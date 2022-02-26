Станцию метро «Политехнический институт» в Киеве внутри закрыли на гермозатворы, — УНИАН

Пройти в нее снаружи сейчас нельзя. Как передает агентство, идут бои за Киев: вооруженные силы Украины оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
2022-02-26T06:11:21+03:00
2022-02-26T06:11:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:11, 26 февраля 2022
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