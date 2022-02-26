Google удалил сотни YouTube-каналов в связи с событиями на Украине, — РБК

Google сообщил, что также блокирует и рекламу, связанную с кризисом на Украине, создатели которой «стремятся воспользоваться ситуацией». В заявлении также говорится, что команда Google активно следит «за войной на Украине» и работает в круглосуточном режиме, уделяя большое внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов.
2022-02-26T06:36:12+03:00
2022-02-26T06:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:36, 26 февраля 2022
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