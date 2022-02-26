Громкие взрывы и вспышки в небе над Киевом, передает корреспондент CNN

Команда CNN в Киеве сообщают о громких взрывах к западу и югу от города. Небо, еще темное, озарилось серией вспышек на горизонте, утверждает телеканал. Как передает украинский телеканал ICTV, более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и зоопарка были слышны за последние часы. Также издание «Телеграф» сообщает об уличных боях в районе метро Берестейская.
2022-02-26T04:25:55+03:00
2022-02-26T04:25:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:25, 26 февраля 2022
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