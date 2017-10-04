А.Нарышкин― Всем здравствуйте! В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVi программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, и писатель Виктор Ерофеев напротив меня только что впорхнул в студию. Спасибо вам за то, что вы, все-таки, пришли. Вас приветствуем.

В.Ерофеев― Да, спасибо.

А.Нарышкин― И ваше «Особое мнение» в ближайший почти что час. Знаете, что? Нестандартно начну. Скажите, пожалуйста, может быть, за новостями я что-то упускаю, за нашими какими-то традиционными, да? Вечные темы. Вот, есть ли какой-то сюжет в российской действительности, который вас волнует, действительно, вы переживаете?

В.Ерофеев― Ой, меня волнует то, что у меня 10 дней назад вышла моя книга новая, которая называется «Розовая мышь».

В.Ерофеев: меня 10 дней назад вышла моя книга новая, которая называется «Розовая мышь»

А.Нарышкин― Так, мы с Ерофеевым не сговаривались: это, вот, он сам сейчас придумал. Хорошо.

В.Ерофеев― Это главная тема.

А.Нарышкин― Поздравляю вас.

В.Ерофеев― И, кстати говоря, через час в Доме книги будет ее презентация. Так что вот уж совсем не сговариваясь, ну, просто после «Эха Москвы» побегу туда.

А.Нарышкин― Смотрите, сейчас толпы выстроятся, не пройдете туда.

В.Ерофеев― Эта книга написана от лица 11-летнщей девочки. И вы знаете, я вам должен сказать, я писал ее, все-таки, не последние месяцы с самого начала, а писал 3 года, и вот там, даже там в 11-летней девочке зарождается протестное движение. Она своего мальчика спрашивает: «Слушай, а если ты был бы невидимкой, что бы ты сделал?» Он говорит: «Я бы сделал беспорядки в Кремле», — говорит ее мальчик.

А.Нарышкин― Какой-то экстремизм у вас там.

В.Ерофеев― Это где-то год назад, представляете? Вообще просто, вот, разговор, а им 11 лет. А на площади вышли уже 14-летние. Но в головах это… И я совершенно не держал в голове то, что где-то в марте произойдут такие события.

А.Нарышкин― Ну, слушайте, вам уже никто не поверит. Все подумают, что вы просто насмотрелись на эти акции протестные и решили написать после этого книгу.

В.Ерофеев― Нет, конечно, не поверят. Но я-то сам себе верю, и поэтому я…

А.Нарышкин― Я вам тоже верю, ладно.

В.Ерофеев― (смеется) Спасибо.

А.Нарышкин― Слушайте, вот, про протестное. Ну, самое интересное – это выход книги, понятно. А кроме этого? Какой-то сюжет. Мы про протесты еще поговорим.

В.Ерофеев: Дерибасовская превратилась в какую-то берлинскую красивую праздничную улицу

В.Ерофеев― Да. Дело в том, что я просто сейчас объездил как сумасшедший довольно большое количество разных городов. Я был в Благовещенске на «Амурской осени» и оттуда ездил в Китай. На меня огромное впечатление произвело то, что Амур теперь такая река, где 2 города танцуют друг перед другом. Благовещенск танцует перед Хэйхэ (это Черная река так называется)... Кстати говоря, Амур по-китайски это река черного дракона, да? Вот. А Хэйхэ танцует перед Благовещенском. И там 2 мира, 2 кумира и 2 Шапиро, потому что поразительно видно, как наш город повернут назад и головой назад, и смотрит на тот купеческий, милый, симпатичный, хорошо развивающийся (еще об этом Чехов говорил). Там Чуров такой купец, который построил весь этот город, да? Чехов просто сказал: «Они тут развиваются лучше, чем в Европе». И вот так поразвивались. И остановились.

А напротив вырос миллионный город с какими-то поразительными устремлениями в будущее. Там всё сделано китайскими руками. Приходишь в магазин – там всё бесплатно.

Мы пошли такой большой компанией ужинать, наелись, напились и каждый заплатил 400 рублей в переводе на китайские деньги. И мы сказали: «Ничего себе. Догоним ли их когда-нибудь? Вот вопрос».

А.Нарышкин― В Китай не собираетесь переезжать пока?

В.Ерофеев― Не знаю. В Китай не собираюсь, хотя, у меня там вышли уже 4 книжки.

А.Нарышкин― В Китае? И как спрос?

В.Ерофеев― Ну, вот, 2 книжки считались бестселлерами, «Хороший Сталин» и «Русская красавица». И вот только что они просили (китайцы) снова переиздать «Сталина» и даже деньги какие-то платят в таких, каких-то серьезных валютах. Нет, это поразительное.

А второе впечатление – я только что из Одессы вернулся. И это, конечно, абсолютно… Там был международный литературный фестиваль, и это такое солнечное настроение. Мы выходили там в море и вообще всё было хорошо, и я подумал, что а догоним ли и этих? Потому что эти потихоньку, но верно идут в какую-то другую сторону. И когда у меня…

А.Нарышкин― «Этих» — в смысле украинцев?

В.Ерофеев― Да. «Эти» — одесситы.

А.Нарышкин― А! Одесситы – это не украинцы, хорошо.

В.Ерофеев― Нет, наверное, они не так слишком за правительство, но за Украину точно. И когда я вылетал из Одессы, летел сюда, тебе надо же лететь через что-то, да? Значит, через Варшаву. То…

А.Нарышкин― Это так специально – чтобы посмотреть мир.

В.Ерофеев― Ну… Да. То пограничница открыла мой паспорт как, действительно, как у Маяковского, как афишу коза. То есть у нее теперь канадский паспорт, американский, немецкий паспорт, польский паспорт более понятны, милее и понятнее, чем я достал свой российский паспорт. Так посмотрела на меня внимательно: «Ничего себе».

А.Нарышкин― «Дерзкий какой».

В.Ерофеев― Да, да. «Дерзкий такой прилетел сюда на фестиваль».

А.Нарышкин― С книжками, наверное, еще?

В.Ерофеев― С книжками, да, вот, и с «Розовой мышью» тоже. И кстати говоря, меня поразило, что это был… Вот, я второй раз приехал в Одессу, потому что я был тогда в системе музыкального фестиваля. Слушайте, там 800 человек пришли на мой вечер в филармонию. 800 человек, которые пришли и хотели слушать русского писателя, и задавать вопросы, и никаких бунтов не было ни в ту, ни в другую сторону. Просто хотят литературы.

А.Нарышкин― Это в Одессе спрашивают?

В.Ерофеев― В Одессе, да.

А.Нарышкин― А что спрашивают в Одессе? Что интересует?

В.Ерофеев― В Одессе, конечно, спрашивают «А вы любите наших одесских писателей, Бабеля и Олешу?» Это да. И показывают все дома, всё у них там табличками.

А.Нарышкин― То есть, все-таки, по литературе, не по политике?

В.Ерофеев― Они по культуре вообще. И эта Дерибасовская, которая прям превратилась в какую-то берлинскую такую красивую праздничную улицу. Да, конечно, живут бедно. Ясно, что и зарплаты, и всё прочее. Ну, вот, потащили меня, только сейчас был на телевидении. Они не спрашивали про политику. Они про политику теперь поняли, что политика – это, вот, как вы правильно сказали, это вечные вопросы, на которые, в общем, даются вечные ответы.

Конечно, они навсегда ушли от нас. Они ушли от нас навсегда, и в этом мы виноваты.

А.Нарышкин― Как вы это чувствуете? В чем это проявляется?

В.Ерофеев― Во-первых, даже молодые люди уже как-то начинают сомневаться вот в этих вечных вопросах. Они знают, что там затяжная война, там, Донбасс, туда в госпиталь привозят парней с оторванными ногами, называется это у них «боевая ампутация». Там просто в Одессе об этом… Они, кстати говоря, готовы показать эти ужасы свои.

Но с другой стороны, они понимают, что всё уже, так сказать, туда смотреть нечего, там какой-то хаос, застой, вообще непонятно, сажают режиссеров и вообще почему? Ну, как бы, понимаете, страна потеряла свою привлекательность. Наша страна привлекательность потеряла, потому что у нас была культура, теперь и за культуру хватают за задницу и куда-то тащат. «Матильда», Серебренников – эти вопросы это какой-то государственной возникает вообще. Но почему-то в Германии этого не происходит, в Польше этого не происходит, а тут вообще людей, которые делают хорошее, добротное кино… Учитель – прекрасный…

В.Ерофеев: Нам кажется, что мракобесие – это часть нашего тела

А.Нарышкин― Вам на это могут сказать, что в Германии вообще фашисты побеждают. Ну, не побеждают на выборах – занимают третьи места на выборах.

В.Ерофеев― Ну, да, да, у них есть свои проблемы, и об этом тоже был разговор, безусловно. Было достаточно много немцев, которые встревожены 13-тью, почти 14-мя процентами. Безусловно, безусловно.

Нет, но мы же не говорим, что там всё хорошо, а здесь всё отвратительно. Мы говорим просто о том, что когда смотришь глазами какого-то одесситского молодого, там, журналиста или писателя молодого, поэта… Там вот я уже говорил когда-то в передаче, там замечательная Влада Ильинская, русскоязычная поэтесса молодая. Замечательный поэт просто. И так далее, и так далее.

Когда людям в глаза смотришь, то они как-то: «А почему это? Зачем это надо делать?» То есть, понимаете, когда мозги, так сказать, немножко распускаются от свободы, то: «А зачем это? Ну, чего вы там это? Почему вы там в «Матильду» вообще вцепились? Чем она плохая?» Понимаете? А мы тут такие зашоренные, потому что изнутри и нам кажется, что мракобесие – это часть нашего тела.

А.Нарышкин― Минута до небольшого перерыва. А о чем думают больше всего российские жители, вот, в глубинке, скажем так? Ну, вот, в Благовещенске?

В.Ерофеев― В Благовещенске они такие… Они как будто из прошлой жизни, даже дореволюционные. Ходят такие бабушки и молодые, уже тоже похожие на бабушек. И слушают, слушают.

А.Нарышкин― Еще скажите «с коромыслом».

В.Ерофеев― И слушают тебя, слушают. Там была вот эта «Амурская осень», фильмы смотрят. Ну, чудесные.

А.Нарышкин― Ну, про проблемы какие, вот, основные?

В.Ерофеев― Проблем никаких нет.

А.Нарышкин― Нет проблем? Просто по течению плывут? По Амуру?

В.Ерофеев― Просто блаженство. Амур, кстати говоря, никакого отношения к любви не имеет, Амур – это просто большая река. Плывут по большой реке.

А.Нарышкин― Давайте сейчас сделаем перерыв. Виктор Ерофеев, писатель в программе «Особое мнение». Алексей Нарышкин зовут меня. Скоро вернемся.

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А.Нарышкин― Писатель Виктор Ерофеев со своим особым мнением в эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVi. Про тот сюжет, который у вас, в принципе, в книге в новой будет, уже есть.

В.Ерофеев― Уже есть, да.

В.Ерофеев: Ситуация всё больше и больше напоминает Россию перед революцией

А.Нарышкин― Протесты в марте, в июне были, вдохновителем которых был Навальный. И, вот, Алексей Анатольевич, сидя под арестом, сейчас оттуда, из неволи пишет такой очередной текст, в общем, говорит: «7-го октября давайте-ка будем выходить. Нечего сидеть. Давайте за Навального, чтобы меня регистрировали кандидатом». Боязно вам, что, вот, в третий раз за год, наверное, снова пойдут молодые люди, наверное, будут уголовные дела или какие-то ушибы, аресты, вот это вот всё?

В.Ерофеев― Вы знаете, дело в том, что эта ситуация всё больше и больше напоминает Россию перед революцией, напоминает вообще предреволюционные годы. Посмотрите, академики выступили с какими-то своими мыслями, ТЭФИ, которая, с одной стороны, вызвала у всех шок, а, с другой стороны, Познер выступил против ТЭФИ. Это всё такие вещи, которые каким-то образом начинают затрагивать людей, не включенных в список Навального, наших революционеров, правда? Это уже какие-то люди, которые прижились в этом режиме, как-то, в общем, поняли, что где-то надо промолчать, а что-то сказать такое, примирительное.

А.Нарышкин― Ну, вот, вы же сами говорите, что в Благовещенске прекрасные бабушки ходят и вообще ни о чем не думают, и застряли где-то там в позапрошлом-прошлом веке. Их, значит, это не волнует?

В.Ерофеев― Я думаю, что их не волнует до поры до времени. Там, кстати говоря, тоже «Эхо Москвы» слушают с большим удовольствием, и я выступал на их местном «Эхо Москвы». Я хочу сказать, что они блаженны до тех пор, пока не придет еще какой-то Навальный или их местный Навальный и не скажет «Бабушки, а как у вас там с пенсией и прочее?»

То есть это такие, знаете, это заснувшие сосуды, ну, может быть, если не совести, то, в общем, довольно здравой и культурной жизни. Если они проснутся, то они не будут счастливы от того, что идут такие скандалы, судорожные скандалы.

А.Нарышкин― А надо ли?.. Слушайте, вот, Навальный же катается по регионам, открывает штабы, проводит, как он говорит, предвыборные акции. А надо ли вообще будить людей?

В.Ерофеев: Я целиком поддерживаю Навального в его движении к новой России

В.Ерофеев― Ну, это вопрос вечный. Дело в том, что смотря во имя чего. Если мы говорим о том, что мы будим людей, потому что этот режим дряхлеет, он становится склеротичным, маразматичным, а более того начинает опираться на мракобесие, что, в общем, я просто решительно рекомендую этому режиму этим не заниматься, потому что это ускорит только падение его.

Так вот если, с одной стороны, думать о том, что этот режим, вот, все эти в себя вбирает, то, конечно, надо его менять. Ну, понятно: с этим жить невозможно, с таким режимом жить невозможно, надо двигать его куда-то в сторону от истории и что-то искать новое. И я целиком поддерживаю Навального в его движении к новой России.

Другое дело, что просто огромное количество людей не понимает, что если ты политик, то надо уметь еще и лавировать там. Например, не всегда высказывать свое мнение по отношению, там, к Крыму или еще к чему-то, потому что есть куча людей, которые думают иначе, и с этими людьми тоже надо иметь дело.

А.Нарышкин― А он не умеет лавировать?

В.Ерофеев― Не, ну про Крым он как-то чего-то такое про бутерброд сказал вполне бутербродное. Нет, он умеет лавировать. У него просто, вот, его встреча с этим Гиркиным показала, что философское его образование как-то такое, не очень сильное. То есть опора на какие-то принципы, я бы сказал, метафизические не видна. А так политик он ловкий.

А.Нарышкин― Слушайте, ну, вот, вы говорите как такой, типичный интеллигент. У него, значит, какой-то… Значит, он не очень ориентируется в этих вопросах. А простым людям нужно ли вот это?

В.Ерофеев― Нужно. Не простым людям…

А.Нарышкин― Разве простым людям не нужны очередные фильмы, где показывают недвижимость, дорогие кроссовки?

В.Ерофеев― Нет, нет-нет. Я имею в виду, что ему самому нужно, видимо, определиться с тем, зачем он это всё делает? Словом, почему у него всё в порядке? Но со словом «Зачем?» там, видимо, не всё в порядке. Это ему нужно, здесь не нужно людям эти «Зачем?» задавать с точки зрения дальнейшей политической жизни. Но себе задать нужно. И надо сказать, что русские либералы и революционеры… Я не беру, в общем, Ленина, в котором было большое количество догматизма. Хотя, я его считаю… Чем больше я им занимаюсь… Вот, с Инессой Арманд… Меня попросил Forbes написать, я написал. Я считаю, что он тоже герой Серебряного века и интересен сам по себе. Но вообще, в принципе, революционеры выдвигали какие-то свои философские принципы и защищали их – я имею в виду те, которые делали конституционный строй в России.

А.Нарышкин― В субботу ближайшую вы в России будете, в Москве?

В.Ерофеев― В субботу ближайшую я буду недалеко от России в Париже.

А.Нарышкин― Хорошо. Я просто хотел вас спросить. Вот эти мероприятия протестные, которые анонсируются сейчас, они насколько для вас привлекательны?

В.Ерофеев: Щука еще не сила, щука – это сказка

В.Ерофеев― Я не выхожу на улицу.

А.Нарышкин― Вообще никогда?

В.Ерофеев― Нет, я был, вот, на Сахарова в тот самый день 24 декабря, когда было 100 тысяч человек, и даже на подиуме.

А.Нарышкин― Это было 6 лет назад почти.

В.Ерофеев― Да. И потом на Болотной тоже был.

А.Нарышкин― И всё?

В.Ерофеев― Ну, после этого я понял, что у меня какая-то своя собственная программа жизненная.

А.Нарышкин― Мне просто показалось, что вы Навальному-то симпатизируете, но, видимо, не настолько, чтобы выходить и рисковать, например, здоровьем.

В.Ерофеев― Да нет, тут не в риске дело, просто каждый занимается своим делом. Ну, есть люди, которые выходят. Мне кажется, что если я напишу книгу под названием «Розовая мышь» о том, что 11-летняя девочка думает о протесте, то, наверное, это даже интересней будет, чем просто на улицу выйти.

А.Нарышкин― Вы своей книгой раскачиваете лодку?

В.Ерофеев― Нет, укрепляете Россию, укрепляю лодку России. А раскачивают ее, мне кажется, совсем другие люди.

А.Нарышкин― Кто?

В.Ерофеев― Те, которые уверены, что они как раз против раскачивания лодки. Они ее раскачивают.

А.Нарышкин― Кто, кто? Кто это, кто это? Ну, например?

В.Ерофеев― Ну, вот эти кремлевские патриоты. Ну, я думаю, начиная с Путина. Ну, а кто ж еще-то у нас?

А.Нарышкин― У Путина в субботу день рождения. И если бы вас пригласили в Кремль на какие-то мероприятия официальные по случаю его 65-летия, что бы вы ему подарили?

В.Ерофеев― Ну, во-первых бы…

А.Нарышкин― Новую книгу?

В.Ерофеев― ...наверняка бы не пригласили. И у меня у самого было день рождения, и русская власть промолчала и даже не промычала ничего по поводу моего юбилея. Так что я думаю, что уж не пригласили бы точно и на его.

А.Нарышкин― А вы Войновича знаете, да? Написал на сайте, обиделся на Светлану Медведеву.

В.Ерофеев― Ну, он не обиделся, он довольно остроумно так сделал всё как полагается.

А.Нарышкин― А вам, вот… Слушайте, а вам не хватает вот этого официального поздравления от Путина или от Медведева?

В.Ерофеев― Нет, дело в том, что совершенно правильно они сделали, потому что, мне кажется, мы остались в правильных ситуациях. Они не должны были меня поздравить, я не должен был получить их приглашение. Всё правильно.

А.Нарышкин― Ну, хорошо. Все-таки, пофантазируем, создадим некую конструкцию. Вот, вас приглашают.

В.Ерофеев― Ну, я просто бы не пошел туда. Вот и всё.

А.Нарышкин― Как? Ну? Ну, это же президент.

В.Ерофеев: Надо просто-напросто идти к нормальному демократическому государству

В.Ерофеев― А вы бы пошли, интересно?

А.Нарышкин― Я бы пошел.

В.Ерофеев― Ну, вот это разница между нами.

А.Нарышкин― С журналистской точки зрения как минимум мне было бы интересно посмотреть.

В.Ерофеев― Ну, это разница между нами. Нет, я был один раз в этом, в Форуме валдайском, и было интересно посмотреть, как играют в Кошки-Мышки с иностранцами. Вот это интересно. А на этих-то чего чиновников смотреть? Я всю жизнь на них насмотрелся, у меня папа оттуда, из этих. Это вам интересно.

А.Нарышкин― Я еще зеленый, да, понятно.

В.Ерофеев― Да.

А.Нарышкин― Что бы пожелали Путину?

В.Ерофеев― Я б пожелал бы ему хорошего отдыха, хорошей пенсии?

А.Нарышкин― В смысле? Уже пора или в отдаленной перспективе?

В.Ерофеев― Ну, 65 лет – уже можно. Уже можно отдыхать.

А.Нарышкин― Ну как уже можно? У него силы есть.

В.Ерофеев― Откуда вы знаете? Чего-то не видно по его политике.

А.Нарышкин― Ну, летом мы же видели вот эту вот щуку, торс подтянутый.

В.Ерофеев― Ну, щука еще не сила, щука – это сказка.

А.Нарышкин― Вот, вам сколько лет?

В.Ерофеев― Мне ровно на 5 больше.

А.Нарышкин― Ну вот видите? Вас же никто на пенсию не отправляет. А что же вы с Путиным так?

В.Ерофеев― Но дело в том, что я никогда не был президентом России и никогда нигде не работал. Работал только писателем. Меня просто не понятно, откуда отправить на пенсию.

А.Нарышкин― Или вы считаете, что Путин уже измотан и какие-то признаки наблюдаются?

В.Ерофеев― Я считаю, что просто эта политика зашла в тупик. Надо что-то делать другое.

А.Нарышкин― Какие-то варианты? Кто дальше?

В.Ерофеев― Такие простые варианты! Надо просто-напросто идти к нормальному демократическому государству с европейскими правами и с европейскими ценностями.

А.Нарышкин― Ну, это какая-то банальность, ну слушайте. Ну, правда?

В.Ерофеев― А, вот, не хватает нам этой банальности. У нас только антибанальность.

А.Нарышкин― Слушайте, это такая же фантазия как, вот, я вам предложил представить, что вы приходите в Кремль…

В.Ерофеев: Падает уровень жизни и ничего такого радостного не предвещает будущее

В.Ерофеев― Нет, почему? В России это было. В России это в начале XX века к этому всё шло, и могли бы мы развиваться, не будь революции. И не было никакой банальности. Мы бы сохранили свою абсолютно четкую, которую не перечеркнешь, самобытность, мы бы были всё равно ни на кого не похожи. Но, все-таки, у нас были бы независимые суды и был бы вполне нормальный парламент. Почему банальность? Это для вас, молодой человек, банальность, а для нас, я бы мог сказать, это мечта золотая.

А.Нарышкин― Вот, вы говорите о том, что для вас это мечта, а я возвращаюсь к вашим словам о том, что в том же Благовещенске бабушки, в общем, женщины в возрасте – они вообще ни по какому поводу не переживают.

В.Ерофеев― Они не переживают, потому что они поняли, что если выживать, не переживать. Это понятное дело. Когда ты выживаешь, не включай стрессовые моменты, живи так, как у тебя получится, вот, плыви по этой реке.

А.Нарышкин― Нет, просто, может быть, это в Москве с жиру бесятся?

В.Ерофеев― Я не вижу тут жира никакого.

А.Нарышкин― Ну, слушайте, ну, в Москве же лучше живется, чем в том же Благовещенске?

В.Ерофеев― Ну, это не удивительно.

А.Нарышкин― В «европах» лучше живется, чем в Благовещенске. Люди, которые катаются в Европу, им, наверное, вдвойне кисло, когда они приезжают сюда и видят, что происходит.

В.Ерофеев― Нет, это не так.

А.Нарышкин― Тем более когда они могут это сравнить.

В.Ерофеев― Это не так. Дело в том, что просто существует некоторое количество разных «россий», да? И есть Россия, которая связана с творчеством, с культурой, которую притесняют сейчас, которая гораздо интересней, чем, например, какие-нибудь другие страны, которые нас окружают. Они традиционно были (эти ценности) интереснее у нас, и они развиваются. Ну, как же? Вы что, не знаете, что ли? Вы же журналист, окунитесь в культурную жизнь: она интересная. И я тут живу, потому что мне тут интересно.

А что касается того, что они с жиру бесятся (москвичи), я чего-то этого жира не вижу, потому что мне кажется, что сейчас как раз падает уровень жизни и ничего такого радостного не предвещает будущее.

А.Нарышкин― Довольно пессимистично.

В.Ерофеев― Ой, то слишком оптимистично! На вас не угодишь: то оптимистично, то не… Вы выберите свою позицию. Это банальность. Вы, наверное, за монархистов, вы за Поклонскую? Вы за кого?

А.Нарышкин― Да-да-да. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, я вам расскажу, как, на самом деле, нужно отвечать на мои вопросы.

В.Ерофеев― Хорошо.

А.Нарышкин― Виктор Ерофеев, писатель со своим особым мнением в эфире «Эха Москвы», телеканала RTVi. Можете присылать свои вопросы тоже на номер +7 985 970-45-45, скоро продолжим.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Писатель Виктор Ерофеев в студии «Эха Москвы», телеканала RTVi. Приветствую вас еще раз. Переживаете за Испанию?

В.Ерофеев: Кого вы учите чему, если вы не знаете Кьеркегора?

В.Ерофеев― Да. Да. Люблю Испанию и переживаю. И хотел, чтобы она бы осталась целостной. Но понятно, другое дело, что и Каталония тоже та самая вещь, которая, наверное, дорогого стоит, и поэтому они это знают и хотят отделиться. Но я бы, все-таки, я бы предпочел, чтобы Испания оставалась, как и король испанский.

А.Нарышкин― Как вы думаете, если бы в России были бы разрешены референдумы о независимости, у нас бы страна быстро бы рассыпалась?

В.Ерофеев― Ну, я не думаю, чтобы она рассыпалась быстро. Но медленно, наверное бы, рассыпалась.

А.Нарышкин― Потрясающий ответ. Моя беседа, которую я провел с вами в перерыв, она вас ничему не научила, как нужно правильно отвечать на вопросы, вот так вот кучеряво, развернуто. Нет, ну, на самом деле, какие-то сепаратистские настроения в России – они есть?

В.Ерофеев― Сепаратистские настроения есть в каждой человеческой душе, поэтому и Россия в этом смысле не отличается от других наций, других людей. Они везде есть, и у вас есть сепаратистские настроения.

А.Нарышкин― В чем они у меня выражаются, если вы меня так сканируете хорошо? От кого я хочу отделиться?

В.Ерофеев― Они выражаются тем, что вы отделились от Кремля, например, от…

А.Нарышкин― Нет. Вы уж, знаете, как-то надо… В приговоре суда могла бы такая формулировка появиться: «Противопоставил себя Кремлю».

В.Ерофеев― Ну, подождите, уж сами себя не оговаривайте. Вот, не торопитесь. Вас и так…

А.Нарышкин― Это полковник под диктовку пишет.

В.Ерофеев― ...оговорят, если понадобится.

А.Нарышкин― Хорошо. Оставим сепаратистов. Скажите мне про Нобелевскую премию. Нобелевская неделя началась. Что для вас интереснее, по литературе или Нобелевская премия мира?

В.Ерофеев― Да и то, и другое интересно. И по физике тоже интересно. Я как-то один раз был в Стокгольме, когда было 100 лет Нобелевской премии, и они меня попросили (этот Нобелевский комитет) рассказать о том, что такое Нобелевская премия для России. Я там выступал в этом зале, где все нобелевские лауреаты выступают перед этой самой комиссией по Нобелевской премии по литературе. Они там меня поразили тем, что знают русский язык и всё прочее. Я ночевал в той комнате, где там ночевали нобелевские комитеты. Ужин у нас был. Вот.

Так что я прошел всё, только Нобелевскую премию не получил. И надо сказать, что они, действительно, произвели на меня сильное впечатление. Это умные, яркие люди, которые, в общем, какие-то вещи, действительно, пытаются соединить. Потому что мир настолько многообразный, и придумать, чтобы какие-то люди в разных странах получили нобелевские премии за разные вещи, да?.. Потому что в Швеции пишут не так, как в Лаосе. Они молодцы. Я преклоняюсь перед ними.

А.Нарышкин― А я не понял. Еще раз. Вот, Нобелевская премия…

В.Ерофеев― Так. Значит… Как вас зовут?

А.Нарышкин― Алексей.

В.Ерофеев― Значит, слушайте, Алексей…

А.Нарышкин― Лёша можно.

В.Ерофеев― Лёша.

А.Нарышкин― Да.

В.Ерофеев― Лёша, смотрите. Значит, давайте сначала выясним, что вы не поняли?

А.Нарышкин― Нобелевская премия – зачем она сейчас нужна тем, кто ее получает, кроме того, что это деньги? Это разве является знаком качества?

В.Ерофеев― Дело в том, что есть вещи, которые на первый взгляд не имеют большого значения, но, с другой стороны, все-таки, в мире, где существует, в общем, турбулентность довольно мощная как сейчас, мнение людей с Нобелевской премией до сих пор имеет какое-то значение, да? Они что-то говорят или по своей области, да? Вот, физики говорят о физике, там, например, Светлана говорит о том, что она делает в литературе.

А.Нарышкин― Алексиевич?

В.Ерофеев― Ну да, вы правильно догадались. Вот. Ну, все-таки, вот это образованный человек, выясняется.

А.Нарышкин― Да где-то видел по новостям. Не переоценивайте меня.

В.Ерофеев― Лёша прикинулся таким, в общем, ну, я не сказал бы «придурком», это было бы неправильно. Ну, таким, аккуратным журналистом.

А.Нарышкин― У меня еще будет возможность раскрыться: у нас с вами 9 минут.

В.Ерофеев― Я уверен. Я уверен, что вы раскроетесь полностью. И навсегда.

Я вот думаю о том, что Нобелевская премия иногда кажется нам ошибочной (той дали, этой не дали), но, с другой стороны, в общем, они же не клянутся в том, что они выступают от имени истины, они говорят о том, что этот нобелевский проект, в общем, существует для гуманизма, а с гуманизмом в нашем мире еще плоховато и поэтому они, вот, насколько могут, настолько его и выполняют. Да? Вы читали вот это, так сказать, за что дают Нобелевские премии по литературе? Лёш, ну, вы меня удивляете.

А.Нарышкин― Не, не надо. Слушайте, мне…

В.Ерофеев― Вы выступаете…

А.Нарышкин― Не надо, спокойно. Виктор, сейчас тут уже потому что есть призывы «Отомсти за Бычкову». Не-не-не, я вот это…

В.Ерофеев― А Кьеркегора вы читали?

А.Нарышкин― Нет, ну, слушайте, я как Бычкова… Тем более мы с ней в одном эфире по утрам сидим, ну что вы!

В.Ерофеев― Бедный. Ну, и кого вы учите чему, если вы не знаете Кьеркегора?

А.Нарышкин― Не-не-не, я не ведусь на это. Скажите, пожалуйста, а насчет Боба Дилана были согласны?

В.Ерофеев― Да, Боб Дилан прекрасен, конечно.

А.Нарышкин― Согласны.

В.Ерофеев― Я вообще практически со всеми был согласен. Там почему я должен был возражать этим ребятам, которые вполне вообще сами по себе вообще знатоки литературы? Это наше такое, вот, российское провинциальное мнение: «А ты согласен с Бобом Диланом?» Да если я не согласен, какая разница? Если я вам дам премию, то мне плевать, кто будет возникать по этому поводу: дал ее, захотел и дал.

А.Нарышкин― Видел статистику как раз вот…

В.Ерофеев― Бычкову вспомнили, на ночь глядя. Боже мой!

А.Нарышкин― Хорошо. Привет ей могу передать завтра от вас.

В.Ерофеев― Да. Ну, это я… Это вечный привет.

А.Нарышкин― Хорошо. Видел статистику – она довольно удручающая – по поводу того, сколько лауреатов, из каких стран. США опережают Россию на, по-моему, 100 или даже 200 человек. Вот, то, о чем вы говорите, некий такой?..

В.Ерофеев― Удручающую для вас?

А.Нарышкин― Ну, а для вас не удручающая?

В.Ерофеев― Нет.

А.Нарышкин― Почему?

В.Ерофеев― Там просто больше открытий, вот и всё.

А.Нарышкин― Ну?

В.Ерофеев― У нас же как? У нас в конце XIX-го века и в начале XX-го было больше писателей, чем у них. И чего, это удручающая для американцев планка?

А.Нарышкин― А сейчас?

В.Ерофеев― Ну, Лёш, вы что, не знаете, что писателей у нас мало сейчас?

А.Нарышкин― Не, ну это же грустно.

В.Ерофеев― Так, давайте поговорим о том, что вы знаете, а не о том, что вы не знаете.

А.Нарышкин― Давайте-давайте. Сейчас вот этот стресс-тест. Хорошо.

В.Ерофеев― Давайте.

А.Нарышкин― А! Я думал, с вашей стороны вопрос.

В.Ерофеев― Так не, ну какой? Нет, ну почему стресс? Я как раз вас щажу.

Я хотел просто спросить, а что удручающее? Ну что? Я считаю, мы все – это единая цивилизация, просто разошлись сейчас по разным углам.

А.Нарышкин― То есть вы считаете, можно, на самом деле, радоваться за американцев?

В.Ерофеев― А вы считаете, что нельзя?

А.Нарышкин― Нет, мне грустно, потому что американцы получают премии, наверное, не по каким-то политическим соображениям, потому что Америка – сильная, большая страна, и вот мы должны как-то, там не знаю, американцам подлизнуть (так, возможно, кто-то интерпретирует решения Нобелевского комитета).

В.Ерофеев― Ну, тут стоит вопрос, кто мы просто?

А.Нарышкин― Кто? Кто мы? В смысле?

В.Ерофеев― Ну, вот, «мы должны подлизнуть». Кто «мы»?

А.Нарышкин― Нет, я пытаюсь вам представить некую логику людей, которые не согласны с решениями, когда американцы получают Нобелевские премии. Мне-то грустно, потому что эти открытия совершаются не у нас. Если открытие совершается в Америке, то, значит, у нас нет таких условий.

В.Ерофеев― О, как вы меня утомили! Я так и не понял, что вы хотели сказать. Ну, что грустного-то? У нас нет оснований делать такие открытия, потому что у нас просто не работает эта наука.

А.Нарышкин― Почему? А Академия Наук для чего?

В.Ерофеев― Ну, вот, она для того, чтобы работала, но не получается. Ну, у нас нету таких возможностей, нет таких лабораторий. Вы бывали в США?

А.Нарышкин― Нет.

В.Ерофеев― Ну, тогда что ж с вами разговаривать?

А.Нарышкин― Ну, вы бывали. Расскажите.

В.Ерофеев― Ну, я бывал, я там читал лекции 4 года и могу себе представить вообще, что у них, какие лаборатории, какие библиотеки.

А.Нарышкин― Ну, это вопросы денег?

В.Ерофеев― Это вопросы денег тоже. Но и мозгов. И денег, и мозгов.

А.Нарышкин― Ну, мозги-то есть в России.

В.Ерофеев― Да, но эти мозги не выделяются, потому что просто нет таких лабораторий, опять-таки, нет таких денег и нет таких функций у ученых, потому что там им разрешают заниматься чистой наукой и делай, и на тебе еще для этого деньги. И не надо грустить. Слава богу, что хоть в Америке есть люди, которые умеют о чем-то мечтать и делать. Америка, действительно, великая страна. Вы правильно сказали.

А.Нарышкин― Но, ведь, есть же у того же Путина, наверняка, какая-то…

В.Ерофеев― Да что ж вы с Путиным с этим?

А.Нарышкин― Ну а как? Ну, подождите, слушайте вот… Виктор, несколько минут осталось, я вас отпущу на презентацию в Дом книги, где вы будете о литературе говорить, о философии. А здесь…

В.Ерофеев― Я просто посижу вместе с моими друзьями-продавцами книг.

А.Нарышкин― Ну вот смотрите. Ведь, есть же, наверное, у Путина какое-то желание, чтобы здесь тоже наука развивалась. Он на различных площадках говорит какие-то умные слова про инновации, про, не знаю там… Про криптовалюты он, по-моему, не говорит, но всё равно. Вот, создается впечатление, что он, все-таки, заинтересован.

В.Ерофеев― Слово разведчика – это очень сложное слово.

А.Нарышкин― Разведчик?

В.Ерофеев― Ну, он же разведчик по образованию. Слово разведчика…

А.Нарышкин― Это в прошлом.

В.Ерофеев― Ну, разведчик прошлым не бывает. Слово разведчика – это слово-функция. И здесь опираться на эту функцию очень сложно. Я бы не спешил на вашем месте опираться на слова Путина. Он одно говорит так, а потом говорит другое.

А.Нарышкин― Путин всех обманет.

В.Ерофеев― Он не обманет, он просто ведет свою линию разведчика. Ему, наверное, хотелось бы, чтобы, действительно, Советский Союз образовался. Он такой собиратель земли как тот самый князь… Ну, кто собирал у нас земли?

А.Нарышкин― Кого вы спрашиваете, я умоляю! Ну, слушайте.

В.Ерофеев― (смеется) Калита такой был. Помните Калиту?

А.Нарышкин― Нет-нет-нет.

В.Ерофеев― Боже мой, что вы делаете с Бычковой в утреннем эфире! Ничего не знаете. Ладно, всё. О политике знаете и замечательно. Это шутка была. Я к вам очень хорошо отношусь, правда.

А.Нарышкин― Взаимно. Про американцев и история с расстрелом вот этим в Вегасе. Когда это прекратится, кто виноват?

В.Ерофеев― Это не прекратится, потому что человеческая натура так создана, что… Знаете, первую мою работу я написал в Советском Союзе о Маркизе Де Саде «Маркиз Де Сад. Садизм. XX-й век». И после этой работы я понял, что это никогда не прекратится: люди получают удовольствие от того, что уничтожают других людей, унижают, сексуально домогаются и насилуют, и всё прочее.

Мы все выходцы из французского просвещения и вы, наверное, тоже. Вы считаете, что человек хорош, а обстоятельства плохи и надо менять обстоятельства? Знаете, кто это сказал, «Человек хорош, обстоятельства плохи»? Это Тургенев сказал в романе «Отцы и дети».

А.Нарышкин― А то, что американцы очень часто используют оружие, которое у них разрешено, и себя убивают часто и гигантское количество жертв?

В.Ерофеев― Ну, это же понимаете, да? Это же получается так: если не давать оружие, значит, тебя будут убивать. Если давать оружие, ты тоже можешь убивать.

А.Нарышкин― С той стороны будут убивать?

В.Ерофеев― Тут не понятно.

А.Нарышкин― Так это же проблема в том, что слишком много свободы, наверное, в Америке и каждому разрешено купить и потом…

В.Ерофеев― Слишком много свободы не бывает – бывает слишком мало свободы. А много свободы не бывает. Просто дело в том, что человек, который владеет оружием, он тоже бывает разный. Если, как мы знаем про этого психа, он получил огромное количество оружия, накупил и стрелял, то, значит, тут вот Маркиз Де Сад тоже ему аплодирует: «Я был прав», — сказал Маркиз Де Сад.

А.Нарышкин― Хорошо. Сейчас закончим эфир, обязательно посмотрю, кто это.

В.Ерофеев― Маркиз Де Сад?

А.Нарышкин― Ну что? Ладно, я пошутил! Ладно, я пошутил! Всё, времени нет, времени нет.

В.Ерофеев― Да. Это когда я первый раз принес статью о Маркизе Де Саде, они сказали: «Это что, доктор, который описал садизм?» — сказали мне в Советском Союзе.

А.Нарышкин― Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эха Москвы» и телеканала RTVi. Вас с новой книгой поздравляю. Алексей Нарышкин провел этот эфир. Счастливо.

В.Ерофеев― Спасибо.