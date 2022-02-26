Генсек ООН сообщил, что назначил Амина Авада гуманитарным координатором по Украине

По словам главы организации Антониу Гуттериша, Авада будет координировать действия ООН, включая гуманитарное реагирование по обе стороны линии соприкосновения. «Гуманитарные потребности на Украине увеличиваются с каждым часом. Гибнет мирное население. По меньшей мере 100 тыс. украинцев вынуждены были покинуть свои дома», — заявил Гуттериш, объясняя необходимость в гуманитарном координаторе.
2022-02-26T03:46:54+03:00
2022-02-26T03:46:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:46, 26 февраля 2022
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