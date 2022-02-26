Южная Корея и США обсудили санкции против РФ

Министр иностранных дел Чон Ый Ен и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы подтвердили «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины» и призвали Москву немедленно прекратить военные действия, говорится в заявлении глав ведомств.