Макрон заявил, что «война будет длительной»

Президент Франции сказал, что кризисы, связанные с ситуацией вокруг Украины, также будут продолжаться и призвал подготовиться к ним. С такими заявлениями Эммануэль Макрон выступила во время посещения сельскохозяйственной выставки в центре «Порт-де-Версаль».
2022-02-26T11:01:55+03:00
2022-02-26T11:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:01, 26 февраля 2022
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