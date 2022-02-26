Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов «на украинский кризис», — Bloomberg

«Белый дом попросил конгресс о 6,4 млрд долларов на украинский кризис», — сообщила корреспондент агентства в Twitter. Ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона — еще 3,5 миллиарда. По тем же данным, за минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на 650 миллионов долларов и гуманитарной помощи на 52 миллиона.