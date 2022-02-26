Партия польской военной помощи прибыла на Украину

Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак: «Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям», — цитирует польского министра Генштаб военных сил Украины. Как ранее сообщил в сети Фейсбук советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Польша передает первым пакетом 60-мм минометы (100 штук) и боеприпасы к ним (1500 штук), БПЛА (8 комплектов), 152-мм кумулятивные боеприпасы, боеприпасы к автоматическим орудиями и шлемы.
2022-02-26T05:53:21+03:00
2022-02-26T05:53:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:53, 26 февраля 2022
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