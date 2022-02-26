Депутат Госдумы и член партии КПРФ Михаил Матвеев выступил против войны с Украиной

Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — содержание его поста.
2022-02-26T06:05:21+03:00
2022-02-26T06:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:05, 26 февраля 2022
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