Депутат Госдумы и член партии КПРФ Михаил Матвеев выступил против войны с Украиной

Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — содержание его поста.