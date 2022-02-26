Франция отправит 500 военных в Румынию и 200 — в Эстонию, — КоммерсантЪ

В середине марта группа из 500 солдат и военная техника будут размещены в Румынии. Страны НАТО наращивают войска в Восточной Европе и Прибалтике на фоне военной операции России на Украине. Так, Великобритания с 17 февраля начала переброску войск и военной техники в Эстонию. Лондон намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, передает издание КоммерсантЪ.