Громкие взрывы и вспышки в небе над Киевом, передает корреспондент CNN

Команда CNN в Киеве сообщают о громких взрывах к западу и югу от города. Небо, еще темное, озарилось серией вспышек на горизонте, утверждает телеканал. Как передает украинский телеканал ICTV, более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и зоопарка были слышны за последние часы. Также издание «Телеграф» сообщает об уличных боях в районе метро Берестейская.