В окрестностях Киева ведутся бои

Сообщается, что взрывы и стрельба слышны на Соломенке. Кроме того, украинское агентство УНИАН сообщает о мощных взрывах в Деснянском районе столицы. Как передает агентство, российские войска пытаются атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины в Киеве, вооруженные силы Украины дают отпор. Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
2022-02-26T04:08:32+03:00
2022-02-26T04:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 26 февраля 2022
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