнь.
generator_idey 06 октября 2017 | 17:29
Папу с грустью вспомнил....
Яростного и неприменимого борца с СИОНИЗМОМ, как разновидностью НАЦИЗМА!
mirandas 06 октября 2017 | 17:32
generator_idey:
)))))
Щас еще домработницу свою вспомнит, тоже борцунью!))
vezdehod 06 октября 2017 | 17:37
Россия не позволит отменить Ядерное оружие - иначе ей придётся вернуть Абхазию, Осетию и Крым законным хозяевам.
topotushkinn 06 октября 2017 | 18:46
mirandas: Весь мир, вся Вселенная, все прогрессивное человечество только потешаются над такими трогательными и нелепыми чудаками и чудочками, как мирандас-пустатас, изо всех сил на все лады цитируя и перепевая все их перлы и шедевры нелепости, чудеса тупости и бессмыслицы, откровенно наслаждаясь и восторгаясь подобными крупицами абсурдизма, практически невозможными и немыслимыми в нормальной жизни.
Вот, только в путинских ретортах и колбах выращиваются такие совершенно улетные гомункулюсы и птицы-говоруны, не отличающиеся умом и сообразительностью...
mihan 07 октября 2017 | 09:08
topotushkinn: «Ветхий завет» упоминает два вида наследственного или семейного проклятия. Семья может быть проклята до 3-го или 4-го рода, либо самый тяжелый вариант – до 7-го колена.
Путин -это седьмое? Ужас!!!!
topotushkinn 06 октября 2017 | 18:28
mirandas: Отчего же? Отнюдь.
В этом отношении крайне показательна история правления Б. Ельцина, начиная именно с 22.08.1991 г.
У настоящих сил реального народно-демократического освободительного движения тогда просто не хватило действительно эффективных и влиятельных рычагов, способных усилить отрезвляющее, благотворное, креативное и созидательное воздействие на хрипуна, удавленника, фагота, типичного прораба, цекиста и обкомовца Б. Ельцина. Вот кто его заставил удариться в конфронтацию с Верховным Советом, расстрелять Парламент, начать бездарную чеченскую войну, выдвинуть именно Путина, а не Степашина, Примакова-Лужкова, Немцова?
На самом деле никто не знает, а реально знающие никогда не скажут...
topotushkinn 06 октября 2017 | 19:10
mirandas: На самом деле нынешние кремлевские весельчаки по своим замашкам и повадкам отжима и рейдерского захвата в режиме якобы "безобидного спора хозяйствующих субъектов" - чисто просто рядовые большевички-комиссарчики, экспроприаторы и страдальцы-отжимальцы...
vezdehod 06 октября 2017 | 17:18
Америку, великий, СССР уже "догонял" и "перегонял", но - надорвался и получил Грыжу. Так будет и с современной Россией.
topotushkinn 06 октября 2017 | 17:37
mirandas: Очередная посадка уважаемого активиста А. Навального - характерный, замечательный, дорогой подарок нашему драгоценному Путину на его 65-летие.
Все гонения на уважаемого активиста А. Навального и прочих борцов за Свободу - глубоко неконституционны и совершенно незаконны.
Преступный режим пытается продлить свои предсмертные судороги преступными незаконными репрессиями и гонениями.
Смешно даже и пытаться требовать отчетности от Путина за его бесконечные обещания и циничное вранье во всех его выборных-предвыборных кампаниях и просто шалостях-дурачествах.
Ну неужели хоть кто-то хотя бы когда-то верил в эту его брехню про создание 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест?
Да просто поздравим все 07.10.2017 г. все Наше Все со Всем нашим совсем.
И помянем Анну Политковскую...
hryunmorzgov 06 октября 2017 | 22:10
topotushkinn: посадка уважаемого активиста А. Навального - характерный, замечательный, дорогой подарок нашему драгоценному Путину на его 65-ле...
============================
Мельчают подарки, Алекс, - в 2006 году - голова Анны Степановны (вечная Память), а ныне - двадцать суток ареста.
Хватка слабеет?...
hrjun_pedrilo35 06 октября 2017 | 22:30
hryunmorzgov: hryunmorzgov-ТЫ АБСОЛЮТНО ДЕБИЛЬНЫЙ ИДИОТ ;-( ПРОСТО - БЕЗМОЗГЛЫЙ ЗАСРАНЕЦ ;-(
сергей - hryunmorzgov ЭПИГРАФ:
...он пошел по накаКаной дороге:-(
Смоленский "наёмный работник" Сергей
Постоянно ДРОЧИЛ на эхОвских блядей
Усердствовал ПИДОР до ПЕНЫ у рта
Любовь к ОНАНИЗМУ жидка НЕ ТУДА привела
Смоленский пидормончик Хрюн Моржов -
Взять "вялого на клык" всегда ГОТОВ... :-)
Натяни на плешину ГАНДОН
И свали на ЖИДОВСКИЙ СИОН
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ
Не пей,"hryun"-сергей,
из копытца БЛЯДЕЙ
Вспомни Ивана с сестрицей Алёнкой
Попьёшь - будут трахать в ЖОПЁНКУ!
Диагноз "СКОТ-ВРАЧА" здесь НЕ НУЖОН
Хватает "hryunmorzgov"ской " писанины,
Понять,что сей ЖИДОК СМЕШОН
Видать пожрал "кошерной" он СВИНИНЫ:-(
От шаббата до шаббата,заложив в ХАЙЛО пальчишки
Ты ПОНОСОМ изрыгаешь свои МЕРЗКИЕ "мыслишки"
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
sjuzanna: у этого ПИДОРА - "наёмного работника - hryunmorzgov"а НЕТ собственного "мнения" - у него ЧУЖОЕ ГОВНО В БАШКЕ
Печально глядит "hryunmorzgov" чрез ОКОШКО
Нелёгкая, видно, жидка ожидает дорожка
Ещё бы! Ведь завтра,увы,будет ЖИД ОПЕТУШЕН
И блеск в сих БЕССТЫЖИХ глазёнках ПОТУШЕН
Так что сядь на ПАРАШУ в углу и ЗАСОХНИ,
Нето ты в кибуцце с позором ИЗДОХНЕШЬ
Иначе придётся продолжить сей грустный рассказ
Про то,как ПЕТУШИЛ на шконке тебя ПИДОРАС
P.S. Прекрасно рекламируешь срой ДЕБИЛИЗМ!!!
ОДОБРЯЮ ТЕБЯ, ПОНОСОГЛОТА УБЛЮДОЧНОГО!!!
Хоть тысячу советов надавай жидку ПОЛЕЗНЫХ
Тупой башке "хрюна - серёги" это - БЕСПОЛЕЗНО;-)
topotushkinn 06 октября 2017 | 18:53
mirandas: Разумеется, ВСЕ инкриминируемые уважаемомоу режиссеру К. Серебренникову липовые суммы его липовых хищений не идут ни в какое сравнение с реальными хищениями фельдмаршала Табуреткина и его верных сердючек, тем более, с терактом в Сургуте.
Да и плевать на все такие нюансы этим гороям из СК РФ...
awatar_001__ 06 октября 2017 | 19:20
mirandas:
Серебренников не просто ставит чепуху, он приобщает к порнухе неокрепшее в моральном плане поколение. А в дополнение к дармовому баблу чердачит дам за бюджетные средства, на протяжении всего фильма, без всяких декораций: чердак и стол, на котором он не одну "народную" актрису отпялил.
mir_ror 06 октября 2017 | 20:39
Сванидзе, 35:12
"Николай Карлович, когда говорит "мы", он имеет в виду руководство Российской Федерации. Естественно."
===
Божиею милостию, Мы, Николай Вторый Сванидзе, Император и Самодержец Всероссийский...
mirandas 06 октября 2017 | 20:46
mir_ror:
))))
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 20:53
mirandas:
Пенсирнерка Лукашёва, а ты заработала свою пенсию ???
Ты вшивая бизнесменьша Лукашёва с 90х годов
подалась с баулами приторговывть тряпками не внося ни копейки в бюджет, сейчас свой грязный рот открываешь говоря о бюджете.
Тебе ли говорить о бюджете ???
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:35
merzkiy_putinoid: так что пущай катится ко всем либеральным чертям.
===================================
И чертовкам ))) Митрич!
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:42
Там заблудившиеся буряты… а вот докажите – Кока Карлыч про Щеневмерлу
==================================================================
Вам, господин Сванидзе отвечает сам Порошенко
Порошенко: «У нардепов из-под вышиванок выглядывают косоворотки, а на головах — торчат кокошники» (ВИДЕО)
06.10.2017 - 17:07
=====================================================
//Так их Петюня! А ещё они дома на кухне говорят по русски.//
//а ещё под вышиванкой у них ватники и балалайки,в кармане бутылка русской водки,а на рингтоне Калинка-малинка.//
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:50
Ксения прям из белья выпрыгивает: почему Украина не разрывает отношения ?!
Это говорит, Кока Карлыч, ударит по власти Украины. Они Порошенко не будут любить.
==================
ЛюбитЪ?! Петю ?!
Это шедевр! Вечер пятницы…. ))))
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:13
kmamonov_5:
Алень.
Не бузи.
Ты лижешь НАТОвский сапог.
Что тебе Россия ???
Ты любишь её как собака палку.
Тоже ещё один борцун за державу.
Приезжай к нам в Россию и люби её такой, какая она есть.
topotuschkin 06 октября 2017 | 17:14
mongol_2: Ваш Сталин - ДУТЫЙ!
Это - НАДУВАТЕЛЬСТВО!
Позорное Красное Сопливое Надувательство!
Это - очередной красный раздутый сопливый пузырь, да и только!..
mirandas 06 октября 2017 | 17:14
mongol_2:
Второй день на первом чморят Майкла Бома за его лживый пост на эхе про победу омерикосов над игилом в Сирии.
mongol_2 06 октября 2017 | 17:23
mirandas: Второй день на первом чморят Майкла Бома за его лживый пост на эхе про победу омерикосов над игилом в Сирии.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Это точно. Но когда я написал об этом на эхе – с фактами, то как обычно, мой пост стёрли… На эхо такое нельзя!
Интересно, почему стеральщики и запрещальщики решили, что они либералы?
Неадекватность какая-то… ))
mirandas 06 октября 2017 | 17:29
mongol_2:
Николай, да это местные престарелые борцуны на кнопку "пожаловаться" жмут!
А они разве либералы?)))
Да им дали бы волю, эти тупотушкины и Ко, нас сразу же растреляли бы!
Здесь может быть мнение либо их, либо никакого!)
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:22
mirandas:
Вшивый бизьнесмен Лукашёва. ты вспомни себя когда была нармодом, сколько раз нажимала кнопку "пожаловаться".
Стукач ты, негде пробу ставить.
Ну и хамелион мадама Лукашйва.
Стыд позор !!!
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:20
mirandas:
Зато твоего Кумира Проханова благотворят третий день. за любовь к России на телевидении.
Проханов даже изъявил желание воевать за Донбасс.
А где он раньше был ???
Увильнул от службы в Советской Армии, сославшись на веру, родители видите ли баптисты.
Сын его Фуфелов тоже не служил в Армии, пошёл по стопам отца, сделавшимся пропагандистом.
Эти два ублюдка только могут чужих сыновей толькать на войну.
topotushkinn 06 октября 2017 | 17:44
mongol_2: Уже складывается очень конкретная цепочка.
По сообщениям из независимых источников, в конце сентября в Сирии произошло что-то очень и очень серьезное.
Практически одновременно, в одних и тех же боестолкновениях погибло несколько наших генералов, старших и главных военных советников, старших офицеров, причем в российских СМИ об этом сообщалось в очень неясных формулировках.
Затем Путин все бросил и срочно сорвался в Турцию на секретную встречу с Эрдоганом, чего вообще никогда не было доселе.
Что такое они там обсуждали и о чем там Путин его просил?
Теперь этот видеоролик с пленными российскими товарищами из ростовского и домодедовского сельпо. Они тоже говорят про конец сентября и про контрнаступление запрещенных боевиков...
awatar_001__ 06 октября 2017 | 22:11
topotushkinn:
Тебя не спросили...
Секретная встреча...
Дурак что ли?
Если секретная, то ты как узнал?
Про секретные встречи такие балбесы вообще никогда не узнают!
Никогда доселе не было...
Совсем свихнулся? Доселе не было... под кроватью у Путина спишь? Всё подглядываешь?
Ну и дурак! И что взять с такого...
topotushkinn 06 октября 2017 | 18:06
mongol_2: Бесспорно, лучше все же расставить международных наблюдателей в этих ослепительно голубых касках по линии официально признанной всем мировым сообществом, силами ООН и международным законодательством со всей юрисдикцией границе Украины с Россией.
Пусть там трясут эти мутные гумконвои с лапшой и мешками с солью и сахаром.
Никакой линии размежевания, фигушки.
Действительно, вот на самом деле, Украина считает грубейшим нарушением международного законодательства и опаснейшим международным преступлением любые мероприятия, проводимые Россией на территории Крыма, в том числе и любые выборы, само собой.
С ума сойти можно, как все запутино и замутино...
awatar_001__ 06 октября 2017 | 22:14
topotushkinn:
Разогнался, голубых поставить вдоль границы...
Не та ориентация что ли?
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:10
mongol_2: generator_idey:
монгол, слышал новость.
Русский ветеран, Председатель совета ветерано
города героя Москвы 5 лет подряд насиловал своего собственного внука.
Я спрашиваю, Где ты был с Емелей со своим патриотизмом ???
Почему не защищал русский мир ???
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:26
generator_idey: Интересно вспомнят ли о расстреле Белого дома ?!
24 года, как было совершено преступление ЕБНом!
Нет, лучше теребонькать Ололошу и Открытую Россию вора-олигарха МБХ.
Эх, вы, истинные «либералы»….
Я убит в Белом доме
Владимир Бушин
Я убит в Белом доме
кто заменит меня?
Я убит подо Ржевом...
Александр Твардовский
Я убит в «Белом доме».
Я стоял до конца.
Я надеюсь, как должно
Вы отпели бойца?
Дни летят, как шальные,
То шурша, то звеня,
Но прошу вас, родные,
Не забудьте меня.
Ведь со мной были рядом
Весь народ, вся страна
В этом доме проклятом
На восьмом у окна….
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:30
Вчера у Соловьева на Поединке был Проханов и Надеждин.
Советую всем посмотреть.
Там был эпизод с Румянцевым (депутат Верховного Совета, который расстреляли).
Он рассказал, как «бультерьеры» расстреливали людей и заплакал…
А ККС и Ксения веселятся до упаду….
spitac 07 октября 2017 | 09:30
kmamonov_5: "Там был эпизод с Румянцевым (депутат Верховного Совета, который расстреляли).
Он рассказал, как «бультерьеры» расстреливали людей и заплакал… "
Это, конечно своя тема, но странно, что все эти люди при этом, не плачут о расстрелянных Сталиным, а говорят, что всего-то 600 тысяч, а не миллионы.
mirandas 06 октября 2017 | 17:26
generator_idey:
Дим, так и не идет Эхо на Сафари?
У меня, нет.
Написала Рувинскому, спросил какая версия иос.
Может сделают?
generator_idey 06 октября 2017 | 17:32
mirandas: Та же байда, Том.
Через Яндекс вхожу.
Все у них тут через жопу, только реклама регулярно и по расписанию...
mirandas 06 октября 2017 | 17:41
generator_idey:
Ага. Задолбали своей рекламой!
Уже видео вываливают вместо сайта!
Но не сделать сайт для Сафари, когда большинство на айпадах и на айфонах, это дурдом!
Они для забугорных хомячков, сидящих за компом с виндой все делают, по старинке.
Я тоже Яндекс установила, как ты сказал)
generator_idey 06 октября 2017 | 19:27
loading_01: Точно, интернет закроют, в синагогу по паспорту, а у кого мурло в полосочку на остров Русский в новый лепразорий с углубленным изучением Шульхан Арух
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:26
generator_idey:
русского ветерана, который 5 лет насиловал своего собственного внука без паспотрта пропустят как почётный гражданин России.
У него льготы.
Этот ветеран изучал Новый Завет ???
topotushkinn 06 октября 2017 | 17:35
generator_idey: Не согласен, уважаемый женератер_иудей.
Снова вам всем в аптеке за углом вместо мильтония с фанфыриками прокисшую мутковатую ослиную мочу накапали.
Позор гнусным ренегатам, популизаторам, соглашателям и политическим трупам политических проституток из КПРФ и прочей легальной-системной псевдо-оппозиции.
Нет в России никаких политических партий.
Есть только "ЕдРосия - Хайль Путин просто!".
"Красный Хайль Путин!"
"Справедливый Хайль Путин!"
и "Либерал-демократический Хайль Путин!"...
topotushkinn 06 октября 2017 | 17:53
generator_idey: Нет, это плешивое чудовище приперлось пожизненно.
С учетом последних достижений геронтологии и фармакологии - ну очень надолго.
К сожалению, там вообще ничего нет, ни яиц, ни головы.
Только одна колоссальная прожорливая плешивая павианская задница и прорса самого наигнуснейшего дерьма.
А то и без того кому-то наивному было невдомек, что все эти путинские-запутинские выборы-перевыборы - чистая фикция, фальшак, декорация и позорная оперетка...
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 20:48
generator_idey:
Емеля, неужели вшивая бизнесменша
Лукашёва_mindras сильнее любит Русь-Матушку?
В начале 90-х выгнали из школы, подалась с баулами за шмутками приторговывая на рынке.
Сейчас здесь за 11.80 отрабатывает за комментарии,
А польза какая России от этого ???
Вшивый бизнесмен Лукашёва, даже пенсию получает не заработав не отдав ни гроша в пенсионный фонд.
Откуда у вас такая любофф к России появилась ???
Вы её зацеловали дОсмерти.
taglit 06 октября 2017 | 21:15
generator_idey: Очень интересная тенденция отмечена в действиях Банка России. Так, согласно последней статистике, сия структура рекордно увеличила объемы скупки золота и по итогам январь-сентябрь этого года приобрела 4,2 млн тройских унций драгоценного металла, что в переводе на курс доллара составляет $5,3 млрд. Такие объёмы золота Российская Федерация ещё никогда не скупала за всё время своего существования.
И вот, казалось бы – встают с колен? Ведь скупка золота в таких объемах может говорить для человека с менталитетом эпохи совка лишь об одном, коль деньги на золотишко есть, значит и дела не так уж плохи. На самом деле не всё так просто и не так оптимистично.
Дело в том, что заполнение резервов РФ золотом началась после того, как был подписан новый закон о санкциях президентом США Дональдом Трампом. По сути, скупка драгоценных металлов Россией, которую мы можем сейчас наблюдать это подготовка к затяжному кризису, который сулит новая санкционная волна в ближайшее время. Ведь золото, это именно та конвертируемая валюта, от которой никто никогда не откажется и которой всегда можно будет расплатиться за любой товар, от пальмового масла и до ядерного топлива. При этом, она не хранится в банках, которые могут заморозить ваши счета.
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:30
generator_idey:
Емеля. Отсосёте..............
Это к русскому ветерану, который 5 лет насиловал своего собственного внука.
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:15
mongol_2: Если бы у нас люди избирались, то тогда… - Кока Карлыч.
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Ну, господин Сванидзе, ну Вы же аналитик, ёлы-палы….
//Не знаю, что может означать фраза «политическая конкуренция», учитывая, что в прошедших муниципальных выборах приняло участие 47 партий (куда уж больше, о существовании трёх четвертей и из этих никто никогда не слышал).// А. Роджерс
kmamonov_5 06 октября 2017 | 17:19
kmamonov_5: За что Навального мочат ?! Что за страх такой ? – Ларина.
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Ах-ха-ха ! Страх ? Ололоша и страх ?!
Гапон Навальный и нейросеть против анонимусов
РОДЖЕРС Александр
Большой Брат следит за тобой, несчастный школьник.
Блогер и дважды судимый коррупционер Алексей Навальный призвал своих немногочисленных сторонников выйти седьмого октября на несанкционированную «акцию протеста».
Целями акции, как заявлено, являются требования «политической конкуренции и допуска Навального до участия в президентских выборах».
Не знаю, что может означать фраза «политическая конкуренция», учитывая, что в прошедших муниципальных выборах приняло участие 47 партий (куда уж больше, о существовании трёх четвертей и из этих никто никогда не слышал).
Видимо, Ололоша любит тавтологию и под «политической конкуренцией» подразумевает «допустите меня до выборов». То есть требования акции Навального: допустите Навального к выборам и допустите Навального к выборам. Алёша никогда-никогда не повторяет всё по два-два раза.
mirandas 06 октября 2017 | 17:24
kmamonov_5:
Аналитик?))))
Андрей! Не мешите мои тапки!))))
mirandas 06 октября 2017 | 17:34
mirandas:
Блин!)))
Буковки съедаются!)
Не смешите мои тапки!!!))))
xleborob_iz_poccuu_ 06 октября 2017 | 21:28
mirandas:
Какие буковки ???
Ты просто безграмотная вшивая бизьнесменьша.
Нализалась, язык кое-как ворочается
Не мешите)))))))))))))))))))))))))
Ты позор нашей русской нации.
topotushkinn 06 октября 2017 | 17:32
mongol_2: Вранье!
Не согласен!
Снова все врете, уважаемые мангалы ишаковичи!
Вот из-за таких врунов и обманщиков, как вы, и госпитализировали старика Мединского в Калуге.
В Калуге - это очень опасно...
macsimus001 07 октября 2017 | 02:23
mongol_2:
vezdehod 06 октября 2017 | 17:12
Вот и ДЕРЬМО приплыло из за Кремлёвской стены и - довольно активно. Вонь от него на сайте отвратная.
captain_ 06 октября 2017 | 17:19
Если "Запад устал от Украины", то почему санкции он вводит против России?
generator_idey 06 октября 2017 | 17:08
Не первый год , Калыч, наблюдаю здесь твои пятничные кульбиты и ужимки .
Скажи, плохо живёшь? Мало прилипло к твоим потным рукам, когда в девяностые лизал зады гусинским, березовским, ходорковским и смоленским. Служил пиар-прикрытием разграблению России твоими более прыткими соплеменниками.
Чем ты недоволен? За Русь-Матушку , которую ты ненавидишь до зубовного скрежета, сердечко болит?
Или за русский народ, который презираешь до глубины своей грязной душонки, ночи не спишь, в подушку рыдаешь?
Каковы, кроме финансовых, стимулы гнать это фуфло год за годом?
Мечтаешь о новом 17м , или 91м?
" Мы дали вам Бога, дадим и Царя"?
Вот это, кстати, больше всего похоже на истину. Если так, обломайся. Отсосёте....
topotuschkin 06 октября 2017 | 17:11
generator_idey: Не согласен.
Снова все врете, уважаемый женератер_иудей.
Неспроста выпустили уважаемую больную престарелую главбухшу Н. Масляеву по требованию следаков.
Знать, выколотили из нее нужные компроматы на уважаемого всемирного режиссера К. Серебренникова.
Свободу!
Свободу этому больному вредному дряхлому старику Кабаеву!
Сделайте же ему подарок, престарелому охальнику, наконец-то!
Задрал уже всех своими бесконечными обысками-допросами-посадками-войнами...
vezdehod 06 октября 2017 | 17:45
Пока российские наёмники воюют в чужих странах, то с ними так и будет поступать наше Министерство Обороны - мы вас не знаем.и не видим.
awatar_001__ 06 октября 2017 | 22:04
vezdehod:
А кто ещё так будет поступать?
В Сирии, например, есть законное правительство и есть ещё наёмники от других чужих стран, на стороне ИГИЛ...
Вот с другими наёмниками, как поступать?
Вы их знаете этих наёмников, ведущие войну с правительственными войсками?
Или не знаете? Вы их не знаете и не видите...
Между прочим, в Сирии есть наша база и есть совместные экономические проекты с Сирией.
Эта база позволяет РФ контролировать Средиземное море. У нас таких баз единицы, у пиндосов почти тысяча!
А тех кого вы не знаете и не видите, какого рожна там делают? Опять не знаете... голову откинул, в экстазе что ли?
Так иди и занимайся в ванной своими делами и не лезь туда, куда тебя не просят, - совсем наглость потерял!
nestor199 06 октября 2017 | 23:21
vezdehod: А какое отношение государство имеет к наемникам?
vezdehod 06 октября 2017 | 17:09
Нина Масляева выложила всё о чём её "просили" следователи и теперь пусть, пока. посидит дома.
ban_18 06 октября 2017 | 17:17
.
Пусть возьмёт МОЮ "фишку" !
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
http://maxpark.com/community/7668/content/5123807
nernerr 06 октября 2017 | 17:48
На чьей стороне работают ЧВК или "Вагнеровцы", на стороне тех кто больше платит?
directact 06 октября 2017 | 18:05
Чурко черножопое. В переработку, на удобрения.
wattman 06 октября 2017 | 19:05
Не новые саженцы сажать надо, а отпускать тех, кого уже посадили!
sita62 06 октября 2017 | 19:08
Ксении и Николаю Карловичу как всегда, огромное спасибо ( могу слушать ваше особое мнение, хоть до утра ) Вся эта гопота, которая налетела....Ну что с них взять? Больные на всю голову.
generator_idey 06 октября 2017 | 19:31
sita62: До утра готова этоу херню слушать? А на голову гопота больная?
Ну-ну, тётя... успехов вам ... в личной жизни
blago_m3 06 октября 2017 | 21:55
Новости про короля первый канал показывает....не для этого мы эхо слушаем
blago_m3 06 октября 2017 | 22:20
Глупые они в нобелевском комитете.....дали бы старику кабаеву и свалил бы он на пенсию...глупые
ai1529 06 октября 2017 | 22:28
Карлыч, не завидуйте. Кто вам мешает записаться в "ЧВК Вагнера"?
vbrv 06 октября 2017 | 22:33
Сванидзе тормознул.
На вопрос где бы он хотел по участвовать, надо було сказать - одним из 65 саженцев.
kaplan911 06 октября 2017 | 23:56
\\ Н.Сванидзе:
К человеку в тюрьме легче применять все, что можно применить.
Чтобы выкачать из него информацию. \\
И деньги.
kaplan911 07 октября 2017 | 00:03
\\ Н. Сванидзе
― Победить Америку, прямо скажем, достаточно сложно.
Но чтобы возникло такое впечатление, что мы побеждаем Америку. Это да. \\
Вот-вот, всё на впечатлениях.....создают видимость, тратя на эту пропагандонию
сотни млрд. рублей.
До того уже дошло, что сама уже власть отошла от реальности и начала
верить в эту........ виртуальность. Вместе с 86% наивных россиян.
kaplan911 07 октября 2017 | 00:29
\\ Н.Сванидзе:
У нас не потому товаров и продуктов меньше, что мы под санкциями, а потому, что мы объявили контрсанкции. \\
Истину глаголит.
vladimirgornitsky 07 октября 2017 | 08:55
Нынешняя Россия, по-моему, уникальное государство для новейшей истории. Во всяком случае, если говорить о цивилизованном мире. Были тоталитарные государства с уровнем насилия несравненно более высоким, чем в России. Но и гитлеровская Германия, сталинский СССР жили по законам. Пусть людоедским, но законам, которые в целом выполнялись и соблюдались. И насилие было монополией государства. А в сегодняшней России сами власти открыто плюют на собственные законы, нарушают их ежечасно. А насилие против неугодных совершает не только государство, но и «частные лица». И главными уголовниками в стране являются не профессиональные преступники, а государственные служащие, включая работников правоохранительных органов. Такого, пожалуй, нигде не было. И трудно представить себе, чтобы такое государство просуществовало долго – даже не с исторической, а с бытовой точки зрения. Современная жизнь сложна, и бандитской шайке с паханом во главе не под силу эффективно управлять по своим бандитским понятиям огромной страной. Видимо, именно поэтому в России наблюдается фактический захват власти «силовиками», которые, видимо, хотят навести порядок, как они его понимают. Но ведь эти силовики – те же бандиты, действующие по понятиям, а не по законам… Так что не верю, что им удастся сделать систему более жизнеспособной.
sergvol 07 октября 2017 | 10:51
/...это человек просто использует российскую Конституцию известным образом. Вот и всё. И нормально, и можно как выясняется./
Примером такого действа послужила печально знаменитая рокировочка, игра со словом " подряд".