Зеленский лично руководит обороной Киева и находится в столице, — УНИАН со ссылкой на телеканал «ДОМ»

Зеленский лично руководит обороной Киева и находится в столице, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на телеканал «ДОМ».

Киевлянам советуют не покидать домов и укрытий. «На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас. Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков», — говорится в рекомендациях киевской администрации, их цитирует агентство Интерфакс.