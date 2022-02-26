ИКАО осудил «нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, включая ее воздушное пространство»

Совет Международной организации гражданской авиации осудил «нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, включая ее воздушное пространство». Совет также выразил солидарность с народом Украины. ИКАО призвал РФ «соблюдать свои обязательства» по международному воздушному праву.