Клишас: Санкции в отношении лично президента России не приведут к разрыву отношений России с ЕС и Великобританией

В интервью РИА Новости он сказал, что такие меры свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан. Санкции в отношении лично президента России не приведут к разрыву отношений России с ЕС и Великобританией, — считает сенатор Андрей Клишас.

В черный список занесли президента России Владимира Путина и Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом и Великобританией. Ранее в Кремле заявляли, что санкции лично против российского лидера могут привести к полному разрыву отношений между двумя странами.