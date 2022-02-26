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09:27, 26 февраля 2022

Минобороны: Российские ВС установили полный контроль над городом Мелитополь

Минобороны РФ рапортует, что российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Сбито 7 боевых самолетов 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, уточняют военные. Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь.

Генштаб Украины привел ориентировочные потери российской стороны, — по заверениям украинских военных, среди потерь — 14 самолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин. Вчера Минобороны РФ сообщало о том, что потерь со стороны российской армии нет. Данных на сегодня пока нет.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков называет это «развитием успеха наступления». Судя по сводкам ведомства, происходит это по всем сторонам атаки, как на территории республик Донбасса, на юге, так и близ столицы Украины – Киева. Там вновь звучала воздушная сирена, а на протяжении ночи по свидетельствам жителей были слышны звуки взрывов и шли столкновения в разных районах. Людей призывают укрыться в бомбоубежищах. Президент Владимир Зеленский остается в городе и опубликовал очередное обращение с просьбой не доверять сообщениям о его отъезде. Российские военные не называют цифры потерь. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что российские войска потеряли 3500 тысячи человек. Он заявил, что переговорный процесс рано или поздно последует, однако условия переговоров будет диктовать не Москва.


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