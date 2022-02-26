В Киеве объявили очередную воздушную тревогу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром записал новое видеообращение, из которого следует, что он по-прежнему остается в Киеве. Зеленский подчеркнул, что украинские войска не намерены сложить оружие. «Всем доброго утра, украинцы. Сейчас в сети очень много фейковой информации, что я прошу сложить оружие, остановить нашу армию и провести деэскалацию. Значит так, я тут, никакое оружение мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что – это наша земля, наша страна, наши дети, и мы все это будем защищать. Вот и все. И это все что я хотел вам сказать. Слава Украине», — заявил президент Украины в своем видеообращении.