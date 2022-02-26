Посол России в Оттаве пообещал ответ на санкции Канады против Путина и Лаврова

«Беспрецедентно недружественный и одновременно абсурдный шаг. Противоречит всем принципам межгосударственных отношений и дипломатической этики. Тем самым канадский кабинет, по сути, ведет дело к непоправимому разрыву двусторонних связей. Ответные меры последуют», — сказал Олег Степанов, отвечая на соответствующий вопрос.