Евросоюз запретил госфинансирование торговли с РФ или инвестирования. «Данное решение запрещает предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или инвестициям в Россию», — говорится в Официальном журнале ЕС.
2022-02-26T05:59:35+03:00
2022-02-26T05:59:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:59, 26 февраля 2022
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