Российские деятели культуры и искусства написали открытое письмо с призывом к немедленной остановке военных действий

Открытое письмо опубликовано на сайте spectate.ru. Письмо оканчивается словами: «Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «НЕТ ВОЙНЕ!». Мы призываем к немедленной остановке всех военных действий, выводу войск с территории Украины и проведению мирных переговоров». Открытое письмо подписали уже более 1100 человек. Подписи продолжают приниматься.
2022-02-26T09:22:47+03:00
2022-02-26T09:22:47+03:00
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09:22, 26 февраля 2022
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