Российские медики призвали президента Владимира Путина остановить войну с Украиной

Обращение подписали на данный момент более 350 врачей. «Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке…», — цитирует открытое письмо издание «Такие дела». По их словам, они как и во все времена не разделяют воюющих на своих и чужих, давали клятву помогать всем людям вне зависимости от политических взглядов, — передает интернет издание Знак.ком.