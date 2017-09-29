О.Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает, меня зовут Оксана Пашина, и это оде дьякона Андрея Кураева. Здравствуйте.

А.Кураев― Добрый день.

О.Пашина― Тут думский Комитет по культуре посмотрел фильм «Матильда» и пришел к выводу, что чувств верующих он не оскорбляет и вообще вызывает интерес к истории страны. Как вам сама идея такого показа в Госдуме? Почему он был таким секретным, закрытым? Почему в ГУМе, а не в Государственной Думе? Или это всё нормально?

А.Кураев― Ну, я думаю, что в Думе, наверное, должен быть какой-то кинозал, в котором они могли посмотреть. Ну ладно, это их проблемы, где они смотрели.

В принципе, вердикт достаточно справедлив, потому что сегодня, к сожалению, изрядная часть школьников и студентов живет в мире радикально аисторическом, внеисторическом для детей 90-х годов где-то Горбачёв, Петр Первый, Иван Грозный – они все современники друг другу, они все жили до их рождения. И поэтому всё было очень давно и почти неправда.

В этом смысле наложение «кина» на Google может дать интересный результат. Вот, лично я, по крайней мере, всегда так делаю в последние годы. То есть я смотрю какой-нибудь фильм с претензией на историчность, нажимаю на паузу и, бывает, на несколько дней ухожу от экрана в интернет и ищу, потому что меня заинтересовала какая-то деталь, какой-то эпизод, персонаж и их сопоставляю, да? Это бывает очень интересно. Вот, скажем, сериал «Борджиа» очень советую смотреть именно так.

Я полагаю, что для кого-то из зрителей и фильма «Матильда» тоже это будет повод для того, чтобы погрузиться в предреволюционные годы и попробовать понять и людей, и их характеры, и саму по себе их ситуацию.

Видите ли, вот скажем, с точки зрения связи с современностью, мне кажется, самый интересный, такой, очень проходной, мимолетный эпизод этого фильма – он такой: государь идет (уже государь) по коридору, его окружают министры и, соответственно, вопрос: «Где строит базу русского флота? Вот, в Мурманске или где-то в Риге?» И этот вопрос решается буквально на бегу, что кончилось плохо для нашего флота с рижской базой там и так далее, в конце концов. Но дело не в этом, да?

Вот это что? Вот, мне это гораздо более интересно, чем отношения с балериной. То есть, вот, какова была въедливость, усидчивость последнего русского императора при решении серьезных вопросов? Хотя, говорят, что у него как раз именно в военной области и образование было хорошее, и преподаватели у него в военном деле были хорошие. Он, вроде бы, уделял этому достаточно много внимания. Но это тоже интересная тема. В конце концов, даже и то, ошибка или не ошибка то, что позднее уже в годы Первой Мировой войны он взял на себя Верховное главнокомандование? Должен был он это делать или нет, да? Вот, в других странах такого не происходило. Даже тот же Вильгельм – он не считался командующим армией, это генералам он отдал, да? И поэтому получалось так, что какие-то неудачи на фронтах – они сразу сказывались на его личной репутации. Вот здесь были и плюсы, и минусы, да?

То есть тут есть, о чем думать, но, конечно, не в рамках этого фильма. А он просто может дать, подсказать: «Смотри, есть такое тематическое поле. Хочешь – иди».

О.Пашина― А депутаты – они как дети? Им надо, вот, фильм показать, чтобы они заинтересовались историей? Но «Матильду» же обвиняли в том, что он псевдоисторический фильм.

А.Кураев― Но депутаты не о себе говорили, что они заинтересовались историей, а они сказали вообще о широких категориях зрителей, а не про себя.

О.Пашина― А фильм достиг заявленной цели? Потому что Говорухин сказал: «После просмотра этого фильма депутаты стали относиться к Николаю Второму лучше».

А.Кураев― Ну, фильм не мог еще достичь какой-то цели, тем более что она не была никак заявлена авторами этого фильма. Это первое. Второе, фильм, все-таки, в прокате еще отсутствует, очень небольшие группы людей посмотрели его. Ну, сколько? Даже с этим закрытым показом сколько? Ну, 100 человек, может быть, по стране наберется.

Но я, действительно, я с самого начала говорил, что этот фильм – он скорее, действительно, позитивный для образа Николая Второго в массовом сознании.

О.Пашина― А в историческом смысле он позитивен? Вот, депутаты стали относиться лучше, дети посмотрят, станут относиться лучше. Он способствует объективной какой-то оценке?

А.Кураев― Это разные вещи. Одно дело, это историческая оценка. Она, конечно, не по фильму должна делаться. А другое дело, вот, пиар-образ или некий в массовом сознании, или у разных групп населения какая память об этом государе?

А.Кураев: Поклонская известна тем, что она лгунишка такая, хроническая

Кстати, вот вы знаете, когда еще в 90-е годы мне доводилось иногда беседовать с людьми из первой волны русской эмиграции, с аристократами, оказавшимися на Западе, у них идея канонизации Николая Второго вызывала скорее отторжение и тихий ужас. То есть люди, которые, как бы, жили в мире придворных сплетен (скажем так, да?), это не те, кто лично подавали чашку утреннего кофе, а, как бы, те, кто могли расспрашивать людей, которые в этих процедурах участвовали, да? То есть для них это было всё слишком близко, живо и это на какой-то лубок, вот, никак не наклеивалось, не писалось это так.

Так вот у разных групп населения, конечно, разный образ Николая Второго. И для некоторых из людей, конечно, вот этот фильм будет способствовать тому, что, во-первых, этот образ обретет хоть какие-то человеческие черты лица. Потому что человек, о котором там 2 параграфа в книжке, в учебнике, вдруг вот он какие-то черты лица обретает, какую-то человечность уже, появляется некий бекграунд, на который уже может потом при желании этого зрителя может наслаиваться другая информация. Но вновь и вновь говорю, вот, тем более для современного зрителя, вот, абсолютно ничего негативного в этой любовной интрижке нет.

Это я понимаю, если какому-нибудь там схимнику показать: «Как так можно?! Ай-ай-ай! Да неужто у него могла быть любовница?!» Для современной молодежи это настолько естественные отношения, для них это просто совершенно не проблема. То есть для них скорее странно, что этот чувак, понимаете ли, еще мается. Это же так очевидно: пожалуйста, официально с женой, неофициально… Ну, посмотрите те же сериалы про французских королей всех этих «Солнц» и так далее: официальная любовница короля. При этом королева – это отдельная тема, она есть, она жива, ей положено рожать время от времени детей. Ну а кроме того есть официальная фаворитка короля, да? И это вот сознание, которое сейчас становится практически массовым.

О.Пашина― А еще есть английская модель прекрасная: надоевшую жену можно казнить и совершенно официально жениться снова.

А.Кураев― Ну, это разовый, все-таки, опыт, это был разовый опыт Генриха Несчастного. Прецедентов потом… Его, все-таки, потом никак не повторяли. Не подражали.

О.Пашина― Вот, интересен такой еще момент. Это нормально вообще, что Государственная Дума смотрит какой-то фильм, выносит по нему какое-то решение, выступает с каким-то официальным заявлением? Но, ведь, в Госдуме не смотрят все фильмы, которые выходят…

А.Кураев― Нет, ну что вы, это не официальное заявление Госдумы.

О.Пашина― Но тем не менее, все его ждали и все ждали, что же депутаты-то скажут?

А.Кураев― Я лично не ждал. Вот, конечно, это люди, которые имеют право и посмотреть фильм, прочитать книгу, сказать о нем, но, естественно, никакого постановления Госдумы по этому поводу не было и даже решения какого-нибудь Комитета Госдумы профильного или непрофильного тоже не было.

О.Пашина― Ну, Елена Драпеко обещала, что будет официальное заявление Комитета по культуре.

А.Кураев― Будет, тогда будем рассматривать это заявление.

О.Пашина― Ну, то есть это нормально, что депутаты собрались, посмотрели резонансный фильм и высказали свое мнение?

А.Кураев― Ну, а чего плохого? Они имеют право и в зоопарк сходить.

О.Пашина― А мне кажется, тут другая ситуация: у нас кино как-то становится носителем какой-то, я не знаю, нравственности, этики.

А.Кураев― Пусть становится, пусть.

О.Пашина― То есть это вполне его функция? Например, правила дорожного движения теперь будут соблюдать, в кино и власти будут за этим следить.

А.Кураев― У «кина» много может быть функций, эта в том числе. И не самая плохая. Пусть будет.

О.Пашина― Тогда вопрос по поводу бывшего соратника, заместителя Натальи Поклонской, я имею в виду заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, которого уволили со службы, лишили гражданства. Не сказали напрямую, что это связано с «Матильдой», но он известен как раз тем, что написал вот это постановление о недопустимости показа трейлеров и так далее.

А.Кураев― Поклонская известна тем, что она лгунишка такая, хроническая. То у нее Суворов Пушкина цитирует, то еще что-нибудь, да?

О.Пашина― А страдают соратники и сподвижники.

А.Кураев― В данном случае, извините, никакого решения о лишении гражданства не было.

О.Пашина― Как это? Его лишили российского. Проверили его какие-то там документы, выяснили, что он получил гражданство незаконно и лишили.

А.Кураев― Ну, не знаю. На официальных порталах об этом еще, вроде, нет сообщений. Сама процедура такая.

О.Пашина― Да нам вот тут сама Наталья Поклонская рассказала в интервью.

А.Кураев― А, ну так это она рассказала. Это, опять же, это ее рассказы. А хорошо бы их проверять еще по официальным каналам. Ну, я говорю, что, с одной стороны, такой процедуры просто нет (гражданина России лишить гражданства). С другой стороны, я думаю, что это надо быть… Ну, как бы, решение не политическое, то это надо быть изрядным глупцом. Потому что только что об этом вся наша пропаганда пела, что на этих вот проведенных основаниях лишен гражданства был Саакашвили в Украине, и наши медиа скорее возмущались этим крючкотворством. А теперь что, и у нас такое же? Это маловероятно. И уж тем более совсем невероятно, чтобы это связывали с этой несчастной «Матильдой». Понимаете? Ну, это сознание сектанта, у которого всё в мире соотносится с его верованием, его божком, и поэтому все землетрясения, все катастрофы, там, перевыборы во всех мирах, все войны – это связано с тем, что вчера его теща нарушила пост.

А.Кураев: Наш Патриарх сказал, что оскорбление религиозных чувств – это то же самое, что экстремизм

О.Пашина― А задержание лидера организации «Христианское государство» не связано с тем, что власти, все-таки, как-то начали реагировать на такой доморощенный терроризм вокруг «Матильды»?

А.Кураев― Ну, правильно, эта реакция должна быть. Тем более человек, действительно, довольно странный и в то же время достаточно типичный (вот, что самое печальное). И дело не в том, что там его биография (когда-то он уже там какой-то срок сидел, за убийство даже, говорят). Дело не в этом, а в том, что, по сути, это типаж.

Простите, только сегодня в Ташкенте наш Патриарх сказал, что оскорбление религиозных чувств – это то же самое, что экстремизм. Это, ведь, крайне опасно вот такое натягивание ежика на глобус. То есть это всё равно как кого-то назвать гитлеровцем, скажем, то есть предельно допустимая. Гестаповцем.

О.Пашина― Ну, мы украинцев называли фашистами не так давно. Правда, забыли уже об этом.

А.Кураев― Эта демонизация оппонента – она очень опасная вещь, потому что она ставит твоего оппонента и критика за пределы этики.

О.Пашина― Об этике мы поговорим после небольшого перерыва. Это особое мнение дьякона Андрея Кураева.

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О.Пашина― И мы продолжаем. Я хочу вот о чем поговорить. Государство давно уже ищет какие-то скрепы, какую-то этику, я не знаю, в кино там или где-то.

А.Кураев― Не-не, подождите-подождите. Вы слишком по шпаргалке своей идете. Это вот… Мы, наконец, вышли на серьезную тему. Вот эти слова Патриарха в Ташкенте, сегодняшние слова, о которых я, простите, не успел у себя в блоге еще написать.

Это очень серьезно, потому что демонизация оппонента, вот, когда «ты эсесовец, ты гестаповец, еще что-то, ты Бен Ладен», это ставит человека вне христианского милосердия, получается. Это вне закона и вне морали. То есть человек объявлен вне закона, любой может его убить, и это вменится ему в заслугу, а не в преступление.

Кроме того, когда происходит такая максимилизация какого-то греха, то в этом случае происходит, как ни странно, по законам диалектики банализация зла. Если мы любого оппонента в интернете называем нацистом, то в итоге быть нацистом становится, вроде бы, уже и ничего. Столько людей получили эту кличку, это прозвище, что уже, вроде бы, как-то это и не больно, и не стыдно получить такой плевок, такой ярлык. Вот.

Так же и здесь. Если человек, который нарисовал карикатуры, он объявляется экстремистом… А экстремисты – это у нас дальше это всё идет на фоне новостной ленты, что экстремисты взорвали то-то, экстремисты расстреляли там-то и так далее, это просто какие-то сущие нелюди, да? И, соответственно, и карать их надо тоже как? Стратегическими бомбардировщиками, пусками ракет с подводных лодок.

О.Пашина― И как минимум поджогами машин возле офиса.

А.Кураев― То есть, понимаете, это очень опасные слова нашего Патриарха, которые как раз и создают некий психологический, я бы даже сказал, в чем-то вероучительный, аксиологический фон для появления всех этих вот лидеров Христианских государств и их подручных.

О.Пашина― А в целом (опять я возвращаюсь на свою дорожку), в целом у нас в государстве какая этика? Какое-то было сначала ощущение, что с церковью началось сращение. Вот, да, мы начали эти христианские ценности принимать, государство их пропагандировать, появилась потом Поклонская и эти христианские экстремисты, и, вроде бы, государство с церковью сейчас, ну, в контрах не в контрах, но как-то ставит на место, как-то начинается расхождение какое-то. Этика государственная, не связанная с церковью, может быть, не связанная с религией или связанная, есть сейчас у государства?

А.Кураев― Обычно христианская этика прописывается в преамбулах законодательным актом. То есть «настоящий закон принимается, исходя из». И вот там обычно перечисляются какие-то ценности. Если это закон не чисто экономические, таможенные, а какие-то касающиеся прав людей, гуманитарного аспекта, вот там это прописано. И когда если просто собрать отдельно эти бумаги, то получится, да, перед нами вполне христианская и гуманистическая система ценностей государства.

О.Пашина― Ну, не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе?

А.Кураев― Ну, на уровне деклараций, конечно, это прописано. Это не всегда, естественно, соблюдается, да? И у нас в былые годы было модно обвинять западных партнеров в двойных стандартах, да? Ну а сейчас, по сути говоря, уже и наши многие риторы официальные стали говорить: «Ага, нас обманывали, поэтому мы тоже имеем право». Ну, начиная, скажем, да? «Вы так поступили с Косово, поэтому у нас есть право так же поступить с Украиной и Крымом», например по такому сценарию.

С другой стороны, конечно, очень интересно вот на последние дни, скажем, масс-медиа очень позитивно описывали референдум в Курдистане, и могло сложиться впечатление, что Россия приветствует это, да?

О.Пашина― О, да. Да.

А.Кураев― А на самом деле, конечно, на официальном уровне – нет. В конце концов, заявление, что мы не признаем, признаем целостность каждого из государств, ныне существующих на Ближнем Востоке.

О.Пашина― Референдум в Каталонии.

А.Кураев― Аналогичная ситуация.

О.Пашина― Абсолютно та же самая реакция.

А.Кураев: Христианская этика прописывается законодательным актом. То есть «настоящий закон принимается, исходя из»

А.Кураев― Да.

О.Пашина― При том, что мы все понимаем, что наши власти сочувствуют сепаратистам. Я имею в виду ту же Шотландию, тот же Брексит и ту же Каталонию. Ну так в чем же этика тогда государственная? Это сплошное лицемерие.

А.Кураев― Ну, я не могу за них решать, да? Причем, поймите опять же, этика говорит именно о ценностных ориентирах, звездах, что над нашими головами. Этика как наука – это не описание реальных моделей поведения людей (оно, понятно, очень часто бывает совершенно не моральным как минимум). Тогда здесь не тот термин должен быть. А официальные декларации – да, они вполне правильные, хорошие.

О.Пашина― А, может быть, государству вообще не нужна этика? Ему нужна структура для выживания чиновников, правящих элит и приближенных к ним. Зачем им этика?

А.Кураев― Ну, видите ли, если это государство демократическое, предполагается, что избиратели делегируют государству определенные свои полномочия, и при этом эти избиратели – они чем-то руководствуются. И опять же, у них есть определенные ценности. И поэтому существует определенная партийная программа, где тоже этот Кодекс строителей коммунизма или еще чего-то – он там обычно прописан. Поэтому государство, конечно, тоже должно быть этически вменяемым и этически подконтрольным.

О.Пашина― А как, на ваш взгляд, все-таки, в последнее время государство срастается с церковью или скорее расходится?

А.Кураев― Я думаю, что точки расхождения если есть, они очень незначительны. Совпадений гораздо больше. Ну, по мелочам, да? То есть когда там обеды патриаршей свиты во время его визитов оплачиваются через сайт Госзакупок, например.

О.Пашина― Это в Курганской области.

А.Кураев― Это и в Башкирии, это где-то там в Ханты-Мансийске, по-моему, что-то такое было. Вот, из того, что я просто… Вот, недавно на этот сайт зашел, поискал немножко и обнаружил несколько таких симпатичных вещей.

О.Пашина― А губернатор Полтавченко, который снова сказал о том, что Исаакий должны, все-таки, передать РПЦ, это что?

А.Кураев― Да, при этом еще что важно, что Патриарх, который, конечно, гораздо больше чем я информирован о настроениях в правительственной верхушке, он заведомо не просит того, что могло бы быть неприятно для государства. Вот. То есть, например… Да даже если речь идет об ограничении абортов. То есть это удел православных активистов на эту тему говорить, а Патриарх – он как-то так, подчеркнуто в сторонке стоит.

О.Пашина― И Исаакий тоже официально не просит, потому что понимает, что сейчас не время?

А.Кураев― Да-да-да. Нельзя раскачивать лодку в предвыборный год.

О.Пашина― А губернатор зачем так делает? Он уже готов?.. Понимает, что расстается со своим постом?

А.Кураев― Весьма вероятно, да. Потому что найти новую газету или интервью губернатору – это такой, очень радикальный ход необычный.

О.Пашина― И напоследок решил седлать доброе дело и дачу в Комарово передать тоже РПЦ.

А.Кураев― Да, но это, конечно, замечательно. Что касается Исаакия, то заявление Полтавченко по этому поводу наиболее интересно – там 2 вещи. Первое, это то, что до сих пор нет обращения церкви «Верните нам эту часовенку», что само по себе тоже очень интересно, да? И вторая деталь, которая там была интересна, то, что он буквально сказал «Церковь готова на всё», в смысле готова даже платить налоги с доходов за экскурсионную деятельность. Ну, это, конечно, ему губу придется скатать назад. Объявят, что это, опять же, не налоги, а пожертвования, вообще это не экскурсионная деятельность и обслуживание, а это катехизация миссионерства. Как это можно платить налог за миссионерские услуги? Мы китайцам проповедуем наше святое православие, а вы хотите с нас на это налоги брать? Да вы что! Напротив, нам должны отдельные гранты на это выделять. То есть Патриархия здесь, убежден, выкрутится, никаких налогов, конечно, не будет платить. Вот. Но, тем не менее, Полтавченко почему-то уверен, что церковь готова взять Исаакий на свое содержание.

То есть она-то, конечно, это готова декларировать, только вопрос в том, что (НЕРАЗБОРЧИВО) через 2 года обратится, опять же, во все инстанции, скажет «Вот, знаете, наша часовенка рушится немножко. Подкрасить надо. Дайте денежки. Вы же понимаете, это не для нас, это лицо России и так далее». И эти денежки, конечно, дадут.

А вторая тема – да, это то, что там, где на недельку в Комарово, но эта неделька до второго растянулась (в смысле пришествия, а не числа), там находится, соответственно, резиденция, дача петербургского Митрополита, и как-то ему захотелось выхода к морю. И для этого удобно подходил соседний участок 1,5 гектара, который нужно было взять под себя. И, вот, под это дело было решение специальных органов в Петербурге, земля эта передана. Причем, действительно, обоснование очень странное. То есть это можно передать религиозной организации участок земли, на котором находится уже, скажем, религиозный объект или объект церковной благотворительности. В данном случае если бы этот участок был связан… Я полагаю, что, может быть, в этой даче Митрополита есть молитвенная комнатка (не исключаю).

О.Пашина― То есть там просто жилой дом?

А.Кураев― Да. Ну, конечно, жилой дом стоит. Вот. Он, конечно, может сказать, что поскольку у меня там есть молитвенная комнатка, то поэтому давайте это считать храмом. Но простите, если бы была связь между этим домом и вот этим новым участком, то они бы еще и давным-давно были бы связаны в бумагах и переданы.

Значит, ясно, что речь идет именно о том, чтобы соседний участок забрать. Ну а второй, конечно, цинизм, что это называется «благотворительные цели». Благотворение для Митрополита бедненького, которому так не хватало этих 1,5 гектар заповедного леса на берегу моря. Кроме тех (там не знаю, сколько), которые у него уже есть. Вот.

Ну, в общем, довольно цинично, но это традиция уже, потому что в 2011 году, когда громко стало известно о том, что в Геленджике на берегу моря вопреки всему законодательству России кусок побережья приватизируется Патриархом и там строится его резиденция, тогда Патриархия устами своего информационного Министерства заявила, что «Вы что! Это просто Центр детского просвещения будет».

А.Кураев: Патриарх, он заведомо не просит того, что могло бы быть неприятно для государства

О.Пашина― То есть я так понимаю, что по мелочи деньги и гектары церкви дают. Из бюджета финансируются визиты религиозных деятелей, дачи там, всё. А Исаакий, все-таки, не дают. А почему Исаакий-то не отдают? Неужели, из-за протестов? Неужели, их испугались?

А.Кураев― Может быть и поэтому. Все-таки, я думаю, что для Путина важно. Это его родной город, и поэтому настроения горожан, я думаю, для него значимы.

О.Пашина― Но не всегда. С тем же мостом Кадырова.

А.Кураев― Да. Я думаю, что если брать между Кадыровым и Патриархом, у Путина, все-таки, Кадыров на его шахматной доске значит больше.

О.Пашина― Ах, вот так?

А.Кураев― Да. Кадыров, что называется, с руки вскормлен. Это его, он считает, очень удачный проект и модель замирения Кавказа.

О.Пашина― У нас остается буквально пара минут до перерыва. Раз уж мы про мораль, этику, нравственность, что у нас учителя так озверели? Я имею в виду вот эти последние истории с учительницей, которая второкласснику написала на лбу «Дурак», в Рязанской области побили школьницу на занятиях. И при этом еще обсуждают вопрос, а должны ли уволить учителя? Работа нервная. Что же делать-то?

А.Кураев― До некоторой степени это издержки профессии, массовой я имею в виду профессии. То есть когда существуют сотни тысяч, если не миллионы людей, которые работают в этой профессии, конечно, там неизбежны и срывы, неизбежно появление дураков и прочее. Так что сами по себе эти отдельные случаи – это не страшно. Хуже то, что учителя сами себя считают партийно-мобилизованными. Вот это хуже. То, что каждый директор школы в России – это лжец, вот это страшно. Он лжец и преступник, каждый директор школы России.

О.Пашина― Как это?

А.Кураев― А потому что каждая школа – это избирательный участок. И по должности директор школы – член Избиркома местного. И как только идут выборы и где-то начинаются махинации, это всё на его глазах происходит. И в этом смысле, да, получается, что… Учитывая, что наши выборы не отличаются особой честностью и прозрачностью, пресловутые 120% рисуются не без помощи директоров школ, которые на следующий день приходят и начинают учить детей жить по совести на голубом глазу.

О.Пашина― И писать им на лбу «Дурак». Это особое мнение дьякона Андрея Кураева. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― И это особое мнение дьякона Андрея Кураева. Мы тут в новостях только что слышали про задержанного Навального. То есть власти у нас не смогли задержать совладельца ВИМ-Авиа, который устроил коллапс на туристическом и авиационном рынке, но смогли задержать Навального, который должен был ехать на санкционированную акцию в Нижний Новгород. Это вот уже такая и неприкрытая явная борьба с оппозиционной активностью?

А.Кураев― Ну, видите, полицейских в стране не хватает.

О.Пашина― Как это?

А.Кураев― За всеми не уследишь. Как тараканы разбегаются. А вы говорите, полицейское государство. Нет.

О.Пашина― То есть вы имеете в виду, что за Навальным уследили, а?..

А.Кураев― Да, а на всех не хватило глазок.

О.Пашина― А за тем – нет. А сама вот эта вот практика задерживать человека, который ничего противозаконного не сделал, да и акция, на которую он ехал, разрешена властями? И как это?

А.Кураев― Да? Я слышал другое, что, вроде бы, не разрешена была.

О.Пашина― В Нижнем Новгороде санкционированный митинг, абсолютно официально разрешенный.

А.Кураев― Так. Ну, понятно, у вас много гостей уже на эту тему высказывались.

О.Пашина― То есть у вас нет особого мнения на эту тему?

А.Кураев― Да не хочется, честное слово. Ну…

О.Пашина― Не хочется. Хорошо. Тогда говорим про другую активность, я имею в виду Киевский Педагогический университет, куда студентов согнали на молебен, а они пришли с бейджиками, надписями на одежде «Меня заставили сюда прийти вместо пар».

А.Кураев― Молодцы ребята.

О.Пашина― Эти как, молодцы?

А.Кураев― Молодцы ребята, да. Посмотрим, чего им будет. Но это, все-таки, уточним, что это был молебен Патриарха Филарета в его соборе, а студенты – национального университета, то есть такой это Киевский МГУ, скажем так, то есть главный университет страны. И ректор, вроде, объясняя эту ситуацию, сказал, что он сам заказал этот молебен по случаю там Дня печати или еще чего-то. Я так понимаю, что для студентов Журфака, что было совсем глупо именно журналистов на этот молебен сгонять, да?

А.Кураев: Если брать между Кадыровым и Патриархом, у Путина, все-таки, Кадыров на его шахматной доске значит больше

Но меня удивило вот что. Что узнал-то я об этом из новостной рассылки Союза православных журналистов Украины, а это такой как раз кружок перьев, обслуживающих интересы Московской Патриархии на Украине. И они, понятно, возмущались тем, что к конкуренту студентов погнали.

Однако же, когда совершенно аналогичное деяние происходит в России, наши церковные перья молчат, чернил у них для этого не хватает.

О.Пашина― А в России бывает такое? Или все приходят на митинги, на молебны?..

А.Кураев― Ну, петербуржский крестный ход недавно был пару недель назад.

О.Пашина― Там тоже сгоняли?

А.Кураев― Конечно! Там через ректораты и так далее «Необходимо прийти». Причем, было сказано, отмечаться. Учли ошибки прошлых лет, и отмечаться теперь надо не в начале крестного хода, а в его конце, по окончании мероприятия.

О.Пашина― Чтобы видно было, сколько дошло.

А.Кураев― Совершенно верно, да.

О.Пашина― А почему питерские молодые люди такие политически не активные? Почему они хотя бы бейджик не нацепили «Меня заставили прийти»?

А.Кураев― А вот это интересный вопрос, а почему у нас такая боязливая атмосфера в стране?

О.Пашина― Да.

А.Кураев― Это касается и учителей, это касается и студентов. Почему? Вот, действительно, это, конечно, можно объяснить генетикой сталинских лет. Но, вроде бы, много времени прошло, можно бы как-то уже и стряхнуть этот морок с глаз, с век и так далее. Нет, он, все-таки, есть. То есть как-то естественно чувствовать себя таким маленьким, беспомощным: «От меня ничего не зависит, с меня никакого спроса, и поэтому это не я, это начальник виноват».

О.Пашина― Но тем не менее, молодежь и в Москве, и в Петербурге выходила на акции протеста весной. Или это разная молодежь?

А.Кураев― Да, может быть, даже…

О.Пашина― Одни и те же?

А.Кураев― Не скажу, что одни и те же.

О.Пашина― Там по зову души, а туда по разнарядке?

А.Кураев― Не скажу, что одни и те же, но вполне могут быть и пересечения.

О.Пашина― А как это так всё? Вот, как это уживается всё в одном человеке – пойти на оппозиционный митинг, а потом пойти туда, куда тебя сгоняют?

А.Кураев― Нет, ну, во-первых, человек, может быть, политических взглядов, скажем так, не кремлевских, но при этом церковным и православным человеком, и поэтому идет на крестный ход. Этого исключать нельзя (такой совместимости).

Во-вторых, человек, опять же, может для себя решить, по каким поводам я протестую, по каким нет. Есть вещи, за которые нельзя платить своей судьбой. Если есть, скажем, угроза отчисления из университета, проваленная сессия и так далее, тут он подумает, стоит ли такую цену платить? За что? За прохождение по площади с друзьями, да? В конце концов, он и так там со своими девчонками гуляет по этому Невскому проспекту. Почему бы не пройтись еще разочек, только по проезжей части, куда обычно не попадают, да?

То есть я не буду осуждать этих ребят просто, вот, за то, что они приняли участие в этом. Но то, что, действительно, у нас такое правозащитное сознание в значительной степени парализовано… Ну, понимаете, ну… Это тот случай, когда люди сами не кладут, не определяют границы своей приватности. Это касается и не только вот такой большой политики, но и маленькой – что ты разрешаешь своему начальнику делать? «Тыкать», например, да? Помыкать, понуждать к исполнению неслужебных обязанностей «Слушай, принеси мне 2 кофе еще там» и так далее, да? Начиная с этих мелочей.

О.Пашина― А вот эти выборы всеобщие недавние, которые у нас прошли, где вся Россия проголосовала за «Единую Россию», это что? Нежелание каких-то проблем с карьерой, с учебой? Действительно, многим нравится то, что происходит, никто не хочет ничего менять? Как, на ваш взгляд, почему так произошло?

А.Кураев― Ну, опять вы обобщаете. Лично мой микрорайон голосовал за яблочников.

О.Пашина― Ну, лично ваш московский микрорайон. А вся страна?

А.Кураев― Ну, почему? Вся страна не голосовала – голосовали отдельные регионы.

О.Пашина― Но тем не менее.

А.Кураев― Это ж не парламентские выборы.

О.Пашина― Тем не менее? Москва выбивается на этом фоне.

А.Кураев― Побеждает тот, у кого телевизор. Телевизору может сопротивляться только Facebook. Но его скоро забанят.

О.Пашина― А Facebook только в Москве, в некоторых центральных столичных районах.

А.Кураев― Ну, в общем, да, это не самое модное. Это не Одноклассники. Ну и кроме того, вроде бы, у них, опять же, проблемки, обещают в следующем году закрыть.

А.Кураев: Человек, может быть, политических взглядов, скажем так, не кремлевских, но при этом церковным и православным

О.Пашина― Да, и всё будет совсем хорошо. Кстати, раз уж мы заговорили про телевизор, Навальный про Владимира Соловьева и его миллиардное состояние, недвижимость за границей. Всё понятно, богатым быть не стыдно. А пропагандировать патриотизм, необходимость затянуть пояса и так далее, и тому подобное, когда у тебя миллиарды и ты живешь за границей?

А.Кураев― Ну, это связано не по поводу миллиардов, а, конечно же, понятно, что Соловьёв на зарплате и на работе. То есть он говорит то, что надо, а не то, что он, на самом деле, думает. Зазор между тем, что он думает в телеэкране, и тем, что он говорит даже на своей радиопередаче, это довольно очевидный зазор. Ну, вот, тем более, я полагаю, еще больше он, когда он говорит просто в своем кругу.

Но это касается не только Соловьёва. Он просто представитель определенного такого социального слоя, которые, на самом деле, вполне принимают ценности и стандарты западного общества потребления и многими своими корнями туда уже проросли, но чувствуют себя обязанными здесь для быдло-класса обличать это самое общество. Вот. Это, конечно, печалька. Ну, такая же ситуация и среди многих церковных иерархов.

О.Пашина― А зрители, которые смотрят Соловьева, слушатели, которые слушают, и паства, которая слушает проповедников этих, они-то понимают, что это лицемерие? Что им просто говорят…

А.Кураев― Ну, как я могу сказать за слушателей? Я их не опрашивал, я не знаю.

О.Пашина― А как вы думаете?

А.Кураев― Я к их числу не отношусь, да? То есть я как-то эти крик-шоу давно уже не смотрю. Ну, на основании чего я должен дать ответ?

О.Пашина― Ну, я не знаю. На основании своего мнения. Вы думаете, они верят в это или нет?

А.Кураев― Откуда?.. Я уважаю свое мнение, поэтому с потолка его не беру.

О.Пашина― Ну, хорошо. Тогда так поступим. Они, может быть, хотят?..

А.Кураев― Кто «они»? Кто «они»?

О.Пашина― Понимаете, мне интересно с точки зрения, опять же, морали. Вот, люди наши… Как тут говорят в нашей студии не «народ», хорошо, а «население». Они верят искренне во всё, что им говорит телевизор, который побеждает? Или им удобно в это верить и не видеть того, что происходит? Потому что, хорошо, можно не иметь Facebook, можно не иметь Twitter’а, но мы же всё видим, что происходит вокруг нас каждый день. А в телевизоре нам говорят другое.

А.Кураев― В данном случае у вас, все-таки, разные идентичности. Кто такие эти «мы»? Мы – это те, кто внимает передачам Киселёва и Соловьева? Или мы – это те, кто здесь в студии «Эха Москвы» гордится тем, что мы к этому быдло-классу не относимся? Кто мы?

О.Пашина― Ну, я, например, не горжусь, и об этом не говорю. Но это как в анекдоте, что все голосуют за «Единую Россию», не зная, кто все эти люди, среди моих знакомых ни одного такого человека нет.

А.Кураев― А так ситуация обычная. Она не очень политическая. Описана еще Оруэллом. То есть, соответственно, эпоха телевидения понятная: у кого телевидение… То есть большинство людей, у которых просто нету ни вкуса, ни желания, ни досуга, чтобы дотошно въедаться в анализ новостей, ну, конечно, они принимают уже разжеванную пищу, когда тебе даже из утюга одно и то же говорят.

О.Пашина― Или это лицемерная позиция, когда ты принимаешь эту разжеванную пищу и говоришь «Я понимаю, что линия такая, нужно думать так. Потому что иначе меня выгонят из вуза, меня уволят с работы. Я директор школы, мне нужно так подсчитать голоса»?

А.Кураев― Вновь говорю, я дал ответ: Оруэлл. Вот, его пролы – они искренне согласны с тем, что телик говорит сейчас. И точно так же они будут согласны с тем, что телик скажет завтра, хотя он скажет совершенно противоположное. Мы сегодня из уст Путина услышали, что «Мой друг Эрдоган». Кто вспомнит, что было 2 года назад, тому глаз вон. Что-то как-то иначе отзывались про этого политика и на государственном уровне, и так далее, обещали, что помидоры ему оторвут. Сейчас уже иначе, да? Ну, вот, чисто оруэлловская история, конечно, отношений Путина и Эрдогана, чисто по Оруэллу.

Плюс к этому возникает вопрос, а чего такая срочность в этом визите? То есть такое ощущение, что серьезная какая-то яичница пригорела у нас в Сирии, поэтому пришлось лететь. Заметьте: не Эрдоган прилетел сюда, значит, не его яичница горит.

Путин полетел к нему. Причем, я говорю, это особо не анонсировалось, да? То есть обычно, когда государственный визит, заранее анонсирован, какие-то, опять же, какие-то фильмы идут о великой культуре страны визита и наших исторических связях, и так далее. А здесь бабах, просыпаемся: где президент? А он за морем.

О.Пашина― Причем почему-то Турция начала подтверждать данные правозащитников о том, что в результате бомбежек российских гибнут мирные жители.

А.Кураев― Ну вот я говорю, какая-то наша яичница в Сирии пригорает. (НЕРАЗБОРЧИВО) в Сирии, судя по всему, поэтому нужно было туда лететь.

О.Пашина― То есть у нас Сирия скоро будет опять на повестке дня?

А.Кураев― Наверное. Ну, она и не исчезала оттуда.

О.Пашина― Заинтересовала ваша реплика про избирательные участки в школах. Слушатели спрашивают: «А где нужно открывать избирательные участки, чтобы выборы были правильными? В храмах?»

А.Кураев― Глупый вопрос.

О.Пашина― Хорошо. И про массовые отставки губернаторов. Буквально остается несколько секунд. Не все губернаторы так плохи и не всё население недовольно этими отставками. Почему, опять-таки, люди в этих губерниях молчат?

А.Кураев― Да я не знаю, я не из тех губерний, я не могу за них говорить, ну? Что вы у меня всё время требуете ответа за других людей?

О.Пашина― Это было особое мнение дьякона Андрея Кураева, который не хочет отвечать за других людей, а только за себя. Всего вам доброго, спасибо и до свидания.

А.Кураев― До свидания.