Небензя опроверг заявления иностранных коллег при Совбезе ООН об убитых российскими военными гражданских на Украине

Небензя опроверг заявления иностранных коллег при Совбезе ООН об убитых российскими военными гражданских лицах на Украине. «Задачи российской операции на Украине будут достаточно скоро выполнены. Достоверных подтверждений гибели гражданских лиц на Украине в результате действий РФ нет», — сказал посол России при ООН.