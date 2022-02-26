Япония и США солидарны в необходимости усиления потенциала сдерживания, — Kyodo

В ходе телефонных переговоров министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен также согласились с тем, что российское вторжение на Украину «сотрясает основы международного порядка» и его воздействие «не ограничится Европой», как сообщает министерство иностранных дел Японии.
2022-02-26T05:02:28+03:00
2022-02-26T05:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:02, 26 февраля 2022
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