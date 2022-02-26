Макрон заявил, что «война будет длительной»

Президент Франции сказал, что кризисы, связанные с ситуацией вокруг Украины, также будут продолжаться и призвал подготовиться к ним. С такими заявлениями Эммануэль Макрон выступила во время посещения сельскохозяйственной выставки в центре «Порт-де-Версаль».