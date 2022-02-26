В окрестностях Киева ведутся бои

Сообщается, что взрывы и стрельба слышны на Соломенке. Кроме того, украинское агентство УНИАН сообщает о мощных взрывах в Деснянском районе столицы. Как передает агентство, российские войска пытаются атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины в Киеве, вооруженные силы Украины дают отпор. Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.