ИКАО осудил «нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, включая ее воздушное пространство»

Совет Международной организации гражданской авиации осудил «нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, включая ее воздушное пространство». Совет также выразил солидарность с народом Украины. ИКАО призвал РФ «соблюдать свои обязательства» по международному воздушному праву.
2022-02-26T08:46:23+03:00
2022-02-26T08:46:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 26 февраля 2022
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