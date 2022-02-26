Королевский театр «Ковент-Гарден» в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра, — РБК

«Летние гастроли балета Большого театра в Королевском оперном театре «Ковент-Гарден» находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — рассказал представитель театра изданию. Причиной отмены послужили события на Украине.
2022-02-26T03:05:51+03:00
2022-02-26T03:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 26 февраля 2022
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