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Особое мнение

Время выхода в эфир: пн-пт, 17:08 и 19:08
Передача транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы»

Постоянными участниками были и остаются ведущие российские журналисты и публицисты.

Программа проводится совместно с международной телекомпанией RTVI и идет одновременно в прямом радио— и телевизионном эфире. Благодаря этому еe слушает и смотрит не только российская аудитория, но и русскоязычные телезрители в Европе, США и Израиле. Время выхода передачи — вечерний прайм-тайм. Это позволяет обсуждать с заинтересованными слушателями наиболее важные события уходящего дня. Эфир не ограничивается одной темой, затрагиваются все интересующие аудиторию вопросы.

Передача пользуется популярностью и в сети Интернет, о чем свидетельствует высокий интерес пользователей к страницам расшифровок этих бесед и дискуссий в прямом эфире.

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Выпуски

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11 декабря 2019

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Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

3044311

5 0 6 904 19:08
задать вопрос (8)
Интервью Особое мнение

Николай Усков гость: Николай Усков редакционный директор журнала «Форбс»

3072425

5 1 6 881 17:08
задать вопрос (3)
Интервью Особое мнение

Марина Шишкина гость: Марина Шишкина профессор, секретарь правления Союза журналистов, депутат ЗАКСа 5 созыва

Особое мнение СПб

5 0 6 33 11:06
#слушать 34:40 $скачать 23.8 МБ
Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нет никакого «московского дела», никакого…

5 42 6 7399 10.12
#слушать 36:15 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Интервью Особое мнение

Аркадий Дубнов гость: Аркадий Дубнов журналист, политолог, эксперт по странам СНГ

СПЧ должен защищать права этих несчастных спортсменов, которые обижены кем? Да не чиновниками они обижены, они обижены государством, которому чихать на их личные амбиции спортивные…

5 40 6 15057 10.12
#слушать 34:26 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, спорт
Интервью Особое мнение

гость: Диана Качалова главный редактор «Новой Газеты в Петербурге»

Особое мнение СПб «У нас условный приговор считается победой. Это не победа здравого смысла, давайте сформулируем так, но это – победа над системой»

5 0 6 169 10.12
#слушать 34:22 8читать ;смотреть $скачать 23.6 МБ
Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Константин Ремчуков гость: Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

В нашей стране чиновники редко, особенно на таком, политически значимом, чувствительном уровне проводят линию, отличную от линии самых высших эшелонов власти…

5 33 6 42375 09.12
#слушать 34:27 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Они не могут решить проблему мусора. Там нет зачинщиков, которых можно арестовать и как бы прессануть. Потому что там нет идеологии внятной и нет структуры управляющей. Власть вообще не знает, что с этим делать. Она видит эти митинги и в ужасе молчит…

5 12 6 16257 09.12
#слушать 33:45 8читать ;смотреть $скачать 7.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Интервью Особое мнение

гость: Григорий Михнов-Вайтенко епископ апостольской православной церкви

Особое мнение СПб «Мы выберем того же самого Путина, но как-то по-другому его выберем. Например, как главу Союзного государства с Беларусью»

5 0 6 172 09.12
#слушать 35:12 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»

Они домысливают свои страхи, они придумывают свои заговоры и впечатывают их, инсталлируют, вставляют пломбами в чужие тексты, в чужие мозги, в приговоры, которые, собственно, они и пишут…

5 19 6 23788 06.12
#слушать 34:14 8читать ;смотреть $скачать 7.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

У нас длинные были всегда волосатые обезьяньи, цепкие ручки. И как практика показывает и сегодняшнего дня, мы тоже склонны не забывать обиды. Поэтому никто не удивится, что если действительно выяснится, что мы грохнули Альбера Камю…

5 25 6 18562 06.12
#слушать 36:26 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Владимир Гельман гость: Владимир Гельман профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Хельсинского университета, специалист по авторитарным режимам, профессор

Особое мнение СПб «В каких-то моментах власти не очень хотят нагнетать ситуацию и сгущать, скажем так, обстановку»

5 0 6 1294 06.12
#слушать 34:36 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Есть устойчивое мнение, что суд в России — это инструмент произвола и беззакония. Это всё реконструкция; они все руководствуются не законами, не юридической процедурой которая стоит выше личных интересов, а связями, понятиями, отношениями…

5 13 6 12316 05.12
#слушать 34:58 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Вскрикиваем каждый раз, когда сажают Котова Костю или Егора Жукова. Или ломают позвоночник Сергею Мохнаткину. Мы каждый раз кричим от этой боли. Но если говорить о уже нормах, на третьем десятке путинской власти, то там уже такие нормы…

5 87 6 62661 05.12
#слушать 35:06 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Интервью Особое мнение

гость: Лев Щеглов доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель

Особое мнение СПб «Чем больше эта зверская сложившаяся практика будет мучить невиновных людей, тем больше она будет приближать свой закат»

5 0 6 756 05.12
#слушать 31:04 8читать ;смотреть $скачать 21.3 МБ
Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Кирилл Рогов гость: Кирилл Рогов политолог

Как только сдувается у общества эта подушка, немедленно, как вода, новая репрессивная активность начинает заполнять это пространство…

5 12 6 12624 04.12
#слушать 36:11 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Елена Лукьянова гость: Елена Лукьянова доктор юридических наук, профессор ВШЭ

Здравого смысла в этом процессе нет. Собственно, его нет по тому, как сделан закон. Наши законы многие, особенно те, по которым привлекают по политическим мотивам, сконструированы таким образом, что человек не может предвидеть последствия своих действий…

5 20 6 18287 04.12
#слушать 35:36 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи, суды
Интервью Особое мнение

Андрей Константинов гость: Андрей Константинов журналист

Особое мнение СПб «Я считаю, что это очень несправедливо, абсолютно подлая англо-саксонская политика по отношению к нашей стране»

5 3 6 625 04.12
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Kэхомск-спб
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Этот закон — это подстава, отменяющая уважение к законам государства. Вы не можете одновременно уважать такой закон и уважать государство…

5 79 6 35641 03.12
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Kзаконы, трамп, путин, политика, протесты, оппозиция, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Юрий Сапрыкин гость: Юрий Сапрыкин журналист

Война во всем мире идет за то, кто эти данные будет хранить. В этой войне побеждают Цукерберг и Гугл, внимание – не ФБР и не американское правительство. А фейсбук и Гугл…

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Интервью Особое мнение

Лев Лурье гость: Лев Лурье историк

Особое Мнение СПб «Петербургский университет, с моей точки зрения, при последнем ректоре переживает не лучшие времена и находится в кризисе».

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