РФ не хочет появления «грязной бомбы» у Украины, — Небензя

«С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции», — заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине. Также постпред попросил коллегу из США не читать морали по поводу вторжений. «Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю», заявил Небензя.