Вопрос касается запусков с космодрома Куру и отзывает сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. По его словам, сейчас отзывают сотрудников госкорпорации из французской Гвианы, где находится стартовая площадка.
Ранее Рогозин предложил переоборудовать российской стартовый комплекс во французской Гвиане до пилотируемого уровня.
Рогозин: «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами
Вопрос касается запусков с космодрома Куру и отзывает сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции. По его словам, сейчас отзывают сотрудников госкорпорации из французской Гвианы, где находится стартовая площадка.