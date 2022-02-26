Королевский театр «Ковент-Гарден» в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра, — РБК

«Летние гастроли балета Большого театра в Королевском оперном театре «Ковент-Гарден» находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — рассказал представитель театра изданию. Причиной отмены послужили события на Украине.