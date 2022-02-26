МИД Британии рекомендовал отказаться от любых поездок в граничащие с Украиной регионы РФ

В сообщении ведомства содержится рекомендация «не приближаться на расстояние менее 50 км к границам Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей из-за наращивания российских вооруженных сил». Кроме того, министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от поездок на Кавказ — в Ингушетию, Чечню, Дагестан, а также в ряд районов Ставрополья.
2022-02-26T03:59:40+03:00
2022-02-26T03:59:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:59, 26 февраля 2022
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