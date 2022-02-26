МИД Британии рекомендовал отказаться от любых поездок в граничащие с Украиной регионы РФ

В сообщении ведомства содержится рекомендация «не приближаться на расстояние менее 50 км к границам Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей из-за наращивания российских вооруженных сил». Кроме того, министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от поездок на Кавказ — в Ингушетию, Чечню, Дагестан, а также в ряд районов Ставрополья.