Z Архив новостей новости
5 11 6 1773
08:10, 26 февраля 2022

Благотворительные организации, фонды и НКО обратились к президенту России с просьбой остановить военные действия

Обращение подписали Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер, Ксения Раппопорт, Авдотья Смирнова* и другие.

Полный текст обращения:

«Простите, если мы затянули с этим письмом. Уверена, что к этому тексту присоединятся еще многие фонды.

Господин президент,

Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.

Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия.

Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.

Бермант Екатерина, директор Благотворительного фонда «Детские сердца»
Наталья Луговая, Генеральный директор Благотворительного фонда «Живи сейчас»
Елена Мартьянова, директор Фонда помощи хосписам «Вера»
Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации «Ночлежка»
Александр Семин, член Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»
Константин Седов, учредитель и руководитель АНО «Больничные клоуны»
Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход»
Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»
Иван Рожанский, директор фонда «Жизненный путь»
Нюта Федермессер, учредитель и член Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»
Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Подари жизнь»
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»
Александра Щеткина, директор Фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус»
Дмитрий Ямпольский, председатель Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера»
Ксения Раппопорт, попечитель Фонда «Дети-Бабочки»
Лида Мониава, учредитель Фонда «Дом с маяком»
Мария Островская, президент Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы»
Алексей Сиднев, председатель правления НП «Мир старшего поколения»
Анна Битова, председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики»»

На данный момент обращение подписали 86 человек.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 337 6 51177 19.02
Новости

Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей» об отправке срочников на границу с Украиной Курочкин: «К нежелающим становиться контрактниками применяли физическую силу»...

5 59 6 341598
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 168 6 25045 21.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 53 6 8005 22.02
8читать ;смотреть
Блоги

+ Путин обратился к украинским военным Путин обратился к украинским военным «Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки»...

5 202 6 30970 25.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 61 6 9681 22.02
Новости

«Я не верю, что эта война от вашего имени», – завил Борис Джонсон в обращении к россиянам Премьер-министр Великобритании обратился к гражданам РФ на русском языке…

5 35 6 14411
Блоги

Вячеслав Володин: Санкции против России всё равно будут. Они хотят остановить развитие нашей страны Они повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов…

5 68 6 14711 19.02
Блоги

Посол России в США: В отношении России санкции не решат ничего Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен…

5 69 6 12609 23.02
Блоги

+ Сергей Лавров: Чтобы украинцы, «освободившись от гнета», сами могли определить свое будущее Сергей Лавров: Чтобы украинцы, «освободившись от гнета», сами могли определить свое будущее Об этом министр иностранных дел РФ заявил на встрече с представителями ДНР и ЛНР в Москве…

5 250 6 47751 25.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Решать вопросы своей безопасности нельзя за счёт безопасности других Демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу…

5 104 6 20422 24.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отношение к Минским договорённостям украинской политической верхушки Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления…

5 28 6 5588 22.02
Новости

Зеленский лично руководит обороной Киева и находится в столице, — УНИАН со ссылкой на телеканал «ДОМ» Киевлянам советуют не покидать домов и укрытий…

5 35 6 7316
Блоги

МИД: О высказываниях в связи с признанием Россией независимости ЛДНР Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском…

5 37 6 8440 23.02
Блоги

Видео дня

+ Президент Украины Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве Президент Украины Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве «Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость», — заявил Зеленский

5 42 6 10564 25.02
8читать ;смотреть
Новости

Евросоюз включил в санкционные списки Путина Лаврова и Медведева Также в «черный список» Евросоюза включены Мишустин, Медведев и Колокольцев…

5 50 6 21985

Популярное за неделю

Новости

Касым-Жомарт Токаев отказался помочь России в ситуации на Украине, — NBC News Казахстанские власти отказались признавать ДНР и ЛНР вслед за Россией…

5 21 6 42129
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College London

Расчет был на то, что «отсель грозить мы будем шведу» и прочим войной. А они слабаки, воевать разучились. И по этому поводу мы их пуганем. И вдруг они говорят: «Да воюйте, да на здоровье!» И вы в ловушке, понимаете?..

5 37 6 147390 24.02
#слушать 51:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3623994
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4431 20.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 90 6 472969 21.02
Блоги

Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира

+ Против войны Против войны Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд…

5 149 6 172793 24.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9451419
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5180713

Сегодня в эфире