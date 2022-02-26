Владимир Зеленский потребовал незамедлительно принять Украину в Евросоюз

«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — заявил президент Украины.
2022-02-26T10:55:46+03:00
2022-02-26T11:17:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:55, 26 февраля 2022
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