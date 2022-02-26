В Екатеринбурге стартовал митинг в поддержку ввода войск на Украину

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дмитрий Козелев со ссылкой на екатеринбургское издание It's my life. Участники акции со сцены задают вопрос: «Где вы были восемь лет назад?..»

Параллельно с этим в городе проходят антивоенные пикеты, — об этом так же сообщает It's my life. Скандирующих «Нет войне» задерживают.

В Новосибирске продолжают задерживать участников антивоенной акции. Об этом сообщает издание ОВД-Инфо*. В Екатерибурге также проходят антивоенные пикеты. Об этом сообщает екатеринбургское издание It's my life. Скандирующих «Нет войне» задерживают.

* — власти РФ считают иноагентом