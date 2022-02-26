Российские деятели культуры и искусства написали открытое письмо с призывом к немедленной остановке военных действий

Открытое письмо опубликовано на сайте spectate.ru. Письмо оканчивается словами: «Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «НЕТ ВОЙНЕ!». Мы призываем к немедленной остановке всех военных действий, выводу войск с территории Украины и проведению мирных переговоров». Открытое письмо подписали уже более 1100 человек. Подписи продолжают приниматься.