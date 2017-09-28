Н.Болтянская― 19 часов, 8 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Меня зовут Нателла Болтянская. У нас в гостях — политик Дмитрий Гудков. Здравствуйте!

Д.Гудков― Добрый вечер!

Н.Болтянская― Предлагаю вам начать с явления, которое уже называли «осенний губеропад».

Д.Гудков― Давайте. Пожалуйста. Больше всего меня потрясла новость, что мэр Махачкалы сегодня лайкал фейковый аккаунт замглавы Росгвардии, которому прочат пост главы Дагестана. Вот это говорит о том, что мы живем даже не в Византии, а это что-то хуже.

Н.Болтянская― В Византии лайков не ставили.

Д.Гудков― Да, лайков не ставили. То есть это абсолютно коллапс всей системы управления, потому что я, честно говоря, когда шел на «Эхо Москвы», я посмотрел, какие сегодня новости: просто какой-то кошмар. Во-первых, заочно у нас арестован продюсер «Гоголь-центра». Следствие обвиняет «Гоголь-центр» за то, что не было спектакля. Спектакль видели, по-моему, десятки тысяч россиян. Что это такое, вообще?

Д.Гудков: «Губернаторопад» — это часть безумной системы, которая переживает коллапс

Дальше. Росгвардия выпускает «хрустальные погоны» для своих генералов, тратит какие-то огромные деньги.

Н.Болтянская― Так, подождите. Я готова разделить ваше горе, но по пунктам.

Д.Гудков― То же самое «губернаторопад» — это всё часть какой-то безумной системы, которая переживает серьезный коллапс. Такое ощущение, что вообще никто в стране ничем не управляет. Даже кризис транспортный, который связан с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», у которой зависло 50 тысяч людей за рубежом. И когда Путин делает выговор министру транспорта со списанной диссертацией, выясняется, что офис этой авиакомпании находится в какой-то будке в каком-то татарстанском селе. Что это такое? Вы понимаете, что происходит в стране?

Н.Болтянская― Дело в том, что, с одной стороны, вы абсолютно справедливые вещи говорите. И про «ВИМ-Авиа» — уже давно как бы у них проблемы, не со вчерашнего дня начались…

Д.Гудков― Это не у них проблемы.

Н.Болтянская― А у кого – у нас?

Д.Гудков― Это проблемы в системе управления всеми процессами, которые происходят. Губернаторы. Сначала одних снимают, говорят, что нам нужны молодые. Сегодня сняли губернатора Ненецкого автономного округа. Ему, по-моему, меньше 50 лет. При этом власть декларирует курс на омоложение, а у на Путин… сколько ему скоро будет – 65 лет в следующем году, 66? — он у нас самый молодой, идет в президенты. Такое ощущение, что у нас просто в стране никто ничем не управляет.

Н.Болтянская― Может быть, он поэтому и идет?

Д.Гудков― Все ждут президентских выборов. Все боятся и не понимают вообще, что за кадровая политика происходит в стране. И, на самом деле, у нас появляются губернаторы, которые абсолютные марионетки, которые неспособны даже с людьми общаться, неспособны управлять ничем и будут на сто процентов зависеть от президента.

Н.Болтянская― Ну, может быть, это только вас возмущает?

Д.Гудков― Ну, понимаете, если раньше такие случаи были все-таки единичные, а когда у нас в течение дня происходят такие новости, то, мне кажется, нас ждет какой-то очень серьезный политический и вместе с этим экономический кризисы.

Я уж не говорю о том, что у нас сегодня Путин встречался с главой Гвинеи, одной из самых беднейших стран мира, и они договорились сотрудничать в область инноваций в сфере образования. Вы, понимаете, да?

Н.Болтянская― Еще долг простили.

Д.Гудков― Еще долг простили.

Н.Болтянская― Но еще раз повторяю, что, может быть, вы в изрядном меньшинстве в плане беспокойства по этому поводу? Потому что видели наверняка: более 80% россиян заявили о нежелании участвовать в массовых протестах. И вы, Дмитрий Геннадиевич – ничтожное меньшинство.

Д.Гудков― Ничего страшного. Ничтожно меньшинство в час Х решает всё. Вот как Невзоров в программе говорит — 2%. А вот эти 2% всё и решают и решат, в конечном итоге.

Поэтому власти нужно беспокоиться, потому что появился запрос на обновление, на перемены, причем на реформы, и появился запрос на новые лица в политике, что показали муниципальные выборы в Москве. И я, пользуясь случаем – я не был после выборов в эфире…

Н.Болтянская― Хочу сам себя поздравить…

Д.Гудков― Нет, я хочу москвичей поздравить, поблагодарить за то, что пришли на выборы. И благодаря тому, что у нас были замечательные кандидаты, мы провели 267 депутатов на муниципальном уровне и взяли большинство в центре, во многих районах. Считаю, что это серьезный прорыв. Это говорит о кризисе нашей политической системы и запросе на обновление.

И если сейчас это происходит в Москве, то я вас уверяю, что к следующему электоральному циклу это будет происходить в дугих регионах. Вот сейчас, например, Питер ждет, когда мы приедем и проведем презентацию нашего политического «Убера». И я хочу сказать, что мы обязательно приедем в ноябре, мы соберем большой зал, и мы будем помогать объединенным демократам Санкт-Петербурга побеждать на муниципальных выборах в 19-м году

Н.Болтянская― Дмитрий Гудков у нас в гостях. Вопрос: «Прокомментируйте, пожалуйста, последние региональные выборы. В городе Омске не было зарегистрирован ни один кандидат от… таких-то партий. Зато были зарегистрированы пара самовыдвиженцев и все кандидаты от…».

Д.Гудков― Я занимался выборами в Москве и не очень следил за теми кампаниями, которые происходят в регионах. Просто не могу прокомментировать, к сожалению.

Н.Болтянская― Что мешает объединиться с Навальным?

Д.Гудков― Ничего не мешает.

Н.Болтянская― Есть ли перспектива с вашей стороны в скором времени объединиться?

Д.Гудков― Я думаю, что рано или поздно нам всем придется объединиться, потому что иначе вообще никакого будущего ни у страны, ни у каждого из нас. Поэтому амбиции, конечно, надо отбросить. И рано или поздно это объединение произойдет.

Н.Болтянская― Но дебатировать с Митрохиным, тем не менее, вы не стали.

Д.Гудков― Я не стал с ним дебатировать по поводу кампании. Потому что он наш союзник, безусловно, и чего дебатировать? Я его поздравляю с победой. А когда партия «Яблоко» будет определяться со своим кандидатом, когда будут праймериз, я, безусловно, приму участие в дебатах и в этих праймериз. Нет никаких проблем.

Д.Гудков: Ощущение, что у нас просто в стране никто ничем не управляет

Мы с Митрохиным уже дважды дебатировали. Один раз приезжал на Федеральный совет партии «Яблоко». Там было, наверное, около 600 участников. И мы там провели дебаты. Поэтому у меня никаких вопросов по поводу выборов, которые прошли в Москве, к Митрохину нет.

У меня есть вопросы к Собянину, у меня есть вопросы к Шойгу, почему руководство Министерства обороны просто украло выборы у москвичей, например, в этом районе Арбат, когда они просто привезли военнослужащих, зарегистрированных в какой-то одной квартире – тысячу с лишним человек и этими голосами избрали единороссов. То есть в одном округе на Арбате 5 демократов прошли (5 из 5), а в другом округе нам не хватило примерно 100 голосов, чтобы вообще взять под контроль весь этот район Арбат. Это вопросы к Шойгу: почему он не уважает москвичей, почему он так поступает? Почему он из Подмосковья привозит военнослужащих и заставляет их голосовать в районе Арбат? С какой стати?

Н.Болтянская― Вы знаете ответ на этот вопрос?

Д.Гудков― Я?

Н.Болтянская― Да.

Д.Гудков― Знаю. Бесконтрольность власти. И с этим надо кончать.

Н.Болтянская― Ну, а что? Как вы собираетесь с этим кончать?

Д.Гудков― Нет, мы будем готовиться к следующим выборам. Мы доказали сейчас очень многим, что мы можем побеждать даже в таких условиях. Мы понимаем теперь, какие ошибки мы совершили. Мы понимаем, как можно было бы по-другому вести себя в отдаленных районах. Мы сейчас готовимся к выборам мэра, потом будем готовиться к выборам Московской городской думы – и будем побеждать.

Я вам, знаете, что хочу сказать… Тут был юбилей Владимира Войновича… Поздравляю его! Мы там с вами виделись. И что меня поразило: ко мне подходили очень многие люди – кого-то я знаю, кого-то не знаю – и говорили: «Дмитрий, спасибо вашей команде большой. Мы впервые в жизни проголосовали за кандидатов, которые победили». И вот это вдохновляет, честно говоря. И будем дальше побеждать.

Н.Болтянская― Дмитрий Гудков, политик в студии «Эха Москвы» в программе «Особое мнение».

Н.Болтянская― 19 часов, 17 минут. Мы продолжаем программу «Особое мнение». В гостях у нас – Дмитрий Гудков. Правильно ли я вас понимаю, Дмитрий, что, с вашей точки зрения, все возможности как-то изменить ситуацию в стране о недопустимости которой – я имею в виду ситуацию – вы говорили в первой части нашей программы, лежат в плоскости легитимной?

Д.Гудков― Безусловно, конечно.

Н.Болтянская― Но, извините меня, пожалуйста. Не первый день я работаю на «Эхо Москвы». И очень хорошо помню, как большое количество людей говорили: «Ну, когда меня зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты, в президенты…» — туда, сюда, третья… пятая… десятая инстанции – не зарегистрировали

Д.Гудков― Мы провели такую работу, что невозможно было не зарегистрировать. Знаете, почему?

Н.Болтянская― Почему?

Д.Гудков: Все боятся и не понимают, что за кадровая политика происходит в стране

Д.Гудков― Потому что наш процесс регистрации был организован как такой квест для школьников: любой школьник мог пройти эту регистрацию. Подписи, которые собирали наши кандидаты, – это были подписи наших сторонников, которые на нашем сайте зарегистрировались. То есть каждый из наших подписантов могут прийти в суд и доказать, что это его подпись. Не было у них вообще возможности отказать в регистрации.

Н.Болтянская― Хорошо. Не выбрать… Кому вы там претензии-то предъявляли?

Д.Гудков― Мы не везде победили, но мы много где победили – 267 депутатов. Более того, посмотрите: ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедливой России» в Москве больше нет. Всё, забудьте про эти партии. Эта фейковая оппозиция больше здесь ничего не наберет. И многие люди, которые не пошли на выборы… То есть если бы у нас на самом деле была явка 20% — а она была 14,8 – мы бы провели 500 человек. Нам, например, во многих районах не хватало 6 голосов, 7 голосов для победы.

Н.Болтянская― НРЗБ

Д.Гудков― Это был демократ, который боялся…

Н.Болтянская― Шифровался.

Д.Гудков― …выдвигаться от демократической партии или самовыдвижением идти, потому что он боялся, что его не зарегистрируют. Вот больше мы не будем таких поблажек делать нашим сторонникам. Хотите от КПРФ – тогда идите и сотрудничайте от КПРФ. На самом деле, 18 депутатов, которых выдвинула КПРФ, это не коммунисты, это наши сторонники, которые просто решили для подстраховки выдвинуться от партии без сбора подписей.

Н.Болтянская― Дмитрий, скажите, пожалуйста, опять-таки кто помешает на следующих выборах образоваться еще какому-нибудь конгломерату военнослужащих?

Д.Гудков― Я думаю, что москвичи помешают.

Н.Болтянская― 80% не готовы участвовать в протестах.

Д.Гудков― Москвичи, значит, выйдут на улицу.

Н.Болтянская― Почему?

Д.Гудков― Потому что выйдут на улицу. Потому что выходили в 11-м и в 12-м, когда просто нагло украли голоса.

Н.Болтянская― Это было до Болотного дела.

Д.Гудков― Украли голоса. Всё. Люди больше не боятся. Люди не готовы больше терпеть. Вот поверьте, я все лето ходил по квартирам вместе с нашими кандидатами, уже нынешними депутатами, я с людьми общался. И я просто вижу, что всем уже надоело терпеть это мракобесие, которое происходит в нашей стране; все хотят увидеть: а какое есть будущее? Вот будущего с Путиным, Собяниным, Шойгу – вот со всеми нашими чиновниками никакого нету. С Гвинеей-Бисау будем обмениваться подарками.

Д.Гудков: Ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедливой России» в Москве больше нет

Н.Болтянская― При всем моем глубоком уважении к вам, извините, пожалуйста, 11-й год – всё было как вы и говорите. Вы были на этом митинге, и я на нем была – 5 марта 12-го года, когда они четко совершенно дали понять, что так больше не будет. И 6 мая 12 ода мы получили Болотную, да?

Д.Гудков― Мы сделали выводы.

Н.Болтянская― Какие?

Д.Гудков― Во-первых, тогда был эмоциональный протест. А сейчас мы должны построить политическую силу, которая будет опираться на реальных людей, и мы хотим, чтобы у нас в Москве было 100 тысяч сторонников – это два человека в каждом доме Москвы.

Вот у нас сейчас после этих выборов 35 тысяч человек наших волонтеров, наших активных сторонников, которые помогали этой кампании. К лету мы сделаем так, что будет 100 тысяч человек, которые будут объединены на единой платформе. Никакой зомбоящик нам не помешает.

Мы можем распространять информацию в Москве вот так – нажатием кнопочки в нашей программе. Мы сделали самый суперсовременный софт, которые позволяет нам сегодня влиять на общественное мнение в Москве. У нас 267 депутатов. У каждого депутата потом будет тысяча сторонников, потому что мы теперь делаем депутатский «Убер». Знаете, что это за программа?

Н.Болтянская― Что это?

Д.Гудков― То есть, например, у нас будет единая платформа. Любой москвич сможет зайти на мой сайт gudkov.ru … Ну, где-то через 2-3 месяца мы это сделаем, сейчас это готовим. Есть проблема? — забиваете свою проблему, забиваете свой адрес – программа будет сама генерировать обращение на депутата, и программа будем сама конструировать проект депутатского запроса. То есть это будет очень быстро. То есть мы создадим систему, при которой наши депутаты с людьми, с жителями Москвы будут напрямую контактировать, понятно, в рамках тех полномочий, которые у них есть, но это будет взаимодействие с живыми людьми.

Вот когда есть такая структура, когда есть такая сетка, когда есть сторонники, когда есть возможность собирать деньги путем фандрайзинга, – а нам удалось это сделать, — с этой системой очень сложно, почти невозможно бороться. Можно посадить лидера… а у нас их 267 уже, ну 266 (один, к сожалению, переметнулся на другую сторону, но мы к этому были готовы…). У нас будет система, которая сможет доставлять информацию в каждый подъезд.

Н.Болтянская― Дима, вы читали драматурга Шварца? Ну, читали же? «Или ку, или у». Вот градус страстей… Вот недавно муниципальный депутат у нас тоже по башке получил, извините.

Д.Гудков― Вы хотите, чтобы я не верил в успех?

Н.Болтянская― Я хочу, чтобы вы реально оценивали риски.

Д.Гудков― Я верю в успех. Я прекрасно понимаю риски после убийства Немцова. Если бы я чего-то испугался, я бы уехал из страны. Я не уехал, я остался здесь, и вообще, научился об этом даже не думать. Более того, мы сейчас наших депутатов хотим серьезно подготовить. У нас будут эксперты в области капремонта, у нас будут эксперты по призыву, то есть по тем вопросам, по которым будут работать депутаты. И мы хотим, чтобы их проекты решений были профессиональными. Это очень важно. Поэтому мы помимо работы с гражданами хотим еще повышать профессиональный уровень наших депутатов. И я вас уверяю, что они станут лидерами в своих районах. За ними люди пойдут.

Как они будут с этой силой бороться? Вот, например, раньше как было? Была партия демократическая, у этой партии был лидер…

Н.Болтянская― Какая?

Д.Гудков― Неважно. Любую берем. Был лидер. У этого лидера был спонсор или два крупных, которые давали деньги. Еще был телевизор, куда их пускали. Что произошло в «нулевые»? Выключили телевизор, посадили спонсоров или напугали этих спонсоров. В итоге политические структуры лишились денег, лишились эфира, а эфир – это, в общем, коммуникация с обществом. И все сдулись. Это не вина, конечно, политических лидеров: просто поменялась система.

А сегодня новые технологии позволяют собирать деньги мелкими пожертвованиями. У нас там тысяча рублей было среднее пожертвование, а мы собрали порядка 50 миллионов рублей. Кого вы будете – всех сажать, все 10 тысяч жертвователей будете сажать? Не получится. У нас нет какого-то одного спонсора, которого можно посадить — и все прекратится.

Д.Гудков: Людям уже надоело терпеть мракобесие, которое происходит в нашей стране

Н.Болтянская― То есть вы считаете, что у административного ресурса выхода нет, ваши противники будут просто сидеть и плакать?

Д.Гудков― Я считаю, что никакая власть не сможет остановить прогресс. Прогресс побеждает. Они отменят VPN? Не отменят VPN. Потому что мы перейдем на VPN какого-нибудь Эпла, Гугла. Что, они Гугл , Эпл отключат? Ну, тогда у нас связь вся полетит. Это невозможно. Ну просто невозможно.

Наша система, она настолько стагнировала, что мотивация, например, тех же сотрудников ФСБ — это не «слушать» Гудкова и мешать Навальному, поверьте? Главная мотивация – это, как распилить бабло.

Мне просто рассказывали, как это происходит. «А давайте интернет контролировать? Давайте!» Приходит ФСБ говорит: «Железки всем поставьте наши». Эксперты говорят им: «Это не будет так работать». – «Нет, поставьте». Они на железках заработали деньги – вот на этих компьютерах, на всяком оборудовании. В итоге эти железки не выполняют свои функции, потому что умный Павел Дуров или кто-то придумал систему, которую эти железки не могут уже контролировать, не могут блокировать, невозможно. Условно.

Я не технический специалист, поэтому не ругайте меня, но вот, как я это понял. Железки могут 500 IP адресов могут контролировать в какой-то промежуток времени. А Телеграм уже работают на системе там, условно тысяча или полторы. Что им нужно делать? Отрезать просто кабель. Вот тогда не будет интернета. Но если они отрезают кабель, что будет происходить? Банковская вся наша система, вся система платежей… Мы же все-таки встроены как-то в мировую экономика – это всё перестанет работать. Поэтому прогресс победит.

Наша машина вот эта – административная, законодательная, она никогда не сможет догнать прогресс, потому что любой закон, любые правила, любые ограничения тут же будут обходиться с помощью новых технологий.

Н.Болтянская― Дмитрий Геннадиевич, вы как стратег должны думать и за себя и за противников. Будь у вас в руках кнопка административного ресурса, что бы вы противопоставили Гудкову?

Д.Гудков― Еще второй вам аргумент, почему этого не произойдет. Потому что я убежден, что во власти очень много людей или, по крайней мере, в окружении Путина, которые, конечно же, неглупые люди, которые прекрасно понимают, к чему эта политика может привести, которые хотят сами перемен, потому что им нужно будет свои капиталы защищать. А как им защищать свои капиталы в стране, где у тебя завтра прапорщик ФСБ может сбить сотрудника МВД и ему ничего не будет? И министр, который сегодня заявил: «Я надеюсь на объективное расследование…» — то есть министр у нас прапорщика ФСБ уже боится.

Д.Гудков: Никакая власть не сможет остановить прогресс

Поэтому люди во власти есть, условно, прогрессивно мыслящие, которые, в общем-то, хотят, чтобы что-то изменилось. Они просто об этом говорят «молча» где-то в кулуарах или на кухнях. Я таких людей знаю, я с некоторыми поддерживаю отношения, понимаю, какие настроения и в думе, и в министерствах, и в правительстве, в разных ведомствах, даже в спецслужбах, я вам хочу сказать – там тоже настроения меняются. Потому что у нас сегодня сотрудников силовых ведомств не пускают за границу, например. Они видят, что дети их начальников – за границами.

Что, вы думаете, Чайка придет и скажет сотрудникам прокуратуры: «Вы знаете, мы должны бороться с Западом; они хотят нас уничтожить, поэтому мы будем делать то-то и то-то» — а сотрудники прокуратуры знают, что сын Чайки давно уже в Швейцарии ведет бизнес. Поверят они ему? Не поверят. А ФСБ? Когда дети руководства уже банки, всякие предприятия возглавили – а им нельзя ездить за границу, сотрудникам ФСБ. А им – в Крым, пожалуйста, или куда… в Сочи.

Н.Болтянская― Уже сегодня сказали, что хорошо бы, чтобы россияне…

Д.Гудков― И как вы думаете, они поверят, что эти ограничения нужны для того, чтобы отразить атаку Госдепа, который с помощью каких-то оппозиционеров пытается здесь что-то изменить и захватить наши природные богатства? Поверят рядовые сотрудники МВД, ФСБ, полиции? Да нет, конечно. Просто пока…

Н.Болтянская― И пойдут на площадь?

Д.Гудков― Я думаю, что в какой-то момент они перейдут на другую сторону. Будет раскол элит, поверьте. Я его просто чувствую. Потому что когда выходит Поклонская со своими бредовыми инициативами, то в зале сидит еще, условно, 200-300 депутатов молча, которым, я знаю, за нее стыдно, которые понимают, что эта бредятина приведет к тому, что у нас вообще развалится все в стране абсолютно.

И я вам могу сказать, мне звонят многие бывшие, в том числе, депутаты, в том числе, единороссы, говорят: «Дима, надо что-то делать, но мы не можем. Но вы какой-то против мракобесии проведите митинг. Вас многие поддержат». То есть эта ситуация… Поклонская – это наше главная оружие, Поклонская, которая их самих всех уже там распугала и такие как Поклонская, понимаете.

Н.Болтянская― Всё. Я напомню, что Дмитрий Гудков наш собеседник в программе «Особое мнение». Мы сейчас сделаем перерыв.

НОВОСТИ

Н.Болтянская — 19―34 на часах в студии «Эха Москвы». У нас в гостях – политик Дмитрий Гудков. У меня все-таки такое ощущение, что вы зря испытываете такой оптимизм, потому что кроме всего прочего… Вот успешная, действительно, была история с муниципальными депутатами. Многие, кто никогда не голосовал, поехали… Но пока ничего не сделали. Пока только «как здорово, что все мы здесь…».

Д.Гудков― То есть сейчас надо сразу небоскребы…

Д.Гудков: Главная мотивация – это, как распилить бабло

Н.Болтянская― Нет, небоскребы небоскребы… Но когда будет хоть какая-то успешная акция, тогда…

Д.Гудков― Ну, давайте первое: чтобы никаких не было ожиданий. Я вам скажу правду: у муниципальных депутатов полномочия… ну, я не знаю — мизер просто. Они распределяют всего лишь 1% денег. Шапошников, например, глава Мосгордумы, заявил, что на весь город муниципальным депутатам дадут 10 миллиардов рублей, которые пойдут на благоустройство и так далее. Бюджет Москвы почти 2 триллиона рублей. То есть это очень маленькие полномочия. Вопрос здесь не в том, что эти депутаты завтра, например, наведут порядок во всех сферах. Это не произойдет, говорю сразу.

Плюс от этой истории в том, что новые люди, новые лидеры пришли в политику. Это люди наших взглядов, это люди которые точно будут контролировать работу местных управ и чиновников. Этих полномочий не так много.

На втором этапе мы будем бороться и добиваться увеличения полномочий муниципальных депутатов. Для этого наши юристы сейчас готовят иски в Конституционный суд, от имени депутатов пойдут у нас иски. Об этом чуть подробнее буду говорить. Потому что мы считаем, что незаконно были ограничены полномочия местного самоуправления. Мы будем это оспаривать, мы будем бороться.

Я считаю, что, вообще, нужно местным депутатам передать до трети бюджета Москвы. Все вопросы, связанные с платными парковками или бесплатными – это всё вопрос не мэрии, это все вопрос местных депутатов. Люди сами не местах должны выбрать депутатов и вместе с ними решать местные проблемы: где нужен парк, где нужны детские площадки, где должны быть парковки, где не должно быть парковок – это все вопросы местного самоуправления. Так работают все европейские страны. Там местный депутат иногда имеет больше власти, чем даже мэрия, то есть влияет на решения местных, локальных проблем больше, чем мэр города. Вот, что нужно строить. Но это такой долгий и длинный путь.

Сейчас к депутатам рано еще даже предъявлять какие-то претензии – они еще не начали работать.

Н.Болтянская― Нет, не претензии — ожидания.

Д.Гудков― Ожидания высокие всегда. Сразу говорю: не должно быть никаких ожиданий. Более того, хочу сказать всем, кто голосовал за наших депутатов – депутатов еще надо контролировать. Да, они избрались. Но если они увидят, что вы за ними наблюдаете, что им пишете в социальных сетях, что вы от них чего-то требуете, значит, они будут работать эффективней. Поэтому граждане должны еще научиться влиять на своих избранников. Это очень важно, иначе они расслабятся.

Н.Болтянская― Ваши противники будут сидеть и ждать эту муниципальную революцию?

Д.Гудков― Наша гражданская обязанность – это не только галочку поставить, но надо еще смотреть: «Вот мы избрали – Иванов, вот мы за тебя галочку поставили. И вот мы хотим парк здесь сделать красивый. Ты почему не делаешь и не работаешь?» Взаимодействуйте, пожалуйста, с депутатами. Мы, действительно, избрали наших сторонников, наших единомышленников, но депутатам надо подсказывать, на депутатов надо оказывать давление.

Н.Болтянская― Один, вы сказали, отказался?

Д.Гудков― Один, к сожалению, отказался.

Н.Болтянская― Ну, а если еще?

Д.Гудков― Мы ожидаем, что, может быть, 2-3% могут отколоться.

Н.Болтянская― А больше?

Д.Гудков― На них оказывается давление… Должны тоже понимать, что люди… они же на освобожденной основе депутаты, то есть они где-то работают.

Н.Болтянская― Ну да.

Д.Гудков― Мы знаем, что на нашего депутата было оказано серьезное давление, потому что компания, в которой он работал, каким-то образом взаимодействует с префектурой. Нет, мы это понимали, но мы не можем гарантировать, что вся тысяча наших кандидатов… Мы же не Следственный комитет, кроме того, мы не можем предсказать, кто из них окажется предателем. Такое происходит в жизни. Здесь важно, что все равно большинство этих людей…

Д.Гудков: Министр у нас прапорщика ФСБ уже боится

Н.Болтянская― Почему предателем сразу?..

Д.Гудков― Ну, потому что проголосовал за председателя «Единой России». Люди пришли, противники «Единой России», отдали ему голоса – он взял, пошел и проголосовал. То есть предатель.

Н.Болтянская― А с 86% как быть?

Д.Гудков― Депутатов?

Н.Болтянская― Нет, граждан.

Д.Гудков― Нет никаких 86% — нету!

Н.Болтянская― А кто же с вами тогда борется?

Д.Гудков― С нами борются дворники – Собянин с какими-то дворниками, с какими-то гопниками, которые вынимают листовки из почтовых ящиков и воруют почту москвичей. С нами борется административный ресурс, который направляет все СМИ, обрабатывает, цензуру вводит. Поэтому там вы не прочитаете про нас нигде ничего. С нами борются серьезные финансовые структуры, которые хотят, чтобы именно их депутаты представляли их интересы и лоббировали разные стройки. Поэтому против нас очень сильный ресурс.

Н.Болтянская― То есть вы считаете, что вы, так сказать, Кремлю не мешаете?

Д.Гудков― Почему не мешаем?

Н.Болтянская― Мешаете? А почему тогда Кремль с вами не борется?

Д.Гудков― Как это он не борется? Кремль сделал все, чтобы я не прошел в Государственную думу.

Н.Болтянская― Отлично! И что, вы думаете, что дальше он будет сидеть и продолжать наблюдать?

Д.Гудков― Мы становимся сильнее – они становятся слабее.

Н.Болтянская― Да это почему вы так считаете?

Д.Гудков― Да, потому что экономика становится слабее, потому что система уже неуправляемая никакая, потому что у людей появляется запрос на перемены, потому что люди видят всю эту коррупцию, видят, как сбили гаишника, видят, как генералы себе какие-то «хрустальные погоны» выписывают…

Н.Болтянская― Вам жалко, что ли?

Д.Гудков― Мне жалко, конечно. Мне жалко!

Н.Болтянская― Чем бы дитя не тешилось…

Д.Гудков― Мне жалко, потому что.. посмотрите на страну. В Тамбов он съездите, в Рязань – в любой город, вы посмотрите, как люди там живут, какие они деньги получают. А у нас – пожалуйста, на хрустальные погоны… С какой стати? Еще объясняют нам, что это традиция. Вот нету этой традиции.

Поэтому люди все видят. И я вот ходил по квартирам в разных районах, не только в Хамовниках, где выиграли все наши, а я был в Орехово-Борисово… Выходят люди и мне рассказывают… причем я встречал даже бывших сотрудников силовых структур, КГБ… Вышел один полковник, который жаловался на Путина и жаловался на эту систему, который говорил: «Меня раздражает все это воровство, я это все вижу. Это все ненастоящее… это всё вранье, телевизор врет».

86% нет. Я утверждаю, что в стране есть 15% сторонников Путина, 15% активных противников Путина. 70% людей политикой просто не интересуются. Поэтому наша задача – людей заинтересовать, вовлечь, чтобы политикой как можно больше людей стали заниматься. И почему, кстати, успех был этой кампании? Ведь не потому, что Дмитрий Гудков сказал: «Вот какие люди – голосуйте!» — а потому что тысячи кандидатов, наших сторонников пошли по квартирам, они ходили по квартирам.

Н.Болтянская― Ходили.

Д.Гудков― Они разговаривали с людьми на улице. Это гораздо перспективней, чем разговаривать с телевизором или писать Медведеву в Твиттер.

Н.Болтянская― А их, кстати, еще не пускали. Вот к нам приходил товарищ и жаловался, что его консьержки не пускали.

Д.Гудков― В нашей системе есть рейтинги домов, где больше за демократов голосуют. У нас были оптимальные маршруты, как они должны ходить, у нас были коды домофонов – у нас всё есть.

У нас была система, когда кандидаты наши находили сторонников, проживающих в тех или иных домах, и эти сторонники по соседям их за ручку водили — супер работало просто. Я сам несколько раз попадал в такую компанию, когда приходит человек и говорит: «Здравствуйте! Я живу у вас в такой-то квартире на таком-то этаже, я привел своих знакомых. Хочу, чтобы посмотрели на кандидатов. Они живут на соседней улице». Это называется сарафанное радио. И вот это сарафанное радио плюс интернет, плюс новые технологии делают нас сильнее. А их вранье, их воровство делает их слабее. И рано или поздно все равно мы победим.

Н.Болтянская― А как вы считаете, лично президент боится вашего успеха?

Д.Гудков: Будет раскол элит, поверьте. Я его просто чувствую

Д.Гудков― Я думаю, что лично президент боится уходить. Потому что он понимает, что это угрожает его личной безопасности. И, может быть, даже он и ушел, потому что все, что происходит в нашей стране, говорит о том, что Путину надоело все это уже, ему скучно, ему неинтересно, он ничем не управляет, вообще не управляет.

Я вот честно могу сказать, знаю многих чиновников и депутатов, которые… ну вот не понимают, что происходит, они не понимают, что хочет власть, какая кадровая политика, какая стратегия развития экономика, что у нас во внешней политике происходит: будем ли мириться с Западом или будем дальше ругаться с Западом?

Плюс все начинают ловить какие-то сигналы. Я говорю, доходит до абсурда, когда глава Махачкалы лайкал фейковый Твиттер замглавы Росгвардии, потому что думал, что он губернатором будет. Такая Византия: все пытаются чего-то угадать.

Дальше, впереди что нас ждет? Доклад конгресса США о бизнесе сотни предпринимателей из окружения Путина. То есть это новый скандал «панамагейт». Это о чем говорит? Что те фамилии, те имена, те компании, которые попадут в этот отчет, они сразу попадают в зону риска, и с ними всем меньше, меньше предприятий будут сотрудничать, потому что они могут быть следующими.

Н.Болтянская― Но вы там же, в блоге написали, что будут «бомбить Воронеж» в итоге.

Д.Гудков― Хотят. Это просто попытка как-то с ними торговаться, наверное, но просто она не проходит. Если бы мы хотели как-то решать цивилизовано разные конфликты с Западом, для этого нужно было, во-первых, соблюдать международное право – раз.

Н.Болтянская― Да ладно!..

Д.Гудков― Выстраивать межпартийные связи, а именно межпарламентские связи. А этих связей нет. Я вот с дипломатами встречаюсь, они говорят: «Всё, в думе работать не с кем. Они не встречаются, они все боятся». А я же помню 2002 год, 2001 год. Была установка Путина тогда, чтобы все политические партии вступали в международные идеологические альянсы, например, «Справедливая Россия» была членом Социнтерна, и через вот эти связи можно было, действительно, влиять как-то, общаться, влиять на разные решения. И получалось тогда.

А сегодня Миронов для Социнтерна просто не партнер, потому что всё, это партия абсолютно фейковая, ни на что не влияющая. Вот контакта нет, мы в Социнтерне не влияем. А Социнтерн объединяет социал-демократические партии в мире, а в Европе они еще имеют серьезное влияние в некоторых странах. А этого нет уже, и мы, на самом деле, очень и очень многое потеряли. И будем потом долго решать все эти проблемы, в том числе, и финансовые.

Н.Болтянская― Я скажу вам вот что. Чисто по-человечески я вам очень желаю успеха, честное словно, но сто процентов поверить, что будет так, как вы говорите, мне довольно трудно. Я напомню, что сегодня гость программы «Особое мнение» — Дмитрий Гудков. Я рассчитываю на то, что у вас все получится.

Д.Гудков― Я, когда был в этой студии летом, я не помню, кто-то из ведущих тоже мне сказал: «Дмитрий, ну, мы не верим, что на муниципальный выборах можно добиться каких-то результатов: людям неинтересно, никто не понимает, что такое муниципальных депутат». Сейчас вы убедились, что если хорошо работать и правильно выстраивать, правильно организовать эту работу, то можно даже на таких выборах побеждать. Вот она история успеха. Она должна вдохновить нас, и мы должны двигаться дальше.

И я вас уверяю, что можно много чего сделать. И в Питере победит и в крупных городах. Посмотрите, какие митинги проходят в разных регионах. Я вас уверяю, люди хотят перемен. Они уже понимают, что с этой властью будущего нет.

Н.Болтянская― Ну что ж, пусть наши сомнения будут вашим талисманом в такой ситуации. Дмитрий Гудков – гость программы «Особое мнение» в эфире «Эха Москвы».