Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что страны Запада «попустительствовали кризису на Украине»

Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что страны Запада на протяжении нескольких лет «попустительствовали кризису на Украине».

«Хорошо было бы включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства», – сказал представитель России при ООН.

В качестве примера он привел дискриминацию русского языка и русских жителей, прославление нацистов и религиозный раскол.