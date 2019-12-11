Особое мнение

Постоянными участниками были и остаются ведущие российские журналисты и публицисты.

Программа проводится совместно с международной телекомпанией RTVI и идет одновременно в прямом радио— и телевизионном эфире. Благодаря этому еe слушает и смотрит не только российская аудитория, но и русскоязычные телезрители в Европе, США и Израиле. Время выхода передачи — вечерний прайм-тайм. Это позволяет обсуждать с заинтересованными слушателями наиболее важные события уходящего дня. Эфир не ограничивается одной темой, затрагиваются все интересующие аудиторию вопросы.

Передача пользуется популярностью и в сети Интернет, о чем свидетельствует высокий интерес пользователей к страницам расшифровок этих бесед и дискуссий в прямом эфире.