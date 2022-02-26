Рогозин: «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами

Вопрос касается запусков с космодрома Куру и отзывает сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. По его словам, сейчас отзывают сотрудников госкорпорации из французской Гвианы, где находится стартовая площадка.

Ранее Рогозин предложил переоборудовать российской стартовый комплекс во французской Гвиане до пилотируемого уровня.