Сотрудников посольства Украины в Москве эвакуируют в Латвию

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Прибалтийской республики. Официальный представитель ведомства Янис Бекерис отказался уточнить, прибыли ли дипломаты уже в страну, сославшись на соображения безопасности.
2022-02-26T11:57:55+03:00
2022-02-26T11:57:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:57, 26 февраля 2022
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