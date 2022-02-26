Попыток НАТО угрожать России допускать нельзя, — МИД Венесуэлы

Глава венесуэльской дипломатии Феликс Пласенсия осудил настойчивость Североатлантического альянса в противопоставлении себя России, поскольку преследование и окружение РФ в духе холодной войны в конечном итоге угрожает спокойствию и миру во всем регионе. «Мы поддерживаем российское правительство и русский народ в их праве на защиту своего мира и спокойствия, праве русского народа и российского правительства гарантировать безопасность населения и своего региона», — добавил Пласенсия.
2022-02-26T05:31:55+03:00
2022-02-26T05:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:31, 26 февраля 2022
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