Благотворительные организации, фонды и НКО обратились к президенту России с просьбой остановить военные действия

Обращение подписали Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер, Ксения Раппопорт, Авдотья Смирнова* и другие.

Полный текст обращения:

«Простите, если мы затянули с этим письмом. Уверена, что к этому тексту присоединятся еще многие фонды.

Господин президент,

Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.

Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия.

Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.

Бермант Екатерина, директор Благотворительного фонда «Детские сердца»

Наталья Луговая, Генеральный директор Благотворительного фонда «Живи сейчас»

Елена Мартьянова, директор Фонда помощи хосписам «Вера»

Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации «Ночлежка»

Александр Семин, член Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»

Константин Седов, учредитель и руководитель АНО «Больничные клоуны»

Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход»

Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»

Иван Рожанский, директор фонда «Жизненный путь»

Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»

Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Подари жизнь»

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»

Александра Щеткина, директор Фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус»

Дмитрий Ямпольский, председатель Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»

Ксения Раппопорт, попечитель Фонда «Дети-Бабочки»

Лида Мониава, учредитель Фонда «Дом с маяком»

Мария Островская, президент Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы»

Алексей Сиднев, председатель правления НП «Мир старшего поколения»

Анна Битова, председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики»»

На данный момент обращение подписали 86 человек.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.