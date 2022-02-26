РФ не хочет появления «грязной бомбы» у Украины, — Небензя

«С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции», — заявил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине. Также постпред попросил коллегу из США не читать морали по поводу вторжений. «Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю», заявил Небензя.
2022-02-26T03:26:49+03:00
2022-02-26T03:26:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:26, 26 февраля 2022
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