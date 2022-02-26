Южная Корея и США обсудили санкции против РФ

Министр иностранных дел Чон Ый Ен и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы подтвердили «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины» и призвали Москву немедленно прекратить военные действия, говорится в заявлении глав ведомств.
2022-02-26T06:26:14+03:00
2022-02-26T06:26:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:26, 26 февраля 2022
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