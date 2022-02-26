В Facebook заявили, что запрещают рекламу государственным СМИ России

Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что социальная сеть в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. По словам Глейхера, в Facebook «внимательно следят за ситуацией на Украине».