Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов «на украинский кризис», — Bloomberg

«Белый дом попросил конгресс о 6,4 млрд долларов на украинский кризис», — сообщила корреспондент агентства в Twitter. Ассигнования администрация запрашивает на поддержку Украины и других стран Восточной Европы, для этого потребуется 2,9 миллиарда, и на нужды Пентагона — еще 3,5 миллиарда. По тем же данным, за минувший год США выделили Украине поддержки в области безопасности на 650 миллионов долларов и гуманитарной помощи на 52 миллиона.
2022-02-26T02:32:36+03:00
2022-02-26T02:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:32, 26 февраля 2022
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